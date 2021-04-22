Експосол Гербст: Коли відносини РФ з Китаєм загостряться, Москві буде все одно, чи вступає Україна в НАТО

Росія зараз відкрито виступає проти вступу України в НАТО, але позиція Москви не впливає на рішення Північноатлантичного альянсу.

Про це експосол США в Україні Джон Гербст заявив в інтерв'ю "Фактам", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Москва чітко говорить, що вступ України в НАТО суперечить інтересам Росії. Але насправді це може бути не так. Головна загроза для російської безпеки - не НАТО, а Китай. І, знову ж таки, є люди в Москві, які це розуміють. Коли китайсько-російські відносини загостряться, можливо, Росії буде все одно, чи вступає Україна в НАТО", - сказав він.

Гербст підкреслив, що Україна може стати членом НАТО, попри позицію Кремля.

"Так вже траплялося з іншими країнами. ... Зараз немає такої можливості, але в майбутньому це цілком можливо. Те, що зараз Росія окупує і вашу територію, і територію Грузії, не означає, що ви не можете стати членом НАТО. Ст. 5 договору НАТО (про колективну оборону. - Ред.) не є перешкодою для вступу через те, що частина української території перебуває не під контролем Києва", - додав він.

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