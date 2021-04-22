Російські спортсмени виходитимуть на змаганнях під музику Чайковського замість гімну РФ

Через використання допінгу російським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях під прапором і з гімном своєї країни. Тепер замість гімну у них буде музика Чайковського.

Таке рішення затвердив Міжнародний олімпійський комітет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Замість державного гімну РФ використовуватимуть фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського.

"Музичний супровід, затверджене МОК для Олімпійського комітету Росії, може використовуватися на всіх чемпіонатах світу. Як альтернативу міжнародні федерації за необхідності можуть використовувати власний гімн", - сказано в документі Міжнародного олімпійського комітету.

Зокрема, музика Чайковського буде задіяна на ОІ-2020 в Токіо і ОІ-2022 в Пекіні.

Раніше міжнародний спортивний арбітраж відмовився затвердити пісню "Катюша" як заміну російського гімну на чемпіонатах світу та олімпійських іграх на дворічний період дії санкцій CAS щодо російського спорту. "Катюшу" запропонувала комісія спортсменів Олімпійського комітету Росії, але, як повідомили в пресслужбі CAS, варіант не був затверджений, оскільки композиція "занадто пов'язана з Росією".

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