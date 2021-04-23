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Новини Агресія Росії проти України
18 034 97

Путін словесно вийшов з Мінських угод, переговорів з "Л/ДНР" бути не може навіть у режимі "фантастика на другому поверсі", - Арестович

Путін словесно вийшов з Мінських угод, переговорів з

Президент Росії Володимир Путін під час своєї відповіді президенту України Володимиру Зеленському зробив цікаву обмовку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович у програмі "Народ проти" на каналі "Україна 24".

"Дуже складна ситуація, тому що наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі". Але Путін сьогодні зробив цікаву річ, він фактично дезавуював Мінські угоди. Він сказав, "з республіками "ЛНР" і "ДНР", які Росія ніколи до цього не визнавала", - сказав він.

Арестович пояснив, чому це важливо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арестович про воєнну загрозу з боку РФ: Путін зараз у пасивно-агресивній позиції, він захищається. "Червоний період" буде в серпні-вересні. ВIДЕО

"Звичайно, це обмовка, але ця обмовка фактично - словесний вихід із Мінських угод. Тобто ми розуміємо, в яких категоріях вони мислять, на ТКГ видно, що з початку 2014 року вони безперервно проводять одну і ту ж лінію, яка полягає в тому, що потрібно визнати "ЛНР" і "ДНР" так звані, а Росія відразу стає посередником, як Франція і Німеччина, і не є стороною конфлікту. Вони послідовно всі гуманітарні, економічні, питання безпеки завжди прив'язують до факту визнання. Це важкий глухий кут, мало хто розуміє, як з цього вибиратися. Країна-член Ради безпеки ООН, яка має право вето, послідовно втирає окуляри світовій спільноті", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін готовий обговорювати з Зеленським двосторонні відносини у Москві, для вирішення проблем Донбасу запропонував йому зустрітися з ватажками "Л/ДНР"

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу". Путін на це відповів, що з питання Донбасу Україні потрібно домовлятися з "керівниками" так званих "ЛНР" і "ДНР".

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) перемовини (3027) путін володимир (24218) росія (66461) Донбас (22358) мінські угоди (2231) Арестович Олексій (383)


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Топ коментарі
+24
Путин словесно вышел из Минских соглашений, переговоров с "Л/ДНР" быть не может даже в режиме "фантастика на втором этаже", - Арестович - Цензор.НЕТ 2274
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23.04.2021 08:08 Відповісти
+13
Реально странные у нас сепары. Особый вид так сказать руссккого сепаратизма. Если в мире сепаратисты требуют независимости и уход от центра. , то здесь получив независимость, за семь лет все пропив и разграбив, требуют подсоединения к ним центра.
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23.04.2021 08:21 Відповісти
+10
Клоун все сольет и в Минске, и в Берлине, и в Париже.

Бо в москве есть пару пленочек, где клоун обдолбанный с мальчиками в гостиннице.
Пленочки с российских гастролей 2005 г...
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23.04.2021 08:12 Відповісти
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Сейчас нужно Путина дожимать на Берлинский саммит в Нормандском формате : в отличие от Минска там невозможно присутствие "ЛДНР" даже теоретически. И РФ является стороной конфликта.
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23.04.2021 08:05 Відповісти
Клоун все сольет и в Минске, и в Берлине, и в Париже.

