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Новини Агресія Росії проти України
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1 воїн загинув, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в т.ч. використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - пресцентр ОС

1 воїн загинув, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в т.ч. використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. 1 український воїн загинув.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених мінських домовленостей мінометів 120-го калібру і протитанкової гармати, а біля селища Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

З протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли позиції наших захисників поблизу населеного пункту Шуми.

Читайте також: Ворог за добу 8 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, БМП і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Внаслідок обстрілу озброєними формуваннями РФ один військовослужбовець ЗСУ зазнав осколкового поранення, несумісного з життям.

Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Майорське, противник вів вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Автор: 

обстріл (29527) Донбас (22358) втрати (4479) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Владимир Александрович (с@ка!!!). Почему не закончилась война? Вот такой вы ты главнокомандующий!!!
1 воин погиб, наемники РФ 7 раз открывали огонь по украинским позициям, в т.ч. используя артиллерию, минометы и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8028
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22.04.2021 18:34 Відповісти
+15
Говнокомандующий устроил для сепаров тир, без страха получить ответку
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22.04.2021 18:49 Відповісти
+10
...опечатка - в слове "главнокомандующий" лишняя "л"
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22.04.2021 18:47 Відповісти
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Владимир Александрович (с@ка!!!). Почему не закончилась война? Вот такой вы ты главнокомандующий!!!
1 воин погиб, наемники РФ 7 раз открывали огонь по украинским позициям, в т.ч. используя артиллерию, минометы и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8028
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22.04.2021 18:34 Відповісти
...опечатка - в слове "главнокомандующий" лишняя "л"
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22.04.2021 18:47 Відповісти
Помнится ВСЕ военаначальники и президенты начиная с пороха пиз-ли, что если враг начнет обстрел с тяж оружия, то в теч 45 мин мы вернем тяж вооружение на линию соприкосновения!!!
Или зеля уже выпустил указ что арта уже не тяж вооружение?
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22.04.2021 18:35 Відповісти
Вы с луны свалились? Зеля запретил стрелять даже в ответ. И хотелось бы поподробнее при чем сейчас тут Порох?
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22.04.2021 18:50 Відповісти
Увы....
Судя по вопросу вы не поймете мой ответ....
У вас нет не то что логики, но и память рыбки гуппи.....
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23.04.2021 10:19 Відповісти
Увы. Ваш ответ все-таки не раскрывает тему. Все президенты перед зелей всего-лишь один Порох (во время агрессии рабсии). Еще раз повторяю, какое тяжелое вооружение если зеленый говнокомандующий запретил даже из стрелкового оружия огонь открывать, премии лишают за нарушение. Жаль, что приходится очевидное обяснять, ну прямо как для рыбки гупии...
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23.04.2021 10:33 Відповісти
Ой ржу не могу с рыбки.....
А шо..... При каких то др президентах отводили тяж вооружение? И какие то др президенты кроме пороха и зели пиз-ли о возврате тяж вооружения если рашка вернет свое тяж на передовую?
Вы или читать не умеете, или смысла прочитаного не понимаете....
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23.04.2021 15:04 Відповісти
Помнится ВСЕ военаначальники и президенты начиная с пороха. Это ваша фраза.
Все президенты перед зелей всего-лишь один Порох (во время агрессии рабсии). Это мой ответ.

Еще раз попробую отдельно для Вас, любителю аквариумных рыбок, объяснить: запрет стрелять в ответ на обстрел наших позиций ДАЖЕ из стрелкового оружия дал именно зеля. Не зря про рыбок постоянно говорите, до вас обычные доводы доходит потуже, чем до гуппий...
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23.04.2021 16:55 Відповісти
Брехло ты.....
Порохня тоже запрещал..... И боекомплекты закрывал....
Так что не п-ди....
У меня в отличие от тебя склероза пока нет....
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26.04.2021 17:08 Відповісти
Говнокомандующий устроил для сепаров тир, без страха получить ответку
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22.04.2021 18:49 Відповісти
По словам *****, мацква готова приветствовать стремление Киева начать восстановление отношений. В то же время, если украинский лидер хочет обсуждать проблемы Донбасса, то «это надо делать сначала с представителями ДНР и ЛНР».
Также ***** заявил, что готов принять Зеленского в мацкве в любое удобное время, если он хочет обсудить козломордо-украинские отношения.
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22.04.2021 18:51 Відповісти
1 воїн загинув, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в т.ч. використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4622
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22.04.2021 18:59 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою...

1 воїн загинув, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в т.ч. використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5293
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22.04.2021 19:27 Відповісти
Зауважив, що після екскурсії по передку Зєлєнскій посилює заборону на відкриття вогню у відповідь. Остання екскурсія привела до повної заборони відповідати навіть на загибель наших військовослужбовців. Зауважте, товариство, що навіть у офіційній інформації відповіддю на загибель військового вказано намір звернутися в ОБСЄ. Я думаю, це відбувається тму, що Зєлєнскому влаштовують екскурсію якщо не на цілком безпечних ділянках, то у тилу, на запасних позиціях. Тму Зєлєнскій просто не вірить, що на фронті стріляють. Якщо військовим заборонено виконувати свою роботу і вони є прост статистами, то не бачу необхідності використовувати саме їх. На передку з таким же успіхом навчений військових можуть замінити депутати від, працівники ОПи, чи інші корабельні сосни. Ефект буде тй самий - ритуальне жертвоприношення. Але тизхоч не жаль, бо вони і винні у тому всьому.
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22.04.2021 20:12 Відповісти
1 воїн загинув, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в т.ч. використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3165
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22.04.2021 20:39 Відповісти
Если сепарі убивают наших, то почему нет ответного огня? Почему запрещена ответка?
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22.04.2021 21:51 Відповісти
Не поверите!!! Наш Главнокомандующий запретил...
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23.04.2021 13:10 Відповісти
 
 