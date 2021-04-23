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Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ

Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом

Після того, як Юрій Корявченков став народним депутатом "Слуги народу", його дружина Тетяна стала успішною бізнесвумен. У 2019 вона стала ФОПом і в тому ж році заробила 1,5 млн грн, а в 2020 - понад 3 млн грн.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив журналіст Олександр Курбатов, передає Цензор.НЕТ.

"Пропустив кінець епохи бідності, але Слідство.Інфо змогли зафіксувати цей момент - це коли дружина Юзіка з 95 кварталу, тобто нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова, торік придбала новеньку Toyota Land Cruiser за понад два мільйони гривень. Після того, як Юрій Корявченков став народним депутатом від "Слуги народу", його дружина Тетяна покинула важку роботу на Бориса Шефіра, в якого була директоркою ТОВ "Кіностолиця", зареєструвала ФОП і тоді й почався кінець епохи бідності. Родина Корявченкових виплатила кредит за квартиру у Києві, а це 181 тисяча доларів, ще й на машину вистачило. Це не якесь загальне покращення, а покращення у простих конкретних людей", - розповів журналіст.

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"Неписаний закон української політики: коли чоловіки стають народним депутатами від правлячої партії, їхні дружини раптово стають успішними бізнесвумен. Яскраве тому підтвердження — дружина нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова, яка торік придбала новеньку Toyota Land Cruiser за понад два мільйони гривень. Після того, як Юрій Корявченков став народним депутатом від "Слуги народу" його дружина Тетяна зареєструвалася фізичною-особою підприємцем і стала непогано заробляти. У 2019-му її прибуток склад понад 1,5 мільйона гривень, у 2020-му — понад 3 мільйони. До цього Тетяна Корявченкова працювала директором ТОВ "Кіностолиця", засновником якого є бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір. А от її чоловік, якщо вірити офіційним деклараціям, не надто дбав і дбає про сімейний бюджет. Наприклад, у 2019-му він заробив трохи більше пів мільйона гривень. При цьому на основному місці роботи у "Квартал 95" — менше 80 тисяч гривень, а в Управлінні справами ВРУ — 152,6 тисяч гривень. Решта — дохід від реклами чіпсів. У 2020-му прибутки нардепа також не дуже виросли — його депутатська зарплата склала менше пів мільйона гривень. Проте суттєві покращення матеріального становища дружини нардепа Корявченкова дозволили їм не лише придбати статусну автівку і збільшити фінансові заощадження, а навіть закрити довгограючий кредит у банку. Родина Корявченкових виплачувала цей кредит за квартиру у столиці з 2008-го року. Сума кредиту становила майже 181 тисячу доларів", - з'ясували "Слідство.Інфо".

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Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом Слуги народу, його дружина стала успішною бізнесвумен: сімя виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ 01
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом Слуги народу, його дружина стала успішною бізнесвумен: сімя виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ 02
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом Слуги народу, його дружина стала успішною бізнесвумен: сімя виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ 03
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом Слуги народу, його дружина стала успішною бізнесвумен: сімя виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ 04
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом Слуги народу, його дружина стала успішною бізнесвумен: сімя виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ 05
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом Слуги народу, його дружина стала успішною бізнесвумен: сімя виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ 06
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом Слуги народу, його дружина стала успішною бізнесвумен: сімя виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ 07

Автор: 

авто (6253) квартира (301) кредит (3882) Юрій Корявченков (38) Слуга народу (2822)


