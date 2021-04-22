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Новини
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Ми ухвалили зміни до бюджету. Збільшено видатки на медиків, освіту і комуналку, - Кличко

Ми ухвалили зміни до бюджету. Збільшено видатки на медиків, освіту і комуналку, - Кличко

Київрада схвалила зміни до бюджету столиці на 2021 рік: збільшено видатки на доплати медикам, зарплату освітян і транспортників, а також фінансування галузі ЖКГ.

Про це повідомив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідеться і про збільшення зарплатні столичним освітянам. І про збільшення доплат київським медикам, про кошти на зарплати столичним транспортникам, на оновлення житлово-комунальної інфраструктури, ремонт та закупівлю ліфтів у столичні будинки і на програму співфінансування тепломодернізації будинків 70/30. А також - кошти на оновлення міських парків та скверів, дитячих та спортивних майданчиків", - заявив Кличко.

Він зазначив, що на сферу освіти депутати виділили додаткові 748 млн грн, на охорону здоров'я - 790,5 млн грн, на транспорт і дорожнє господарство - 5,5 млрд грн, на ЖКГ - 1,5 млрд грн, на соціальний захист киян - 262 млн грн, на сферу культури - 261 млн грн, на фізичну культуру і спорт - 261 млн грн. Загалом видаткову частину бюджету міста збільшили майже на 10 млрд гривень.

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Кличко зазначив, що попри складну ситуацію міська влада робить все можливе для підтримки киян.

"Сьогодні ми робимо все, щоб утримати ситуацію - і епідеміологічну, і економічну. Пандемія викликала кризу, яку світ долатиме ще довго. Але необхідно, насамперед, підтримувати тих, від кого сьогодні залежить здоров'я і життя людей, навчання наших дітей. І тих, хто працює на життєзабезпечення нашого міста і комфорт його мешканців. Необхідно і далі розвивати і змінювати нашу столицю. І ми все для цього робимо", - резюмував Кличко.

Автор: 

Київ (19788) Київрада (804) Кличко Віталій (3536) місцеві бюджети (291)


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https://twitter.com/batiscafcusto Виктор Онегин https://twitter.com/batiscafcusto @batiscafcusto https://twitter.com/batiscafcusto/status/1385110479010476032 10 ч

Киев в красной Зоне по Ковиду, все плохо, койкомест в больницах не хватает, магазины закрыты, с прививками для населения ситуация катастрофическая. Что будем делать? Правильно, выход есть - давайте устроим в Воскресенье марафон...
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22.04.2021 19:24 Відповісти
"В воскресенье, 25 апреля, в Киеве состоится масштабный марафон, из-за которого перекроют некоторые улицы. Столичных водителей предупреждают, что почти до вечера проехать по ним будет невозможно. https://kiev.vgorode.ua/news/transport_y_ynfrastruktura/a1159957-25-aprelja-v-kieve-sostoitsja-evromarafon-hde-perekrojut-dorohi
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22.04.2021 19:26 Відповісти
Ми ухвалили зміни до бюджету. Збільшено видатки на медиків, освіту і комуналку, - Кличко - Цензор.НЕТ 63
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22.04.2021 20:35 Відповісти
Ага, хрестну ходу РПЦ
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22.04.2021 19:27 Відповісти
Що це за бюджет такий, який в травні приймають?
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22.04.2021 19:25 Відповісти
Це зміни до бюджету.
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22.04.2021 19:28 Відповісти
расходы на коммуналку увеличатся у населения?
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22.04.2021 19:29 Відповісти
Так от, Україна - це як перевернутий верх дном горщик. Ну, візміть горщик-горшок дитячий - і переверніть верх дном - побасите, що сталося з Україною. В центрі - горщик, навколо - фенікалії. Що може бути простіше - перевернути горщик і зібрати гівно туди, де йому місце? А нікому.
Каломойський - гарне прізвище щодо цього, але прізвище не завжди відповідає натурі.
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22.04.2021 19:35 Відповісти
А пенсионеры хай побыстрее сдохнут, видимо так считают современные "молодые" парикмахеры в образе рукой водящих вонючих сцученых парикмахеров-чиновников в "офисе президента Ермака" в 40 000 000 миллионной Европейской стране.
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22.04.2021 19:40 Відповісти
Створили кризис, потім його долають.
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22.04.2021 20:05 Відповісти
Увеличат расходы на коммуналку депутатам. Ну и хорошо
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22.04.2021 20:21 Відповісти
 
 