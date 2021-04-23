Україні потрібно брати приклад з Азербайджану, який, перебуваючи в рамках "мінських угод", зміг силою повернути свої території, - Бутусов. ВIДЕО

Україні необхідно за прикладом Азербайджану вибудувати незалежну економічну і військову стратегію, відокремитися від Росії, створити нові військово-політичні союзи.

Про це в ефірі "Право на владу" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Війна триває. І сьогодні (22 квітня. - Ред.) загинув український воїн від російської ракети. Напруга не вщухає, тривають обстріли і загроза нікуди не зникла. Відведення російських військ - це відпрацювання стратегічного розгортання. Вони швидко розгорнулися, швидко пішли. Все це військово-політична демонстрація, яка може бути повторена в будь-який момент", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, Україна здобула абсолютно переконливу політичну перемогу.

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"Це результат 7 років опору, це результат зваженої і послідовної при двох президентах зовнішньої політики, яка була на це спрямована. Якщо порівняти ситуацію з 2014 роком, дійсно, змінилося абсолютно все. Пам'ятаю, що перша спільна заява НАТО в 2014 році була після того, як Росія захопила Крим. 1 квітня НАТО зробило спільну заяву щодо ситуації в Україні і визначило таким чином курс на підтримку. Тобто ми вже були окуповані, більше місяця тривала окупація і тільки після цього Альянс висловив свою позицію. Зараз - навпаки. Ми побачили безпрецедентну підтримку всього Західного світу, всіх країн, НАТО, Європейського Союзу. ... Це абсолютна зміна ситуації і велике досягнення України", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

Крім того, Бутусов додав, що в інформаційному плані Україна здобула абсолютну перемогу, адже ніяка російська пропаганда на порядок денний у світі не впливає.

"Однак хотів би сказати, що є і "але". Ми постійно граємо виключно в дипломатичному порядку денному у відносинах з Росією за ці сім років. Сьогодні Путін показав: ніяким мирним шляхом він не збирається жодним чином вирішувати проблему ні Криму, ні Донбасу. Це він обрав шлях, він продемонстрував - ніякої миролюбності, це буде тривала війна на роки. Повинна бути своя політична гра, ми повинні це говорити, але війна йде не тільки в політичній площині, вона йде в інформаційній, економічній і у військовій. Так ось в економічній і військовій у нас є великі проблеми, які ми повинні вирішувати", - підкреслив журналіст.

Також Бутусов навів приклад Нагірного Карабаху, де протягом 26 років діяли "мінські угоди".

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"Участь у цій дипломатичній стратегії не заважала керівництву Азербайджану вибудувати незалежну економічну і військову стратегію, відокремитися від Росії, створити нові військово-політичні союзи і набути ті здібності, коли прийшов час зручний, повернути силою те, що їм по праву належить. Це для нас приклад, який ми повинні наслідувати".