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Топ коментарі
+54
После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от "Слуги народа", его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 4018
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23.04.2021 09:36 Відповісти
+51
Да у него него..юу этого жирного йузика...на хлебале написано....вор....впрочем как и у всего остального зеленого стада....
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23.04.2021 09:34 Відповісти
+36
Зебіли, як у вас з бізнесом і кредитами? Авто давно міняли? Нема авта? Кредит не погашений? Нічим оплатити комуналку? То ви просто погані бізнесмени. Учіться у власних "слуг" і не нийте.
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23.04.2021 09:35 Відповісти
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Чомусь згадалось про голодомор...
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23.04.2021 10:09 Відповісти
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5401
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23.04.2021 11:34 Відповісти
Все наживаются на лохах,а Юзик что ли хуже?
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23.04.2021 09:52 Відповісти
Мабуть у всіх можновладців дружини і родичи в мить стають успішними бізнесменами, але Юзік і до депутатства їздив на Land Cruiser.
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23.04.2021 09:53 Відповісти
Что вы накинулись на человека? НЕ видети что ли что у него проблемы с здоровьем?
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23.04.2021 09:53 Відповісти
У ЗЕ тоже проблемы со здоровьем. Но наркозависимость не является смягчающим обстоятельством.
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23.04.2021 09:55 Відповісти
Порох, вернись! Эти ушлепки уже всю страну достали.
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23.04.2021 09:58 Відповісти
Жена Юзика непогано заробляе на рекламе чипсов с Юзиком.Деньги -валом.
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23.04.2021 09:58 Відповісти
Вони до того ще і дурнуваті, так баблом "сіяти".
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23.04.2021 09:58 Відповісти
А що їм за це буде? Зараз якраз час таких "дурнуватих".А розумні на вибори ходять!
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23.04.2021 10:04 Відповісти
"розумні"
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23.04.2021 10:05 Відповісти
Колись один єврей в часи совка, викинув в 6,00 год через вікно коробку картонну з грошима, коли ОБХСС прийшли з обшуком. Чоловік який йшов на роботу її підібрав, але розшукав квартиру з вікна якого вона "випала". Чоловік отримав винагороду від єврею 5 тис грн. і на запитання єврея, "що ти з грошима зробиш?" отримав банальну відповідь: "куплю Жигулі".
Чоловіку єврей розяснив, що обхсс відслідковує всі покупки авто, хто з якими доходами їх купляє і порекомендував стати на чергу на авто і купити його через рік.
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23.04.2021 10:14 Відповісти
Ну і...Хто небудь відслідкував,що там хто купував за часів попередників? .Плювати вони хотіли на плебс.У них поки що все схвачено і за все заплачено.А ми можемо тільки руками помахати і язиками почесати.
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23.04.2021 11:00 Відповісти
а кримінал за що жити буде?
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23.04.2021 21:46 Відповісти
Социальный лифт всех не вывезет.
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23.04.2021 09:58 Відповісти
Порох, вернись! Эти ушлепки уже всю страну достали.
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23.04.2021 09:58 Відповісти
Для чого ти його гукаєш? Не переживай,він і без тебе буде біля корита в числі перших,так що твій "безцінний" голос не пропаде
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23.04.2021 10:01 Відповісти
Влада-це ласий дармовий шматок сала,але "відкусити" від нього може не кожний і не просто так. Для цього потрібні схеми,грамотно "прикриті" юридично і фізично.І якщо ви не бачите реальних змін вашого життя на краще навколо себе,це означає,що схеми працюють на повну потужність і при владі не просто "відкушують",а "жеруть" за обидві щоки! І хто вже раз скуштував,того тягне у владу,як мух на гівно.Тому ми й бачимо одні і ті ж нажрані, остогидлі пики на кожних виборах. Ось і цих "зелених" уже просто так від корита не відженеш!
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23.04.2021 09:58 Відповісти
У зв'язку з цим хочу спитати: Владімір Алєксандрич, допоки Порошенко буде розводити кумівство та обкрадати бідний нарід, га?
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23.04.2021 10:03 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3538286.html "Новиє ліца" завели в збитки усі держпідприємства

Немає кращого індикатора ефективності роботи влади, ніж показник прибутковості "Нафтогазу", бо цей сектор надважливий для економіки, традиційно найбільш корупційний, і за його станом можна безпомилково оцінити куди рухається держава.

Так от що показують цифри: "Нафтогаз" отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн.
У 2018 році - прибуток 13,6 млрд.
У 2019 році - прибуток 63,3 млрд грн.

І тут наступає "конєц епохі", "марадьори" уходять, приходять "просто порядочниє люді", і збитки Нафтогазу у 2020 році склали 11,8 млрд гривень, а всього за три роки - вони перевищать 21 мільярд.

От бачите, все стабільнєнько, все як раніше - бо наприклад «Нафтогаз» у 2012 році теж отримав 10,2 млрд. грн. чистого збитку.
"Новиє ліца" виявилися тими ж "крєпкімі хозяйствєннікамі", тільки вид збоку.

