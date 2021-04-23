Путін словесно вийшов з Мінських угод, переговорів з "Л/ДНР" бути не може навіть у режимі "фантастика на другому поверсі", - Арестович

Президент Росії Володимир Путін під час своєї відповіді президенту України Володимиру Зеленському зробив цікаву обмовку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович у програмі "Народ проти" на каналі "Україна 24".

"Дуже складна ситуація, тому що наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі". Але Путін сьогодні зробив цікаву річ, він фактично дезавуював Мінські угоди. Він сказав, "з республіками "ЛНР" і "ДНР", які Росія ніколи до цього не визнавала", - сказав він.

Арестович пояснив, чому це важливо.

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"Звичайно, це обмовка, але ця обмовка фактично - словесний вихід із Мінських угод. Тобто ми розуміємо, в яких категоріях вони мислять, на ТКГ видно, що з початку 2014 року вони безперервно проводять одну і ту ж лінію, яка полягає в тому, що потрібно визнати "ЛНР" і "ДНР" так звані, а Росія відразу стає посередником, як Франція і Німеччина, і не є стороною конфлікту. Вони послідовно всі гуманітарні, економічні, питання безпеки завжди прив'язують до факту визнання. Це важкий глухий кут, мало хто розуміє, як з цього вибиратися. Країна-член Ради безпеки ООН, яка має право вето, послідовно втирає окуляри світовій спільноті", - сказав він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу". Путін на це відповів, що з питання Донбасу Україні потрібно домовлятися з "керівниками" так званих "ЛНР" і "ДНР".