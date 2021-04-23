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Новини Агресія Росії проти України
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Відносини Росії та США повернулися в епоху холодної війни, - заступник голови Радбезу РФ Медведєв

Відносини Росії та США повернулися в епоху холодної війни, - заступник голови Радбезу РФ Медведєв

Колишній президент Росії, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв вважає, що відносини Росії та США повернулися до стану холодної війни. На його думку, конфлікт призводить до ситуації "перманентної нестабільності" у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КоммерсантЪ.

"За останні роки відносини Росії і США фактично перейшли від суперництва до конфронтації, по суті - повернулися в епоху холодної війни. Санкційний тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів - все це занурює світ у стан перманентної нестабільності", - сказав Медведєв "РИА Новости". На його думку, Росія зараз, як і СРСР у минулому, "завжди була у стані, коли наздоганяла Сполучені Штати за рівнем погроз опонентові".

Медведєв нагадав про Карибську кризу 1962 року і зазначив, що тоді ситуація "була врятована лідерами двох наддержав, які зберегли тверезість оцінки ситуації, визнали і прийняли "мудрість" компромісу".

"Між СРСР і США був рівноправний діалог, здійснюваний не через мову погроз і ультиматумів", - додав колишній президент.

Також читайте: Закінчення війни залежить від Росії, і тільки з нею треба вести переговори, - "слуга народу" Корнієнко

Карибська криза - це 13 днів жовтня 1962 року, коли СРСР і США могли почати третю світову. За версією США, конфронтація була викликана розміщенням на Кубі радянських ядерних ракет, здатних долетіти до Вашингтона. За версією СРСР, ракети на Кубі стали реакцією Москви на встановлення роком раніше аналогічних американських ракет у Туреччині, які безпосередньо загрожували Москві.

2 березня США і ЄС запровадили санкції проти Росії через справу Олексія Навального. Під обмеження підпали високопосадовці Росії, організації та компанії. Росія має намір відповісти на санкції. 15 квітня було запроваджено нові санкції США. Вони торкнулися російського держборгу, 16 організацій, 16 фізичних осіб. Також США вислали 10 співробітників дипмісії РФ у Вашингтоні.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1923) росія (66461) США (23613)


