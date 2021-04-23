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Новини Скандали в Слузі народу
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Шевченка можуть виключити з фракції, а Тищенко має сплатити максимальний штраф, - рішення фракції "СН"

Шевченка можуть виключити з фракції, а Тищенко має сплатити максимальний штраф, - рішення фракції

"Слуги народу" провели онлайн-засідання фракції, на якому заслухали пояснення депутата Євгена Шевченка щодо його поїздки в Білорусь і зустрічі з Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію зі святкуванням дня народження дружини Миколи Тищенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

Так, зазначається, що Євгенія Шевченка не делегували ні "Слуга Народу", ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Під час засідання фракції ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції "СН" у парламенті.

Депутати також дійшли згоди, що Микола Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо нього визначить політична рада партії.

Крім того, депутати заслухали доповідь кандидата на посаду міністра енергетики Германа Галущенка. Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мають понести відповідальність: Арахамія прокоментував скандали зі "слугами народу" Тищенком і Шевченком

Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Автор: 

Слуга народу (2822) Тищенко Микола (353) Шевченко Євгеній Слуга народу (81)


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Топ коментарі
+21
Бригадиру Коле Оболонскому штраф вы, что совсем обалдели - позор какой то ...
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23.04.2021 07:46 Відповісти
+18
а могут и не исключить...)))
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23.04.2021 07:44 Відповісти
+17
В СН половина дебілів.а друга половина лохів,шахраїв. наперстників,брехунів і ворогів України.
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23.04.2021 08:22 Відповісти
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а могут и не исключить...)))
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23.04.2021 07:44 Відповісти
Не исключат.
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23.04.2021 07:49 Відповісти
даже не сомневаюсь))
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23.04.2021 07:53 Відповісти
· Ну-ка заодорнее, задорнее! Что вы как на собственных похоронах? Во! Во! Идут, идут все! А вы чё, особенные, что ль? Ну-ка давай, костыль, в строй! И ты, жопа в шляпе, тоже!
· Ну ты, старая песочница! Не симулировать! Не си… Я тебя, падла, знаю! Я тебя десерту лишу сегодня!

· Ты зачем привела мне этого контрреволюционера?(с)
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23.04.2021 10:45 Відповісти
Ключевое слово- Могут. У зеленой плесни так во всем.
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23.04.2021 08:00 Відповісти
да собственно как и у любых наших "правителей"...брехуны и лицемеры высшей категории...
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23.04.2021 08:03 Відповісти
Він сам хоче щоб його виключили і тоді піде до зажопників,де йому і місце а треба щоб він сам пішов і склав мандат.Взагалі то давно пора прийняти закон про відклик депутата і тодіб таких (а там багато в усіх фракціях) коліном під дупу з ради.
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23.04.2021 08:13 Відповісти
Бригадиру Коле Оболонскому штраф вы, что совсем обалдели - позор какой то ...
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23.04.2021 07:46 Відповісти
ничего ты не понимаешь..Коля уже с квитанцией на почте.. в очереди стоит.. стыдно, товарищ!!))
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23.04.2021 07:56 Відповісти
Тут цікаво інше - СН вже настільки стали рішалами, що вже відкрито дають вказівку ментам, кого штрафувати і наскільки. Тобто, питання покарання тепер вирішують депутати однієї фракції на власних зборах, навіть не в Парламенті.
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23.04.2021 09:16 Відповісти
Не по понятиям, Коле Оболонскому штафы платить. Не по пацански. Впрочем Коля обфоршматился тогда, когда в Слуги нарИда подался и ментов звал тёток утихимирить.
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23.04.2021 07:48 Відповісти
всё по понятиям) СН знатный кодлан, а за мусоров то не западло, то его кореша))
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23.04.2021 07:55 Відповісти
Українці рекомендують повторне обрізання для всієї кошерної фракції СН.
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23.04.2021 07:51 Відповісти
Якщо повторне обрізання, то лише в місці де порожні макітри кріпляться до плечей.
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23.04.2021 08:00 Відповісти
Там у деяких партіях всієї ради треба з голови обрізання робити.
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23.04.2021 08:16 Відповісти
так как залёт не в первый раз и снова ограничиться устным замечанием будет не комильфо, закатают тыщ 17 штрафа. в гривнах канешно.
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23.04.2021 07:56 Відповісти
На шо ж коля- каКлета, з молодой жОной, жити буде? Цілий рік. Живодери.
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23.04.2021 10:01 Відповісти
..собаку элитной породы продаст.... и на год хватит...)))
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23.04.2021 13:30 Відповісти
Шевченко не виключать-бо побіжить в ОПЗЖ, а Тищенко штраф 51 тис. грн це попити 10 раз каву в його Велюрі- нічого не буде.
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23.04.2021 07:57 Відповісти
ОПГ "Слуга урода" своїх не здає.Там лиш таких як Гео Лерос можуть виганяти.
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23.04.2021 07:58 Відповісти
Испугали ёжика голой жопой !!!

