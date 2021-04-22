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Новини
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Росія продовжує постачати заборонене озброєння на Донбас, - українська сторона в СЦКК

Росія продовжує постачати заборонене озброєння на Донбас, - українська сторона в СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, про це сказано у звіті СММ ОБСЄ № 91/2021 від 21 квітня.

"За допомогою БПЛА Місія ОБСЄ зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 мм неподалік Дебальцевого: 6 із них поблизу населеного пункту Каютине в ОРДО і ще 6 в Чорнухиному - ОРЛО. Важливо зазначити, що поблизу цих населених пунктів вперше зафіксовано заборонене мінськими домовленостями озброєння. Одночасне переміщення окупантами зазначених артилерійських систем на небезпечну до лінії розмежування відстань, що становить 12 і 18 км відповідно, вказує на скоординованість дій ватажків ОРДО і ОРЛО і може свідчити про підготовку окупантами провокацій із застосуванням забороненого озброєння", - сказано в повідомленні.

За оцінкою української сторони СЦКК розміщення російськими найманцями важкого озброєння поблизу лінії розмежування пояснює збільшення кількості обстрілів позицій ЗС України і населених пунктів на підконтрольній уряду України території із застосуванням мінометів і артилерійських систем калібру більше 100 мм.

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Уточнюється, що тільки за три тижні квітня було зафіксовано 57 таких випадків, а питома вага випадків використання забороненого озброєння в загальній кількості порушень режиму припинення вогню зросла до 24%.

"Головною метою обстрілу з боку окупантів є провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь із застосуванням артилерії, наслідком яких мають бути жертви серед цивільного населення і руйнування цивільної інфраструктури. Більшість таких провокацій влаштовується з околиць Донецька і Горлівки, в зв'язку з чим у зоні вогню найманців постійно опиняються Південне, Шуми, Майорське, Опитне, Піски, Красногорівка", - повідомляють у штабі ООС.

Там наголошують, що наслідки таких обстрілів щодня фіксуються українською стороною СЦКК, виявляються і направляються на адресу СММ ОБСЄ.

"Не досягнувши бажаного результату, окупанти вдаються до фабрикації обстрілів, створюючи "картинку" збройної агресії з боку Збройних сил України для російських ЗМІ і місцевого населення", - наголошується в повідомленні.

У ньому уточнюється, що "одним із таких прикладів став інсценований 14 квітня "обстріл північної околиці Донецька", в якому ЗС України звинувачувалися у веденні вогню саме з артилерійських систем калібру 122 мм"

"Насправді, саме в цей час було зафіксовано обстріл окупантами українських позицій з мінометів калібру 120 мм, що доведено через координаційний механізм СММ ОБСЄ і верифіковано Українською стороною СЦКК", - зазначають у штабі ООС.

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Донбас (22358) СЦКК (642)


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Топ коментарі
+6
Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК - Цензор.НЕТ 4571
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22.04.2021 20:25 Відповісти
+4
Расия оружие туда не поставляет! Она снабжает им собственную армию, лживые болваны.
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22.04.2021 21:09 Відповісти
+2
...а началось все с подачи Ющенко
Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК - Цензор.НЕТ 7793
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22.04.2021 20:39 Відповісти
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Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК - Цензор.НЕТ 4571
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22.04.2021 20:25 Відповісти
і трішки про служивих хазяїв

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК - Цензор.НЕТ 5596
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22.04.2021 20:32 Відповісти
...а началось все с подачи Ющенко
Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение на Донбасс, - украинская сторона в СЦКК - Цензор.НЕТ 7793
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22.04.2021 20:39 Відповісти
Украинская власть должна взять под контроль границу и устанавить там порядок а так проходной двор Путин на Донбассе хозяйничает ...
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22.04.2021 20:34 Відповісти
Це не можливо, бо орда поруч.
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22.04.2021 20:41 Відповісти
Вопрос вероятно в другом кому то выгоден этот бардак чтоб в Украине постоянно был этот "Донбасс- гнойник"...Кому?
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22.04.2021 20:47 Відповісти
действительно - Кому?)
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22.04.2021 20:48 Відповісти
Це наслідки розграбування країни. А відповідь на Ваше запитання це окрема тема. І боюсь, що її тут не вітатимуть.
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22.04.2021 21:00 Відповісти
Сенька стенку построил...
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22.04.2021 20:48 Відповісти
Краще не кажіть...
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22.04.2021 21:07 Відповісти
Сразу добавляй, КАК? Должна, как то не сурьезно. Желание и возможность, большая разница, почему то.
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22.04.2021 21:44 Відповісти
А шо там по боингу кстати? Наказали виновных?
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22.04.2021 20:55 Відповісти
И шойгу отдал приказ отводить войска от границ Украины, а составы с русней с дальнего востока все едут и едут к Нам на границу...Кацапам поверить - себя обмануть !!! ..так что думаем..
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22.04.2021 21:00 Відповісти
Про составы - точно?
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22.04.2021 21:13 Відповісти
да...3 дня назад выехали и еще едут.. никто не завернул... вот так вот..
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22.04.2021 21:30 Відповісти
И не стыдно им?
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22.04.2021 21:02 Відповісти
Расия оружие туда не поставляет! Она снабжает им собственную армию, лживые болваны.
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22.04.2021 21:09 Відповісти
Т В А Р И !!!!!!!!!
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22.04.2021 21:35 Відповісти
 
 