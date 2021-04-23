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Новини Агресія Росії проти України
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Венедіктова на запитання Бутусова, чи був зрив спецоперації щодо "вагнерівців": Я знаю, якої відповіді ви чекаєте і що ви потім будете з цією відповіддю робити. ВIДЕО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що не може розголошувати деталі розслідування справи про зрив спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнера".

Про це заявила Венедіктова у відповідь на запитання головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в ефірі програми "Право на владу".

"Зараз якраз чергове загострення, і Росія демонструє здатність напасти на Україну. У нас в серпні минулого року був великий скандал, коли була зірвана спецоперація головного управління розвідки із захоплення 28 російських терористів. У цій загрозливій ​​ситуації ми розуміємо, на скільки б це був важливий козир для України - відразу 28 російських терористів були у нас в руках. Ця операція проводилася з нашими союзниками - спецслужбами США. Відомо про це стало в серпні минулого року. Минуло 8 місяців. Ви зараз сказали, що порушено адміністративну справу за позовом нардепа Веніславського. На скільки я знаю, ваш заступник Максим Якубовський курує цю справу і провів допити у цій справі великої кількості посадових осіб. Тому у мене питання, скажіть, будь ласка, чи вдалося правоохоронним органам за 8 місяців з'ясувати - була спецоперація чи ні? Чи була вона зірвана?", - запитав Бутусов.

Також журналіст поставив ще одне запитання: "29 вересня мене запросили у справі про розголошення держаної таємниці щодо цієї спецоперації в ДБР. Я прибув в ДБР відразу, повідомив всю відому мені інформацію і минуло 8 місяців і я хочу отримати відповідь: я розголошував державну таємницю, таємниця була? Була спецоперація, був провал?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: У РНБО немає жодного документа про "вагнерівців"

Генпрокурор заявила, що справа "вагнерівців" резонансна.

"Я знаю що ви людина, яка вміє правильно ставити питання, і я розумію, яку відповідь ви очікуєте і що ви з цією відповіддю потім будете робити", - сказала Венедіктова.

"Щоб сказати, до чого дійшло слідство, про це скаже слідство. ... Я не є процесуальним керівником у цій справі, я не можу розголошувати. Почекаймо, коли відповідь нам дадуть слідчі прокурори у справі", - заявила генпрокурор.

Відповідаючи на друге запитання Венедіктова сказала: "Я не готова відповісти. У понеділок заслухаю цю справу, в понеділок обов'язково з вами зв'яжемося і вам повідомлять, що там у нас реально відбувається".

Також читайте: Вихід фільму Belligcat про провал спецоперації з "вагнерівцями" перенесли на кінець квітня, - Бутусов

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

Бутусов Юрій (3622) ПВК Вагнер (1543) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+57
Петляє між каплями як і ЗЕ.
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23.04.2021 10:17 Відповісти
+56
Венедиктова на вопрос Бутусова, был ли срыв спецоперации по "вагнеровцам".-Чтобы да так нет.
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23.04.2021 10:16 Відповісти
+50
Венедіктова на запитання Бутусова, чи був зрив спецоперації щодо "вагнерівців": Я знаю, якої відповіді ви чекаєте і що ви потім будете з цією відповіддю робити - Цензор.НЕТ 1156
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23.04.2021 10:38 Відповісти
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І усе це призводить до негативних наслідків. Як казав Ф.Енгельс:
"Є два способи розкласти націю: карати невинних і не карати винних."
От цим по факту і займається зелена пліснява.
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23.04.2021 21:58 Відповісти
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не может разглашать детали расследования дела о срыве спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнера". Источник: https://censor.net/ru/n3261548

ПІДЕ РАЗОМ З Зе ТОВПОЮ НА ЗОНУ
Так звана КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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23.04.2021 22:22 Відповісти
уровень полемики (ответов) - даже ниже студента второго курса юрфака...(((
горе луковое???= лукаво-никакое...(((
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23.04.2021 22:37 Відповісти
Бутусов хорош, но эта девица тоже Карлсона в детстве читала. "Вы перестали пить коньяк по утрам - да или нет?"
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23.04.2021 23:10 Відповісти
ще з часів розвинутого соціалізма генпрокурор двома ногами стояв на захисті ітересів "економически господствующего класа". А з часів піскуна -прокуратура доповнила свій набутий статус і стала "крепким органом" по вимагательству. 90 процентів кримсправ по економіці -це інспірація триглавого дракона - це і є основним заробітком прокурорів(похер,яка масть і колір). Венедиктова тоже вкрутилась. А якщо не буде захищати козирів - геть з пляжу. в інтервю чітко дала зрзуміти Бутусова -я не я і .... не моя.
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24.04.2021 07:37 Відповісти
Все ждут правду, а как потом это использовать - увидим😁
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24.04.2021 09:03 Відповісти
Дело "вагнеровцев" это кремлёвско-порошенковская спецоперация по дискридитации зеленского и бутусову пора не вопросы задавать на эфирах, а думать о том, что порошенко втянул его в измену Родины и бежать с повиной к следователю, сдавать своих сообщников.
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24.04.2021 09:35 Відповісти
Шаболда, ...лять...
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24.04.2021 09:56 Відповісти
Х
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24.04.2021 10:16 Відповісти
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