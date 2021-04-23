За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 169 осіб, загалом - 508 046, - Степанов

Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 485 700 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"16 169 людей щеплено проти COVID-19 за добу 22 квітня 2021 року в Україні. 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами вакцинації.

"Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 485 700 осіб", - додав Степанов.

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Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1679), Дніпропетровській (1453) і Запорізькій (1084) областях, найменше - у Чернігівській (263), Луганській (311), Кіровоградській (335) та Тернопільській ( 350) областях.