Этого ... ( не цензурные слова) штрафом помилуют, а надо публичный суд и наказание. Наказать можно розгами , а лучше африканским членом. Правда,это ему будет в радость, но главное - ПУБЛИЧНО !!!
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23.04.2021 08:03 Відповісти
А могли бы хоть о рейтинге своем позаботиться, исключив Колю)
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23.04.2021 08:14 Відповісти
Не из фракции, черти! Из депутатов нахер, без выходного пособия!!! Обоих.
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23.04.2021 08:21 Відповісти
В СН половина дебілів.а друга половина лохів,шахраїв. наперстників,брехунів і ворогів України.
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23.04.2021 08:22 Відповісти
какой царь, такая и свита..
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23.04.2021 08:34 Відповісти
Якщо виключать Тищенка, то треба і Єрмака та інших подібних, а їх таких у фракції майже всі. Тому будуть гуртуватися
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23.04.2021 08:41 Відповісти
включат Тищенка, Эрмака.. )) не смешите..)) они там смотрящие, можно сказать главнее Зеленского.. серые кардиналы
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23.04.2021 08:58 Відповісти
не исключат, максимум что будет - это зеленский введёт персональные санкции ему - запретит покупать мороженное Хрещатик и всё
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23.04.2021 08:34 Відповісти
Где-то на заседании сн...
--У Коли ещё строгого с предупреждением не было. Товарищи, какае будут предложения?
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23.04.2021 08:36 Відповісти
Афоня))
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23.04.2021 08:42 Відповісти
Максимально - то на 17 тисяч? Там один салют коштував у20 разів більше! Моя впевненість, що зелені погано закінчать, лише росте!
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23.04.2021 08:46 Відповісти
ты/вы не понимаете!!при таком раскладе!!штраф максимальный!!есть шанс!!повторно салют в киеве увидеть от ,,пацана оболонского" квитанцию об уплате как ток на руки получит!!так сразу и салютом ,,маякнёт пацанам ссыкунам народным"
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23.04.2021 09:02 Відповісти
Оставь надежду, всяк в СН входящий...
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23.04.2021 08:49 Відповісти
Ключові слова: можуть та повинен! Це і є суть "СН". "Потерпілий" максимально точно це сформулював - "Я никому ничего не должен!"

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23.04.2021 08:49 Відповісти
Шевченка можуть виключити з фракції, а Тищенко має сплатити максимальний штраф, - рішення фракції "СН" - Цензор.НЕТ 2311
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23.04.2021 08:53 Відповісти
Коли "димить задниця" - не до хвоста ящірці - вона його відкидає... Щоб врятувать себе, викинуть і Шевченка, і "Колю-котлету", як викинули Дубінського...
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23.04.2021 09:03 Відповісти
А Гетманцева урода забыли обсудить? Вы там все слуги уроды.
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23.04.2021 09:05 Відповісти
Ніколи "слугам" державними справами займатися, то "дубініана" була, тепер "шевченконіана" на черзі. А то, що іде війна, економіка в "загоні", пандемія і інше, то нехай Байден розрулює, з нього спитають.
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23.04.2021 09:06 Відповісти
Депутати також дійшли згоди, що Микола Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Джерело: https://censor.net/ua/n3261527



дешевий цирк для тупнів.
рішення щодо застосування тієї чи іншої санкції за скоєння адмністративного правопорушення ухвалює наділений такими повноваженнями орган або посадова особа (в даному випадку Нацполіція).
все інше, дешевий популізм, гра на публіку та самодурство.

без постанови поліції про накладення штрафу тищенко й заплатити нічого не зможе, бо на підставі чого? такий платіж здійснений за відсутності відповідної постанови буде повернутий платнику.

якщо ж нацполіція врахує під час винесення постанови це рішення "слугнароду" це означатиме, що нацполіція є упередженою та діє в інтересах цієї політичної сили.

