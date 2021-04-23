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Новини Коронавірус і карантин
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Україна посідає десяте місце у світі і третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна посідає десяте місце у світі і третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 884 273 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 388 осіб. Україна за показником добової захворюваності посідає 10-те місце серед держав у світі, за новими летальними випадками - 7-ме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 145 346 871 випадок інфікування, з них 884 273 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 085 288 осіб, з них 13 388 за минулу добу.

Україна посідає десяте місце у світі і третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 123,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 434 людини, зафіксовано 14 277 нових випадків зараження, 18 964 особи одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна посідає десяте місце у світі і третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 3-тю, за летальними випадками - 7-му і 2-гу позицію відповідно.

Україна посідає десяте місце у світі і третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 03
Україна посідає десяте місце у світі і третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Україна піднялася на десяте місце у світі і на третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8747
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23.04.2021 08:34 Відповісти
+6
Україна піднялася на десяте місце у світі і на третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6471
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23.04.2021 08:35 Відповісти
+6
Омансько-Катарське
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23.04.2021 08:40 Відповісти
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Пірімога!
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23.04.2021 08:23 Відповісти
Україна піднялася на десяте місце у світі і на третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6471
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23.04.2021 08:35 Відповісти
А були на першому в Європі. Слабаки.
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23.04.2021 08:24 Відповісти
Україна піднялася на десяте місце у світі і на третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8747
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23.04.2021 08:34 Відповісти
ні,це вже набагато вищий рівень - ******,тому що епоха брехні скінчилася .
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23.04.2021 08:36 Відповісти
Не просте брехло, а оманське.
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23.04.2021 08:36 Відповісти
Омансько-Катарське
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23.04.2021 08:40 Відповісти
для полного счастья ставят обанкротившего енергоатом друга дыркача германа галущенко министром енергетики
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/23/7291240/ "Слуга народу" хоче позачергову сесію Ради для голосування за міністра енергетики
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23.04.2021 08:34 Відповісти
І на кожному стовпі вже висить 5G, яка офіційно в Україні не запущена.
Головне в масках біля неї гуляти, і все буде зашибісь.
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23.04.2021 08:47 Відповісти
И рептилоиды с Бтллом Гейтсом по плоской Земле рыщут в поисках бабы Груни, которая не чипировалась...
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23.04.2021 09:07 Відповісти
А при увязке статистики по ковиду к численности населения на каком месте...
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23.04.2021 09:15 Відповісти
на 66-м месте в мире. 46061 заболевших на 1 миллион населения.
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23.04.2021 09:25 Відповісти
на 45-м в мире по смертности от covid. 958 на 1 миллион населения.
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23.04.2021 09:27 Відповісти
Зачем комментировать фейковые эпидемии
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23.04.2021 10:01 Відповісти
Зато у доктора смерть новое пальто за 600тыс, а бубочка записал новый видосик, поэтому зебилы счастливы.
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23.04.2021 11:00 Відповісти
не худший вариант.
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24.04.2021 07:14 Відповісти
 
 