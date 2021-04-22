ЦВК оголосила кандидата від СН Вірастюка переможцем на довиборах на 87 виборчому окрузі
Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.
Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні, інформує Цензор.НЕТ.
Голова ЦВК Олег Діденко зазначив, що зараз усі судові справи щодо виборів завершені, а відповідно можна перейти до встановлення результатів.
У ЦВК від Окружної виборчої комісії надійшов протокол про результати голосування. Згідно з ним, Вірастюк отримав 15 536 голосів виборців.
Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце займає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати по цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.
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Типаж может у него и хороший , он попробует - мы посмотрим , но сколько людей приходило к корыту , почти все скурвелись. Стрёмно потом читать коменты , как за пЕдалика например .
Был хороший спортсмен, стал тупым мэром , с ограниченным запасом слов , который не может высказать свою мысль не перекрутив её. 🤪🤣
и украинский выучил однако...