Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва
У ході обшуку в офісі Коломойського нічого не вилучили.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала журналістка Тетяна Козирєва, передає Цензор.НЕТ.
"Дозвіл на обшуки у бізнес-центрі Millennium, де у Коломойського офіс, СБУ отримало ухвалою Печерського суду. Далі можна було би не продовжувати, але ще уточню що в ході обшуку, який почався о 20:30 і закінчився о 1:30 ранку нічого не вилучено, НІЧОГО, ні флешки, ні сервера, ні розпароленого ком‘ютера. Але ж картинка красива - силовики із нашивками СБУ, зброя, офіс Коломойського... The show must go on! Як співав Фреді Меркурі. Ну і приймаю ваші ставки на те, який фільм дивився вчора Коломойський - Catch me if you can? The serpent?" - розповіла журналіст.
Раніше стало відомо, що співробітники Служби безпеки України і Служби зовнішньої розвідки провели обшуки в бізнес-центрі "Міленіум", в якому міститься офіс олігарха Ігоря Коломойського.
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Кофе попили хоть?
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але, по-любому, винний Порох та порохоботи, що постійно серуть вам у запрасовані підгузки
Эсбэушники, наверное, тапочки с собой принесли, руки помыли и разговаривали в пол голоса.
"Ничего не нашли. Коломойского заранее предупредили об обысках в "Миллениуме" - источник"
https://strana.ua/news/329785-v-khode-obyskov-v-bts-millenium-kolomojskoho-po-delu-tsentrenerho-nicheho-ne-nashli.html
Обыск, который в четверг, 22 апреля Служба безопасности Украины проводила в столичном бизнес-центре «Миллениум», носил протокольный характер, а Игоря Коломойского заранее предупредили о мероприятии, поэтому ничего не нашли.
Об этом сообщило сегодня издание «Страна» со ссылкой на источник из окружения Коломойского.
«Обыск проходил с 8 до часу ночи с участием сотрудников СБУ по делу Центрэнерго.
Обыск носил протокольный характер, Коломойского предупредили о планируемых мероприятиях заранее, поэтому во время обыска ничего не обнаружили», - сообщил источник.
***
В общем, подтверждается предположение, высказанное сегодня утром в «Экономике от Пророка», что Зеленский этим обыском лишь в очередной раз сымитировал свою борьбу с олигархом Коломойским:
Зебыдло схавает---они на мыльных операх взросли.
Но Байден не лох зеленый, он о зеленых договорняках осведомлен и зеленый развод не прокатит.
мы верим.
зрада-зрадище.