Ми ухвалили зміни до бюджету. Збільшено видатки на медиків, освіту і комуналку, - Кличко

Київрада схвалила зміни до бюджету столиці на 2021 рік: збільшено видатки на доплати медикам, зарплату освітян і транспортників, а також фінансування галузі ЖКГ.

Про це повідомив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідеться і про збільшення зарплатні столичним освітянам. І про збільшення доплат київським медикам, про кошти на зарплати столичним транспортникам, на оновлення житлово-комунальної інфраструктури, ремонт та закупівлю ліфтів у столичні будинки і на програму співфінансування тепломодернізації будинків 70/30. А також - кошти на оновлення міських парків та скверів, дитячих та спортивних майданчиків", - заявив Кличко.

Він зазначив, що на сферу освіти депутати виділили додаткові 748 млн грн, на охорону здоров'я - 790,5 млн грн, на транспорт і дорожнє господарство - 5,5 млрд грн, на ЖКГ - 1,5 млрд грн, на соціальний захист киян - 262 млн грн, на сферу культури - 261 млн грн, на фізичну культуру і спорт - 261 млн грн. Загалом видаткову частину бюджету міста збільшили майже на 10 млрд гривень.

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Кличко зазначив, що попри складну ситуацію міська влада робить все можливе для підтримки киян.

"Сьогодні ми робимо все, щоб утримати ситуацію - і епідеміологічну, і економічну. Пандемія викликала кризу, яку світ долатиме ще довго. Але необхідно, насамперед, підтримувати тих, від кого сьогодні залежить здоров'я і життя людей, навчання наших дітей. І тих, хто працює на життєзабезпечення нашого міста і комфорт його мешканців. Необхідно і далі розвивати і змінювати нашу столицю. І ми все для цього робимо", - резюмував Кличко.