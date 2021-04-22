Пропозиція про перенесення переговорів стосовно Донбасу з Білорусі - спроба остаточно поховати мінські угоди, - Путін

Пропозиція України про перенесення переговорів щодо врегулювання на Донбасі з Мінська є спробою ухилитися від вирішення конфлікту.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Білорусія просто надала нам майданчик, і взагалі ніяк не втручається в цей процес. Створила умови для роботи тим, хто хоче шукати шляхи вирішення проблеми. А якщо хтось не хоче цим займатися, то тоді, звичайно, причини не працювати у цій, на мій погляд, дуже важливій сфері завжди можна знайти", - сказав президент РФ.

"Схоже, що це - пошук таких причин ухилитися від обговорення проблеми Донбасу і поховати мінські угоди остаточно", - додав Путін.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна більше не буде вести переговори стосовно Донбасу в Мінську, оскільки Білорусь перебуває у сфері впливу Росії.

Він запропонував перенести переговори Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу після закінчення карантину з Білорусі в Польщу.

Міністерство закордонних справ Росії назвало ініціативу "дурістю" і припустило, що це спроба Києва саботувати мінські угоди. У МЗС Білорусі повторили цю заяву РФ.

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