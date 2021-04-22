УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8291 відвідувач онлайн
Новини
2 605 4

Шмигаль на засіданні фракції "Слуги народу" представив Галущенка як кандидата на пост очільника Міненерго

Шмигаль на засіданні фракції

На засіданні фракції "Слуга народу" прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Галущенко відповідав на запитання членів монобільшості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик.

"Завтра народним депутатам роздадуть підписні листи і кожен із членів фракції голосуватиме "за", "проти" або "утримався" щодо призначення цього кандидата на пост міністра енергетики", - сказав нардеп.

За його словами, поки складно говорити про те, чи буде у нього повна підтримка фракції.

"Відповідав він доступно і відкрито. Ми розуміємо, що у нього є досвід. Але сказати, чи є у нього одноголосна підтримка - не можу. Деякі депутати не були задоволені. Більше - були задоволені. Ми це вже зрозуміємо за результатами голосування в підписних листах", - додав парламентарій.

Читайте також: Фракція "Слуга народу" на засіданні в четвер розгляне кандидатуру віце-президента "Енергоатому" Галущенка на посаду міністра енергетики

Автор: 

Галущенко Герман (545) Мінекоенерго (97)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а "правило левой руки" он знает или как кива ?
показати весь коментар
22.04.2021 23:08 Відповісти
Если верить Т.Черновол, то "За моєю інформацією, Шефір ********** призначення Германа Галущенка - агента Кремля - на міністра енергетики.
Галущенко останній рік, де-факто, керівник Енергоатому, це він розвалив "атомку" та енергобаланс. Це його рук справа - залежність від імпорту електроенергії з РосАтому.
Останім часом Галущенко офіційно був віце-президентом "Енергоатому", однак, по-суті, він керував "атомкою".
Відомо, що Галущенко - людина Деркача. Того самого, якого в США визнали агентом Кре
Це вже третє пришестя менеджменту Деркача до керма "Енергоатому", і кожне з них закінчувалося погано - повертало нашу атомку в бік "Росатому". А що ж буде, якщо їм віддати весь енергосектор?
Нагадаю, що під керівництвом Галущенка Енергоатом геть збіднів, вперше став збитковим. Вперше зимою він не зміг витягнути енергобаланс. Україна перейшла на імпорт великих обсягів енергії з країни агресора, а також Білорусі. При чому не просто з Білорусі, ми купували енергію нової Білоруської АЕС (станції збудованої Росатомом). Допомогли запустити Кремлю цей проект атомної експансії. Адже станція була збудована РФ в Білорусії за рекордні 10 млрд доларів, які дав Лукашенку Путін для енергетичної гегемонії в балтійському регіоні. "https://blogs.pravda.com.ua/authors/chornovol/60803d0a42601/ Міністерство енергетики може очолити агент Кремля
показати весь коментар
22.04.2021 23:38 Відповісти
А министры теперь не у всей Украины, а только у клоунов из СН?
показати весь коментар
23.04.2021 02:22 Відповісти
 
 