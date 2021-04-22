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Новини Агресія Росії проти України
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Пропозиція про перенесення переговорів стосовно Донбасу з Білорусі - спроба остаточно поховати мінські угоди, - Путін

Пропозиція про перенесення переговорів стосовно Донбасу з Білорусі - спроба остаточно поховати мінські угоди, - Путін

Пропозиція України про перенесення переговорів щодо врегулювання на Донбасі з Мінська є спробою ухилитися від вирішення конфлікту.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Білорусія просто надала нам майданчик, і взагалі ніяк не втручається в цей процес. Створила умови для роботи тим, хто хоче шукати шляхи вирішення проблеми. А якщо хтось не хоче цим займатися, то тоді, звичайно, причини не працювати у цій, на мій погляд, дуже важливій сфері завжди можна знайти", - сказав президент РФ.

"Схоже, що це - пошук таких причин ухилитися від обговорення проблеми Донбасу і поховати мінські угоди остаточно", - додав Путін.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна більше не буде вести переговори стосовно Донбасу в Мінську, оскільки Білорусь перебуває у сфері впливу Росії.

Він запропонував перенести переговори Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу після закінчення карантину з Білорусі в Польщу.

Міністерство закордонних справ Росії назвало ініціативу "дурістю" і припустило, що це спроба Києва саботувати мінські угоди. У МЗС Білорусі повторили цю заяву РФ.

Читайте також: Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Резніков

Автор: 

