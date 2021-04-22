Шмигаль на засіданні фракції "Слуги народу" представив Галущенка як кандидата на пост очільника Міненерго

На засіданні фракції "Слуга народу" прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Галущенко відповідав на запитання членів монобільшості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик.

"Завтра народним депутатам роздадуть підписні листи і кожен із членів фракції голосуватиме "за", "проти" або "утримався" щодо призначення цього кандидата на пост міністра енергетики", - сказав нардеп.

За його словами, поки складно говорити про те, чи буде у нього повна підтримка фракції.

"Відповідав він доступно і відкрито. Ми розуміємо, що у нього є досвід. Але сказати, чи є у нього одноголосна підтримка - не можу. Деякі депутати не були задоволені. Більше - були задоволені. Ми це вже зрозуміємо за результатами голосування в підписних листах", - додав парламентарій.

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