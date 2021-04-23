Україна посідає десяте місце у світі і третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 884 273 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 388 осіб. Україна за показником добової захворюваності посідає 10-те місце серед держав у світі, за новими летальними випадками - 7-ме.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 145 346 871 випадок інфікування, з них 884 273 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 085 288 осіб, з них 13 388 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 123,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 3-тю, за летальними випадками - 7-му і 2-гу позицію відповідно.
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