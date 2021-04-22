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Новини
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Мені як генпрокурору невідомо, де перебуває викрадений у Кишиневі суддя Чаус, - Венедіктова

Мені як генпрокурору невідомо, де перебуває викрадений у Кишиневі суддя Чаус, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що їй не відоме місце перебування українського судді Миколи Чауса, викраденого в Молдові, до якого в українських правоохоронців є кримінальні претензії за хабарництво.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила генпрокурорка в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Безпосередньо де перебуває пан Чаус сьогодні мені як генеральному прокурору не відомо. Якщо у нас дійсно буде зареєстровано кримінальне провадження за цим фактом, то, думаю, що орган досудового розслідування буде з цим розбиратися", - сказала Венедіктова в четвер увечері.

При цьому вона підкреслила, що в Офіс генпрокурора надійшов депутатський запит Володимира Ар'єва (фракція "Європейська солідарність") з цього приводу. "Цей запит розписано, в зазначені терміни ми на нього відповімо", - сказала генпрокурорка.

Також вона нагадала, що справа стосовно Чауса є у провадженні НАБУ.

Як повідомлялося, президент Молдови Майя Санду обурилася викраденням у Кишиневі невідомими скандально відомого судді з України Миколи Чауса. Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко заявив, що поліція вживає всіх заходів для розшуку і затримання причетних до викрадення українського судді.

Дивіться також: Викрадення Чауса: Україна погодилася на "дружню зустріч" військового аташе Сметанюка з представниками молдовської сторони, - ЗМІ. ВIДЕО

Деякі молдовські ЗМІ пишуть, що викраденого суддю Чауса відвезли в Румунію.

В українських ЗМІ з'явилися версії, що Чауса викрали співробітники ГУР, щоб дискредитувати свідка у справі "вагнергейт".

Парламент Молдови створив у п'ятницю комісію з розслідування обставин можливого викрадення Чауса.

У свою чергу, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка для дачі пояснень щодо викрадення Чауса.

Також читайте: Комітет ВР з нацбезпеки не розглядав питання викрадення Чауса, - "слуга народу" Безугла

Чаус - колишній суддя Дніпровського райсуду Києва. 9 серпня 2016 року в Україні його спіймали на хабарі в $150 тис. За даними української преси, він обіцяв винесення "потрібного рішення" у справі про торгівлю наркотиками.

Отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках.

Заарештувати Чауса відразу не змогли - не було дозволу Верховної Ради. Поки отримували дозвіл, суддя втік з країни. Він прилетів до Кишинева приватним літаком нелегально, а наприкінці 2016 року здався поліції. У Молдові Чаус подав заяву про надання йому політичного притулку.

Президент відхилив його прохання, після чого адвокати Чауса намагалися оскаржити рішення в судах. Розгляд тривав понад два роки.

В середині березня 2021 колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати відмовила Чаусу у політичному притулку в Молдові. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

В Україні йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.

Автор: 

