22 квітня в зоні ООС загинув воїн 10-ї ОГШБр Олександр Луцик. ФОТО

Сьогодні, 22 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в Донецькій області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав унаслідок влучення протитанкової керованої ракети, загинув військовослужбовець 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Олександр Луцик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайті Волинської обласної ради.

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"Сьогодні, 22 квітня, близько 11.30 в зоні проведення ООС під час виконання бойових завдань унаслідок влучення протитанкової керованої ракети загинув волинський військовий Олександр Анатолійович Луцик.

Народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі Колківської територіальної громади. Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в/ч А4267", - сказано в повідомленні.