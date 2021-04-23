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Новини
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За аварії на залізничних коліях несуть відповідальність вище керівництво і "старі кадри" УЗ, - ЗМІ

За аварії на залізничних коліях несуть відповідальність вище керівництво і

"Укрзалізниця" зриває інвестиційні плани з ремонту інфраструктури, і ці провали прямо загрожують життю пасажирів.

Це підтвердила і нещодавня аварія поїзда "Інтерсіті". Відповідальність за подібні порушення несуть рівною мірою як вище керівництво компанії, так і "старі кадри" на місцях, які закривають очі на гнітючий стан інфраструктури.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Як йдеться в матеріалі, інфраструктура УЗ перебуває в жалюгідному стані, і це визнають і в самій компанії. Через брак коштів ремонти третини всіх шляхів не проводяться вчасно, що погано позначається на показниках швидкості і безпеки на залізниці. "Проблеми з'явилися далеко не вчора, але вже багато років менеджмент компанії частіше замовчує їх, ніж намагається реально змінити ситуацію. А нещодавня спроба почати реформу держмонополії з поділом на кілька бізнес-блоків закінчилася відставкою топменеджменту "Укрзалізниці" і конфліктом з Наглядовою радою. Остання дедалі частіше стає об'єктом критики як бізнесу, так і профільних аналітиків - через неадекватні за українськими мірками запити щодо зарплат і всіляких представницьких витрат", - вказують журналісти. А поки на Наглядову раду витрачаються неадекватні гроші, ремонту, за даними УЗ, потребує понад 1 тисяча км шляхів на рік. Але капітальне відновлення відбувається не більш ніж на 300 км шляхів на рік. І зокрема з цієї причини дедалі частіше трапляються надзвичайні події, серед яких - і нещодавня аварія поїзда "Інтерсіті".

У пресслужбі держмонополії вже повідомили, що за результатами розслідування аварії звільнять шістьох співробітників керівного складу "Придніпровської залізниці" (ПЗ), де сталася аварія. Зокрема, за порушення посадових обов'язків буде розірвано договір і з заступником директора регіональної філії, що відповідає за інфраструктуру, - Олександром Декарчуком.

Журналісти видання нагадали, що до Декарчука за час роботи в компанії накопичилося багато запитань. Адже з 5760,8 км шляхів, які перебувають у його зоні відповідальності, ремонти різного рівня прострочено на 3386,5 км, а це майже 59% від загальної протяжності колії філії. Стан шляхів на "Придніпровській залізниці" частково став наслідком проблеми "старих кадрів", пояснює видання. Люди, які давно працюють на інфраструктурі, могли б, використовуючи свій досвід, заздалегідь виявляти й усувати проблеми. Але по факту в управлінні дорожнім господарством стало нормою "замовчування" проблем або зовсім - проведення ремонтів лише на папері з подальшим "освоєнням" ремонтного ресурсу.

Так, співрозмовники видання в структурі "Укрзалізниці" запевняють, що на "Придніпровській залізниці" останнім часом стало нормою ігнорування звернень підлеглих про проблеми на дільницях, а також грубе порушення всіх інструкцій з безпеки руху і затверджених інструкцій з безпеки руху. І що нібито Декарчуку було відомо про стан справ у ввіреному йому напрямку.

Нагадаємо, 29 березня поїзд №732 Інтерсіті сполученням Київ - Запоріжжя зійшов з колії в Запорізькій області на швидкості понад 120 км/год. У вагонах перебувало 88 пасажирів, на щастя ніхто не постраждав.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що стан залізниці критичний, а експлуатація окремих стала небезпечною. На його думку, без реформування "Укрзалізниці" кількість аварій на залізниці зростатиме. Зі свого боку екскерівник УЗ Олександр Завгородній заявив, що в аварії "Інтерсіті" винна вся гілка влади - від монтера шляхів і до вищого керівництва компанії, адже вони не виконали головне завдання - не змогли гарантувати безпеку руху.

Автор: 

аварія (561) залізниця (1532)


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Топ коментарі
+8
А новые кадры за что то несут ответственность ?
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23.04.2021 09:04 Відповісти
+6
А новые по 300 тысяч зарплаты в карманах несут...каждый месяц....и это не считая премий...
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23.04.2021 09:18 Відповісти
+4
Поставьте Верастюка управляющим. Он новый кадр и воровать не будет. Слуга народа и новое лицо.
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23.04.2021 09:10 Відповісти
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А новые кадры за что то несут ответственность ?
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23.04.2021 09:04 Відповісти
Тут и так понятно - как новые могут нести. На то они и новые.
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23.04.2021 09:11 Відповісти
А новые по 300 тысяч зарплаты в карманах несут...каждый месяц....и это не считая премий...
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23.04.2021 09:18 Відповісти
Бо то аварії ще від загонів ковпака,а від нового керівництва вони взагалі їздити перестануть,буде тільки гіперлуп.
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23.04.2021 09:23 Відповісти
Нові кадри теж несуть , але - зовсім не відповідальність . .
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23.04.2021 09:28 Відповісти
щас они понесут ответственность и получат сногосшибательные премии
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23.04.2021 11:12 Відповісти
Поставьте Верастюка управляющим. Он новый кадр и воровать не будет. Слуга народа и новое лицо.
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23.04.2021 09:10 Відповісти
Які ще старі кадри? Зеля ж привів нових літс. Нє?
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23.04.2021 09:14 Відповісти
Повністю висмоктана з пальця новина. Як раз на старих кадрах залізниця і тримається. Бо працювати за такі гроші молодь ніколи не буде працювати простими робітниками типу монтерів коліїї, оглядачів вагонів
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23.04.2021 09:16 Відповісти
Как раз старые кадры как самые опытные больше всех и воруют. И любого молодого которые попытается навести порядок они выживут или подставят...
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23.04.2021 11:20 Відповісти
Ахметов возит железную руду по УЗ ниже себестоимости на 19%, убивая инфраструктуру и вагоньі. Вьікапьівает железную руду из наших недр по смехотворной ренте, а за тем, за счет украинцев везет её за границу! Нормальньій бизнес, да? Украина датирует ахметова только на транспортировке рудьі на 8 МЛРД грн в год!!!!!!!!!
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23.04.2021 09:19 Відповісти
А що до керівництва то вам ще довго щикатеметься відсутність такого керівника як Кирпи Г.М.. Подібного до нього на УЗ я не бачу
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23.04.2021 09:20 Відповісти
Розсмішив! Тобі напевно не відомо скільки кілометрів рельс та вагонів Кирпа порізав на металолом і відправив в Словакію на переплавку. Тому при зміні влади і застрелився.
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23.04.2021 09:28 Відповісти
Аякже.Старі кадри вставляють палки Лєщєнку.
Нових призначте.Отих,що #ЯКлоун
За аварії на залізничних коліях несуть відповідальність вище керівництво і "старі кадри" УЗ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4457
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23.04.2021 09:28 Відповісти
"Но по факту в управлении путевым хозяйством стало нормой "замалчивание" проблем или вовсе - проведение ремонтов только на бумаге с дальнейшим "освоением" ремонтного ресурса." це ж улюблена тактика зеленої влади. Невже залізниця може поводитись інакше?
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23.04.2021 09:28 Відповісти
Набсовет сожрал зализницю
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23.04.2021 09:29 Відповісти
Бальчун виноват. 100%.
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24.04.2021 07:12 Відповісти
 
 