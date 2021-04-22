Через 2 тижні визначимо всі шляхи фінансування проєкту створення української вакцини, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив визначити шляхи фінансування для створення в Україні сучасної лабораторії з розробки вакцин.

Про це він сказав під час наради зі створення в Україні інфраструктури по розробці вакцин за участю керівників провідних наукових установ та інститутів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначив глава уряду, ситуація з дефіцитом вакцин проти COVID-19 у світі продемонструвала необхідність створення власної лабораторії в Україні.

За підсумками наради Прем'єр-міністр дав доручення впродовж двох тижнів опрацювати питання інфраструктури та визначити шляхи фінансування для створення в Україні лабораторії високого рівня.

"Сьогодні весь світ стоїть у черзі за вакциною, і очевидним стає факт, що Україні необхідно мати власну базу для розробки вакцин. Це стратегічне питання, оскільки будівництво сучасної інфраструктури за світовими зразками дозволить нам відновити науковий потенціал і розробляти препарати для захисту від різних хвороб", - зазначив Шмигаль.

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