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Топ коментарі
+23
Весна! Медведь проснулся после долгого зимнего запоя
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23.04.2021 07:10 Відповісти
+13
Послание путена 2030 года: "Развал россии 2022 года - крупнейшая геополитическая катастрофа 21-го века!"
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23.04.2021 07:24 Відповісти
+9
А кто виноват в этом, мрази? Жили бы себе никого не трогая. Торговали себе спокойно с Западом и жили б припеваючи. Нет, надо убивать всех кругом по миру. Вы, козломордые свиньи сознательно выбрали себе быть в изоляции. Дядя Сэм уничтожил сэсэсэрэ, развалит и вашу бензокалонку. Надеюсь, что в этот раз вас не будут кормить ножками Буша.
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23.04.2021 07:46 Відповісти
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Весна! Медведь проснулся после долгого зимнего запоя
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23.04.2021 07:10 Відповісти
Он как Яценюк - вылез, напомнил о себе, и опять никому не нужен
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23.04.2021 07:22 Відповісти
Как и твоё *****
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23.04.2021 08:47 Відповісти
Ну и противная у него морда...
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23.04.2021 07:50 Відповісти
морда у него стала хоть цуценят бей
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23.04.2021 07:53 Відповісти
Показово, що вони на самому вищому рівні праведно вважають, що можно порівнювати слона й моську. Холодна війна була між наддержавами, а московія (як вони себе називають росія) - це країна 3го світу, з покі що великою территорією, але дуже, на порядки меньшою економікою . Тому холодна війна у них хіба що з покі що їхнім татарстаном може бути.
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23.04.2021 09:31 Відповісти
- Ты кто?
- Медведь.
- А чего такой мелкий и вонючий?
- Болел много в детстве.
- А откуда сейчас вылез?
- Весна пришла, из сна вынырнул.
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23.04.2021 07:12 Відповісти
Эти нЕлюди были ссасунками.во время холодной войны.И холодную войну проигрывали тогда начисто.а народ ходил в тапках из транспортерной ленты и галошах из автомобильных шин.Рабочий день в колхозах длился с рассвета до заката,а у доярок с 3 до 22.
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23.04.2021 07:17 Відповісти
у нас в Одессее в советские годы когдя я пацан 12-13 лет лежал часто во ВЗРОСЛОЙ больнице водников с моряками, мужиками из ЧМП так вот они реально ходили на КУБУ возили солдат, технику, ракеты, боеприпасы, продовольствие на Кубу...и говорили что столкновения были настолько очевидными- что американские военные корабли борт о борт били наши сухугрузы мешая сделать проводку грузов на Кубу.. война реально стучала во все двери и колокола.. по версии Хрущев был упоротым кретином..но как ни странно его упоротость заставили Кенеди таки встретиться в Москве если не ошибаюсь (поправьте ка ктам было) и заключить фактически пак о не нападении... также вроде как Хрущев выслушал Мессинга который сказал что если вы ЭТО не остановите пути назад уже никогда и ни у кого не будет не будет победивших мир превратится в руины а те кто выживут будут долго и мучительно умирать от последствий ядерных взрывов.... это по сути было началом реальной 3 Мировой войны... после чего и начались работы в мире по разработке Хельсинских Соглашений прорабатывались вопросы стабилизации а потом и частичного паритета ЯО совместных инспекций контроля и постепенно дойдя до вопросов сокращения тех или иных видов как ядерного так и обычного воружения... у меня был знакомый военный зам командлира штаба ПВО округа округ ПВО был больше чем Одесский военный округ он шел от Молдовы с перекрытием границы по западу и до Ставраполья.. так вот он как то сказал что если одномоментно взорвать все оружие ядерное то Земля просто слетит с орбиты и начнется ее распад.. а если взорвать все обычное воружение которое накоплено всеми то хватит чтобы 2 раза разовать на куски нашу планету...
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23.04.2021 07:33 Відповісти
Я готов Вас поправить.Про моряков -правда.Остальное маленько не так.Когда запахло реальным ядерным ударом по СССР Хрущев впал в отчаяние.Кеннеди через посла предложил убрать все ракеты с Кубы,взамен обязался убрать ЯО из Турции,что и помогло сохранить лицо Хрущеву,но рассориться с Кастро.Впрочем это не помогло укрепиться у власти Хрущеву и через 2года его заговорщики кышнули.Относительно теперешнего .США всегда были и есть демократией.Вот и сейчас там вновь развернулась борьба с проявлениями вновь разожженного Трампом расизма во всем.Не только к афро .но и ко всем цветным.Идёт настоящая война с продажей автоматов населению.Пока не очень успешно.Беспроблемно живут только коренные племена на Калимантане.
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23.04.2021 07:49 Відповісти
Тут вообще не корректное сравнение,ссср супер держава ,США осталась супер державой! Каким боком сюда козлостан с ВВП как у Испании?
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23.04.2021 08:49 Відповісти
Нещодавно дивився фільм с Кімбербенчем - The Courier. От якраз про це. Й була там фраза радянського шпіона - в США набагато більше ракет й срср (хрущов) блефує.
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23.04.2021 09:35 Відповісти
вот здесь ответы
https://www.youtube.com/watch?v=86S8MPT6r0M&ab_channel=MarkSolonin
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23.04.2021 07:53 Відповісти
медведев проснулся после зимней спячки и сделал свой первый послесонный высер )
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23.04.2021 07:19 Відповісти
Зібралися звірята на Паску, на лісовій поляні, хваляться "гостинцями". Лисеня - чобітками шевровими, лакованими, зайченя, барабаном, ******** - лопаткою і відерцем... Ведмежа сопіло невдоволено, сопіло, а по тім:
- А я... А мне... А у меня... Да я вам всем сейчас морды понабиваю!!!...

