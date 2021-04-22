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Новини
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Головні новини 22 квітня: Росія обіцяє відвести війська, Зеленський пропонував Стерненкові очолити одеську СБУ

Головні новини 22 квітня: Росія обіцяє відвести війська, Зеленський пропонував Стерненкові очолити одеську СБУ

Росія зібралася відвести війська, Путін відмовився їхати на Донбас на запрошення Зеленського, Стерненко міг би бути головним есбеушником Одеси - головні новини України 22 квітня.

Росія зібралася відвести війська

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про завершення "навчань" у Південному і Західному військових округах РФ. Від завтра російські війська почнуть повернення в постійні місця дислокації.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що відведення військ знижує рівень напруги на кордоні, але Україна і далі буде напоготові.

Глава держави-агресора Володимир Путін відмовився приїжджати на Донбас, куди його запрошував український лідер. Ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін. А якщо Зеленський хоче обговорити проблеми Донбасу, то, насамперед, має зустрітися з ватажками "ЛНР" і "ДНР", вважає Путін.

Тим часом на Донбасі далі гинуть захисники України: сьогодні загинув один український військовослужбовець, противник від початку доби 7 разів порушував режим припинення вогню.

Цікавим формулюванням відзначився віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. "Я дуже позитивно налаштована людина, війни не буде, і її не повинно бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз, вибачте, городи за графіком. І потрібно займатися мирним життям для кожного, хто живе в Україні. І, сподіваюся, такі ж настрої у росіян", - сказав він.

Зеленський пропонував Стерненкові очолити одеську СБУ

Про це журналістам розповів сам Стерненко. "Зеленський у мене запитав, чи є у мене охорона. А потім сказав приблизно таке: "Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Допомагатимеш країні. Ти ж проти Росії борешся", - розповів активіст.

Його слова підтвердив колишній глава ОП Андрій Богдан. "Я думаю, він це зробив на автоматі, саме тоді формували список депутатів, правоохоронців та уряду. Гострий кадровий голод, коротше", - зазначив Богдан.

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Автор: 

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Топ коментарі
+6
Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 8711
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22.04.2021 22:09 Відповісти
+6
ЗСУ.
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22.04.2021 22:14 Відповісти
+5
Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 8012
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22.04.2021 22:11 Відповісти
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дякую ВСУ за мирне небо!!!
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22.04.2021 22:03 Відповісти
ЗСУ.
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22.04.2021 22:14 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/21/673220/ Уряд схвалив законопроєкт про скасування права на безкоштовні 2 гектари землі

Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 3129
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22.04.2021 22:07 Відповісти
Зробили лохів разом.Головні новини 22 квітня: Росія обіцяє відвести війська, Зеленський пропонував Стерненкові очолити одеську СБУ - Цензор.НЕТ 2773
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22.04.2021 22:23 Відповісти
Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 8711
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22.04.2021 22:09 Відповісти
Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 2065
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22.04.2021 22:10 Відповісти
Главные новости 22 апреля: Россия обещает отвести войска, Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское СБУ - Цензор.НЕТ 8012
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22.04.2021 22:11 Відповісти
Найкращими були шестидесяті.
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22.04.2021 22:59 Відповісти
главари дынырылыныры уже выразили готовность встретиться с гнусавым наркоманом на линии разграничения или провести дебаты по видосику
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22.04.2021 22:11 Відповісти
Головні новини 22 квітня: Росія обіцяє відвести війська, Зеленський пропонував Стерненкові очолити одеську СБУ - Цензор.НЕТ 7526
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22.04.2021 22:20 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26607292.html Коротко
В знак солідарності з Чехією, яка впровадила низку антиросійських ініціатив, Україна вирішила вислати у Росію Андрія Єрмака та ще 18 його підлеглих з Офісу Президента.
* * *
Моргенштерн сказал, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.
А Павло Зибров тут жизнь прожил.
Ну и кто риал ганста?
* * *
Якщо в Україні легалізувати одностатеві шлюби, проституцію і короткоствол, то жінки одразу масово стануть проститутками, чоловіки масово побіжать у геї, а всі інші накуплять короткостволів і перестріляють один одного!
* * *
Россия не желает вступления соседей в НАТО не потому, что НАТО нападет на россию, а потому, что россия не сможет напасть на соседей.
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22.04.2021 22:18 Відповісти
У ***** началось полное недержание и отток..
"Правительство Словакии высылает трех сотрудников посольства Российской Федерации из Братиславы, у них есть семь дней чтобы покинуть страну. Одной из причин принятие такого решения стало проявление солидарности к Чехии."
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22.04.2021 22:19 Відповісти
вове тупому подсказали, что Стерненко пер на Пороха - конечно же и предложили ...
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22.04.2021 22:43 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



глядя, что делает сейчас Чехия, что-то мне кажется, что там произошло что-то намного более масштабное и опасное, но не для разглашения в прессу, а взорванные Московией склады - это, так сказать, внешний повод.
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22.04.2021 22:31 Відповісти
молчит прорашистский президент - видать истрия Януковичем -2 только ему посчасливило , оставят дома?
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22.04.2021 22:41 Відповісти
как там его ЗЕман? На ЗЕ начинается плохо кончается?
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22.04.2021 22:44 Відповісти
Головні новини 22 квітня: Росія обіцяє відвести війська, Зеленський пропонував Стерненкові очолити одеську СБУ - Цензор.НЕТ 7595
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22.04.2021 22:37 Відповісти
Піаніна наше всьо.
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22.04.2021 23:02 Відповісти
Провели учения,показали всем на что способна армия России,закончили и отвели на место прежних дислокаций.Аксиома воинской жизни.Не надо благодарить Шойгу.
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23.04.2021 06:37 Відповісти
 
 