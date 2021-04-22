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Новини Агресія Росії проти України
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Закінчення війни залежить від Росії, і тільки з нею треба вести переговори, - "слуга народу" Корнієнко

Закінчення війни залежить від Росії, і тільки з нею треба вести переговори, -

Закінчення війни на сході України залежить від Росії, і саме з нею, а не з ватажками "Л/ДНР" треба вести переговори.

Про це перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для України, Європи і для всього світу очевидно, що закінчення війни залежить від бажання російської сторони, а не від тих, хто засів у Донецьку і Луганську. І саме з Росією потрібні переговори", - сказав Корнієнко.

За його словами, "ця війна може закінчитися тільки через домовленості, і знайти переговорний майданчик для них є зараз найважливішим питанням у відносинах між Україною і Росією".

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Корнієнко підкреслив, що питання віри або мови в Україні, про які згадав Путін, обговорити можна дуже швидко.

"У нашій країні реально забезпечена свобода віросповідання і всі, хто цього хоче, говорять російською мовою. У цьому можна переконатися, відвідавши Києво-Печерську лавру або Святогірську лавру. А от питання миру - це єдиний великий предмет для переговорів із Росією. І вони мають відбутися", - зазначив народний депутат.

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Він підкреслив, що зазвичай переговори про умови миру ведуться на нейтральній території або на території, охопленій війною.

"Є Нормандський формат, який поки пробуксовує, вже запропоновано український Донбас, як місце для зустрічі, але це можуть бути й інші майданчики, формати, місця. Якщо хочеш миру, шукаєш варіанти, як це зробити", - резюмував Корнієнко.

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Автор: 

перемовини (3026) росія (66431) Донбас (22358) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+9
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3089
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22.04.2021 22:47 Відповісти
+7
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1718
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22.04.2021 22:52 Відповісти
+6
надо силы наращивать, а не переговоры вести
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22.04.2021 22:46 Відповісти
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надо силы наращивать, а не переговоры вести
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22.04.2021 22:46 Відповісти
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3089
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22.04.2021 22:47 Відповісти
так іди виконуй бажання кацапів ! один дурко вже розгледів мир !
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22.04.2021 22:50 Відповісти
Эх, хорошо быть пророком
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22.04.2021 22:52 Відповісти
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1718
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22.04.2021 22:52 Відповісти
https://gordonua.com/news/worldnews/lukashenko-schitaet-chto-zelenskomu-pora-nauchitsya-konkretno-diplomatichno-sebya-vesti-1549978.html Лукашенко считает, что Зеленскому "пора научиться конкретно дипломатично себя
прогибатьhttps://gordonua.com/news/worldnews/lukashenko-schitaet-chto-zelenskomu-pora-nauchitsya-konkretno-diplomatichno-sebya-vesti-1549978.html " , Украина с 1991г независима от Московии и прогибаться не соберается.
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22.04.2021 22:53 Відповісти
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7860
Окончание войны зависит от России, и только с ней надо вести переговоры, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1466
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22.04.2021 22:55 Відповісти
Трохи Гоголя перефразую: "Що, синку, допомогли тобі твої москалі"? Жаль, що ті "слуги" не росли на героїчних сторінках української історії. Їм не відомі слова Василя Кука, наприклад, шо "Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги", чи хоча б загальновідомого канцлера Німеччини Отто фон Бісмарка "Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані". Зате вони чудово цитують кодекс будівникіч комунізму, на якому виросли їхні батьки.
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22.04.2021 22:55 Відповісти
а поедешь в мацкву, - тебе подсунут главарей лднр и закроют с ними в одной комнате)... развод лохов по-кремлевски))
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22.04.2021 22:56 Відповісти
Кониенко, они не считают Украину субьектом переговоров. И не потому что вы с коллегами рекордсмены по обгаживанию. Их интересует сила и власть. Тобишь диктатура в чистом виде... все остальное для них слабость.
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22.04.2021 22:57 Відповісти
ага корабельная гнида переживает за Украину фсей душой, патамушта "нада валить..."

