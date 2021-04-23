УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7153 відвідувача онлайн
Новини
4 921 45

Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва

Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва

У ході обшуку в офісі Коломойського нічого не вилучили.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала журналістка Тетяна Козирєва, передає Цензор.НЕТ.

"Дозвіл на обшуки у бізнес-центрі Millennium, де у Коломойського офіс, СБУ отримало ухвалою Печерського суду. Далі можна було би не продовжувати, але ще уточню що в ході обшуку, який почався о 20:30 і закінчився о 1:30 ранку нічого не вилучено, НІЧОГО, ні флешки, ні сервера, ні розпароленого ком‘ютера. Але ж картинка красива - силовики із нашивками СБУ, зброя, офіс Коломойського... The show must go on! Як співав Фреді Меркурі. Ну і приймаю ваші ставки на те, який фільм дивився вчора Коломойський - Catch me if you can? The serpent?" - розповіла журналіст.

Раніше стало відомо, що співробітники Служби безпеки України і Служби зовнішньої розвідки провели обшуки в бізнес-центрі "Міленіум", в якому міститься офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обшукує офіс Коломойського у справі "Центренерго", - джерело

Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва 01

Автор: 

Коломойський Ігор (3127) обшук (1986) СБУ (13056)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
СБУ ничего не изъяла

Кофе попили хоть?
показати весь коментар
23.04.2021 09:55 Відповісти
+24
Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева - Цензор.НЕТ 6277
показати весь коментар
23.04.2021 10:00 Відповісти
+22
Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва - Цензор.НЕТ 1426
показати весь коментар
23.04.2021 10:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обыск у работодателя... ну зачем усаживать зе-команду на такой шпагат?!
показати весь коментар
23.04.2021 09:55 Відповісти
Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва - Цензор.НЕТ 8369
показати весь коментар
23.04.2021 10:23 Відповісти
Ох и набрякло у девки сильно. Что значит нет зимы совсем!
показати весь коментар
23.04.2021 19:54 Відповісти
шукали касети з фільмом "Слуга народу 3"?
показати весь коментар
23.04.2021 09:55 Відповісти
Пардон.
Шукали касети з фільмом "Слуга народу 3 - ЗЕ Конец"? Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева - Цензор.НЕТ 2819
показати весь коментар
23.04.2021 10:01 Відповісти
СБУ ничего не изъяла

