Ми ухвалили зміни до бюджету. Збільшено видатки на медиків, освіту і комуналку, - Кличко
Київрада схвалила зміни до бюджету столиці на 2021 рік: збільшено видатки на доплати медикам, зарплату освітян і транспортників, а також фінансування галузі ЖКГ.
Про це повідомив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання, інформує Цензор.НЕТ.
"Ідеться і про збільшення зарплатні столичним освітянам. І про збільшення доплат київським медикам, про кошти на зарплати столичним транспортникам, на оновлення житлово-комунальної інфраструктури, ремонт та закупівлю ліфтів у столичні будинки і на програму співфінансування тепломодернізації будинків 70/30. А також - кошти на оновлення міських парків та скверів, дитячих та спортивних майданчиків", - заявив Кличко.
Він зазначив, що на сферу освіти депутати виділили додаткові 748 млн грн, на охорону здоров'я - 790,5 млн грн, на транспорт і дорожнє господарство - 5,5 млрд грн, на ЖКГ - 1,5 млрд грн, на соціальний захист киян - 262 млн грн, на сферу культури - 261 млн грн, на фізичну культуру і спорт - 261 млн грн. Загалом видаткову частину бюджету міста збільшили майже на 10 млрд гривень.
Кличко зазначив, що попри складну ситуацію міська влада робить все можливе для підтримки киян.
"Сьогодні ми робимо все, щоб утримати ситуацію - і епідеміологічну, і економічну. Пандемія викликала кризу, яку світ долатиме ще довго. Але необхідно, насамперед, підтримувати тих, від кого сьогодні залежить здоров'я і життя людей, навчання наших дітей. І тих, хто працює на життєзабезпечення нашого міста і комфорт його мешканців. Необхідно і далі розвивати і змінювати нашу столицю. І ми все для цього робимо", - резюмував Кличко.
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https://twitter.com/batiscafcusto Виктор Онегин https://twitter.com/batiscafcusto @batiscafcusto https://twitter.com/batiscafcusto/status/1385110479010476032 10 ч
Киев в красной Зоне по Ковиду, все плохо, койкомест в больницах не хватает, магазины закрыты, с прививками для населения ситуация катастрофическая. Что будем делать? Правильно, выход есть - давайте устроим в Воскресенье марафон...
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