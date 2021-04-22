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Експосол Гербст: Коли відносини РФ з Китаєм загостряться, Москві буде все одно, чи вступає Україна в НАТО

Експосол Гербст: Коли відносини РФ з Китаєм загостряться, Москві буде все одно, чи вступає Україна в НАТО

Росія зараз відкрито виступає проти вступу України в НАТО, але позиція Москви не впливає на рішення Північноатлантичного альянсу.

Про це експосол США в Україні Джон Гербст заявив в інтерв'ю "Фактам", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Москва чітко говорить, що вступ України в НАТО суперечить інтересам Росії. Але насправді це може бути не так. Головна загроза для російської безпеки - не НАТО, а Китай. І, знову ж таки, є люди в Москві, які це розуміють. Коли китайсько-російські відносини загостряться, можливо, Росії буде все одно, чи вступає Україна в НАТО", - сказав він.

Гербст підкреслив, що Україна може стати членом НАТО, попри позицію Кремля.

"Так вже траплялося з іншими країнами. ... Зараз немає такої можливості, але в майбутньому це цілком можливо. Те, що зараз Росія окупує і вашу територію, і територію Грузії, не означає, що ви не можете стати членом НАТО. Ст. 5 договору НАТО (про колективну оборону. - Ред.) не є перешкодою для вступу через те, що частина української території перебуває не під контролем Києва", - додав він.

Читайте також: Україна проводить необхідні для членства в НАТО реформи, але зараз явно не реформи можуть зупинити РФ, - Зеленський

Автор: 

НАТО (6636) росія (66431) членство в НАТО (1757) Гербст Джон (111)


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Топ коментарі
+25
От скажи - сколько добра окружающим сделала и никто не любит. Парадокс.
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22.04.2021 20:53 Відповісти
+19
Китай схавает ******** и даже не заметит а 140 миллионов ваты утилизирует и отправит в лагеря ...
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22.04.2021 20:46 Відповісти
+17
Когда границы рассеи будут ограничены кремлевской стеной, она сама попросится в НАТО.
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22.04.2021 20:46 Відповісти
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То не малюнок, то я ваш нік скопіював, а воно чогось так вийшло.
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22.04.2021 21:49 Відповісти
https://echo.msk.ru/news/2826422-echo.html

Владимир Путин предложил наладить международное сотрудничество для мониторинга вредных выбросов

Президент России сказал об этом на организованном США виртуальном климатическом саммите. Путин также заверил, что Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые собираются инвестировать в развитие в стране «чистых технологий».
Как передает ТАСС, спецпосланник США по климату Джон Кэрри отметил, что Владимир Путин изложил прогрессивные идеи, которые позволяют работать сообща.
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22.04.2021 21:45 Відповісти
Нввіяло. Старий радянський анекдот: на китайсько-фінському кордоні сьогодні все спокйно
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22.04.2021 21:43 Відповісти
а можно как-то ускорить этот процесс обострения? А то уже надоели эти русские своим вниманием к Украине до икотки
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22.04.2021 21:44 Відповісти
Пане Сі, саме час робити Росії Цзинь- і все пропало...
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22.04.2021 22:11 Відповісти
Китаю особливо і нема потреби володіти Сибіром. Це ж треба вкладатися в інфрастуктуру, соціальну галузь. А зараз сировину, енергоносії, що складають 85% в структурі рос.експорту до Китаю, той отримує із росії за вигідними для себе цінами та може диктувати свої умови. Росія їм в політичні союзники точно не потрібна, бо треба ж брати якісь зобов'язання, а перед ким брати, якщо на росію припадає 3% китайського експорту.
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22.04.2021 22:13 Відповісти
Конечно воевать не будет, просто референдум проведут. Как в Крыму. Под наблюдением небольшого контингента желтых человечиков в количестве 20 миллионов человек.
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22.04.2021 23:13 Відповісти
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23.04.2021 06:29 Відповісти
Чисто Росія - це дві області, Московська і Володимирська, а все решта - це окуповані у різний час неросійські території. Китаю не треба воювати з РФ. Величезні території Сибіру і Далекого Сходу, які пустують, зараз активно заселяють китайці. Пройде років 50 і ті території будуть китайськомовними. А приєднання їх до Китаю справа часу.
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22.04.2021 23:37 Відповісти
Коли Західну Німеччину (ФРН) приймали в НАТО, то друга половина країни, Східна Німеччина (НДР) була окупована СССР, і окупація не завадила ФРН стати членом НАТО.
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22.04.2021 23:26 Відповісти
Експосол Гербст: Коли відносини РФ з Китаєм загостряться, Москві буде все одно, чи вступає Україна в НАТО - Цензор.НЕТ 1901
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22.04.2021 23:51 Відповісти
В програмі КПК записано, що історичні землі Китаю будуть повернуті в склад Китаю.

В 2049 році буде 100 років перемоги китайської революції під керівництвом КПК.
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23.04.2021 07:24 Відповісти
У китайцев во всех учебниках записано, что северньіе территории они вернут к 2050 г.
Украина столько ждать не будет. 5-7 лет и вступит.
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23.04.2021 09:06 Відповісти
Жарт.
Китай вважає Урал продовженням Китайської стіни.
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23.04.2021 07:25 Відповісти
"Коли відносини Росії з Китаєм загостряться" - Росії вже буде взагалі до всього байдуже, не лише до вступу України в НАТО...
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23.04.2021 14:56 Відповісти
Китай вжарить мордорію по самі вуха і незабаром
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23.04.2021 20:44 Відповісти
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