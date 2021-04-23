США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України
Росія повинна припинити збільшувати кількість військових у тимчасово окупованому Криму, зупинити провокації на кордоні з Україною і вивести свої війська зі Сходу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", з відповідною заявою виступила виконуюча обов'язки заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розеншток-Сіллер під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.
"США засуджують окупацію та подальшу мілітаризацію Криму з боку Росії. Ми закликаємо Москву припинити своє військове накопичення там і виконати свої зобов'язання щодо прозорості згідно з Віденським документом. Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації вздовж кордону з Україною та вивезти всі свої військові сили та техніку/обладнання зі сходу України", - заявила вона.
Розеншток-Сіллер також додала, що незважаючи на те, що Росія намагається приховати жорстоке поводження з кримськими татарами, українцями та іншими етнічними і релігійними меншинами в Криму, міжнародне співтовариство бачить всі ці утиски.
Напередодні в Сенаті США прийняли законопроєкт, який збільшує щорічну військову допомогу Україні до $ 300 млн. Також документ передбачає поставку летального зброї.
Комітет у закордонних справах Сенату одноголосно прийняв двопартійний проєкт закону про партнерство з Україною у сфері безпеки.
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ну ок
ща зроблять
Генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов изобретателю, который найдет способ экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.
Как информирует Скептик ссылаясь на https://korrespondent.net/world/4351092-mask-predlozhyl-100-mln-za-sposob-prevraschenyia-uhlekysloho-haza-v-toplyvo Корреспондент об этом в пятницу, 23 апреля сообщает Reuters.По словам Маска, со временем размер призового фонда может увеличиться.
Отмечается, технология скачивания углерода из атмосферы может иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году. Конкурс продлится четыре года ко Дню Земли 2025 года.
На самом деле проблемы не существует, ее решили давно. ....очень давно. И решили с помощью биороботов. Да, да это известковые отложения в меловой период. Именно ракушечные и связали гигантские объемы углекислого газа в известняк. Вот эти ракушечные существа (по сути биороботы с жесткой программой) и есть Ваше решение. Ну что, фермер Маск,...вперед?????