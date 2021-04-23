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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали

14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 23 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 02госпіталізовано – 3 728 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 02летальних випадків – 434;

В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 02одужало – 18 964 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 02здійснено тестувань за добу – 95 740 (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додаткових карантинних обмежень на Великдень поки не планується, - Степанов

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 07захворіло – 2 004 630 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 07одужало – 1 552 267 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 07летальних випадків – 41 700;

В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 9 130 606.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Привіт із Буковелю, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 434 человека, зафиксированы 14 277 новых случаев заражения, 18 964 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 865
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23.04.2021 08:19 Відповісти
+5
Ми всі президенти.
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23.04.2021 08:21 Відповісти
+4
Сьогодні подивився для порівняння статистику. В Ізраїлі на душу населення захворюваність нижча в 10 разів, смертність - в 35 разів. У Великій Британії захворюваність нижча в 12 разів, а смертність - в 40 разів. Ці 2 країни мають найвищі показники вакцінації. А от порівняно зі США в Україні захворюваність вища "лише" в 5 разів, а смертність - "лише" в 10 разів, бо в Штатах менший відсоток вакцінованого населення, ніж в Британії та Ізраїлі.
Тож треба не вишукувати в світі приклади найгіршої боротьби з пандемією, а брати приклади з кращих! До речі, в Зімбабве вакцінація йде разів в 5 швидше, ніж в Україні.
Замість хизуватися минулим літом своїм "чемпіонством" у боротьбі з ковід-19, треба було ТОДІ заключати попередні контракти на поставки вакцин (як це робили усі цивілізовані країни світу), а не жалітися навесні цього року, що "вакцина зараз - дефіцит"...
До речі, в світі, здається, лише президент Бразилії та диктатор Білорусі так само відверто ігнорували карантинні обмеження, як "презедент вазеленський", та навіть відносно лупашенки я не певний, бо він брехло ще те...
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23.04.2021 14:33 Відповісти
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Привіт із Буковелю, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 434 человека, зафиксированы 14 277 новых случаев заражения, 18 964 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 865
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23.04.2021 08:19 Відповісти
Ми всі президенти.
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23.04.2021 08:21 Відповісти
і це істи на
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23.04.2021 08:47 Відповісти
...у чувака жизнь удалась - горнолыжник хренов , нарцисс ты наш , любитель порисоваться - в это тебе равных нет!!!)))
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23.04.2021 10:09 Відповісти
Мастер совсем не того спорта.
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23.04.2021 10:25 Відповісти
копать могилы на скорость, тоже спорт...
https://esquire.ru/articles/206483-v-tomske-proshli-sorevnovaniya-po-skorostnomu-vykapyvaniyu-mogil/ В Томске прошли соревнования по скоростному выкапыванию могил
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23.04.2021 10:39 Відповісти
Желаю им как можно чаще применять такие таланты.
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23.04.2021 10:49 Відповісти
Не набридло одне і те саме постити? А в усьому іншому світі пандемія теж через буковель чи може ти просто тупе падло?
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23.04.2021 11:17 Відповісти
Сьогодні подивився для порівняння статистику. В Ізраїлі на душу населення захворюваність нижча в 10 разів, смертність - в 35 разів. У Великій Британії захворюваність нижча в 12 разів, а смертність - в 40 разів. Ці 2 країни мають найвищі показники вакцінації. А от порівняно зі США в Україні захворюваність вища "лише" в 5 разів, а смертність - "лише" в 10 разів, бо в Штатах менший відсоток вакцінованого населення, ніж в Британії та Ізраїлі.
Тож треба не вишукувати в світі приклади найгіршої боротьби з пандемією, а брати приклади з кращих! До речі, в Зімбабве вакцінація йде разів в 5 швидше, ніж в Україні.
Замість хизуватися минулим літом своїм "чемпіонством" у боротьбі з ковід-19, треба було ТОДІ заключати попередні контракти на поставки вакцин (як це робили усі цивілізовані країни світу), а не жалітися навесні цього року, що "вакцина зараз - дефіцит"...
До речі, в світі, здається, лише президент Бразилії та диктатор Білорусі так само відверто ігнорували карантинні обмеження, як "презедент вазеленський", та навіть відносно лупашенки я не певний, бо він брехло ще те...
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23.04.2021 14:33 Відповісти
Багато тексту... Але до чого тут Буковель?
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23.04.2021 18:21 Відповісти
Як я розумію, ви більше 2-х речень не лише написати, але й прочитати не можете... Типовий "слуга народу".
Відповідь на ваше питання - в останньому абзаці мого попереднього допису.
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23.04.2021 23:28 Відповісти
От просто обожнюю таких неуків як ти, як тільки треба злитися ви починаєте напад на особистість та принижуєте гідність оппонента аби ваші слова здавалися більш значущими. А на справді ви просто маленькі дурники в дорослих тілах. Ви не здатні аналізувати інформацію яку отримуєте з навколишнього світу, ви не здатні будувати логічні ланцюжки... Для таких як ти головне показово образити інших і відокремитися від того чи іншого політика )) Що цілком можливо вказує на те, що на останніх виборах свій голос ти віддав за партію зе )) До речі, а чому такі як ви не згадуєте вірян московського патріархату які кожну неділю стоять в церквах без масок? Буковель то хоча б відкрите повітря, а зараження як ми знаємо більше ймовірне в приміщеннях. Чи тобі не платять за висвітлення правди про ворожу церву?
