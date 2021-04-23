В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали

14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 23 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 728 осіб;

летальних випадків – 434;

одужало – 18 964 особи;

здійснено тестувань за добу – 95 740 (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 004 630 осіб;

одужало – 1 552 267 осіб;

летальних випадків – 41 700;

проведено ПЛР-тестувань – 9 130 606.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях", - розповів Степанов.