Кофе попили хоть?
показати весь коментар
23.04.2021 09:55 Відповісти
Бо нтчего и не искала. Так, кофе попили
показати весь коментар
23.04.2021 09:55 Відповісти
так і "кофе" в нього немає. До Бені потрібно з своїм приходити
показати весь коментар
23.04.2021 10:02 Відповісти
чергова показуха
показати весь коментар
23.04.2021 09:55 Відповісти
мдаа.. походу, заранее согласованная с Беней "борьба с деолигирхизацией" в конкретно взятом офисе..
показати весь коментар
23.04.2021 09:56 Відповісти
Тобто компромат на Зєлєнского Коломойський тримає в іншому місці. Отже, його деолігархізація відкладається? 🤔
показати весь коментар
23.04.2021 09:56 Відповісти
Сериал снимали,то не обыск был,гнусавое создаёт видимость работы
показати весь коментар
23.04.2021 09:57 Відповісти
Т.е. разрешение на обыск выдал сам Коломойский.
показати весь коментар
23.04.2021 09:57 Відповісти
Полиция Запорожья выдворила уголовника россиянина.
По прожвищуЗверь? Или Рэмбо?Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева - Цензор.НЕТ 2789
показати весь коментар
23.04.2021 09:57 Відповісти
А сбушникам дозволили хоч на стула присісти?
показати весь коментар
23.04.2021 09:58 Відповісти
Разрешение на обыск в офисе Коломойского выдал Печерский суд, закончили в 1:30, СБУ ничего не изъяла, - журналистка Козырева - Цензор.НЕТ 6277
показати весь коментар
23.04.2021 10:00 Відповісти
Говорят искали останки судьи Чауса.
показати весь коментар
23.04.2021 10:00 Відповісти
клининговая компания " СБУ " прибралась в офисе Коломойского
показати весь коментар
23.04.2021 10:06 Відповісти
🤭😂
показати весь коментар
23.04.2021 10:07 Відповісти
Навішали локшини лохам на вуха щоб заспокоїлись
показати весь коментар
23.04.2021 10:07 Відповісти
Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва - Цензор.НЕТ 1426
показати весь коментар
23.04.2021 10:08 Відповісти
Это была доставка кофе от "Glovo"..т.е. от сбу))
показати весь коментар
23.04.2021 10:11 Відповісти
Сами и предупредили перед приездом. Показуха🤮
показати весь коментар
23.04.2021 10:11 Відповісти
гы!!и статью не читал!!(думаю что многие тоже!!) всем ведь известно!!что беня гол как сокол!!(и найти там априори не возможно )так что ,,операция" изначально была провальной!! однако!! лохторату процентам эдак 73!!не в душу а самое сердце зайдёт!!
показати весь коментар
23.04.2021 10:15 Відповісти
Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва - Цензор.НЕТ 283
показати весь коментар
23.04.2021 10:20 Відповісти
Кофе принес?
Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва - Цензор.НЕТ 9796
показати весь коментар
23.04.2021 10:21 Відповісти
А можливо то був бутафорський офіс.
показати весь коментар
23.04.2021 10:23 Відповісти
свій до свого по своє.. так же ж, 73%ві дебіли-експериментатори?..
але, по-любому, винний Порох та порохоботи, що постійно серуть вам у запрасовані підгузки
показати весь коментар
23.04.2021 10:26 Відповісти
Бурная деятельность, видосики для верующих в квартал
показати весь коментар
23.04.2021 10:30 Відповісти
шоу для Зе лохотрату
показати весь коментар
23.04.2021 10:39 Відповісти
Ха -ха-ха-ха-ха-ха!!!!!! Кто бы сомневался!!!!!
показати весь коментар
23.04.2021 10:40 Відповісти
один обокрал всех, второй брата поставил, должностями торговать, третий браток Киевский бандюган. Вы там случаем не прих.....
показати весь коментар
23.04.2021 10:54 Відповісти
Старый номер - борьба нанайских мальчиков.
показати весь коментар
23.04.2021 11:17 Відповісти
Еще бы!
Эсбэушники, наверное, тапочки с собой принесли, руки помыли и разговаривали в пол голоса.
показати весь коментар
23.04.2021 11:50 Відповісти
Декорация с профанацией:
"Ничего не нашли. Коломойского заранее предупредили об обысках в "Миллениуме" - источник"

https://strana.ua/news/329785-v-khode-obyskov-v-bts-millenium-kolomojskoho-po-delu-tsentrenerho-nicheho-ne-nashli.html
показати весь коментар
23.04.2021 11:54 Відповісти
ІБД
показати весь коментар
23.04.2021 12:03 Відповісти
И кого Зеленский дурит?
показати весь коментар
23.04.2021 12:08 Відповісти
Американцев. Типа мы тоже боремся с Коломойским.
показати весь коментар
23.04.2021 12:57 Відповісти
А Печерскому суду разрешение дал Коломойский.
показати весь коментар
23.04.2021 12:34 Відповісти
Коломойского заранее предупредили об обысках в «Миллениуме» - источник 23 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be.html#respond Комментарии: 0

Обыск, который в четверг, 22 апреля Служба безопасности Украины проводила в столичном бизнес-центре «Миллениум», носил протокольный характер, а Игоря Коломойского заранее предупредили о мероприятии, поэтому ничего не нашли.
Об этом сообщило сегодня издание «Страна» со ссылкой на источник из окружения Коломойского.
«Обыск проходил с 8 до часу ночи с участием сотрудников СБУ по делу Центрэнерго.
Обыск носил протокольный характер, Коломойского предупредили о планируемых мероприятиях заранее, поэтому во время обыска ничего не обнаружили», - сообщил источник.
***
В общем, подтверждается предположение, высказанное сегодня утром в «Экономике от Пророка», что Зеленский этим обыском лишь в очередной раз сымитировал свою борьбу с олигархом Коломойским:
показати весь коментар
23.04.2021 12:52 Відповісти
А то там не знали и не попрятали. Везде лежало пачками. чемоданами, и стогами настоговаными.
показати весь коментар
23.04.2021 19:53 Відповісти
На кого расчитана эта постановочная имитация? На местных зелохов или на требование США о борьбе с коррупцией и олигархами?
Зебыдло схавает---они на мыльных операх взросли.
Но Байден не лох зеленый, он о зеленых договорняках осведомлен и зеленый развод не прокатит.
показати весь коментар
24.04.2021 00:14 Відповісти
журналистка написала, что ничего не изъяли.
мы верим.
зрада-зрадище.
показати весь коментар
24.04.2021 06:42 Відповісти
 
 