От тільки сьогоднішня "набивачка" у Росії - "трухлява"...
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23.04.2021 07:23 Відповісти
Где такой загар дают ?Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны, - зампред Совбеза РФ Медведев - Цензор.НЕТ 5274
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23.04.2021 07:24 Відповісти
Якщо "прийняти на груди" добру дозу і доброго напою, то не тільки морда почервоніє.
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23.04.2021 07:39 Відповісти
в фотошопе
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23.04.2021 08:00 Відповісти
очкарику нужно внимательно следить за давлением,судя по цвету лысины ..
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23.04.2021 09:33 Відповісти
Послание путена 2030 года: "Развал россии 2022 года - крупнейшая геополитическая катастрофа 21-го века!"
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23.04.2021 07:24 Відповісти
Медведев сравнил палец с... с сигаретой. Тогда бздели реально, мама много рассказывала- как(!!!) бздели! Сейчас- не поймешь чего бздеть. Заявы от власть предержащих сыпятся самые разные, на которые просто уже забили многие.
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23.04.2021 07:26 Відповісти
Совкове "вялічіє" залишилося ж, а реалії - то справа така. Вони живуть своїм "міром". Правда, їхні діти і все "нажите нєпосільним трудом" знаходяться в іншому світі, якому вони погрожують ядерною дубиною.
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23.04.2021 07:47 Відповісти
Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны, - зампред Совбеза РФ Медведев - Цензор.НЕТ 3516
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23.04.2021 07:27 Відповісти
У Димы виски видать закончилось и он выдал мысль.
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23.04.2021 07:35 Відповісти
В часи холодної війни, ніякої Росії не було.
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23.04.2021 07:39 Відповісти
Лучше бы её сейчас не было.
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23.04.2021 07:43 Відповісти
А кто виноват в этом, мрази? Жили бы себе никого не трогая. Торговали себе спокойно с Западом и жили б припеваючи. Нет, надо убивать всех кругом по миру. Вы, козломордые свиньи сознательно выбрали себе быть в изоляции. Дядя Сэм уничтожил сэсэсэрэ, развалит и вашу бензокалонку. Надеюсь, что в этот раз вас не будут кормить ножками Буша.
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23.04.2021 07:46 Відповісти
Або ж лапками цих ніжок в вигляді гуманітарки.
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23.04.2021 07:49 Відповісти
Чим закінчилася холодна війна кацапня ще не забула?
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23.04.2021 07:55 Відповісти
Холодная война Украину полностью устраивает.
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23.04.2021 07:59 Відповісти
Железный занавес хотите? Он будет у вас.
Его построит один ботоксный кремлёвский 3.14дарас.
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23.04.2021 08:17 Відповісти
"Между СССР и США был равноправный диалог" - озвучив Діма вологі мрії Запорєбрика...Источник: https://censor.net/ru/n3261525
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23.04.2021 08:28 Відповісти
Завоняло палённой кошатиной! Микрошерхан, ******** мать...
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23.04.2021 08:32 Відповісти
димон-айфон из ада возник... видать на расии капец - поставили на димона, а плешивого убирают...
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23.04.2021 08:51 Відповісти
Відносини Росії та США повернулися в епоху холодної війни, - заступник голови Радбезу РФ Медведєв - Цензор.НЕТ 8394 Россияне готовы целовать зад китайцам , а не американцам.
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23.04.2021 09:02 Відповісти
Московия не понимает как это при родне можно дружить , всё у них через зад идёт.
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23.04.2021 09:05 Відповісти
Самомнение зашкаливает. Сравнили Рашу с СССР + Варшавский договор + Соц. лагерь. Что до холодной войны то, она останавливалась только на период когда Мир необоснованно подумал что империя зла изменилась , перешла на мирные рельсы и влилась в международное сообщество. Не долго музыка играла не долго фраер танцевал.Они просто взяли вынужденную паузу, что бы все начать сначала... Концентрация зла в одном месте , как аномалия .. Хотя конечно такие " места" на нашем шарике в избытке.. но там хоть не кричат о " божественной сути"
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23.04.2021 09:25 Відповісти
Димону есть о чём переживать - раньше к нему "Дип Пёрпл" лично в гости заходил,а теперь есть перспектива самому себе на ложках "Интернационал" отбивать..
бяда..
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23.04.2021 09:36 Відповісти
Вот не сунула бы Раша е...ло не в свою тарелку, была ба стабильность
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23.04.2021 11:30 Відповісти
 
 