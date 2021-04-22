Шмигаль на засіданні фракції "Слуги народу" представив Галущенка як кандидата на пост очільника Міненерго
На засіданні фракції "Слуга народу" прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Галущенко відповідав на запитання членів монобільшості.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик.
"Завтра народним депутатам роздадуть підписні листи і кожен із членів фракції голосуватиме "за", "проти" або "утримався" щодо призначення цього кандидата на пост міністра енергетики", - сказав нардеп.
За його словами, поки складно говорити про те, чи буде у нього повна підтримка фракції.
"Відповідав він доступно і відкрито. Ми розуміємо, що у нього є досвід. Але сказати, чи є у нього одноголосна підтримка - не можу. Деякі депутати не були задоволені. Більше - були задоволені. Ми це вже зрозуміємо за результатами голосування в підписних листах", - додав парламентарій.
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Галущенко останній рік, де-факто, керівник Енергоатому, це він розвалив "атомку" та енергобаланс. Це його рук справа - залежність від імпорту електроенергії з РосАтому.
Останім часом Галущенко офіційно був віце-президентом "Енергоатому", однак, по-суті, він керував "атомкою".
Відомо, що Галущенко - людина Деркача. Того самого, якого в США визнали агентом Кре
Це вже третє пришестя менеджменту Деркача до керма "Енергоатому", і кожне з них закінчувалося погано - повертало нашу атомку в бік "Росатому". А що ж буде, якщо їм віддати весь енергосектор?
Нагадаю, що під керівництвом Галущенка Енергоатом геть збіднів, вперше став збитковим. Вперше зимою він не зміг витягнути енергобаланс. Україна перейшла на імпорт великих обсягів енергії з країни агресора, а також Білорусі. При чому не просто з Білорусі, ми купували енергію нової Білоруської АЕС (станції збудованої Росатомом). Допомогли запустити Кремлю цей проект атомної експансії. Адже станція була збудована РФ в Білорусії за рекордні 10 млрд доларів, які дав Лукашенку Путін для енергетичної гегемонії в балтійському регіоні. "https://blogs.pravda.com.ua/authors/chornovol/60803d0a42601/ Міністерство енергетики може очолити агент Кремля