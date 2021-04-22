1 воїн загинув, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в т.ч. використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. 1 український воїн загинув.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених мінських домовленостей мінометів 120-го калібру і протитанкової гармати, а біля селища Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

З протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли позиції наших захисників поблизу населеного пункту Шуми.

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Внаслідок обстрілу озброєними формуваннями РФ один військовослужбовець ЗСУ зазнав осколкового поранення, несумісного з життям.

Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Майорське, противник вів вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.