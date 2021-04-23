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Новини Агресія Росії проти України
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ОБСЄ фіксує посилення і розширення бойових дій уздовж лінії зіткнення на Донбасі, - Чевік

ОБСЄ фіксує посилення і розширення бойових дій уздовж лінії зіткнення на Донбасі, - Чевік

Спостерігачі місії ОБСЄ фіксують посилення ескалації на Донбасі.

Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Яшар Халіт Чевік, інформує Цензор.НЕТ.

"Місія зафіксувала посилення і розширення бойових дій уздовж лінії зіткнення, а також збільшення кількості жертв серед цивільного населення і випадків пошкодження або руйнування об'єктів цивільної інфраструктури", - заявив Чевік у своєму зверненні до Постійної ради ОБСЄ.

"Кожна жертва спустошує сім'ї та громади, а також посилює напружену обстановку, обумовлюючи цикл насильства, який підриває політичні зусилля, спрямовані на врегулювання ситуації", - додав він.

Глава СММ підкреслив, що, "посилення місією сприяння не може замінити зобов'язання сторін ужити необхідних заходів для повного виконання заходів щодо припинення вогню". "Стороннього механізму для забезпечення дотримання режиму припинення вогню не існує", - сказав Чевік.

Представник ОБСЄ також заявив про наявність "безпрецедентних обмежень і перешкод діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі, багато з яких видаються навмисними і цілеспрямованими".

"Ці дедалі серйозніші перешкоди обмежують можливість СММ поповнювати ресурсну базу, вести діяльність і неупереджено звітувати про факти тоді, коли це вкрай необхідно", - підсумував посол.

Автор: 

ОБСЄ (3516) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725) Чевік Ясар Халіт (20)


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Топ коментарі
+6
ОБСЄ фіксує посилення і розширення бойових дій уздовж лінії зіткнення на Донбасі, - Чевік - Цензор.НЕТ 4155
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23.04.2021 00:10 Відповісти
+4
То не правда! 8-9 обстрілів за даними Генштабу на добу - то не ескалація! Наші не стріляють, бо їм це заборонили! Бреше Чевік! Хай живе великий миротворець Зєлєнскій!
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23.04.2021 00:00 Відповісти
+4
гарант виступив з сильно жосской заявоюОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе, – Чевик - Цензор.НЕТ 5753
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23.04.2021 00:00 Відповісти
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То не правда! 8-9 обстрілів за даними Генштабу на добу - то не ескалація! Наші не стріляють, бо їм це заборонили! Бреше Чевік! Хай живе великий миротворець Зєлєнскій!
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23.04.2021 00:00 Відповісти
Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!))))
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23.04.2021 00:03 Відповісти
гарант виступив з сильно жосской заявоюОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе, – Чевик - Цензор.НЕТ 5753
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23.04.2021 00:00 Відповісти
Ну і,зафіксували,а що далі ???))))
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23.04.2021 00:02 Відповісти
ОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе, – Чевик - Цензор.НЕТ 8348
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23.04.2021 00:02 Відповісти
Зелена пліснява ,це пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-які іх дії,це лише імітація діяльності !!!)))
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23.04.2021 00:06 Відповісти
ОБСЄ фіксує посилення і розширення бойових дій уздовж лінії зіткнення на Донбасі, - Чевік - Цензор.НЕТ 4155
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23.04.2021 00:10 Відповісти
шо, треба ехать на данбасс
заглянуть там тёске в глас...
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23.04.2021 00:22 Відповісти
Скільки днів вже не стріляють? Вовка чомусь мовчить.
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23.04.2021 00:06 Відповісти
Скажу так - весь этот отвод якобы кацапо-войск ситуацию не исправит.. Начнется "зеленка" и с фронта опять накроет нас сообщениями об активизации кацапских обстрелов, дрг, война снайперов и т.д. и т.п.... Расслабляться рано - пока жив еще хоть один кацап !!!
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23.04.2021 00:23 Відповісти
Под поганым зелёным режимом действительно качается земля. Предлагаемая "встреча" - это попытка уцепиться за рейтинг, несущийся вниз стремительным домкратом. Население, замордованное дурантинами и платёжками, перестаёт верить что "Порошенко наживался на войне", и начинает подозревать что оно было жестоко обмануто звуками того самого рояля.
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23.04.2021 00:23 Відповісти
любой приказ "не отвечать на провокации" возбуждает активность агрессора.
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23.04.2021 00:26 Відповісти
пора в кружках по авиамоделизму изготавливать дроны камикадзе, пускай детки развлекаются запуская подарочки запаребриковскому биоматериалу всех мастей.
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23.04.2021 00:52 Відповісти
Не радів би передчасно "відводу" військ, бо по-перше, не факт, що відведуть, а по-друге, якщо Зеленський погодився на "кластерний" план капітуляції, то в принципі мета досягнута.. Та до речі - Скіль там разів з Сірії виводили війська, здається тричі? (с)
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23.04.2021 01:04 Відповісти
ОБСЄ фіксує посилення і розширення бойових дій уздовж лінії зіткнення на Донбасі, - Чевік - Цензор.НЕТ 1085
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23.04.2021 01:35 Відповісти
Уж не затем ли кацапы подводили войска?

Завели еще "ихтамнетов" и убивачек под шумок.
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23.04.2021 02:10 Відповісти
слепое обсе пишет про расширение боевых действий а зе дебилы про нарушение тишины это полное дно зеленой власти
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23.04.2021 08:12 Відповісти
 
 