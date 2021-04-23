В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали
14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 23 квітня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 3 728 осіб;
летальних випадків – 434;
одужало – 18 964 особи;
здійснено тестувань за добу – 95 740 (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 004 630 осіб;
одужало – 1 552 267 осіб;
летальних випадків – 41 700;
проведено ПЛР-тестувань – 9 130 606.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях", - розповів Степанов.
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Тож треба не вишукувати в світі приклади найгіршої боротьби з пандемією, а брати приклади з кращих! До речі, в Зімбабве вакцінація йде разів в 5 швидше, ніж в Україні.
Замість хизуватися минулим літом своїм "чемпіонством" у боротьбі з ковід-19, треба було ТОДІ заключати попередні контракти на поставки вакцин (як це робили усі цивілізовані країни світу), а не жалітися навесні цього року, що "вакцина зараз - дефіцит"...
До речі, в світі, здається, лише президент Бразилії та диктатор Білорусі так само відверто ігнорували карантинні обмеження, як "презедент вазеленський", та навіть відносно лупашенки я не певний, бо він брехло ще те...
Відповідь на ваше питання - в останньому абзаці мого попереднього допису.
проталкивает свое учение. Цель которого загнать всех в стойло по дороге ободрав как липку. А самим устроится пастухами с авчарками и драть шкуру на всех корма то не хватает.
Тобто цим лицемірам для того, щоб почати "не заражати людей" потрібно було, щоб рік тому ввели такі "правила". А до того не носити маску і "заражати людей" можна було. Бо "правил" таких ще не було.