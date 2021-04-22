Мені як генпрокурору невідомо, де перебуває викрадений у Кишиневі суддя Чаус, - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що їй не відоме місце перебування українського судді Миколи Чауса, викраденого в Молдові, до якого в українських правоохоронців є кримінальні претензії за хабарництво.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила генпрокурорка в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Безпосередньо де перебуває пан Чаус сьогодні мені як генеральному прокурору не відомо. Якщо у нас дійсно буде зареєстровано кримінальне провадження за цим фактом, то, думаю, що орган досудового розслідування буде з цим розбиратися", - сказала Венедіктова в четвер увечері.
При цьому вона підкреслила, що в Офіс генпрокурора надійшов депутатський запит Володимира Ар'єва (фракція "Європейська солідарність") з цього приводу. "Цей запит розписано, в зазначені терміни ми на нього відповімо", - сказала генпрокурорка.
Також вона нагадала, що справа стосовно Чауса є у провадженні НАБУ.
Як повідомлялося, президент Молдови Майя Санду обурилася викраденням у Кишиневі невідомими скандально відомого судді з України Миколи Чауса. Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко заявив, що поліція вживає всіх заходів для розшуку і затримання причетних до викрадення українського судді.
Деякі молдовські ЗМІ пишуть, що викраденого суддю Чауса відвезли в Румунію.
В українських ЗМІ з'явилися версії, що Чауса викрали співробітники ГУР, щоб дискредитувати свідка у справі "вагнергейт".
Парламент Молдови створив у п'ятницю комісію з розслідування обставин можливого викрадення Чауса.
У свою чергу, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка для дачі пояснень щодо викрадення Чауса.
Чаус - колишній суддя Дніпровського райсуду Києва. 9 серпня 2016 року в Україні його спіймали на хабарі в $150 тис. За даними української преси, він обіцяв винесення "потрібного рішення" у справі про торгівлю наркотиками.
Отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках.
Заарештувати Чауса відразу не змогли - не було дозволу Верховної Ради. Поки отримували дозвіл, суддя втік з країни. Він прилетів до Кишинева приватним літаком нелегально, а наприкінці 2016 року здався поліції. У Молдові Чаус подав заяву про надання йому політичного притулку.
Президент відхилив його прохання, після чого адвокати Чауса намагалися оскаржити рішення в судах. Розгляд тривав понад два роки.
В середині березня 2021 колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати відмовила Чаусу у політичному притулку в Молдові. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
В Україні йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такая вот ирония судьбы: ввезли в Украину на молдовских номерах, теперь не знают что делать!
Допустимо... Але, по-перше, з Венедиктової "генпрокурор", як з лайна - куля - вона у кримінальному і кримінально-процесуальному судочинстві тямить, "як свиня в апельсинах", а по-друге, хай спитає у "Козиря"... Це ж він "операцію" організовував...