все, що могла б зробити дієвого та в межах повноважень ця срана політсила це виключення тищенка з партії або зняття з посади всередині партії (хто він там, заступник чогось? от з посади заступника), за систематичні порушення законодавства та вчинення соціально небезпечних дій.
крім того, ніким не підіймається питання притягнення до відповідальності власників готелю, а це нагадаю, родичі члена "слугинароду" та сьогоднішнього голови Черкаської ОДА - скічка о.о.
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23.04.2021 09:10 Відповісти
Розумно все пояснили!
"обранці народні" суди замінили санкціями, правоохоронні органи - рішеннями партії.
Залишилось:
- зечмо назвати генсеком;
- срану політсилу - КаПеСеСкой;
а 73 дебіли - радянським народом!
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23.04.2021 09:28 Відповісти
Тоесть,это дерьмо теперь ни за что не отвечает?не плохо устроился.
ЗЕмудак.
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23.04.2021 09:12 Відповісти
Нормально так. Фракция решает какой штраф заплатит депутат. А якже ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ? а если фракция не решила бы? Мусора бы сказали, что ничего не было?
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23.04.2021 09:16 Відповісти
Який цинізм. Члени цієї партії зовсім аморальні люди. Для них гроші це головне. Та для тищенка сплатити штраф. це я дурню, вибачте за грубість, сідниці показати.
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23.04.2021 09:26 Відповісти
Оба барана, на "болтах", прокрутят всякие решения остальных зелёных баранов, а потом ещё через ДБС (прокурву Венедиктову), выиграют все суды по этим делам.
Зелёнопузое дерьмо, оно такое))))
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23.04.2021 09:30 Відповісти
Да как то не уверенно.. Позиция должна быть совершенно однозначной. Шевченко исключается из фракции, партии ит.д Желательно лишается мандата.. Партия его открыто осуждает. Спецслужбы берут его " в оборот" Тищенко платит максимальный штраф в квадрате. И получает последнее " китайское предупреждение" с предупреждением того что следующий раз будет возбуждено дело, за систематическое нарушение противокарантинных мер совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо " извращенной форме" в период угрозы вторжения агрессора.
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23.04.2021 09:33 Відповісти
Фракція підтверджує, що закон в країні не діє. Тепер вони вирішують, чи застосувати його і в якій мірі порушник має понести відповідальність
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23.04.2021 09:37 Відповісти
Обожаю эти призрачные "могут","должен"...Плевали они на законы.Плевали,плюют,и будут плевать.
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23.04.2021 09:42 Відповісти
Тищенко повинен заплатити максимальний штраф, який становитиме десь 0, 001 від суми витрачених на дороге помпезне святкування дня народження дружини цим антиукраїнським нардепом Н.Тіщенко в ресторані столичного готелю Fairmont.
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23.04.2021 09:43 Відповісти
А что для тищенка 17 тыщ штрафа? Бутылка дорогого алкоголя на его вечеринке. Вся человеческая нечисть сползлась к кормушке.
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23.04.2021 09:55 Відповісти
Шевченка можуть виключити з фракції, а Тищенко має сплатити максимальний штраф, - рішення фракції "СН" - Цензор.НЕТ 1088
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23.04.2021 10:06 Відповісти
Тищенко штраф не заплатит.У него таких мелких денег нет.
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23.04.2021 10:16 Відповісти
Мелкая гадина, знаковую для Украины фамилию "Шевченко" паскудит. Случайность? Не думаю.
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23.04.2021 10:23 Відповісти
БЛД, УК Украины повнимательней почитайте. Козлы ЗЕленые.
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23.04.2021 10:46 Відповісти
А посидіти Тищенко не бажає?
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23.04.2021 12:11 Відповісти
зеленупліснявуГЕТЬ !!!
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23.04.2021 12:42 Відповісти
Учора слугиня там якась ....-Чорна заявила на Прямому на слова Лероса про бандюка-Котлету - НУ то й що, Зеленсткий справді тримав біля себе стоси справа на кожного у СН й казав що усі вони під нагтьом у вови , а поряд сидів Баканов - не дослівно, але рівно це підтвердила у словах Лероса . АЛЕ!!! Вони ж всі судом не засуджені! Ну то й що вони у базі данних Авакова... Тобто, АВАКОВ!!! тримає їх усіх за яйця !
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23.04.2021 12:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3XX5R9voJ44
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23.04.2021 13:20 Відповісти
коля-котлета и три штрафа потянет, а через неделю опять всем в глаза н@сцыт.
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23.04.2021 13:33 Відповісти
73% це ті кого обманули Зеленський з Коломойський, але не зміг обманути Порох. 25% це ті що навпаки. Ну скільки нам ще обирати зі ставленників олігархії.
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23.04.2021 14:32 Відповісти
 
 