Білорусь (7987) путін володимир (24222) Мінськ (828) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+25
Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 6067
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22.04.2021 21:01 Відповісти
+19
Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 6174
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22.04.2021 20:57 Відповісти
+8
Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 2521
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22.04.2021 21:04 Відповісти
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Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 6174
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22.04.2021 20:57 Відповісти
Давно пора похоронить ***** и тогда не будет никакого Минского договорняка !
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22.04.2021 21:16 Відповісти
ПТН-ПНХ!
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22.04.2021 21:24 Відповісти
Не болтайте ерундой (с).
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22.04.2021 21:57 Відповісти
Я вважаю, що Ви з Одеси. Таке почуття гумору притаманне Одеситам.
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23.04.2021 07:34 Відповісти
Дякую. Але я - киянка.
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23.04.2021 14:13 Відповісти
Кстати, на фото пукин на высоких каблуках !
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22.04.2021 20:58 Відповісти
Когда будет падать (и будет !!!), то сильнее ударится.
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22.04.2021 21:59 Відповісти
Твои придуманные соглашения умерли и не родилсь ... так и осталось пятно на простыне.
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22.04.2021 20:59 Відповісти
Спокуха ***** ,мы похороним и тебя и минские соглашения ,возможно даже в одной канаве ...
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22.04.2021 21:01 Відповісти
Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 6067
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22.04.2021 21:01 Відповісти
Зе-чмо.
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22.04.2021 22:44 Відповісти
Бо так було написано на листочку, навіщо ще обдумувати, тим більше людині далекій від політики.
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23.04.2021 07:10 Відповісти
ХУ.ло пытается прикрыть свое ху.ло.
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22.04.2021 21:02 Відповісти
Предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси - попытка окончательно похоронить Минские соглашения, - Путин - Цензор.НЕТ 2521
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22.04.2021 21:04 Відповісти
Тебе б уже швидше поховати
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22.04.2021 21:08 Відповісти
Переговоры про переговоры...
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22.04.2021 21:10 Відповісти
та ці домовленості бли помножені на нуль з моменту. коли ви, касапи, заперечили себе "стороною конфлікту" і чомусь досі вважаєте себе "чиротворцем". А Україні просто вигідно, щоб цей безплідний безконечний "процес існував"
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22.04.2021 21:10 Відповісти
я не за війну говорив, а за домовленості. Бо війну з касапами швидко можна зупинити лише капітуляцією. А всякий інший мирний договір з касапами не вартує більше папірця, на якому його нашкрабано.
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22.04.2021 21:53 Відповісти
никак не пойму, а чего подкуйловники и лука так возбудились от угрозы перенести переговоры из минска? а потом прикинул и понял - и кгб луки и фсб куйла видимо в том отеле где проходят переговоры столько жучков и камер насовали, что в другой стране (будь то Польша или Финнляндия) вряд ли получитчя сделать. а так к укропам в комнату для совещаний поставили и слушают что там хохлы задумали......
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22.04.2021 21:12 Відповісти
а всё что мертво и должно быть похоронено. чтобы эпидемии избежать, как минимум )
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22.04.2021 21:18 Відповісти
Давайте создадим новые, Варшавские, например?)) или Пуйло ус рался и понимает, что никуя не выйдет у него))
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22.04.2021 21:19 Відповісти
"Похоже, что это - поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить Минские соглашения окончательно", - добавил Путин ,минское похоронное бюро вр главе с "капутиным" .которое , совместно с европейскими немецко- францускими помощниками , создало для Украины ,проблемы с Донбассом
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22.04.2021 21:20 Відповісти
Но ... - окончательное решение всё равно ж за бацькой ... , - типо будут переговоры или нет . Если нет , то нужно обговаривать другое место .
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22.04.2021 21:20 Відповісти
нахрен нам твои соглашения, мразь!
выведи войска !
а то и их прийдётся похоронить окончательно !
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22.04.2021 21:21 Відповісти
Они давно похоронены со дня подписания, не знаю кто их составлял и с перепугу подписывал. Телегу поставили впереди лошади и хотели что бы телега поехала.
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22.04.2021 21:23 Відповісти
Как долго кремлевский уголовник будет строить понты; и все будут у него на поводке, когда и кто первый пошлет его нах..?г
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22.04.2021 21:23 Відповісти
Как можно сцарика послать туда,где он сейчас находится? Когда Дж. Байден сказал: Путин,-ты убийца!,разве это не значит -Путин пошел нах.? Кто-то в этом сейчас еще сомневается? Он изгой не только на международной арене! Он уже изгой даже у себя в стране,иначе бы он не занимался бы проблемами мусора ,и всякой другой чепухой в своей *********. Я думаю скоро мы увидим что нибудь похожее на "Лебединное озеро", станет понятно,кто на самом деле управляет страной.
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22.04.2021 21:41 Відповісти
обожаю это произведение. жду с 14-го года)
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22.04.2021 21:55 Відповісти
Азербайджан 30 лет не хоронил свои Минские сказки---а потом передумал и похоронил. Но другое он похоронил. И забыл---и правильно сделал что забыл. Раз на всё забИл!
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22.04.2021 21:23 Відповісти
Лукашенко-нелегитимный президент.Поэтому уже нельзя его считать принимающей стороной...
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22.04.2021 21:25 Відповісти
В Беларуси сейчас нестабильная ситуация, потому нужно встречаться на нейтральной територии, типа: Швейцария, Бельгия, Норвегия...
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22.04.2021 21:31 Відповісти
Чехия выгнала еще 70 РАБссиянских дипломатов... Штирлицов..Чехи дают жару по Мавзолейному быдлу нехило...
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22.04.2021 21:36 Відповісти
Пропозиція про перенесення переговорів стосовно Донбасу з Білорусі - спроба остаточно поховати мінські угоди, - Путін - Цензор.НЕТ 6262 Пропозиція про перенесення переговорів стосовно Донбасу з Білорусі - спроба остаточно поховати мінські угоди, - Путін - Цензор.НЕТ 8326
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22.04.2021 21:39 Відповісти
тяф-тяф...шота тональность плешивого изменилась
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22.04.2021 21:39 Відповісти
С Гопником договора не заключают... соглашения тем более...это вам не Молотов-Риббентроп... типа Сралин-Гитлер
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22.04.2021 21:41 Відповісти
На украинско-польскую границу прибыла эскадрилья F-15 и F-16 сообщили в Пентагоне....,в мавзолейном ПОНТЫгоне приуныли...
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22.04.2021 21:48 Відповісти
скорее бы похоронить и на могилке гопака сплясать. Лезгинка-" на бис")))
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22.04.2021 21:49 Відповісти
схоже , в ***** істерика - "...при Поросенку такого не було.."(с)
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22.04.2021 21:52 Відповісти
Откуда взялось это Х#йло?Многие скажут что оновылезло между женских ног...Вот непонятно зачем оно туда обратно лезит...
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22.04.2021 21:53 Відповісти
Пропозиція про перенесення переговорів стосовно Донбасу з Білорусі - спроба остаточно поховати мінські угоди, - Путін - Цензор.НЕТ 3969
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22.04.2021 21:53 Відповісти
Пропозиція про перенесення переговорів стосовно Донбасу з Білорусі - спроба остаточно поховати мінські угоди, - Путін - Цензор.НЕТ 8846Порошенко продался Байдену в день своей инавгурации 7 июня 2014 года
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22.04.2021 21:54 Відповісти
Виктория Нуланд получила назначение в Администрации Байдена,сообщил Голос Америки...
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22.04.2021 21:58 Відповісти
Пукин идёт на йух.
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22.04.2021 22:03 Відповісти
Окстись, мразота плешивая, хоронить уже похороненое - идиотизм!
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22.04.2021 22:12 Відповісти
Я не представляю себе как лугандонская шушара будет ездить на переговоры в Вену Женеву или Хельсинки
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22.04.2021 22:35 Відповісти
По факту нет никакой Беларуси: есть губерния со столицей в Минске.
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22.04.2021 23:40 Відповісти
Украина не будет больше проводить ни каких переговоров в Минском генерал губернаторстве страны агрессора РФ.
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23.04.2021 00:19 Відповісти
Якщо Лука погодиться на створення так званої союзної держави, то без різниці де буде та "площадка" - в Мінську чи Москві. А відносно "похорон угоди", то це "голуба мрія " рашки, щоб позбутися санкцій, в разі коли Україна відмовиться від цієї угоди. Тому і зчиняють цей провокативний галас відносно місця переговорів.
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23.04.2021 07:25 Відповісти
 
 