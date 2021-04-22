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Новини Коронавірус і карантин
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Через 2 тижні визначимо всі шляхи фінансування проєкту створення української вакцини, - Шмигаль

Через 2 тижні визначимо всі шляхи фінансування проєкту створення української вакцини, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив визначити шляхи фінансування для створення в Україні сучасної лабораторії з розробки вакцин.

Про це він сказав під час наради зі створення в Україні інфраструктури по розробці вакцин за участю керівників провідних наукових установ та інститутів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначив глава уряду, ситуація з дефіцитом вакцин проти COVID-19 у світі продемонструвала необхідність створення власної лабораторії в Україні.

За підсумками наради Прем'єр-міністр дав доручення впродовж двох тижнів опрацювати питання інфраструктури та визначити шляхи фінансування для створення в Україні лабораторії високого рівня.

"Сьогодні весь світ стоїть у черзі за вакциною, і очевидним стає факт, що Україні необхідно мати власну базу для розробки вакцин. Це стратегічне питання, оскільки будівництво сучасної інфраструктури за світовими зразками дозволить нам відновити науковий потенціал і розробляти препарати для захисту від різних хвороб", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: У НСЗУ пояснили, які вакцини для жителів України є безоплатними, а за які потрібно платити

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4671) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
А ви теж помітили як деградував наш мудрий нарід, от якихось 2-3 роки тому нарід здобував томос, безвіз, розбудовував армію, відвойовував українські села на Донбасі, ростив потихеньку економіку ,
ну а зараз навіть не може замовити сраний Pfizer собі, от шо то за біда така сталась? 😁
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22.04.2021 20:31 Відповісти
+4
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8005
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22.04.2021 20:31 Відповісти
+4
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9974
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22.04.2021 20:39 Відповісти
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22.04.2021 20:06 Відповісти
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3839
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22.04.2021 20:32 Відповісти
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5411
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22.04.2021 20:35 Відповісти
Шмыгаль, а не лучше ли было бы повышать обороноспособность Украины во время текущей войны и тратить туда деньги? Вы работаете на народ и не соблюдаете Конституцию Украины, в которой говорится, что при возникновении даже УГРОЗЫ для существования государства, тем более при войне вы обязаны ввести военное положение и все деньги олигархов и миллионеров направить на армию, на вооружение современной военной техникой и т.д. А у вас солдат кормят гнилью и техника прошлого века и Зеля кричит - МЫ ГОТОВЫ. Нормально? Психбольница, а не власть.
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22.04.2021 20:47 Відповісти
БЦЖ вже виробляєте?
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22.04.2021 20:10 Відповісти
через 2 тижні 2020 треба було!!!
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22.04.2021 20:12 Відповісти
Так я чета не поняв...Бубочка уже давно дал денег какому-то деду на разработку вакцины. Его научный институт находится где-то в квартире. А сам дед уже давно смылся в США,
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22.04.2021 20:12 Відповісти
09 сентября, 2020
Директор Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный выиграл грант Национального фонда исследований Украины на разработку вакцины от коронавируса. Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
Проект Сибирного предусматривает создание вакцины от COVID-19 на основе синтеза специфического белка у дрожжей и ее испытание на животных. Ученый вместе с коллегами планируют дойти до этого этапа уже через полгода.
«Есть много нюансов в этом деле. Например, законодательство Украины запрещает ввозить из-за границы трансгенных животных, а только на таких можно тестировать вакцину. Пожалуй, ученые выполнят эту часть работы в сотрудничестве с европейскими коллегами», - добавил Козицкий.
Он также сообщил, что грант Национального фонда исследований Украины получил заместитель Сибирного - Константин Дмитрук. Тот получит 5,1 миллиона гривен на разработку «антибиотика нового поколения», который поможет, по словам Козицкого, в лечении людей с COVID-19.
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22.04.2021 20:14 Відповісти
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8005
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22.04.2021 20:31 Відповісти
Радість Шмигаля, який азартно потирає руки, не може приховати навіть скупий текст повідомлення.
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22.04.2021 20:14 Відповісти
Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания украинской вакцины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9974
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22.04.2021 20:39 Відповісти
Думаю у цих шулерів розробка вакцини буде лише на папері.
По факту ввозитимемо у найкращому випадку той же шмурдяк з Індії чи Китаю, а скоріш за все взагалі з росії
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22.04.2021 20:17 Відповісти
Новий проект - велике вакцівництво!!! О як!!!😁😁😁
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22.04.2021 20:18 Відповісти
Шмыгаль - "Через 2 недели определим все пути финансирования проекта создания...."

"Хто не пиляє ковідний фонд - той лох" ©
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22.04.2021 20:24 Відповісти
А что мешает взять лицензию и штамповать вакцину для себя и для остальных?
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22.04.2021 20:25 Відповісти
Відсутність розпилу.
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22.04.2021 22:12 Відповісти
А ви теж помітили як деградував наш мудрий нарід, от якихось 2-3 роки тому нарід здобував томос, безвіз, розбудовував армію, відвойовував українські села на Донбасі, ростив потихеньку економіку ,
ну а зараз навіть не може замовити сраний Pfizer собі, от шо то за біда така сталась? 😁
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22.04.2021 20:31 Відповісти
Этот шмыгаль не может програму уряду сочинить уже больше года. Но вакцина это другие деньги, какие могут быть сомнения. Для фальшивого ковида фальшивая вакцина. Беспроиграшная схема.
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22.04.2021 20:35 Відповісти
"Велике крадівництво - Перезагрузка"!
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22.04.2021 20:40 Відповісти
А, ясно понятно... Теперь можно 2,5 ярда, которые взяли в кредит, снова зарыть в асфальт никому не нужной дороги на Припять. Как сделали это с предыдущими кредитами и бюджетами. А там гляди, и снова взять кредит уже на украинскую вакцину... а потом снова зарыть, и сказать что эпидемия закончилась, зачем вакцина. Такая вот "вакцинация" на крови.
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22.04.2021 20:41 Відповісти
Краше б розібралися з зеленим тарифом, бо найбільший в Європі
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22.04.2021 20:59 Відповісти
Розберуться, підвищать ціну на всю електроенергію.
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23.04.2021 00:48 Відповісти
А рік назад мізків не хватало? Чи зараз так обікралися що кредит на вакцину вже беруть😡
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22.04.2021 21:12 Відповісти
Та да ,випреджаючи час Кабмін ...Будем звати тебе тепер Проникливий,напрацював.
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22.04.2021 21:15 Відповісти
Прошло больше года... А теперь шмыгаль создаст
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22.04.2021 21:53 Відповісти
Нє прашло і пал годіка...
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22.04.2021 22:17 Відповісти
 
 