Бо в москве есть пару пленочек, где клоун обдолбанный с мальчиками в гостиннице.
Пленочки с российских гастролей 2005 г...
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23.04.2021 08:12 Відповісти
Очень даже может быть !
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23.04.2021 08:28 Відповісти
тюю! так це для Зе буде тільки за рекламу,як самого толерастного і проєвропейського президента... ще лохторату додасться...
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23.04.2021 10:47 Відповісти
мальчики моложе 16, говорят...
это даже для гейропы занадто.
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23.04.2021 14:05 Відповісти
Путин словесно вышел из Минских соглашений, переговоров с "Л/ДНР" быть не может даже в режиме "фантастика на втором этаже", - Арестович - Цензор.НЕТ 2274
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23.04.2021 08:08 Відповісти
Порошенко поступал умнее если вопросы заходили в тупик то все вопросы ЗАМОРАЖИВАЛИСЬ ВСЕ КОНТАКТЫ ОБНУЛЯЛИСЬ В ТОЧКЕ ЗАМЕРЗАНИЯ..пора понять Очевидную вещь пока ЖИВОЙ Путин никакой прогресс априори не возможен.. надо тупо ждать чего и кого все понимают...
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23.04.2021 08:50 Відповісти
Свинособаки утверждают - что 146 миллионов ******, существуют на выгребной яме-404...
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23.04.2021 09:15 Відповісти
Так хто кажеш натворив "мінські договорняки"?
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23.04.2021 09:01 Відповісти
Порох и очень правильно сделал
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23.04.2021 09:06 Відповісти
На той час, завдяки Мінським домовленостям, ти остався живий і не пішов воювати, росіянці заробили санкції, весь світ побачив, що вони окупанти. Але то в минулому, давай приведи приклад домовленостей твого утирка наркоманського. І не приведеш, бо воно ж таке тупориле як і ти, його виборець.
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23.04.2021 11:31 Відповісти
росіянці заробили санкції ще до Мінська. Спочатку за Крим, а потім миттєво після збиття малазійського Боїнга. А хіба вводили ще окремо санкції проти русні за бійню на Донбасі? чи просто ці санкції, які ввели за збиття Боїнга, потім підв'язали до мінських угод?
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23.04.2021 12:53 Відповісти
Не п.ди ! Минские не позволили нам нормально бить кацапов ! Зато позволили кацапам отобрать у нас все что захотели они !
И сейчас эти минские висят грузом на наших ногах.... Нас постоянно тычат в них мордой...
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23.04.2021 14:13 Відповісти
Не пидю! На тай час вони були виходом. Доречі кацапи їх виконать не можуть. Ось така фігня малята.
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23.04.2021 18:56 Відповісти
Кацапы их не выполняют, потому что это их манера... Делать все не так как прописано...
А вот для НАС там прописано плохо ... -так как мы не можем их проигнорировать... Так как у нас не было и нет нормального лидера...
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23.04.2021 19:09 Відповісти
При Порошенку звільнено дві третини Донбасу, якого тобі лідера потрібно, назви прізвище?
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23.04.2021 19:39 Відповісти
Ты в этом уверен !?
Тебе карту показать ?
Порох просрал и армию и земли ! Клоун лишь ПРОДОЛЖАЕТ это дело !
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23.04.2021 20:16 Відповісти
якого тобі лідера потрібно, назви прізвище?
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23.04.2021 20:23 Відповісти
Увы, но у нас его нет! Но это не значит, что нужно повторять ошибки и ставть повторно ТЕХ, кто всё просрал !
Нельзя им давать ПОВТОРНЫХ шансов !
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23.04.2021 20:26 Відповісти
Покажи карту. Только карту банка, на которую тебе ФСБ бабло насыпает.
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23.04.2021 20:26 Відповісти
[URL=https://bbcode0.com]Путін словесно вийшов з Мінських угод, переговорів з "Л/ДНР" бути не може навіть у режимі "фантастика на другому поверсі", - Арестович - Цензор.НЕТ 2993https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/4/23/7bb80b06e55e9b3c4d2853f72af4071d-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL]
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23.04.2021 20:27 Відповісти
Это официальная карта (АТО)
[URL=https://savepice.ru/full/2021/4/23/7bb80b06e55e9b3c4d2853f72af4071d-full.jpg.html]Путін словесно вийшов з Мінських угод, переговорів з "Л/ДНР" бути не може навіть у режимі "фантастика на другому поверсі", - Арестович - Цензор.НЕТ 8046https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/4/23/7bb80b06e55e9b3c4d2853f72af4071d-prev.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image[/URL]
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23.04.2021 20:28 Відповісти
[URL=https://bbcode0.com][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/4/23/7bb80b06e55e9b3c4d2853f72af4071d-full.jpg[/IMG][/URL] https://bbcode0.com]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/4/23/7bb80b06e55e9b3c4d2853f72af4071d-full.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://savepice.ru/upload-image/]upload image [/URL]
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23.04.2021 20:29 Відповісти
<a href="https://radikalno.ru/view/2021/4/23/cf1ce0b03f7b1c9333f5ff5c9f08d780-full.jpg.html" target="_blank"><img src="https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2021/4/23/cf1ce0b03f7b1c9333f5ff5c9f08d780-prev.jpg" border="0"/></a>
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23.04.2021 20:31 Відповісти
Путін словесно вийшов з Мінських угод, переговорів з "Л/ДНР" бути не може навіть у режимі "фантастика на другому поверсі", - Арестович - Цензор.НЕТ 4102
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23.04.2021 20:31 Відповісти
Вот тебе официальная карта - которой пользовался штаб АТО - открыто их публикуя.
Вы ВИДИШЬ насколько мы просрали с порохом при порохе !
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23.04.2021 20:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=H7-XZnmYBt8
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23.04.2021 20:52 Відповісти
ТЫ ТО сам ПРОСМОТРЕЛ ЭТО видео !?
Оно тебе НАОЧНО ПОДТВЕРЖДАЕТ , что практически с ОСЕНИ 14го наши земли Порох НЕ ОСВОБОЖДАЛ !
ОН как в АВГУСТЕ 14 го НАЧАЛ из сливать - так слитыми и оставил !!!
За МАЛЮСЕЬКИМ исключением !!!
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23.04.2021 20:56 Відповісти
Посмотрел конечно. Не ту криворожскую картинку. За малюсенькую часть ты супер написал.
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23.04.2021 21:02 Відповісти
Малюсенькая : это например ДАП, Широкино, Маринка. Это ОЧЕНЬ МАЛО по сравнению с ОСТАЛЬНОЙ захваченной кацапами территорией !
Кстати Широкино освободили ВОПРЕКИ его намеринью его полностью СДАТЬ !
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23.04.2021 21:06 Відповісти
Даже не так... Сливать он начал СРАЗУ как стал президентом...
Выпуск Гиркина с Славянска... Допуск их в Донецк ! Вывод наших подразделений ИЗ Донецка !
Июльские трагедии !
И Т.Д.!
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23.04.2021 21:04 Відповісти
Мы освобождали наши земли только в МАЕ- СЕРЕДИНА АВГУСТА 14го !
И это было не благодаря пороху ! А благодаря тому, что народ поднялся и порох к этому не причастен!
А вот с момента парада в августе, когда порох проигнорировал активное вторжение кацапов, а потом минские и т.д. - ПОРОХ ПРОСЕРАЛ И СЛИВАЛ И АРМИЮ И ДОБРОБАТЫ И ЗЕМЛИ !
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23.04.2021 21:00 Відповісти
Потом зашли регулярные части рашки и началась минская тягомотина.
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23.04.2021 21:03 Відповісти
Смотри !
Ты заявил, что при порохе освобождали "дві третини Донбасу" !
А я тебе показал, и ты сам своим видео подтвердил - что это НЕ ТАК !

