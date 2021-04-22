1 воїн загинув, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в т.ч. використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. 1 український воїн загинув.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Недалеко від населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених мінських домовленостей мінометів 120-го калібру і протитанкової гармати, а біля селища Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
З протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли позиції наших захисників поблизу населеного пункту Шуми.
Внаслідок обстрілу озброєними формуваннями РФ один військовослужбовець ЗСУ зазнав осколкового поранення, несумісного з життям.
Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Майорське, противник вів вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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выты главнокомандующий!!!
Или зеля уже выпустил указ что арта уже не тяж вооружение?
Судя по вопросу вы не поймете мой ответ....
У вас нет не то что логики, но и память рыбки гуппи.....
А шо..... При каких то др президентах отводили тяж вооружение? И какие то др президенты кроме пороха и зели пиз-ли о возврате тяж вооружения если рашка вернет свое тяж на передовую?
Вы или читать не умеете, или смысла прочитаного не понимаете....
Все президенты перед зелей всего-лишь один Порох (во время агрессии рабсии). Это мой ответ.
Еще раз попробую отдельно для Вас, любителю аквариумных рыбок, объяснить: запрет стрелять в ответ на обстрел наших позиций ДАЖЕ из стрелкового оружия дал именно зеля. Не зря про рыбок постоянно говорите, до вас обычные доводы доходит потуже, чем до гуппий...
Порохня тоже запрещал..... И боекомплекты закрывал....
Так что не п-ди....
У меня в отличие от тебя склероза пока нет....
Также ***** заявил, что готов принять Зеленского в мацкве в любое удобное время, если он хочет обсудить козломордо-украинские отношения.