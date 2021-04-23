Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ
Після того, як Юрій Корявченков став народним депутатом "Слуги народу", його дружина Тетяна стала успішною бізнесвумен. У 2019 вона стала ФОПом і в тому ж році заробила 1,5 млн грн, а в 2020 - понад 3 млн грн.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив журналіст Олександр Курбатов, передає Цензор.НЕТ.
"Пропустив кінець епохи бідності, але Слідство.Інфо змогли зафіксувати цей момент - це коли дружина Юзіка з 95 кварталу, тобто нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова, торік придбала новеньку Toyota Land Cruiser за понад два мільйони гривень. Після того, як Юрій Корявченков став народним депутатом від "Слуги народу", його дружина Тетяна покинула важку роботу на Бориса Шефіра, в якого була директоркою ТОВ "Кіностолиця", зареєструвала ФОП і тоді й почався кінець епохи бідності. Родина Корявченкових виплатила кредит за квартиру у Києві, а це 181 тисяча доларів, ще й на машину вистачило. Це не якесь загальне покращення, а покращення у простих конкретних людей", - розповів журналіст.
"Неписаний закон української політики: коли чоловіки стають народним депутатами від правлячої партії, їхні дружини раптово стають успішними бізнесвумен. Яскраве тому підтвердження — дружина нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова, яка торік придбала новеньку Toyota Land Cruiser за понад два мільйони гривень. Після того, як Юрій Корявченков став народним депутатом від "Слуги народу" його дружина Тетяна зареєструвалася фізичною-особою підприємцем і стала непогано заробляти. У 2019-му її прибуток склад понад 1,5 мільйона гривень, у 2020-му — понад 3 мільйони. До цього Тетяна Корявченкова працювала директором ТОВ "Кіностолиця", засновником якого є бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір. А от її чоловік, якщо вірити офіційним деклараціям, не надто дбав і дбає про сімейний бюджет. Наприклад, у 2019-му він заробив трохи більше пів мільйона гривень. При цьому на основному місці роботи у "Квартал 95" — менше 80 тисяч гривень, а в Управлінні справами ВРУ — 152,6 тисяч гривень. Решта — дохід від реклами чіпсів. У 2020-му прибутки нардепа також не дуже виросли — його депутатська зарплата склала менше пів мільйона гривень. Проте суттєві покращення матеріального становища дружини нардепа Корявченкова дозволили їм не лише придбати статусну автівку і збільшити фінансові заощадження, а навіть закрити довгограючий кредит у банку. Родина Корявченкових виплачувала цей кредит за квартиру у столиці з 2008-го року. Сума кредиту становила майже 181 тисячу доларів", - з'ясували "Слідство.Інфо".
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Чоловіку єврей розяснив, що обхсс відслідковує всі покупки авто, хто з якими доходами їх купляє і порекомендував стати на чергу на авто і купити його через рік.
Немає кращого індикатора ефективності роботи влади, ніж показник прибутковості "Нафтогазу", бо цей сектор надважливий для економіки, традиційно найбільш корупційний, і за його станом можна безпомилково оцінити куди рухається держава.
Так от що показують цифри: "Нафтогаз" отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн.
У 2018 році - прибуток 13,6 млрд.
У 2019 році - прибуток 63,3 млрд грн.
І тут наступає "конєц епохі", "марадьори" уходять, приходять "просто порядочниє люді", і збитки Нафтогазу у 2020 році склали 11,8 млрд гривень, а всього за три роки - вони перевищать 21 мільярд.
От бачите, все стабільнєнько, все як раніше - бо наприклад «Нафтогаз» у 2012 році теж отримав 10,2 млрд. грн. чистого збитку.
"Новиє ліца" виявилися тими ж "крєпкімі хозяйствєннікамі", тільки вид збоку.
Грабують добрий український народ, тільки пір'я летить.
Аналогічно "Нафтогазу", ВСІ держпідприємства різко стали збитковими - від "Центренерго" до "Енергоатому", вже не кажучи про "Укроборонпром" та "Укрзалізницю", в якіх зокрема працюють справжні реформатори - Найєм з Лещєнком.
Підсажене на телевізійно-пропагандиську голку населення цього не усвідомлює і не усвідомить, тільки дивується зростанню цін, тарифів та скороченню соціальної функції держави - а це просто такий податок на любов до "бубочєк".
Ви їх любите - а вони за ваш рахунок компенсують збитки держпідприємств, з яких "барахлятся".
Проблема тільки в тому, що так довго тривати не може, "хуже будєт" гарантовано, Януковіч теж таке учудив, що аж потім за 15 мільярдів ледь в "тайожний союз" нас не завів - побачимо куди поведе це шапіто, за умови, що Ростов вже зайнятий.
Валерій Прозапас
кредит 181 000 доларів, ну нехай в 2019-му по курсу 25 це 181000х25 = 4 525 000.
тобто, всього витрачено (офіційно) більше 6 525 000 грн.
але ж в декларації вона вказала прибуток у 2019-му - 1,5 млн., в 2020-му - 3.5 млн.
1,5 =3.5 = 4 000 000 грн.
понад 2 500 000 грн. ця солодка парочка тупо приховала та, відповідно, не сплатила податки, це тільки те, що отак просто очевидно - красунчики, чого ж там.
але факт стрімкого бізнес-зростання дружини після обрання чоловіка до ВР все ж залишається фактом.
адже без осіб, які обіймають посади (відповідно мають повноваження) неможливо організувати ані спротив військовій агресії ані життєдіяльність держави в цілому.
отже, це не питання категорії "яйце-курка", тут все зрозуміло: є посадовці з повноваженнями - будуть дії держави/нема посадовців з повноваженнями - держава позбавлена центру керування (отака неприємна але реальність).
Если бы не разные Юзики и у нас бы хватило денег на такие выплаты.
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https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
2 Цитати 1.Граждане без контроля гос-ва накопили средства -СН,Гетьманцев 2.Мелкий буржуа,хранящий тысчонки,враг гос\капитализма Эти тысчонки он желает реализовать для себя,против гос\контроля -В.І.Лєнін УкраинцамНУЖНО Отнести Деньги в банк и заплатить 5%
и шо?
2 000 000/30 000 заплаты = 67 запплат т.е. 5,5 ЛЕТ, а оно там находится мешьше двух лет...у баканова вопросов тоже нет к юзику я так понимаю...?