Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва

У ході обшуку в офісі Коломойського нічого не вилучили.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала журналістка Тетяна Козирєва, передає Цензор.НЕТ.

"Дозвіл на обшуки у бізнес-центрі Millennium, де у Коломойського офіс, СБУ отримало ухвалою Печерського суду. Далі можна було би не продовжувати, але ще уточню що в ході обшуку, який почався о 20:30 і закінчився о 1:30 ранку нічого не вилучено, НІЧОГО, ні флешки, ні сервера, ні розпароленого ком‘ютера. Але ж картинка красива - силовики із нашивками СБУ, зброя, офіс Коломойського... The show must go on! Як співав Фреді Меркурі. Ну і приймаю ваші ставки на те, який фільм дивився вчора Коломойський - Catch me if you can? The serpent?" - розповіла журналіст.

Раніше стало відомо, що співробітники Служби безпеки України і Служби зовнішньої розвідки провели обшуки в бізнес-центрі "Міленіум", в якому міститься офіс олігарха Ігоря Коломойського.

