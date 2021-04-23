За аварії на залізничних коліях несуть відповідальність вище керівництво і "старі кадри" УЗ, - ЗМІ

"Укрзалізниця" зриває інвестиційні плани з ремонту інфраструктури, і ці провали прямо загрожують життю пасажирів.

Це підтвердила і нещодавня аварія поїзда "Інтерсіті". Відповідальність за подібні порушення несуть рівною мірою як вище керівництво компанії, так і "старі кадри" на місцях, які закривають очі на гнітючий стан інфраструктури.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Як йдеться в матеріалі, інфраструктура УЗ перебуває в жалюгідному стані, і це визнають і в самій компанії. Через брак коштів ремонти третини всіх шляхів не проводяться вчасно, що погано позначається на показниках швидкості і безпеки на залізниці. "Проблеми з'явилися далеко не вчора, але вже багато років менеджмент компанії частіше замовчує їх, ніж намагається реально змінити ситуацію. А нещодавня спроба почати реформу держмонополії з поділом на кілька бізнес-блоків закінчилася відставкою топменеджменту "Укрзалізниці" і конфліктом з Наглядовою радою. Остання дедалі частіше стає об'єктом критики як бізнесу, так і профільних аналітиків - через неадекватні за українськими мірками запити щодо зарплат і всіляких представницьких витрат", - вказують журналісти. А поки на Наглядову раду витрачаються неадекватні гроші, ремонту, за даними УЗ, потребує понад 1 тисяча км шляхів на рік. Але капітальне відновлення відбувається не більш ніж на 300 км шляхів на рік. І зокрема з цієї причини дедалі частіше трапляються надзвичайні події, серед яких - і нещодавня аварія поїзда "Інтерсіті".

У пресслужбі держмонополії вже повідомили, що за результатами розслідування аварії звільнять шістьох співробітників керівного складу "Придніпровської залізниці" (ПЗ), де сталася аварія. Зокрема, за порушення посадових обов'язків буде розірвано договір і з заступником директора регіональної філії, що відповідає за інфраструктуру, - Олександром Декарчуком.

Журналісти видання нагадали, що до Декарчука за час роботи в компанії накопичилося багато запитань. Адже з 5760,8 км шляхів, які перебувають у його зоні відповідальності, ремонти різного рівня прострочено на 3386,5 км, а це майже 59% від загальної протяжності колії філії. Стан шляхів на "Придніпровській залізниці" частково став наслідком проблеми "старих кадрів", пояснює видання. Люди, які давно працюють на інфраструктурі, могли б, використовуючи свій досвід, заздалегідь виявляти й усувати проблеми. Але по факту в управлінні дорожнім господарством стало нормою "замовчування" проблем або зовсім - проведення ремонтів лише на папері з подальшим "освоєнням" ремонтного ресурсу.

Так, співрозмовники видання в структурі "Укрзалізниці" запевняють, що на "Придніпровській залізниці" останнім часом стало нормою ігнорування звернень підлеглих про проблеми на дільницях, а також грубе порушення всіх інструкцій з безпеки руху і затверджених інструкцій з безпеки руху. І що нібито Декарчуку було відомо про стан справ у ввіреному йому напрямку.

Нагадаємо, 29 березня поїзд №732 Інтерсіті сполученням Київ - Запоріжжя зійшов з колії в Запорізькій області на швидкості понад 120 км/год. У вагонах перебувало 88 пасажирів, на щастя ніхто не постраждав.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що стан залізниці критичний, а експлуатація окремих стала небезпечною. На його думку, без реформування "Укрзалізниці" кількість аварій на залізниці зростатиме. Зі свого боку екскерівник УЗ Олександр Завгородній заявив, що в аварії "Інтерсіті" винна вся гілка влади - від монтера шляхів і до вищого керівництва компанії, адже вони не виконали головне завдання - не змогли гарантувати безпеку руху.