Грабують добрий український народ, тільки пір'я летить.
Аналогічно "Нафтогазу", ВСІ держпідприємства різко стали збитковими - від "Центренерго" до "Енергоатому", вже не кажучи про "Укроборонпром" та "Укрзалізницю", в якіх зокрема працюють справжні реформатори - Найєм з Лещєнком.
Підсажене на телевізійно-пропагандиську голку населення цього не усвідомлює і не усвідомить, тільки дивується зростанню цін, тарифів та скороченню соціальної функції держави - а це просто такий податок на любов до "бубочєк".
Ви їх любите - а вони за ваш рахунок компенсують збитки держпідприємств, з яких "барахлятся".
Проблема тільки в тому, що так довго тривати не може, "хуже будєт" гарантовано, Януковіч теж таке учудив, що аж потім за 15 мільярдів ледь в "тайожний союз" нас не завів - побачимо куди поведе це шапіто, за умови, що Ростов вже зайнятий.
Валерій Прозапас
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23.04.2021 10:04 Відповісти
Після того, як Корявченков став нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен. Сім'я виплатила $ 181 тис. кредиту і купила автомобіль за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6930

Після того, як Корявченков став нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен. Сім'я виплатила $ 181 тис. кредиту і купила автомобіль за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 820
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23.04.2021 10:11 Відповісти
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23.04.2021 10:23 Відповісти
У 2019-му нафтогаз теж вже показав би збитки, йому зарахували у прибутки гроші виграні у Газпрому у суді у Стокгольмі у минулих роках, щось там 3 млрд $ наче, то було б вже -10 млрд, слуги і їх хазяї барахляться як не в себе
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20.08.2021 04:55 Відповісти
ну и мерзость!
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23.04.2021 10:10 Відповісти
Ну вот же!!! Простой человек с народа и стал же лучше жить! Вот показали этих людей.
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23.04.2021 10:11 Відповісти
ЗЕбилы ану заводите шарманку..барига мародьор, фсё украл, ну ничего вот выбирем своего парня с народа он и баригу посадит и конец эпохи бедности сделает..
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23.04.2021 10:11 Відповісти
при порошенко тоже воровали в промышленных масштабах, НО слуги дорвавшиеся до власти всегда воруют больше господ, потому что их воспитание не признает в воровстве ни тормозов ни каких то моральных ограничений..
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23.04.2021 10:15 Відповісти
А кто не верил в приход Мессии? Клоун пришел, и на глазах зебилов превратил своих клоунят в апостолов. Пусть учатся.
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23.04.2021 10:13 Відповісти
Задоволені,зе-дебіли? Ви зробили це разом!
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23.04.2021 10:15 Відповісти
При Петре Алексеевиче о таком беспределе и речи не могло идти. Только принципиальная борьба с коррупцией и взяточничеством. И сам не не зарабатывал на государстве и других бил за это по рукам. Особенно сильно бил, или даже, не побоюсь этого слова, избивал родственников, бизнеспартнеров и кумовей. Страна просто разваливается пока он временно сидит без важного президентского дела. Эх...
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23.04.2021 10:20 Відповісти
Тойота за понад 2 мільйони, ну нехай - 2 000 000.
кредит 181 000 доларів, ну нехай в 2019-му по курсу 25 це 181000х25 = 4 525 000.
тобто, всього витрачено (офіційно) більше 6 525 000 грн.
але ж в декларації вона вказала прибуток у 2019-му - 1,5 млн., в 2020-му - 3.5 млн.

