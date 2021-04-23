Венедіктова на запитання Бутусова, чи був зрив спецоперації щодо "вагнерівців": Я знаю, якої відповіді ви чекаєте і що ви потім будете з цією відповіддю робити. ВIДЕО
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що не може розголошувати деталі розслідування справи про зрив спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнера".
Про це заявила Венедіктова у відповідь на запитання головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в ефірі програми "Право на владу".
"Зараз якраз чергове загострення, і Росія демонструє здатність напасти на Україну. У нас в серпні минулого року був великий скандал, коли була зірвана спецоперація головного управління розвідки із захоплення 28 російських терористів. У цій загрозливій ситуації ми розуміємо, на скільки б це був важливий козир для України - відразу 28 російських терористів були у нас в руках. Ця операція проводилася з нашими союзниками - спецслужбами США. Відомо про це стало в серпні минулого року. Минуло 8 місяців. Ви зараз сказали, що порушено адміністративну справу за позовом нардепа Веніславського. На скільки я знаю, ваш заступник Максим Якубовський курує цю справу і провів допити у цій справі великої кількості посадових осіб. Тому у мене питання, скажіть, будь ласка, чи вдалося правоохоронним органам за 8 місяців з'ясувати - була спецоперація чи ні? Чи була вона зірвана?", - запитав Бутусов.
Також журналіст поставив ще одне запитання: "29 вересня мене запросили у справі про розголошення держаної таємниці щодо цієї спецоперації в ДБР. Я прибув в ДБР відразу, повідомив всю відому мені інформацію і минуло 8 місяців і я хочу отримати відповідь: я розголошував державну таємницю, таємниця була? Була спецоперація, був провал?"
Генпрокурор заявила, що справа "вагнерівців" резонансна.
"Я знаю що ви людина, яка вміє правильно ставити питання, і я розумію, яку відповідь ви очікуєте і що ви з цією відповіддю потім будете робити", - сказала Венедіктова.
"Щоб сказати, до чого дійшло слідство, про це скаже слідство. ... Я не є процесуальним керівником у цій справі, я не можу розголошувати. Почекаймо, коли відповідь нам дадуть слідчі прокурори у справі", - заявила генпрокурор.
Відповідаючи на друге запитання Венедіктова сказала: "Я не готова відповісти. У понеділок заслухаю цю справу, в понеділок обов'язково з вами зв'яжемося і вам повідомлять, що там у нас реально відбувається".
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Є два способи розкласти націю: карати невинних і не карати винних."
От цим по факту і займається зелена пліснява.
ПІДЕ РАЗОМ З Зе ТОВПОЮ НА ЗОНУ
Так звана КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
горе луковое???= лукаво-никакое...(((