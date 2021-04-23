УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7388 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 691 18

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 17 разів зривали "тишу", - штаб ОС

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 17 разів зривали

Збройні формування Російської Федерації продовжують вести обстріл позицій українських захисників. За минулу добу, 22 квітня, було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, неподалік селищ Південне та Зайцеве російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82- та 120-мм калібрів, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120-мм калібру.

Поблизу населених пунктів Піски, Золоте-4, Водяне та Павлопіль загарбники обстрілювали позиції наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Майорська ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав осколкового поранення, не сумісного із життям.

Командування висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: 22 квітня в зоні ООС загинув воїн 10-ї ОГШБр Олександр Луцик. ФОТО

Також повідомляється, що в районі населених пунктів Кримське та Шуми було зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. "БПЛА противника були вчасно подавлені засобами РЕБ", - повідомили в штабі.

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

"Станом на 7:00 ранку 23 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Новоселівка противник відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, а поблизу Авдіївки з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає", - йдеться в повідомленні.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 17 разів зривали тишу, - штаб ОС 01

Автор: 

безпілотник (4435) обстріл (29540) Донбас (22358) втрати (4479) ЗСУ (7719) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
ЗЕбарига аживається на крові.
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 17 раз срывали "тишину", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4415
показати весь коментар
23.04.2021 08:44 Відповісти
+21
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.Источник: https://censor.net/ru/n3261533 - це звучить, як знущання у стилі Кварталу - 95. Як можна контролювати ситуацію з саперною лопатою проти озброєного міномет ом 120 калібру бандита, якщо бандит не лише погрлжує, але й використовує зброю, а нашим навіть цю лопатку використовувати заборонено? Вдумацтесь, товариство в абсурдність і лицемірстао цих слів. Зауважте, що по вогонь у відповідь - жодного слова. Як вважаєте, які у орків є причини припинити вбивати наших військових? Страх перед ОБСЄ? Повага до ворога, головнокомандувач якого дозволяє безкарно вбивати своїх військових?
показати весь коментар
23.04.2021 08:57 Відповісти
+16
А ну ка Бубочка скажи в очередной раз, чтобы наши воины не велись на провокации? Мразь!
показати весь коментар
23.04.2021 09:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕбарига аживається на крові.
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки наемники РФ 17 раз срывали "тишину", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4415
показати весь коментар
23.04.2021 08:44 Відповісти
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.Источник: https://censor.net/ru/n3261533 - це звучить, як знущання у стилі Кварталу - 95. Як можна контролювати ситуацію з саперною лопатою проти озброєного міномет ом 120 калібру бандита, якщо бандит не лише погрлжує, але й використовує зброю, а нашим навіть цю лопатку використовувати заборонено? Вдумацтесь, товариство в абсурдність і лицемірстао цих слів. Зауважте, що по вогонь у відповідь - жодного слова. Як вважаєте, які у орків є причини припинити вбивати наших військових? Страх перед ОБСЄ? Повага до ворога, головнокомандувач якого дозволяє безкарно вбивати своїх військових?
показати весь коментар
23.04.2021 08:57 Відповісти
Уже более недели, как нашим войскам на линии разграничения поступил приказ Хомчака на категорический запрет открывать ответный огонь на обстрелы врага! Это позавчера подтвердил не кто-нибудь, а Министр иностранных дел Д.Кулеба! Именно поэтому из ежедневных сводок штаба ООС испарились упоминания о том, что "наши воины открывали ответный огонь"!
показати весь коментар
23.04.2021 09:08 Відповісти
А ну ка Бубочка скажи в очередной раз, чтобы наши воины не велись на провокации? Мразь!
показати весь коментар
23.04.2021 09:03 Відповісти
Какое полюбившееся в последнее время определение - были вовремя подавлены . Они что , сгорели в воздухе , упали , их посадили ? Что то не подсказывает , что они благополучно улетели . Орлан большая тихоходная цель и тем не менее не сбивается . Это означает , что или пво нет или там профаны сидят или , что ещё более печально , работа рэб не позволяет это сделать . Налицо явное техническое отставание .
показати весь коментар
23.04.2021 09:03 Відповісти
Станция ,РЭБ, это радиоэлектронная борьба. Она не стреляет, она глушит(подавляет) сигналы управления. Плохой БПЛА при этом становится неуправляемым и падает, а те что получше, по автономной программе возвращаются в точку старта.
Орлан не вертолет, зависать не может, поэтому эффективно бросать с него ВОГи или другие взрывоопасные приблуды не получится. Это разведчик и вполне достаточно его просто прогнать, хотя если уронить, то да, ни кто не расстроится, ну кроме хозяина естественно.
Полет Орлана ОБСЕ может и не зафиксировать, а вот пальбу по нему срисует однозначно, даже находясь от места события километрах в 2-х, например. Потом устанешь доказывать, что это была стрельба зенитная оборонная, а не настильная провокационная или вообще "наступательная".
показати весь коментар
23.04.2021 09:56 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
23.04.2021 09:05 Відповісти
Орлан подавить средствами рэб невозможно))), подавить канал управления можно, но тогда дпла переходит на автономную программу возвращения в заданную точку с последующей посадкой либо до восстановления канала управления...раньше их буками сбивали, осы криво по ним работали, да и дальности не хватало... а потом запретили пулять буками...дорого...хотя и орлан недешевый бпла(120 тыс. зеленых енотов вроде), израиль поставлял комплектующие
показати весь коментар
23.04.2021 10:02 Відповісти
Дорого.... війна, взагалі, дороге задоволення. А як оцінити життя бійця? Воно дорожче ракети Бука? чи ні?
показати весь коментар
23.04.2021 19:25 Відповісти
дванадцять ангелів тільки за квітень... Без помсти...
показати весь коментар
23.04.2021 10:36 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу найманці РФ 17 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 456
показати весь коментар
23.04.2021 10:41 Відповісти
Царство Небесне...Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
23.04.2021 13:06 Відповісти
""БПЛА противника были вовремя подавлены средствами РЭБ", - сообщили в штабеИсточник: https://censor.net/ru/n3261533" - покажіть фото обломків тих москальських БПЛА. А то тільки і вміюють сообщать замість того щоб берегти життя українських воїнів.
показати весь коментар
23.04.2021 20:49 Відповісти
З Щоденного звіту СММ ОБСЄ № 93/2021 - Короткий виклад: У Донецькій області Місія зафіксувала 488 порушень режиму припинення вогню, зокрема сукупно 370 вибухів невизначеного походження. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 276 таких порушень.
Штаб ООС звітує, що бандити порушували режим припинення вогню 17 разів, тож виникає питання - а хто ж здійснив решту 471 порушення.
показати весь коментар
24.04.2021 00:51 Відповісти
 
 