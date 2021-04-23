Унікальну Академію спорту будують у Бучі на Київщині, відкриття планується до 30-ї річниці Незалежності, - ОДА

У місті Буча на Київщині тривають роботи з будівництва Академії спорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Київська ОДА.

"Академія, загальна вартість якої становить 111 517,240 тис. грн, реалізується в рамках національної програми "Велике будівництво". Її унікальність полягає в тому, що скористатися послугами зможуть як учасники міжнародних, державних та обласних змагань, так і 57 тисяч населення Бучанської громади. При проєктуванні було враховано потреби маломобільних відвідувачів: влаштовано пандуси, санвузли, необхідні параметри дверних прорізів. Це дозволить проводити спортивні заходи та змагання осіб з інвалідністю", - заявив заступник голови Київської ОДА Андрій Лісовик.

Зазначається, що багатофункціональний спортивний комплекс буде використовуватися для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значення, проведення занять із мініфутболу, баскетболу, волейболу, гандболу, великого тенісу. Крім цього, в ньому будуть проводитися заняття з фізичної культури місцевих шкіл.

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Так, у ході президентської програми "Велике будівництво" роботи на об'єкті виконали на 75%. Зведена двоповерхова будівля, частково виконані зовнішні інженерні мережі, майже закінчені каналізація і водопостачання, завершені теплопостачання й облаштування системи пожежогасіння. Більшість внутрішніх будівельних робіт вже також виконано.

Зокрема, побудовані два мініфутбольні поля зі штучним покриттям, баскетбольний майданчик з поліуретановим покриттям, багатофункціональний майданчик і майданчик для занять зі street-файту. Надалі передбачено будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2

Об'єкт планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що співпраця регіонів і держави в сфері розвитку соціальної інфраструктури переходить в 2021 році на новий рівень.