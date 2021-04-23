Шевченка можуть виключити з фракції, а Тищенко має сплатити максимальний штраф, - рішення фракції "СН"
"Слуги народу" провели онлайн-засідання фракції, на якому заслухали пояснення депутата Євгена Шевченка щодо його поїздки в Білорусь і зустрічі з Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію зі святкуванням дня народження дружини Миколи Тищенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.
Так, зазначається, що Євгенія Шевченка не делегували ні "Слуга Народу", ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Під час засідання фракції ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції "СН" у парламенті.
Депутати також дійшли згоди, що Микола Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо нього визначить політична рада партії.
Крім того, депутати заслухали доповідь кандидата на посаду міністра енергетики Германа Галущенка. Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі.
Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".
Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
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· Ну ты, старая песочница! Не симулировать! Не си… Я тебя, падла, знаю! Я тебя десерту лишу сегодня!
· Ты зачем привела мне этого контрреволюционера?(с)
Этого ... ( не цензурные слова) штрафом помилуют, а надо публичный суд и наказание. Наказать можно розгами , а лучше африканским членом. Правда,это ему будет в радость, но главное - ПУБЛИЧНО !!!
--У Коли ещё строгого с предупреждением не было. Товарищи, какае будут предложения?
дешевий цирк для тупнів.
рішення щодо застосування тієї чи іншої санкції за скоєння адмністративного правопорушення ухвалює наділений такими повноваженнями орган або посадова особа (в даному випадку Нацполіція).
все інше, дешевий популізм, гра на публіку та самодурство.
без постанови поліції про накладення штрафу тищенко й заплатити нічого не зможе, бо на підставі чого? такий платіж здійснений за відсутності відповідної постанови буде повернутий платнику.
якщо ж нацполіція врахує під час винесення постанови це рішення "слугнароду" це означатиме, що нацполіція є упередженою та діє в інтересах цієї політичної сили.
все, що могла б зробити дієвого та в межах повноважень ця срана політсила це виключення тищенка з партії або зняття з посади всередині партії (хто він там, заступник чогось? от з посади заступника), за систематичні порушення законодавства та вчинення соціально небезпечних дій.
крім того, ніким не підіймається питання притягнення до відповідальності власників готелю, а це нагадаю, родичі члена "слугинароду" та сьогоднішнього голови Черкаської ОДА - скічка о.о.
"обранці народні" суди замінили санкціями, правоохоронні органи - рішеннями партії.
Залишилось:
- зечмо назвати генсеком;
- срану політсилу - КаПеСеСкой;
а 73 дебіли - радянським народом!
ЗЕмудак.
Зелёнопузое дерьмо, оно такое))))