Порох знал, что кацапы напали на нас, обстреливают через границу и потом ввели полноценные свои ВС -но порох ЭТО ПРОИГНОРИЛ ! И мы получили трагедию Иловайска ! И потери ЮЖНОГО КУСКА ! ТЫ ВИДИШЬ НА КАРТЕ !?
А потом ТАК же с Дебальцево !

Минские - это ТЯГАР на НАШУ шею, а не на кацапскую ! Они хер ложили и ложат на него ! А вот мы НЕ МОЖЕМ ! Нас мордой тут же елозят !
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23.04.2021 21:09 Відповісти
Твое видео ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЕТ мои слова !
С июля-августа 14го порох СЛИЛ наши землИ ! А дальше продолжал сливать - НЕ ОСВОБОЖДАЯ!
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23.04.2021 21:17 Відповісти
https://1kr.ua/news-16536.html

А вот где ты это взял, это карта зоны АТО при зеле
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23.04.2021 20:55 Відповісти
Где я взял !? Ты ослеп !? Ты можешь сделать СКРИНЫ с того видео что сам же и выложил !!! ОНИ будут ТАКИМИ же , что я и выложил !!!
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23.04.2021 20:57 Відповісти
Ты взял на криворожском сайте и там опубликована это карта за время зели. Дальше что?
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23.04.2021 21:05 Відповісти
ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ ПО СУТИ ! ? КАРТА КАК ТО ИЗМЕНИЛАСЬ ОТ ЭТОГО !?
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23.04.2021 21:10 Відповісти
По сути это меняет твой высер про порох все просрал.
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23.04.2021 21:13 Відповісти
ДОКАЖИ !
Твое видео ПОДТВЕРДИЛО МОИ СЛОВА, А НЕ ТВОИ !
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23.04.2021 21:14 Відповісти
И вообще как земляк зели научись делать умный вид когда всрався. Вон зеля всрался где только можно, а какой пафос изображает.
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23.04.2021 21:11 Відповісти
Я к клоуну НИКАКОГО отношение не имею!
Карту я взял - с первого источника который попался.
Факт есть факт - карта соответствует действительности и твое видео тому подтверждение!
Не нужно меня тыкать в клоуна и уводить разговор в другую сторону !
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23.04.2021 21:13 Відповісти
Клоунам этого не понять они готовы за Минские договоренности открыть уголовное дело!
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23.04.2021 08:32 Відповісти
Порох усиливал армию... СВИНАРЧУКАМИ, а телевидение - МЕРТВЕЧУКАМИ.
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23.04.2021 08:37 Відповісти
Ты чё дурачек? Нет не так ,ты дурачек.
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23.04.2021 09:07 Відповісти
рад, что тьі умняшка.
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23.04.2021 09:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/327365

