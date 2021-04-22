Головні новини 22 квітня: Росія обіцяє відвести війська, Зеленський пропонував Стерненкові очолити одеську СБУ
Росія зібралася відвести війська, Путін відмовився їхати на Донбас на запрошення Зеленського, Стерненко міг би бути головним есбеушником Одеси - головні новини України 22 квітня.
Росія зібралася відвести війська
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про завершення "навчань" у Південному і Західному військових округах РФ. Від завтра російські війська почнуть повернення в постійні місця дислокації.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що відведення військ знижує рівень напруги на кордоні, але Україна і далі буде напоготові.
Глава держави-агресора Володимир Путін відмовився приїжджати на Донбас, куди його запрошував український лідер. Ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін. А якщо Зеленський хоче обговорити проблеми Донбасу, то, насамперед, має зустрітися з ватажками "ЛНР" і "ДНР", вважає Путін.
Тим часом на Донбасі далі гинуть захисники України: сьогодні загинув один український військовослужбовець, противник від початку доби 7 разів порушував режим припинення вогню.
Цікавим формулюванням відзначився віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. "Я дуже позитивно налаштована людина, війни не буде, і її не повинно бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз, вибачте, городи за графіком. І потрібно займатися мирним життям для кожного, хто живе в Україні. І, сподіваюся, такі ж настрої у росіян", - сказав він.
Зеленський пропонував Стерненкові очолити одеську СБУ
Про це журналістам розповів сам Стерненко. "Зеленський у мене запитав, чи є у мене охорона. А потім сказав приблизно таке: "Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Допомагатимеш країні. Ти ж проти Росії борешся", - розповів активіст.
Його слова підтвердив колишній глава ОП Андрій Богдан. "Я думаю, він це зробив на автоматі, саме тоді формували список депутатів, правоохоронців та уряду. Гострий кадровий голод, коротше", - зазначив Богдан.
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Моргенштерн сказал, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.
А Павло Зибров тут жизнь прожил.
Ну и кто риал ганста?
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Россия не желает вступления соседей в НАТО не потому, что НАТО нападет на россию, а потому, что россия не сможет напасть на соседей.
"Правительство Словакии высылает трех сотрудников посольства Российской Федерации из Братиславы, у них есть семь дней чтобы покинуть страну. Одной из причин принятие такого решения стало проявление солидарности к Чехии."
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глядя, что делает сейчас Чехия, что-то мне кажется, что там произошло что-то намного более масштабное и опасное, но не для разглашения в прессу, а взорванные Московией склады - это, так сказать, внешний повод.