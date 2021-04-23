Шевченка можуть виключити з фракції, а Тищенко має сплатити максимальний штраф, - рішення фракції "СН"

"Слуги народу" провели онлайн-засідання фракції, на якому заслухали пояснення депутата Євгена Шевченка щодо його поїздки в Білорусь і зустрічі з Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію зі святкуванням дня народження дружини Миколи Тищенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

Так, зазначається, що Євгенія Шевченка не делегували ні "Слуга Народу", ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Під час засідання фракції ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції "СН" у парламенті.

Депутати також дійшли згоди, що Микола Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо нього визначить політична рада партії.

Крім того, депутати заслухали доповідь кандидата на посаду міністра енергетики Германа Галущенка. Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі.

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Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".