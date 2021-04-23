Відносини Росії та США повернулися в епоху холодної війни, - заступник голови Радбезу РФ Медведєв

Колишній президент Росії, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв вважає, що відносини Росії та США повернулися до стану холодної війни. На його думку, конфлікт призводить до ситуації "перманентної нестабільності" у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КоммерсантЪ.

"За останні роки відносини Росії і США фактично перейшли від суперництва до конфронтації, по суті - повернулися в епоху холодної війни. Санкційний тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів - все це занурює світ у стан перманентної нестабільності", - сказав Медведєв "РИА Новости". На його думку, Росія зараз, як і СРСР у минулому, "завжди була у стані, коли наздоганяла Сполучені Штати за рівнем погроз опонентові".

Медведєв нагадав про Карибську кризу 1962 року і зазначив, що тоді ситуація "була врятована лідерами двох наддержав, які зберегли тверезість оцінки ситуації, визнали і прийняли "мудрість" компромісу".

"Між СРСР і США був рівноправний діалог, здійснюваний не через мову погроз і ультиматумів", - додав колишній президент.

Також читайте: Закінчення війни залежить від Росії, і тільки з нею треба вести переговори, - "слуга народу" Корнієнко

Карибська криза - це 13 днів жовтня 1962 року, коли СРСР і США могли почати третю світову. За версією США, конфронтація була викликана розміщенням на Кубі радянських ядерних ракет, здатних долетіти до Вашингтона. За версією СРСР, ракети на Кубі стали реакцією Москви на встановлення роком раніше аналогічних американських ракет у Туреччині, які безпосередньо загрожували Москві.

2 березня США і ЄС запровадили санкції проти Росії через справу Олексія Навального. Під обмеження підпали високопосадовці Росії, організації та компанії. Росія має намір відповісти на санкції. 15 квітня було запроваджено нові санкції США. Вони торкнулися російського держборгу, 16 організацій, 16 фізичних осіб. Також США вислали 10 співробітників дипмісії РФ у Вашингтоні.