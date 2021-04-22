Росія продовжує постачати заборонене озброєння на Донбас, - українська сторона в СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, про це сказано у звіті СММ ОБСЄ № 91/2021 від 21 квітня.

"За допомогою БПЛА Місія ОБСЄ зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 мм неподалік Дебальцевого: 6 із них поблизу населеного пункту Каютине в ОРДО і ще 6 в Чорнухиному - ОРЛО. Важливо зазначити, що поблизу цих населених пунктів вперше зафіксовано заборонене мінськими домовленостями озброєння. Одночасне переміщення окупантами зазначених артилерійських систем на небезпечну до лінії розмежування відстань, що становить 12 і 18 км відповідно, вказує на скоординованість дій ватажків ОРДО і ОРЛО і може свідчити про підготовку окупантами провокацій із застосуванням забороненого озброєння", - сказано в повідомленні.

За оцінкою української сторони СЦКК розміщення російськими найманцями важкого озброєння поблизу лінії розмежування пояснює збільшення кількості обстрілів позицій ЗС України і населених пунктів на підконтрольній уряду України території із застосуванням мінометів і артилерійських систем калібру більше 100 мм.

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Уточнюється, що тільки за три тижні квітня було зафіксовано 57 таких випадків, а питома вага випадків використання забороненого озброєння в загальній кількості порушень режиму припинення вогню зросла до 24%.

"Головною метою обстрілу з боку окупантів є провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь із застосуванням артилерії, наслідком яких мають бути жертви серед цивільного населення і руйнування цивільної інфраструктури. Більшість таких провокацій влаштовується з околиць Донецька і Горлівки, в зв'язку з чим у зоні вогню найманців постійно опиняються Південне, Шуми, Майорське, Опитне, Піски, Красногорівка", - повідомляють у штабі ООС.

Там наголошують, що наслідки таких обстрілів щодня фіксуються українською стороною СЦКК, виявляються і направляються на адресу СММ ОБСЄ.

"Не досягнувши бажаного результату, окупанти вдаються до фабрикації обстрілів, створюючи "картинку" збройної агресії з боку Збройних сил України для російських ЗМІ і місцевого населення", - наголошується в повідомленні.

У ньому уточнюється, що "одним із таких прикладів став інсценований 14 квітня "обстріл північної околиці Донецька", в якому ЗС України звинувачувалися у веденні вогню саме з артилерійських систем калібру 122 мм"

"Насправді, саме в цей час було зафіксовано обстріл окупантами українських позицій з мінометів калібру 120 мм, що доведено через координаційний механізм СММ ОБСЄ і верифіковано Українською стороною СЦКК", - зазначають у штабі ООС.