1,5 =3.5 = 4 000 000 грн.
понад 2 500 000 грн. ця солодка парочка тупо приховала та, відповідно, не сплатила податки, це тільки те, що отак просто очевидно - красунчики, чого ж там.
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23.04.2021 10:21 Відповісти
а с 2008 по 2020 он ничего не платил по кредиту? Статья явно манипулятивная.
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23.04.2021 11:46 Відповісти
приймається. направду незайвим було б розуміти залишок по кредиту на момент погашення.
але факт стрімкого бізнес-зростання дружини після обрання чоловіка до ВР все ж залишається фактом.
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23.04.2021 12:02 Відповісти
73%ві зебіли-експериментатори мають бути задоволені кінцем зекомандИ на їх лобі зеленої епохи бідності.. наголосували на нашу голову, дебіли
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23.04.2021 10:22 Відповісти
Не треба заздрити
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23.04.2021 10:28 Відповісти
Після того, як Корявченков став нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен. Сім'я виплатила $ 181 тис. кредиту і купила автомобіль за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6569
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23.04.2021 10:29 Відповісти
Закон один для всіх(Зеленский)
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23.04.2021 10:32 Відповісти
так тут же многие пишут шо совесть и деньги совместимы )
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23.04.2021 11:07 Відповісти
Хорошо пошли дела у Рабиновича! У какого? Та практически у любого.
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23.04.2021 11:16 Відповісти
а как на стадионе зе против кумовства и дружбанов вонял
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23.04.2021 11:20 Відповісти
Ну так пруха попёрла! А еще недавно эти клоуны у игарьвалерича деньги клянчили. Детишкам на молоко не хватало.https://www.youtube.com/watch?v=pyCsyMuGuSM Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5349
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23.04.2021 11:21 Відповісти
Даже жирдяй ворует.
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23.04.2021 11:29 Відповісти
Билетами в Раде барижит!Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9120
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23.04.2021 11:41 Відповісти
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9579
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23.04.2021 11:29 Відповісти
ну, понятно почему во время оккупации Крыма первоочередной задачей был раздел портфелей, а не какая-то там вооруженная агрессия ядерной страны, убийства, пытки и т.п. мародеры были и остались.
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23.04.2021 11:41 Відповісти
ви мабуть не зовсім розумієтесь на тому, як працює держава.
адже без осіб, які обіймають посади (відповідно мають повноваження) неможливо організувати ані спротив військовій агресії ані життєдіяльність держави в цілому.
отже, це не питання категорії "яйце-курка", тут все зрозуміло: є посадовці з повноваженнями - будуть дії держави/нема посадовців з повноваженнями - держава позбавлена центру керування (отака неприємна але реальність).
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23.04.2021 12:07 Відповісти
Ну взагалі то 180 000 дол кредиту бомжу не дадуть.
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23.04.2021 11:44 Відповісти
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7355
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23.04.2021 12:16 Відповісти
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6667
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23.04.2021 12:28 Відповісти
В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 10 000 рублей (3700 грн) на школьников.

Если бы не разные Юзики и у нас бы хватило денег на такие выплаты.
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23.04.2021 12:43 Відповісти
Знаком с сыном одного депутата предыдущих созывов, фамилию называть не буду......Много бухали с ним в свое время, с его слов: абсолютно все депутаты берут деньги за принятие нужных законов. Предположим нужен закон на квоты по экспорту-импорту зерна... Крупные промышленные компании-экспортеры сбрасываются денежкой и заносят в ВРУ по специальным каналом, эти бабки делятся и каждому депутату идет свой процент. от.... Поэтому люди и рвутся в депутаты.......... За год голосуется сотни законов экономического, налогового, направления - представьте сколько бабок можно заработать, предвыборная компания отбивается за пару месяцев, а дальше уже чистый профит......
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23.04.2021 13:37 Відповісти
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris
2 Цитати 1.Граждане без контроля гос-ва накопили средства -СН,Гетьманцев 2.Мелкий буржуа,хранящий тысчонки,враг гос\капитализма Эти тысчонки он желает реализовать для себя,против гос\контроля -В.І.Лєнін УкраинцамНУЖНО Отнести Деньги в банк и заплатить 5%
Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5668
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23.04.2021 13:37 Відповісти
Ни грамма не удивительно. Под куполом ВР давний мощный бизнес-инкубатор работает.
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23.04.2021 13:38 Відповісти
10 лямов намутил
и шо?
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23.04.2021 13:47 Відповісти
Значит Зе все-же не врал = конец эпохи бидности, аллеллуйя!
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23.04.2021 14:14 Відповісти
Хотя, может и у него мама любит скорость, ой сорри жена, мама то само собой - гоняет как ненормальная
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23.04.2021 14:23 Відповісти
и все это на зарплату нардепа в 30 000/мес., правда ослина зеленая?? Ты ж своего друга не тронешь, верно?? а так шутили в квартале 15 лет про коррупцию, так шутили уроды...


2 000 000/30 000 заплаты = 67 запплат т.е. 5,5 ЛЕТ, а оно там находится мешьше двух лет...у баканова вопросов тоже нет к юзику я так понимаю...?
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23.04.2021 15:50 Відповісти
Криворізькє Злочинне Угруповування СЛУГ НАРОДУ безкоштовно «служити народу» не буде! Одним з перших дозволів вони укаконили діяльність гральних закладів. Звісно не за так!
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23.04.2021 16:54 Відповісти
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