совершенно ПРАВ !
Аровергни его по пунктам !
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23.04.2021 14:15 Відповісти
Сейчас я буду тебе дураку разжевывать,если ты не умеешь пользоваться Гуглом и за 5 лет нихера не поняло то я тебе все равно не объясню.
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23.04.2021 18:14 Відповісти
Так это ТЫ за 5 лет нихера не понял ! И по причине отсутсвтия у ТЕБЯ мозгов - не не сможешь ничего обьяснить !
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23.04.2021 18:16 Відповісти
Метверчуки сидели тихо а свинарчуки таскали котробанду из за поребрик для ВСУ И ДЕШЕВЛЕ ЗАВОДСКОЙ ОТПУСКНОЙ цены продавали ВСУ а теперь эти каналы закрыты намертво и завод с тех пор не сделал ни одного ремонта! Угадай кто от этого выиграл?Правильно путло!

Неужели так трудно набрать в интернете : Дело Свинарчуков и разобраться что к чему.
Это правда если совесть есть.
Поверьте я знаю много такого за что можно ненавидеть Пороха но то что он сделал для Украины хрен кто переплюнет!!!
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23.04.2021 19:53 Відповісти
А на каком этаже живёт "чёрт лысый", с которым был готов договариваться Зеленский?
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23.04.2021 08:16 Відповісти
Реально странные у нас сепары. Особый вид так сказать руссккого сепаратизма. Если в мире сепаратисты требуют независимости и уход от центра. , то здесь получив независимость, за семь лет все пропив и разграбив, требуют подсоединения к ним центра.
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23.04.2021 08:21 Відповісти
Блевать тянет при виде этой зелёной шлюхи. Тьху
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23.04.2021 08:22 Відповісти
У мавзолейного хмыря даже казахи с туркменами рюсский народ.которого никогда не было в природе... Сралин по пьяне в 1932 году придумал этот народец уродец из вяликароссов или вяликаруссов...,хотя по правде говоря,они и сами не знают кто они...Батыево Племя... из Зуллус Мокшандии
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23.04.2021 08:23 Відповісти
Арестович наш украинский "Моисей" который много лет водил свой народ по пустыне а потом вдруг сказал всем что он болел а теперь выздоровел поэтому он бросает свой народ но остаётся Великим Моисеем как и раньше но идёт сам по себе и будет с пистолетом в руках будет обедняться свой народ и мочить тех кто не захочет объединяться с теми кто хочет заглянуть в глаза ! Изучайте Арестович! Изучайте! А слушать его мне всегда приятно (без иронии) очень глубоко анализирующий человек но забывает о том что его тоже анализируют!
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23.04.2021 08:25 Відповісти
Зелемойские Арестовичи
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23.04.2021 08:30 Відповісти
На форуме всегда можно получить ответ Почему в Украине все ТАК?
1. Нет анализа ДЕЙСТВИЙ,всегда эмоции на первом плане;
2. Нет понимания что хорошо для Украины то хорошо для меня и ЭТО надо ПОДДЕРЖИВАТЬ,нравится власть или нет;
3. Продавая свой голос или мнение за гривну,рошенкуу или.. мы отнимает у себя и своих детей бушующее и у чужих тоже.
На жаль...
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23.04.2021 08:30 Відповісти
Когда это было за рошенку если Порошенко первые выборы выиграл на народном доверии а вторые проиграл без всяких ношеное!
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23.04.2021 08:40 Відповісти
Без всяких рошенок
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23.04.2021 08:41 Відповісти
Зе виграв вибори завдяки народній довірі. Який робимо висновок ??
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23.04.2021 11:23 Відповісти
Простой .Саакашвили сегодня сказал
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23.04.2021 20:02 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3261290/************************************************************************************************************ в каждом своём выступлении старается показать себя умнее , чем есть на самом деле, новоявленная баба Ванга, в этой игре ты просто ноль, как не пыжься, ну очень хочет понравиться, место себе готовит!!))
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23.04.2021 08:32 Відповісти
Путін словесно вийшов з Мінських угод, переговорів з "Л/ДНР" бути не може навіть у режимі "фантастика на другому поверсі", - Арестович - Цензор.НЕТ 4438
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23.04.2021 08:35 Відповісти
Н-да ... Треба знати "класиків" ...
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23.04.2021 11:24 Відповісти
В фотошопі можна будь-який текст будь-кому приписати. А де можна прочитати оригінал, якщо не секрет?
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24.04.2021 02:07 Відповісти
Для початку вивчи історію: в 1986-му році не існувало в природі ніяких "кацапських президентів".
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23.04.2021 09:02 Відповісти
Путін словесно вийшов з Мінських угод, переговорів з "Л/ДНР" бути не може навіть у режимі "фантастика на другому поверсі", - Арестович - Цензор.НЕТ 8900
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23.04.2021 08:43 Відповісти
Путін словесно вийшов з Мінських угод, переговорів з "Л/ДНР" бути не може навіть у режимі "фантастика на другому поверсі", - Арестович - Цензор.НЕТ 1240Путін словесно вийшов з Мінських угод, переговорів з "Л/ДНР" бути не може навіть у режимі "фантастика на другому поверсі", - Арестович - Цензор.НЕТ 8168
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23.04.2021 08:45 Відповісти
«руководители пражского филиала Россотрудничества, депортированные после https://www.kommersant.ru/doc/4372212 "рицинового скандала" » из интервью с руководителем чешской разведки

