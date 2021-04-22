Закінчення війни залежить від Росії, і тільки з нею треба вести переговори, - "слуга народу" Корнієнко
Закінчення війни на сході України залежить від Росії, і саме з нею, а не з ватажками "Л/ДНР" треба вести переговори.
Про це перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для України, Європи і для всього світу очевидно, що закінчення війни залежить від бажання російської сторони, а не від тих, хто засів у Донецьку і Луганську. І саме з Росією потрібні переговори", - сказав Корнієнко.
За його словами, "ця війна може закінчитися тільки через домовленості, і знайти переговорний майданчик для них є зараз найважливішим питанням у відносинах між Україною і Росією".
Корнієнко підкреслив, що питання віри або мови в Україні, про які згадав Путін, обговорити можна дуже швидко.
"У нашій країні реально забезпечена свобода віросповідання і всі, хто цього хоче, говорять російською мовою. У цьому можна переконатися, відвідавши Києво-Печерську лавру або Святогірську лавру. А от питання миру - це єдиний великий предмет для переговорів із Росією. І вони мають відбутися", - зазначив народний депутат.
Він підкреслив, що зазвичай переговори про умови миру ведуться на нейтральній території або на території, охопленій війною.
"Є Нормандський формат, який поки пробуксовує, вже запропоновано український Донбас, як місце для зустрічі, але це можуть бути й інші майданчики, формати, місця. Якщо хочеш миру, шукаєш варіанти, як це зробити", - резюмував Корнієнко.
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прогибатьhttps://gordonua.com/news/worldnews/lukashenko-schitaet-chto-zelenskomu-pora-nauchitsya-konkretno-diplomatichno-sebya-vesti-1549978.html " , Украина с 1991г независима от Московии и прогибаться не соберается.
душа не болит лишь у гнид,
ведь гниды в душе - душегубы,
и если у гниды болит,
то только живот или зубы .
Зебіли не зацінять...
Майже 90% що й не дивно. «За всіма офіційними даними статистики і російських експертів, за кількістю людей, які мають проблеми з психічним здоров'ям і потребують спеціальної допомоги, кацапи- личакарі які вийшли на перше місце в світі, і досягли в жахливій профашистської Росії 50 млн чоловік -ідіотів». (М. Ю. Медведєв. Православне вчення про особистість і його деякі прикладні аспекти) А личакова фашистська паРаша перетворилася у велику брудну резервацію для розмноження личакових ідіотів. Ідіотизмом, як медичний діагноз у фашистській Росії де психічно хворих близько 85% дорослого населення. Саме і є такий сукупний рейтинг кривавих злочинців фашистів )(уйла, Зюганова і Жириновського.
Ну тут то і додати нічого, хіба що вказати на те що 85% цих спитих і кінчених російських дебілів - ідіотів які стали ще й запеклими фашистами )(уйла і окупантами суверенної української землі Криму і Донбасу, а значить перетворилися в лютих кривавих ворогів для всього Українського народу. І вони дебіли розуміють не переговори, а тільки одну грубу силу знищеня.-
С кем вести переговоры с ордой ? В своё время даже Алексей Толстой заявил что есть, две Руси: Первая славянская - Киевская, имеет свои корни в мировой, и в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал их весь свободный Западный мир. А есть вторая выдуманная под Русь угро - финская - Московия. Это Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта татаро -угро - финская якобы Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ярость. Эта Московская якобы Русь издавна была, есть и будет полным отрицанием всего европейского и заклятым врагом Европы.
© Алексей Толстой.
Так и сейчас ничего не изменилось, разве что эта ужасная не славянская Московия орда которая только в 18 веке преступно замаскировалась под якобы Русь она стала заклятым врагом не только Европы, Украины... а ещё всего остального демократического мира.-