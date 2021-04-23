США в ОБСЄ: Росія повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі сходу України

Росія повинна припинити збільшувати кількість військових у тимчасово окупованому Криму, зупинити провокації на кордоні з Україною і вивести свої війська зі Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", з відповідною заявою виступила виконуюча обов'язки заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розеншток-Сіллер під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

"США засуджують окупацію та подальшу мілітаризацію Криму з боку Росії. Ми закликаємо Москву припинити своє військове накопичення там і виконати свої зобов'язання щодо прозорості згідно з Віденським документом. Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації вздовж кордону з Україною та вивезти всі свої військові сили та техніку/обладнання зі сходу України", - заявила вона.

Розеншток-Сіллер також додала, що незважаючи на те, що Росія намагається приховати жорстоке поводження з кримськими татарами, українцями та іншими етнічними і релігійними меншинами в Криму, міжнародне співтовариство бачить всі ці утиски.

Напередодні в Сенаті США прийняли законопроєкт, який збільшує щорічну військову допомогу Україні до $ 300 млн. Також документ передбачає поставку летального зброї.

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Комітет у закордонних справах Сенату одноголосно прийняв двопартійний проєкт закону про партнерство з Україною у сфері безпеки.