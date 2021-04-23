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США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України

США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України

Росія повинна припинити збільшувати кількість військових у тимчасово окупованому Криму, зупинити провокації на кордоні з Україною і вивести свої війська зі Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", з відповідною заявою виступила виконуюча обов'язки заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розеншток-Сіллер під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

"США засуджують окупацію та подальшу мілітаризацію Криму з боку Росії. Ми закликаємо Москву припинити своє військове накопичення там і виконати свої зобов'язання щодо прозорості згідно з Віденським документом. Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації вздовж кордону з Україною та вивезти всі свої військові сили та техніку/обладнання зі сходу України", - заявила вона.

Розеншток-Сіллер також додала, що незважаючи на те, що Росія намагається приховати жорстоке поводження з кримськими татарами, українцями та іншими етнічними і релігійними меншинами в Криму, міжнародне співтовариство бачить всі ці утиски.

Напередодні в Сенаті США прийняли законопроєкт, який збільшує щорічну військову допомогу Україні до $ 300 млн. Також документ передбачає поставку летального зброї.

Також читайте: США залишають за собою право запровадження додаткових санкцій щодо РФ, - Псакі

Комітет у закордонних справах Сенату одноголосно прийняв двопартійний проєкт закону про партнерство з Україною у сфері безпеки.

Автор: 

Крим (14200) ОБСЄ (3516) США (23613)


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Топ коментарі
+3
Шото я не понял. А вывести макшанские войска из Крыма?
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23.04.2021 09:06 Відповісти
+1
США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 8396
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23.04.2021 09:19 Відповісти
+1
24.04.14 Непризнанный и.о. губернатора Крыма Сергей Аксенов убедил Путина, что Крым можно превратить в нью-Монако. .Но почему-то вместо казино полигон получился

США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 2579
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23.04.2021 09:22 Відповісти
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Шото я не понял. А вывести макшанские войска из Крыма?
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23.04.2021 09:06 Відповісти
Не все сразу. Змея заглатывает добычу постепенно.
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23.04.2021 09:17 Відповісти
Тут Штати передали ініціативу у руки Зєлєнского. Їх надихнули його відосіки і грізний вигляд. Особливо на стадіоні з Порошенком.
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23.04.2021 10:07 Відповісти
И пусть Московия свой вороватый мост забирает с Керченского пролива.
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23.04.2021 09:07 Відповісти
А забратись з Криму лаптєстан не повинен?
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23.04.2021 09:10 Відповісти
Эта мадама Украину на карте, показать не сможет, но рассуждает. Так и не понял войска Раши в Украине, или возле границ? Ну и традиционно: "Крым чей?"
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23.04.2021 09:14 Відповісти
США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 8396
показати весь коментар
23.04.2021 09:19 Відповісти
24.04.14 Непризнанный и.о. губернатора Крыма Сергей Аксенов убедил Путина, что Крым можно превратить в нью-Монако. .Но почему-то вместо казино полигон получился

США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 2579
показати весь коментар
23.04.2021 09:22 Відповісти
США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 7669
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23.04.2021 09:25 Відповісти
США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України - Цензор.НЕТ 9986
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23.04.2021 09:26 Відповісти
А вывести войска из Крыма.. "за скобками"...
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23.04.2021 09:26 Відповісти
Вони прийняли до уваги всі поради,ви сказали вони послухали.
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23.04.2021 09:29 Відповісти
Нормально . А вернуть Крым требований уже нет . Сдулись .
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23.04.2021 09:34 Відповісти
горбатого только могила исправит
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23.04.2021 12:27 Відповісти
должны
ну ок
ща зроблять
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23.04.2021 13:25 Відповісти
Мдааа, на самом деле вот основная проблема. Это климат планеты. И конечно тут как тут Супер Маск.
Генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов изобретателю, который найдет способ экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо.
Как информирует Скептик ссылаясь на https://korrespondent.net/world/4351092-mask-predlozhyl-100-mln-za-sposob-prevraschenyia-uhlekysloho-haza-v-toplyvo Корреспондент об этом в пятницу, 23 апреля сообщает Reuters.По словам Маска, со временем размер призового фонда может увеличиться.
Отмечается, технология скачивания углерода из атмосферы может иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году. Конкурс продлится четыре года ко Дню Земли 2025 года.
На самом деле проблемы не существует, ее решили давно. ....очень давно. И решили с помощью биороботов. Да, да это известковые отложения в меловой период. Именно ракушечные и связали гигантские объемы углекислого газа в известняк. Вот эти ракушечные существа (по сути биороботы с жесткой программой) и есть Ваше решение. Ну что, фермер Маск,...вперед?????
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23.04.2021 13:48 Відповісти
байден должен отсосать у каждого взрослого нигера
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24.04.2021 18:51 Відповісти
 
 