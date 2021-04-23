США дуже уважно стежитимуть за відведенням військ РФ від кордонів з Україною, - представник Держдепу Прайс

Сполучені Штати продовжать стежити за ситуацією на російсько-українському кордоні після того, як Росія оголосила про відведення військ з територій, прилеглих до України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в четвер заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Прайс додав, що США все ще очікують офіційної відповіді Росії з приводу повідомлення про відведення військ, повідомляє агентство "Франс-Прес".

"Ми чули про заяву Росії, згідно з якою вона почне виведення військ з українського кордону. Я думаю, ми будемо чекати дій. Сполучені Штати продовжать дуже уважно стежити за ситуацією", - цитує слова Прайса Reuters.

"У ході нашої взаємодії з російським урядом ми чітко дали зрозуміти, що (Москва) має утриматися від ескалації ситуації і негайно припинити всі агресивні дії проти України", - заявив Нед Прайс.

Прайс відмовився відповісти на запитання журналіста про те, чи повідомила Росія США про відведення військ заздалегідь.

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Міноборони РФ розпорядилося почати повернення військ у місця постійної дислокації всередині країни, починаючи з п'ятниці, заявивши, що "раптова перевірка" сил на півдні і заході країни успішно завершена, повідомили в четвер міжнародні інформаційні агентства із посиланням на "РИА Новости".

У четвер вдень Стефан Дюжаррік, прессекретар Генерального секретаря ООН, зауважив про поліпшення ситуації з доставкою гуманітарної допомоги на сході України. Він повідомив, що сьогодні гуманітарний конвой, організований ООН, доставив 23 тонни предметів для гігієни в Донецьку область України через пункт пропуску Новотроїцьке.

Цей пункт пропуску був закритий для руху гуманітарних вантажів з 24 лютого по 15 квітня з міркувань безпеки.

За словами Дюжарріка, гуманітарної допомоги зараз потребують приблизно 1,67 мільйона осіб, що проживають у непідконтрольних українському уряду районах Донецької і Луганської областей.

"Обмеження доставки гуманітарної допомоги в непідконтрольні уряду райони безпосередньо позначаються на нашій здатності допомагати тим, хто цього потребує", - нваголосив Дюжаррік.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.