ВОПРОС - а в Украине Росссотрудничество ( сборище шпионов) до сих пор работает ? В период войны с рашей?
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23.04.2021 08:46 Відповісти
Ні, не вже не працює.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/5/7289019/
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23.04.2021 09:54 Відповісти
Т.е. мирным путем решать не с кем?
А военным ...
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23.04.2021 09:06 Відповісти
Путину, видимо, сложно выговорить "ОРДЛО", но по сути он это имел ввиду. В Минске записано: "12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы", т.е. контакты, несущие правовые последствия, Украина с незаконными властями обязалась иметь и то, что она теперь сама пытается назначать этих представителей ОРДЛО на свой вкус явно противоречит смыслу минских соглашений.
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23.04.2021 09:22 Відповісти
ну, не терористів і не сепаратистів з колаборантами по смислу домовленостей слід призначати в ТКГ, і не з такими же вести перемовини!
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23.04.2021 10:27 Відповісти
"По смыслу соглашений" именно с сепаратистами должны быть консультации, договариваться с теми, кого сам назначил, абсурдно.
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23.04.2021 12:16 Відповісти
нет никаких лнр и днр, а есть донецкая и луганская области, а ты, люся продолжаешь политику х..ла и впариваешь украинскому лохторату идеи "республик"... проверка на принятие(согласие)...))) ох уж ваши кластеры... вангую, в Киеве скоро на каштанах будут висеть не только каштаны..
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23.04.2021 10:08 Відповісти
"Это тяжелый тупик, мало кто понимает, как из этого выбираться" - вот ДЕБИЛЫ !
В чём проблема - я не понимаю ! Забейте ХЕР на эту "проблему" и тупо игнорте эти попытки любого кто так или иначе пытается ЛДнеэроскую херню выдать за некие "республики" ! Ведите себя ТАК, как будто разговариваете с умалишёнными дебилами ! И стойте ТОЛЬКО на своем ! Постепенно убивая физически врага по всем франтам ! И время сделает свое дело !
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23.04.2021 14:10 Відповісти
Только идиот учится( и то не всегда) на своих ошибках и напрочь отвергает чужой опыт!
При Порохе все стадии с кацапней были пройдены, бесперспективность "переговоров" с ними стала всем понятна! Но нет! Пришло зеленое ничтожество и начало все с начала, веруя в свою "гениальность"! Сдавало позиции и интересы, чтобы встретиться с х-йлом : ЧТОБЫ ЧТО???
Нам не о чем договариваться и не с кем!
Нужно делать было как Порох, а не изобретать велосипед и подставлять страну : укреплять армию, создавать новые вооружения,внешней политикой заниматься, а не коммерческим туризмом , укреплять экономику, делать реформы, а ТКГ только для успокоения Запада, поддержки санкций и обмена пленными!
Если бы кацапы не чувствовали в зебиле слабака (во всех смыслах), то и не грозили бы полномасштабным вторжением, которое сейчас остановил Байден.
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24.04.2021 00:29 Відповісти
 
 