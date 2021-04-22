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22 квітня в зоні ООС загинув воїн 10-ї ОГШБр Олександр Луцик. ФОТО

Сьогодні, 22 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в Донецькій області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав унаслідок влучення протитанкової керованої ракети, загинув військовослужбовець 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Олександр Луцик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайті Волинської обласної ради.

22 квітня в зоні ООС загинув воїн 10-ї ОГШБр Олександр Луцик 01

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"Сьогодні, 22 квітня, близько 11.30 в зоні проведення ООС під час виконання бойових завдань унаслідок влучення протитанкової керованої ракети загинув волинський військовий Олександр Анатолійович Луцик.

Народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі Колківської територіальної громади. Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в/ч А4267", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Донбас (22358) втрати (4479) Ян Осока (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212) операція Об’єднаних сил (6725) Волинська область (884)


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