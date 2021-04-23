Венедіктова на запитання Бутусова, чи був зрив спецоперації щодо "вагнерівців": Я знаю, якої відповіді ви чекаєте і що ви потім будете з цією відповіддю робити. ВIДЕО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що не може розголошувати деталі розслідування справи про зрив спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнера".

Про це заявила Венедіктова у відповідь на запитання головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в ефірі програми "Право на владу".

"Зараз якраз чергове загострення, і Росія демонструє здатність напасти на Україну. У нас в серпні минулого року був великий скандал, коли була зірвана спецоперація головного управління розвідки із захоплення 28 російських терористів. У цій загрозливій ​​ситуації ми розуміємо, на скільки б це був важливий козир для України - відразу 28 російських терористів були у нас в руках. Ця операція проводилася з нашими союзниками - спецслужбами США. Відомо про це стало в серпні минулого року. Минуло 8 місяців. Ви зараз сказали, що порушено адміністративну справу за позовом нардепа Веніславського. На скільки я знаю, ваш заступник Максим Якубовський курує цю справу і провів допити у цій справі великої кількості посадових осіб. Тому у мене питання, скажіть, будь ласка, чи вдалося правоохоронним органам за 8 місяців з'ясувати - була спецоперація чи ні? Чи була вона зірвана?", - запитав Бутусов.

Також журналіст поставив ще одне запитання: "29 вересня мене запросили у справі про розголошення держаної таємниці щодо цієї спецоперації в ДБР. Я прибув в ДБР відразу, повідомив всю відому мені інформацію і минуло 8 місяців і я хочу отримати відповідь: я розголошував державну таємницю, таємниця була? Була спецоперація, був провал?"

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Генпрокурор заявила, що справа "вагнерівців" резонансна.

"Я знаю що ви людина, яка вміє правильно ставити питання, і я розумію, яку відповідь ви очікуєте і що ви з цією відповіддю потім будете робити", - сказала Венедіктова.

"Щоб сказати, до чого дійшло слідство, про це скаже слідство. ... Я не є процесуальним керівником у цій справі, я не можу розголошувати. Почекаймо, коли відповідь нам дадуть слідчі прокурори у справі", - заявила генпрокурор.

Відповідаючи на друге запитання Венедіктова сказала: "Я не готова відповісти. У понеділок заслухаю цю справу, в понеділок обов'язково з вами зв'яжемося і вам повідомлять, що там у нас реально відбувається".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.