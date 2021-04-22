Путін готовий обговорювати з Зеленським двосторонні відносини у Москві, для вирішення проблем Донбасу запропонував йому зустрітися з ватажками "Л/ДНР"

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка. Ми приймемо президента України в Москві у будь-який зручний для нього час", - сказав Путін, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати пропозицію українського президента зустрітися на території Донбасу.

"Дуже багато було кроків, спрямованих на руйнування наших відносин, про що ми, безумовно, можемо тільки шкодувати. Якщо президент Зеленський хоче почати відновлення цих відносин, ми будемо це тільки вітати", - додав президент РФ.

Президент РФ підкреслив, якщо Зеленський хоче обговорити проблеми Донбасу, то, насамперед, має зустрітися з ватажками "ЛНР" і "ДНР".

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"Якщо йдеться про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України має зустрічатися з керівниками республік ЛНР і ДНР, а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в даному випадку є Росія", - заявив Путін.

Путін вважає, що останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини. "Це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах безпосередньо. Це стосується ставлення до Російської православної церкви, спроб її руйнування. Це стосується ставлення до російської мови і до російськомовних громадян України і російських громадян, які проживають в Україні" - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.