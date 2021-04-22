Через 2 тижні визначимо всі шляхи фінансування проєкту створення української вакцини, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив визначити шляхи фінансування для створення в Україні сучасної лабораторії з розробки вакцин.
Про це він сказав під час наради зі створення в Україні інфраструктури по розробці вакцин за участю керівників провідних наукових установ та інститутів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Як зазначив глава уряду, ситуація з дефіцитом вакцин проти COVID-19 у світі продемонструвала необхідність створення власної лабораторії в Україні.
За підсумками наради Прем'єр-міністр дав доручення впродовж двох тижнів опрацювати питання інфраструктури та визначити шляхи фінансування для створення в Україні лабораторії високого рівня.
"Сьогодні весь світ стоїть у черзі за вакциною, і очевидним стає факт, що Україні необхідно мати власну базу для розробки вакцин. Це стратегічне питання, оскільки будівництво сучасної інфраструктури за світовими зразками дозволить нам відновити науковий потенціал і розробляти препарати для захисту від різних хвороб", - зазначив Шмигаль.
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Директор Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный выиграл грант Национального фонда исследований Украины на разработку вакцины от коронавируса. Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
Проект Сибирного предусматривает создание вакцины от COVID-19 на основе синтеза специфического белка у дрожжей и ее испытание на животных. Ученый вместе с коллегами планируют дойти до этого этапа уже через полгода.
«Есть много нюансов в этом деле. Например, законодательство Украины запрещает ввозить из-за границы трансгенных животных, а только на таких можно тестировать вакцину. Пожалуй, ученые выполнят эту часть работы в сотрудничестве с европейскими коллегами», - добавил Козицкий.
Он также сообщил, что грант Национального фонда исследований Украины получил заместитель Сибирного - Константин Дмитрук. Тот получит 5,1 миллиона гривен на разработку «антибиотика нового поколения», который поможет, по словам Козицкого, в лечении людей с COVID-19.
По факту ввозитимемо у найкращому випадку той же шмурдяк з Індії чи Китаю, а скоріш за все взагалі з росії
"Хто не пиляє ковідний фонд - той лох" ©
ну а зараз навіть не може замовити сраний Pfizer собі, от шо то за біда така сталась? 😁