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25.04.2021 12:21 Відповісти
Віряни РПЦ - такі ж несамовиті, як і ти. Ти на кшталт своєї ікони (зеленого віслюка) граєш роль, ніби ти "здатний аналізувати інформацію". - Можна подумати, що в Буковелі весь той величезний натовп включно з іноземцями з країн, де вже на той час було виявлено британський штам ковід, контактував один з одним без масок виключно на відкритому повітрі і виключно на безпечних дистанціях... Готелі, кафе, ресторани - все було "зачинено" - так, "геніальний аналізаторе інформації"? То виходить, що ти тупий безкоштовно? Чи зелені папірці від зелених "слуг" все ж таки крапають?
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25.04.2021 12:38 Відповісти
Хлопчику! Перш ніж починати бесіду з розумною людиною навчись не ображати і на звинувачувати оппонента. Якщо ти не здатен розмовляти аргументовано, то тобі треба менше прогулювати уроки. І взагалі скажи батькам, щоб вони тобі інтернет відключили.
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26.04.2021 12:13 Відповісти
Вакцину від грипу винайшли 83 роки тому. Ні на що не натякаю.
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23.04.2021 18:57 Відповісти
...А першу в світі вакцину (проти сказу) винайшов Луї Пастер. А першим в світі винахідником вакцини від чуми був одесит Хавкін... Ні на що не натякаю, просто намагаюся підтримати розмову у вашій манері "ні про що".
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23.04.2021 23:49 Відповісти
Розмова про те, що грип досі не подолано.
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24.04.2021 15:58 Відповісти
Поговори краще про те, що від звичайного грипу не помирає щороку по 3 млн. людей.
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25.04.2021 10:51 Відповісти
"Дебіловізор" ти бачиш в своєму дзеркалі. А я беру до уваги офіційну статистику, а не брехливі дописи тролів, які "нікому нічого не зобов'язані" - так само, як нинішній "презедент" України.
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25.04.2021 11:52 Відповісти
Є ще 5-й вид брехні - московитська пропаганда. Це найтупіша в світі брехня, на яку ведуться лише найтупіші в світі ідіоти. Ти цю брехню поширюєш. І якщо ти сам в неї не віриш, а лише передаєш іншим за гроші, то може ти і не настільки тупий, але точно - підлий.
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25.04.2021 15:34 Відповісти
Як не як а вже в трійці "ковідних рекордсменів" в Європі!
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23.04.2021 08:56 Відповісти
Поздравляю мастеров спорта по борьбе с коронавирусом с очередной победой, особенно нашу Бубочку!!!
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23.04.2021 08:59 Відповісти
Это все из-за того, что в поликлиниках все толкутся у семейного врача и на рентгене, и на КТ. Вместо изоляции и оказания помощи на дому. Слава Супрун и ее реформе
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23.04.2021 09:06 Відповісти
Та ковид уже побежден утверждением плана вакцинации на сентябрь. А все кто умирает хотят досадить бубочке за чемпионство в боьрбе с короной. Надо Венедиктову с Бакановым подключить к расследованию такого возмутительного поведения. Пусть берут пример с Гетманцева. Наличку в банки за "небольшой" штраф, а забрать смогут не все, потому что вакцинация только в сентябре.
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23.04.2021 09:09 Відповісти
Это какой же надо быть мразью, что б такое писать? Люди умирают, а вам лишь бы свои 30 серебренников отработать
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23.04.2021 11:18 Відповісти
??? То есть это я вакцины своевременно не закупил, карантин так поздно ввел (да то слабое подобие)? Это же бубочкино правительство, а бубочка лапочка, на ветеранов АТО уголовные дела не открывает, тарифы после просера транша не поднимает?
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23.04.2021 11:44 Відповісти
Вакцину від грипу винайшли 83 роки тому. Ні на що не натякаю.
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23.04.2021 18:56 Відповісти
Ковид уподобляется совковой религии про светлое будущее с разницей наоборот . Всуперечч законам, здравому смыслу, логике и науке
проталкивает свое учение. Цель которого загнать всех в стойло по дороге ободрав как липку. А самим устроится пастухами с авчарками и драть шкуру на всех корма то не хватает.
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23.04.2021 09:30 Відповісти
Тебя сегодня санитары к компу подпустили?
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23.04.2021 11:19 Відповісти
"Вам що важко виконувати правила і носити маску, щоб не заражати людей?"
Тобто цим лицемірам для того, щоб почати "не заражати людей" потрібно було, щоб рік тому ввели такі "правила". А до того не носити маску і "заражати людей" можна було. Бо "правил" таких ще не було.
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23.04.2021 19:25 Відповісти
интересно...почему все сидят на карантине уже скоро 2 года....а люди болеют..ПОТОМУ ЧТО У ЛЮДЕЙ НЕТ ИММУНИТЕТА......а если нет иммунитета---ЭТО ЗНАЧИТ НЕТ ДЕНЕГ....это летом..ЧТО БУДЕТ ЗИМОЙ--катастрофа....!!!!!Стерильных условий в мире не существует..Болеют люди под МАСКАМИ ибо убивают иммунитет....МАСКА----ЭТО ЧАШКА ПЕТРИ!!!!!снять немедленно маски и провести исследование!!!
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24.04.2021 08:33 Відповісти
И Вы верите сказкам..что люди после вакцинации перестают болеть???Вам говорят то...что Вы хотите услышать.
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24.04.2021 08:35 Відповісти
Просто подивися добову статистику ковід в Ізраілі та Британії, де повністю вакціновано "всього лише" 50% та 18% населення відповідно.
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25.04.2021 11:47 Відповісти
 
 