душа не болит лишь у гнид,
ведь гниды в душе - душегубы,
и если у гниды болит,
то только живот или зубы .
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22.04.2021 22:59 Відповісти
перед ким виставлять?
Зебіли не зацінять...
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22.04.2021 23:15 Відповісти
окончание войны в Украине , для рабсеи ,значит капитуляция "капутина" .А значит повернуть Украине оккупированную часть Донбасса и контроль за границей ,на что капутин никогда не согласится,а следовательно он будет впихивать ордло ,которое ему подконтрольное на шею Украины и ее народа на своих условиях
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22.04.2021 23:09 Відповісти
Сам на сам путлер с тебя корабельную сосну сделает.
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22.04.2021 23:13 Відповісти
Прикольно
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22.04.2021 23:14 Відповісти
Корниенку,прежде чем комментировать, нужно слезть с корабельной сосны.
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22.04.2021 23:14 Відповісти
Переговоры с оккупантом должны длиться не дольше автоматной очепеди
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23.04.2021 00:25 Відповісти

Майже 90% що й не дивно. «За всіма офіційними даними статистики і російських експертів, за кількістю людей, які мають проблеми з психічним здоров'ям і потребують спеціальної допомоги, кацапи- личакарі які вийшли на перше місце в світі, і досягли в жахливій профашистської Росії 50 млн чоловік -ідіотів». (М. Ю. Медведєв. Православне вчення про особистість і його деякі прикладні аспекти) А личакова фашистська паРаша перетворилася у велику брудну резервацію для розмноження личакових ідіотів. Ідіотизмом, як медичний діагноз у фашистській Росії де психічно хворих близько 85% дорослого населення. Саме і є такий сукупний рейтинг кривавих злочинців фашистів )(уйла, Зюганова і Жириновського.
Ну тут то і додати нічого, хіба що вказати на те що 85% цих спитих і кінчених російських дебілів - ідіотів які стали ще й запеклими фашистами )(уйла і окупантами суверенної української землі Криму і Донбасу, а значить перетворилися в лютих кривавих ворогів для всього Українського народу. І вони дебіли розуміють не переговори, а тільки одну грубу силу знищеня.-
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23.04.2021 07:29 Відповісти
Щоб закінчити війну, спочатку треба таких гнид на гілляку повішати.
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23.04.2021 01:15 Відповісти
Пока окончание войны будет зависеть от росии, война незакончиться никогда.
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23.04.2021 02:42 Відповісти
А МОЖЕТ С КИТАЕМ !)
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23.04.2021 03:16 Відповісти

С кем вести переговоры с ордой ? В своё время даже Алексей Толстой заявил что есть, две Руси: Первая славянская - Киевская, имеет свои корни в мировой, и в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал их весь свободный Западный мир. А есть вторая выдуманная под Русь угро - финская - Московия. Это Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта татаро -угро - финская якобы Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ярость. Эта Московская якобы Русь издавна была, есть и будет полным отрицанием всего европейского и заклятым врагом Европы.
© Алексей Толстой.
Так и сейчас ничего не изменилось, разве что эта ужасная не славянская Московия орда которая только в 18 веке преступно замаскировалась под якобы Русь она стала заклятым врагом не только Европы, Украины... а ещё всего остального демократического мира.-
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23.04.2021 06:59 Відповісти
те що дотепер існує штаб московитської спецслужби у Києво-Печерській Лаврі говорить про те, що ніякої роботи по знищенню кацапського впливу не ведеться і навіть не планується вести. Мало того, ті хто розповідає про те що начебто в Україні "русскіх нє прєтєсняют" насправді працюють на те щоб кацапи і далі їхали в Україну і почувалися у нас вільно. Але ж це дурість - кожен московит, кожне кацапське бидло має відчувати як у нього під ногами горить земля, вони на кожному повороті мають відчувати що їм тут не раді і якщо що з ними панькатись не будуть. Але ж це лише мрії, бо навіть "бандерівський Львів" скотився в повну сраку і кацапи в закладах та на вулиці ведуть більш ніж розв'язно а горді львів'яни прислужують їм і у сраку цілують. Гидко.
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23.04.2021 07:25 Відповісти
А не Порох не? Нада просто пиристать стрелять и оно как то само.
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23.04.2021 07:32 Відповісти
А співали, що це Порошенко не бажає закінчувати війну! Уся передвиборна програма побудована на брехні, а 73% із заглотом це хавали. Хто буде вибачатися за всю брехню? І як виправляти зроблене тепер уже справжніми баригами та мародерами від Зе?!
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23.04.2021 07:58 Відповісти
та що ви путін? А ви ж доказували,що то Порошенко хоче війни,що він її почав, а треба з ПУ поговорити в очі заглянути і все там мир.Ідіоти, ви вкрали два роки європейського розвитку України-тепер дійшло.Вас попереджали, а ви відводили війська -тепер вони зайняли вигідні позиції і сіру зону.ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІСТЬ?- за смерть наших воїнів,коли вони метр за метром визволяли нашу територію.
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23.04.2021 08:17 Відповісти
 
 