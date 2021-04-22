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Російські спортсмени виходитимуть на змаганнях під музику Чайковського замість гімну РФ

Російські спортсмени виходитимуть на змаганнях під музику Чайковського замість гімну РФ

Через використання допінгу російським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях під прапором і з гімном своєї країни. Тепер замість гімну у них буде музика Чайковського.

Таке рішення затвердив Міжнародний олімпійський комітет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Замість державного гімну РФ використовуватимуть фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського.

"Музичний супровід, затверджене МОК для Олімпійського комітету Росії, може використовуватися на всіх чемпіонатах світу. Як альтернативу міжнародні федерації за необхідності можуть використовувати власний гімн", - сказано в документі Міжнародного олімпійського комітету.

Зокрема, музика Чайковського буде задіяна на ОІ-2020 в Токіо і ОІ-2022 в Пекіні.

Раніше міжнародний спортивний арбітраж відмовився затвердити пісню "Катюша" як заміну російського гімну на чемпіонатах світу та олімпійських іграх на дворічний період дії санкцій CAS щодо російського спорту. "Катюшу" запропонувала комісія спортсменів Олімпійського комітету Росії, але, як повідомили в пресслужбі CAS, варіант не був затверджений, оскільки композиція "занадто пов'язана з Росією".

Читайте також: В умовах найсуворішого допінг-контролю російські спортсмени не можуть нормально виступати на чемпіонаті світу з біатлону, - ЗМІ Норвегії

Автор: 

гімн (96) росія (66431) спорт (1637) допінг-контроль (242)


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Топ коментарі
+72
Российские спортсмены будут выходить на соревнованиях под музыку Чайковского вместо гимна РФ - Цензор.НЕТ 5096
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22.04.2021 23:03 Відповісти
+36
Страна 404
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22.04.2021 23:01 Відповісти
+31
Мурку давай
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22.04.2021 23:04 Відповісти
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грёбаный стыд зачтодедываевалитраливали !
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23.04.2021 08:39 Відповісти
Мы хадили у тиатр на ,,лебедине озеро,, выплывала балерина с мордою булбдозера . Кацапия-страна-нелепость
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23.04.2021 09:10 Відповісти
Под похоронный марш...
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23.04.2021 09:10 Відповісти
пітораси під музику пітораса
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23.04.2021 10:12 Відповісти
А почему не под ,, Мурку,,?
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23.04.2021 10:15 Відповісти
Надо было "У самовара я и моя Маша" или "Мурку" утвердить!
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23.04.2021 11:06 Відповісти
Російські спортсмени виходитимуть на змаганнях під музику Чайковського замість гімну РФ - Цензор.НЕТ 6589
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23.04.2021 11:22 Відповісти
"Походив з українського роду Чайок. Прадід композитора, Федір Опанасович Чайка (1695-1767), походив з-під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA Кременчука , служив у Миргородському полку Війська Запорозького. Його син, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро , народжений на Полтавщині (дід композитора), під час навчання у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_(1659%E2%80%941817) Києво-Могилянській академії , прийняв прізвище Чайковський." - абидна.
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23.04.2021 11:34 Відповісти
"Танец маленьких ..ядей"?
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23.04.2021 12:51 Відповісти
Всё таки пуйло купил весь международный олимпийский комитет с потрохами!!
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23.04.2021 17:06 Відповісти
Чайковского музло - "лебединое озеро"... Шо , уже?
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23.04.2021 19:37 Відповісти
так ведь Чайковский гей....
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23.04.2021 21:41 Відповісти
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