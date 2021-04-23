Харківська, Одеська та Запорізька області порушили алгоритми вакцинації і досі не використали препарати з першої партії, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко передав публічний "привіт" керівникам департаментів охорони здоров'я Харківської, Одеської та Запорізької областей. У регіонах порушено алгоритм МОЗ щодо вакцинації проти коронавірусу.

Про це Ляшко заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в Україну прибула нова партія вакцини Astrazeneca. В областях буде 1950 пунктів щеплення для використання цього препарату. Найбільше в Дніпропетровській області - 204. Найменше в Запорізькій області - 29.

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"Передаю черговий публічний "привіт" керівнику департаменту охорони здоров'я Запорізької області. Буду слідкувати, як буде використовуватись вакцина і який буде доступ для всіх, хто потребує щеплення", - заявив Ляшко.

Також він зазначив, що порушено алгоритм вакцинації в трьох областях.

"Хочу також передати публічний "привіт" ще трьом очільникам департаментів охорони здоров'я. Зокрема, Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритми МОЗ і досі не використали вакцини з першої партії Astrazeneca", - повідомив він.

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Зазначимо, в Україні від початку кампанії вакцинації прищепили проти коронавірусу 508 044 людини.