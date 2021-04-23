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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 169 осіб, загалом - 508 046, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 169 осіб, загалом - 508 046, - Степанов

Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 485 700 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"16 169 людей щеплено проти COVID-19 за добу 22 квітня 2021 року в Україні. 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами вакцинації.

"Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 485 700 осіб", - додав Степанов.

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Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1679), Дніпропетровській (1453) і Запорізькій (1084) областях, найменше - у Чернігівській (263), Луганській (311), Кіровоградській (335) та Тернопільській ( 350) областях.

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 169 осіб, загалом - 508 046, - Степанов 01
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 169 осіб, загалом - 508 046, - Степанов 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чекатимуть місяць своєї черги, якщо буде вакцина.
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23.04.2021 08:42 Відповісти
Я так само вчора їхав. В набитій маршрутці. А поряд їхали пусті трамваї і автобуси.
Ідіотизм.
Або забороніть все, або не усугубляйте ситуацію половинчастим локдауном.
Напівміри тільки шкодять. Коронавірус можна зупинити справжнім локдауном.
А нинішній -сприяє розповсюдженню хвороби і озлоблює людей
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23.04.2021 09:08 Відповісти
За 59 дней вакцинировано 508 046 или 8611 человек в день.Если такими темпами вакцинация пойдет и далее ,работать без выходных и последующие года назначить высокосными ,то в год будет вакцинированно 3 млн 151 тыс 626 человек.Если население Украины уменьшить до 31 млн 516 тысячи 260 человек,то вакцинация закончится ровно через 10 лет после ее начала 24 февраля 2031 года.По приколу
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23.04.2021 09:07 Відповісти
 
 