Молдова (2097) викрадення (823) Чаус Микола (327) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+10
Все она знает. Жалкая мина плохой актрисы. Его теперь проще прикопать, чем явить миру. Дебилы натворили дел. Только идиоты могли для такого дела использовать прокатную машину с включенным трекером !!!
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22.04.2021 23:38 Відповісти
+9
а як шалаві портновській відомо щось?
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22.04.2021 23:39 Відповісти
+7
Як прокурору - не відомо, а як члерюнкині команди Зєлєнского - ще й як відомо. Але прокурор Вєнедіктова ніяк не зустрінеться з протеже Зєлєнского-Єрмака Вєнедіктовою. Так і ходять окремо різними дорогами.
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22.04.2021 23:44 Відповісти
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Плохо.Ты никчемный профессионал.Нечем хвастать.
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22.04.2021 23:34 Відповісти
Все она знает. Жалкая мина плохой актрисы. Его теперь проще прикопать, чем явить миру. Дебилы натворили дел. Только идиоты могли для такого дела использовать прокатную машину с включенным трекером !!!
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22.04.2021 23:38 Відповісти
Не думай о ней так хорошо.Не знает.Не ее это свиное дело.Она кукла,а не прокурор.
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22.04.2021 23:40 Відповісти
Як і решта зеленої плісняви разом з Віслючком ,це лише лялькі кремлівського балагана !!)))
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22.04.2021 23:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/427783 - "..использовать прокатную машину с включенным трекером !!!" - Откуда инфа ? С GlobalStar или InmarSat
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22.04.2021 23:56 Відповісти
https://www.slidstvo.info/articles/gps-trekery-dyplomatychna-nota-moldovske-vyno-ta-druzhnya-zustrich-novi-podrobytsi-u-spravi-vykradennya-mykoly-chausa/
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23.04.2021 00:17 Відповісти
ОК
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23.04.2021 00:22 Відповісти
Теперь будет как в известном мультфильме. Мало его было похитить, вы его теперь попробуйте легализовать на территории Украины после всей информации от молдавских органов.
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22.04.2021 23:35 Відповісти
шукайте труп. Можливо, по частинам: спочатку голову...
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22.04.2021 23:36 Відповісти
Вполне может быть они и решат, что это выход из идиотской лужи, в которую посадили Украину.
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22.04.2021 23:40 Відповісти
Тануна. Он давно батистовые портянки мотает, крем-брюле столовой ложкой трескает и ржёт над пиплом! Не такое проходило.
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22.04.2021 23:56 Відповісти
якщо його вб'ють то це взагалі буде світовою новиною. Щонайменше Молдова вишле українське посольство і всім розкаже що Україна під дипломатичним прикриттям проводить спецоперації та вбиває людей по всьому світу. Як то кажуть - "Хуже нє будєт"
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23.04.2021 07:08 Відповісти
а як шалаві портновській відомо щось?
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22.04.2021 23:39 Відповісти
Як прокурору - не відомо, а як члерюнкині команди Зєлєнского - ще й як відомо. Але прокурор Вєнедіктова ніяк не зустрінеться з протеже Зєлєнского-Єрмака Вєнедіктовою. Так і ходять окремо різними дорогами.
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22.04.2021 23:44 Відповісти
Судья Чаус в статусе "евробляхи"...
Такая вот ирония судьбы: ввезли в Украину на молдовских номерах, теперь не знают что делать!
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22.04.2021 23:52 Відповісти
Ну какие тут коменты? Ответ ясен, понятен. логичен. А нахрен нам такие ген?
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22.04.2021 23:53 Відповісти
Бенядиктова про добровольцев,активистов(нормальных)ну прям всё знает,а вот про татаровых,вовків,зонтовых и прочих ворюг-ни хрена не знает
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23.04.2021 00:12 Відповісти
Поднялся такой шум, что вряд ли вообще смогут придумать как его предъявить.
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23.04.2021 00:25 Відповісти
А еще она девственница
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23.04.2021 00:57 Відповісти
Венедиктова: Хочу быть походей на японского секс робота.
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23.04.2021 01:35 Відповісти
кто поближе там, пацыки- скажите этой, шо она не была прокурором от слова НИКОГДА...(((
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23.04.2021 01:52 Відповісти
"Непосредственно где находится господин Чаус на сегодняшний день мне, как генеральному прокурору не известно...".
Допустимо... Але, по-перше, з Венедиктової "генпрокурор", як з лайна - куля - вона у кримінальному і кримінально-процесуальному судочинстві тямить, "як свиня в апельсинах", а по-друге, хай спитає у "Козиря"... Це ж він "операцію" організовував...
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23.04.2021 05:16 Відповісти
Ермак уже прикопал его в лесополосе или отправил в плаванье по Днепру в разных мусорных пакетах.
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23.04.2021 06:16 Відповісти
у чауса насправді великі проблеми, бо може статися так, що він або ніколи не знайдеться або у горизонтальному положенні без ознак життя.
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23.04.2021 07:02 Відповісти
І що, у Вови з'явиться свій Гонгадзе?
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23.04.2021 08:09 Відповісти
 
 