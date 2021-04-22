Закінчення війни залежить від Росії, і тільки з нею треба вести переговори, - "слуга народу" Корнієнко

Закінчення війни на сході України залежить від Росії, і саме з нею, а не з ватажками "Л/ДНР" треба вести переговори.

Про це перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для України, Європи і для всього світу очевидно, що закінчення війни залежить від бажання російської сторони, а не від тих, хто засів у Донецьку і Луганську. І саме з Росією потрібні переговори", - сказав Корнієнко.

За його словами, "ця війна може закінчитися тільки через домовленості, і знайти переговорний майданчик для них є зараз найважливішим питанням у відносинах між Україною і Росією".

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Корнієнко підкреслив, що питання віри або мови в Україні, про які згадав Путін, обговорити можна дуже швидко.

"У нашій країні реально забезпечена свобода віросповідання і всі, хто цього хоче, говорять російською мовою. У цьому можна переконатися, відвідавши Києво-Печерську лавру або Святогірську лавру. А от питання миру - це єдиний великий предмет для переговорів із Росією. І вони мають відбутися", - зазначив народний депутат.

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Він підкреслив, що зазвичай переговори про умови миру ведуться на нейтральній території або на території, охопленій війною.

"Є Нормандський формат, який поки пробуксовує, вже запропоновано український Донбас, як місце для зустрічі, але це можуть бути й інші майданчики, формати, місця. Якщо хочеш миру, шукаєш варіанти, як це зробити", - резюмував Корнієнко.

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