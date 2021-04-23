Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ

Після того, як Юрій Корявченков став народним депутатом "Слуги народу", його дружина Тетяна стала успішною бізнесвумен. У 2019 вона стала ФОПом і в тому ж році заробила 1,5 млн грн, а в 2020 - понад 3 млн грн.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив журналіст Олександр Курбатов, передає Цензор.НЕТ.

"Пропустив кінець епохи бідності, але Слідство.Інфо змогли зафіксувати цей момент - це коли дружина Юзіка з 95 кварталу, тобто нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова, торік придбала новеньку Toyota Land Cruiser за понад два мільйони гривень. Після того, як Юрій Корявченков став народним депутатом від "Слуги народу", його дружина Тетяна покинула важку роботу на Бориса Шефіра, в якого була директоркою ТОВ "Кіностолиця", зареєструвала ФОП і тоді й почався кінець епохи бідності. Родина Корявченкових виплатила кредит за квартиру у Києві, а це 181 тисяча доларів, ще й на машину вистачило. Це не якесь загальне покращення, а покращення у простих конкретних людей", - розповів журналіст.

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"Неписаний закон української політики: коли чоловіки стають народним депутатами від правлячої партії, їхні дружини раптово стають успішними бізнесвумен. Яскраве тому підтвердження — дружина нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова, яка торік придбала новеньку Toyota Land Cruiser за понад два мільйони гривень. Після того, як Юрій Корявченков став народним депутатом від "Слуги народу" його дружина Тетяна зареєструвалася фізичною-особою підприємцем і стала непогано заробляти. У 2019-му її прибуток склад понад 1,5 мільйона гривень, у 2020-му — понад 3 мільйони. До цього Тетяна Корявченкова працювала директором ТОВ "Кіностолиця", засновником якого є бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір. А от її чоловік, якщо вірити офіційним деклараціям, не надто дбав і дбає про сімейний бюджет. Наприклад, у 2019-му він заробив трохи більше пів мільйона гривень. При цьому на основному місці роботи у "Квартал 95" — менше 80 тисяч гривень, а в Управлінні справами ВРУ — 152,6 тисяч гривень. Решта — дохід від реклами чіпсів. У 2020-му прибутки нардепа також не дуже виросли — його депутатська зарплата склала менше пів мільйона гривень. Проте суттєві покращення матеріального становища дружини нардепа Корявченкова дозволили їм не лише придбати статусну автівку і збільшити фінансові заощадження, а навіть закрити довгограючий кредит у банку. Родина Корявченкових виплачувала цей кредит за квартиру у столиці з 2008-го року. Сума кредиту становила майже 181 тисячу доларів", - з'ясували "Слідство.Інфо".

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