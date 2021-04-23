УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7153 відвідувача онлайн
Новини
6 507 11

Унікальну Академію спорту будують у Бучі на Київщині, відкриття планується до 30-ї річниці Незалежності, - ОДА

Унікальну Академію спорту будують у Бучі на Київщині, відкриття планується до 30-ї річниці Незалежності, - ОДА

У місті Буча на Київщині тривають роботи з будівництва Академії спорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Київська ОДА.

"Академія, загальна вартість якої становить 111 517,240 тис. грн, реалізується в рамках національної програми "Велике будівництво". Її унікальність полягає в тому, що скористатися послугами зможуть як учасники міжнародних, державних та обласних змагань, так і 57 тисяч населення Бучанської громади. При проєктуванні було враховано потреби маломобільних відвідувачів: влаштовано пандуси, санвузли, необхідні параметри дверних прорізів. Це дозволить проводити спортивні заходи та змагання осіб з інвалідністю", - заявив заступник голови Київської ОДА Андрій Лісовик.

Зазначається, що багатофункціональний спортивний комплекс буде використовуватися для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значення, проведення занять із мініфутболу, баскетболу, волейболу, гандболу, великого тенісу. Крім цього, в ньому будуть проводитися заняття з фізичної культури місцевих шкіл.

Також дивіться: На Закарпатті ремонтують під'їзд до КПП "Косино" на українсько-угорському кордоні. ВIДЕО

Так, у ході президентської програми "Велике будівництво" роботи на об'єкті виконали на 75%. Зведена двоповерхова будівля, частково виконані зовнішні інженерні мережі, майже закінчені каналізація і водопостачання, завершені теплопостачання й облаштування системи пожежогасіння. Більшість внутрішніх будівельних робіт вже також виконано.

Зокрема, побудовані два мініфутбольні поля зі штучним покриттям, баскетбольний майданчик з поліуретановим покриттям, багатофункціональний майданчик і майданчик для занять зі street-файту. Надалі передбачено будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2

Об'єкт планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що співпраця регіонів і держави в сфері розвитку соціальної інфраструктури переходить в 2021 році на новий рівень.

Автор: 

Київська область (4132) ОДА (1631) Буча (542) Велике будівництво (742)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
важнее проблем нету ?
показати весь коментар
23.04.2021 09:30 Відповісти
+2
Пожалуйста: не надо "к дате". Постройте просто хорошо, чтобы потолки не падали и поля не проваливались.
показати весь коментар
23.04.2021 09:42 Відповісти
+2
Вакцинирование. Какой процент населения Украины получил хотя бы одну вакцину?
показати весь коментар
23.04.2021 09:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
важнее проблем нету ?
показати весь коментар
23.04.2021 09:30 Відповісти
Какие например?
показати весь коментар
23.04.2021 09:32 Відповісти
Вакцинирование. Какой процент населения Украины получил хотя бы одну вакцину?
показати весь коментар
23.04.2021 09:44 Відповісти
може процента три.
показати весь коментар
23.04.2021 11:14 Відповісти
А може і того немає.
Саме тому "чемпіони у боротьбі з ковід" і не називають чітко цю цифру.
показати весь коментар
23.04.2021 11:19 Відповісти
Пожалуйста: не надо "к дате". Постройте просто хорошо, чтобы потолки не падали и поля не проваливались.
показати весь коментар
23.04.2021 09:42 Відповісти
Жителям удаленных хуторов и горных селений докладаю.
Все деньги, выделенные из бюджета на эту базу, были успешно распилены братьями Суркисами лет 10 назад.
Зебилы даже не в состоянии придумать что то оригинальное.
показати весь коментар
23.04.2021 09:44 Відповісти
Житєль мегаполіса, досить людям брехати в очі. Суркіси не мають жодного відношення до цієї споруди.
показати весь коментар
23.04.2021 09:49 Відповісти
Венедіктова Вас чекає.
показати весь коментар
23.04.2021 11:28 Відповісти
Уникальную Академию спорта строят в Буче на Киевщине, открытие планируется к 30-й годовщине Независимости, - ОГА. ФОТО

А де ФОТО ?
показати весь коментар
23.04.2021 09:53 Відповісти
Зліва в верхньому куті
показати весь коментар
23.04.2021 12:33 Відповісти
 
 