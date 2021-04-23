ОБСЄ фіксує посилення і розширення бойових дій уздовж лінії зіткнення на Донбасі, - Чевік

Спостерігачі місії ОБСЄ фіксують посилення ескалації на Донбасі.

Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Яшар Халіт Чевік, інформує Цензор.НЕТ.

"Місія зафіксувала посилення і розширення бойових дій уздовж лінії зіткнення, а також збільшення кількості жертв серед цивільного населення і випадків пошкодження або руйнування об'єктів цивільної інфраструктури", - заявив Чевік у своєму зверненні до Постійної ради ОБСЄ.

"Кожна жертва спустошує сім'ї та громади, а також посилює напружену обстановку, обумовлюючи цикл насильства, який підриває політичні зусилля, спрямовані на врегулювання ситуації", - додав він.

Глава СММ підкреслив, що, "посилення місією сприяння не може замінити зобов'язання сторін ужити необхідних заходів для повного виконання заходів щодо припинення вогню". "Стороннього механізму для забезпечення дотримання режиму припинення вогню не існує", - сказав Чевік.

Представник ОБСЄ також заявив про наявність "безпрецедентних обмежень і перешкод діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі, багато з яких видаються навмисними і цілеспрямованими".

"Ці дедалі серйозніші перешкоди обмежують можливість СММ поповнювати ресурсну базу, вести діяльність і неупереджено звітувати про факти тоді, коли це вкрай необхідно", - підсумував посол.