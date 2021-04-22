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ЦВК оголосила кандидата від СН Вірастюка переможцем на довиборах на 87 виборчому окрузі

ЦВК оголосила кандидата від СН Вірастюка переможцем на довиборах на 87 виборчому окрузі

Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні, інформує Цензор.НЕТ.

Голова ЦВК Олег Діденко зазначив, що зараз усі судові справи щодо виборів завершені, а відповідно можна перейти до встановлення результатів.

У ЦВК від Окружної виборчої комісії надійшов протокол про результати голосування. Згідно з ним, Вірастюк отримав 15 536 голосів виборців.

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце займає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати по цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів в окрузі №87 "у найкоротший можливий термін"

Автор: 

Вірастюк Василь (75) вибори (6724) ЦВК (1177) Івано-Франківська область (967)


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Топ коментарі
+35
Ти про що? Який сором? тут баблом халявним запахло, а про якийсь стид.
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22.04.2021 21:33 Відповісти
+33
И что, Василию не стыдно, нет???
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22.04.2021 21:31 Відповісти
+28
Та да, Вірастюк - найкращий! 😔 Горе країні, де депутатами стають люди, які до політики, навіть до державних справ не мали жодного стосунку. Але це ще півбіди. Найбільша біда в тму, що більшість населення вважає це нормальним, хоча скажімо оперувати я хотіли б лише у хірургів, і бажано - досвідчених, а ремонт власного авто доручили б професійним автомеханікам з великим досвідом, а не перукарям чи кухаркам. Тому я не сприймаю жодних плачів, критики і скарг зебілів на ситуацію з пенсія и, субсиліґюями. Коронавірусм, чи цінами на енергоносії. Умовно кажучи, вас оперує середньовічний у цирульник, а ваше авто ремонтуж кухарка. Тому не сполівайтеся на пщитвнй результат.
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22.04.2021 21:57 Відповісти
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Приветик Танюша !😘 Так вот тож , не знаешь где упадёшь, соломки подстелил бы...
Типаж может у него и хороший , он попробует - мы посмотрим , но сколько людей приходило к корыту , почти все скурвелись. Стрёмно потом читать коменты , как за пЕдалика например .

Был хороший спортсмен, стал тупым мэром , с ограниченным запасом слов , который не может высказать свою мысль не перекрутив её. 🤪🤣
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23.04.2021 13:32 Відповісти
Согласна. Но педалик все-таки не самый худший мэр в Украине. Есть и субъекты похуже. Но, однозначно, для столицы европейского государства слабый . Хочется видеть Киев блестящим и сверкающим , с классными дорогами , новыми развязками , дорогими небоскребами, но сохранённым историческим центром и парками. Пока из этого есть только слово 'дорогие' .
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23.04.2021 13:39 Відповісти
"дорогими небоскребами "- это уже есть, сколько угодно, и развязки, и дороги ремонтируют
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05.05.2021 18:28 Відповісти
"дорогими небоскребами "- это уже есть, сколько угодно, и развязки, и дороги ремонтируют
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05.05.2021 18:32 Відповісти
говорит однако на 2-х иностранных языках, и неплохо - я знаю хорошо английский, могу оценить.
и украинский выучил однако...
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05.05.2021 18:26 Відповісти
и напоследок решил отдохнуть на депутатские 60 тыс. гривен + в конверте, машину, квартиру в Киеве.
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05.05.2021 18:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dfaBTHwCKQs
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23.04.2021 07:09 Відповісти
М-да-да. Тепер на пару з Беленюком будуть розробляти для країни всі законопроекти, правда ні досвіду, не розуміння того, як воно все робиться, немає. Напевно буде Трускавець 2021 для однієї особи...
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23.04.2021 07:30 Відповісти
найсильніший українець з останніх сил вліз в зелене лайно...
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23.04.2021 11:58 Відповісти
наперсточники включили лохотрон і огидно за вірастюка
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23.04.2021 13:55 Відповісти
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