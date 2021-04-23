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Новини Агресія Росії проти України
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Україні потрібно брати приклад з Азербайджану, який, перебуваючи в рамках "мінських угод", зміг силою повернути свої території, - Бутусов. ВIДЕО

Україні необхідно за прикладом Азербайджану вибудувати незалежну економічну і військову стратегію, відокремитися від Росії, створити нові військово-політичні союзи.

Про це в ефірі "Право на владу" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Війна триває. І сьогодні (22 квітня. - Ред.) загинув український воїн від російської ракети. Напруга не вщухає, тривають обстріли і загроза нікуди не зникла. Відведення російських військ - це відпрацювання стратегічного розгортання. Вони швидко розгорнулися, швидко пішли. Все це військово-політична демонстрація, яка може бути повторена в будь-який момент", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, Україна здобула абсолютно переконливу політичну перемогу.

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"Це результат 7 років опору, це результат зваженої і послідовної при двох президентах зовнішньої політики, яка була на це спрямована. Якщо порівняти ситуацію з 2014 роком, дійсно, змінилося абсолютно все. Пам'ятаю, що перша спільна заява НАТО в 2014 році була після того, як Росія захопила Крим. 1 квітня НАТО зробило спільну заяву щодо ситуації в Україні і визначило таким чином курс на підтримку. Тобто ми вже були окуповані, більше місяця тривала окупація і тільки після цього Альянс висловив свою позицію. Зараз - навпаки. Ми побачили безпрецедентну підтримку всього Західного світу, всіх країн, НАТО, Європейського Союзу. ... Це абсолютна зміна ситуації і велике досягнення України", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

Крім того, Бутусов додав, що в інформаційному плані Україна здобула абсолютну перемогу, адже ніяка російська пропаганда на порядок денний у світі не впливає.

"Однак хотів би сказати, що є і "але". Ми постійно граємо виключно в дипломатичному порядку денному у відносинах з Росією за ці сім років. Сьогодні Путін показав: ніяким мирним шляхом він не збирається жодним чином вирішувати проблему ні Криму, ні Донбасу. Це він обрав шлях, він продемонстрував - ніякої миролюбності, це буде тривала війна на роки. Повинна бути своя політична гра, ми повинні це говорити, але війна йде не тільки в політичній площині, вона йде в інформаційній, економічній і у військовій. Так ось в економічній і військовій у нас є великі проблеми, які ми повинні вирішувати", - підкреслив журналіст.

Також Бутусов навів приклад Нагірного Карабаху, де протягом 26 років діяли "мінські угоди".

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"Участь у цій дипломатичній стратегії не заважала керівництву Азербайджану вибудувати незалежну економічну і військову стратегію, відокремитися від Росії, створити нові військово-політичні союзи і набути ті здібності, коли прийшов час зручний, повернути силою те, що їм по праву належить. Це для нас приклад, який ми повинні наслідувати".

Автор: 

Азербайджан (858) НАТО (6636) росія (66431) Бутусов Юрій (3622) мінські угоди (2231) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+29
в Азербайджане нефть, у нас воры... неравные условия)))
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23.04.2021 10:30 Відповісти
+27
И у армян нет общей границы с мордором. Это самое важное во всей этой войне было. Иначе такой лафы у Азербайджана не было бы.
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23.04.2021 10:49 Відповісти
+22
В азербайджане была турция с мощнейшим впк и эффектом неожиданности. У нас нкт ни того ни другого
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23.04.2021 10:29 Відповісти
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А ничего что Путин помог азерам и сдпл свою Армению... И Алиев благодарен путину, вакцины им тоже дали , но цензор конечно же это не написал) у турков,азеров своя игра с рузгими
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23.04.2021 11:01 Відповісти
Про вакцину передану з московії для Азербайджана , пруф видайте , плиз,..
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23.04.2021 21:41 Відповісти
Любой запрос в гугл - "спутник v Азербайджан" и будут запросы , видео...
А так за март...

В Азербайджане одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится на сайте азербайджанского Минздрава.

«Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики одобрило использование вакцины «Спутник V», произведенной в Российской Федерации», - говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что сейчас ведутся переговоры о доставке препарата в страну в ближайшее время.
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24.04.2021 07:19 Відповісти
Вот в начале апреля у них. Вообще вакцины это дело каждой страны...

В Баку набирают добровольцев для исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca.
Испытания проводит Бакинский оздоровительный центр.
В испытаниях смогут участвовать граждане старше 18 лет.
У пациентов есть право выйти из программы исследования на любом этапе. Риски, связанные с испытаниями, будут застрахованы.
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24.04.2021 07:25 Відповісти
В Азербайджані говорили вірменською на всіх свої каналах?
В Азербайджані населення голосувало за провірменські партії?
В Азербайджані місцеві вважали себе вірменами і казали "какой разніца?"
Так отож...

Нам до Азербайджана, як Зеленському до Богдана Хмельницького...
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23.04.2021 11:02 Відповісти
казаки шинкарей и клоунов в гетьманы не выбирали
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23.04.2021 12:20 Відповісти
И где теперь те казаки?
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23.04.2021 12:33 Відповісти
Казаки - на росії. Скільки вас вчити...
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24.04.2021 08:15 Відповісти
Трохи не так, на сросії кізяки...
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25.04.2021 12:06 Відповісти
А може їх звести разом, щоб побалакали?
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23.04.2021 19:32 Відповісти
Юра , Ви забули...., що : у кацапів 450 км не-контрольованоїго нами кордону , та понад 1.5 мільйона анклаво - аборигенів, у яких у всіх практично із часом буде книжка із мутованою куркою.....- а також те, що кацапія не залишить можливості через "відкриту фазу" конфлікту втрачати контроль над Україною......- тут головне інше ? чи потрібні ті уже "території" із мутантами сьогоднішній Україні - там " саркома" - від якої уже давно пора позбутися.........
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23.04.2021 11:03 Відповісти
Знаешь в Св. Письме написано шо человеку не даётся трудностей которые он не преодолел бы, а ты пишешь про херового танцора которому шото мешает. Вот так одни становятся чемпионами мира а у других спильный кордон и ище якась подпэхня.
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24.04.2021 02:29 Відповісти
знаешь....- я окромя писаний святых , еще большой практик- и все эти "идущий осилит...."- прошел....- знаю , что быстрее "доехать" и " долететь".....- поверь ...- хоть и это условно.... Живи долго ....- следи за событиями....- не меняй ник....- и лет так через......( пример ГДР- ФРГ, будет не уместен....) расскажешь о "чемпионах"....- "аденому" операбельную нужно оперировать....- иначе "убъет" весь организм - который и так не очень "здоров"....
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24.04.2021 17:54 Відповісти
Можно, для начала, взять пример и с Азейбарджана! Но лучше с США, Германии, Швейцарии ...
Для начала, поднять ВВП на душу населения в 2021 до уровня Азейбарджана.
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23.04.2021 11:42 Відповісти
У Азербайджана есть нефть и газ. Им есть чем заплатить за израильское оружие. У них за спиной Турция и Эрдоган. У нас х... с маслом. И как Юра себе представляет наше наступление? Он конечно впереди пойдет верхом на броне? Не?
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23.04.2021 11:44 Відповісти
Каждое утро в 9.00 на плацу вастраивают всё подразделение на развод, ипани туда кассетной точкой первый в 9.02.
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24.04.2021 02:33 Відповісти
Форбс опубликовал "бедность": Ренат Ахметов с 2,8 млрд, до7,6 за этот год? Никто не уменьшил свои "кровные". Саакашвили говорит о 37 млрд мимо касы, в карманы и дальше в забугорье. Коломойский с партнерами купил в США 13 металлургических комбинатов, злые языки говорят что на денежки Привата, тоесть на наши с вами... А вы, Кролик не скромный, или бот-провокатор всепропальщик, или недалекий. Понятно что в капиталиста нет родины, но государственная машина должна защищать государство от агрессора, и возможностей и средств более чем достаточно в Украине, и маленький Азейбайжан, по возможностях рядом не стоял. К примеру: Байден собирается брать со своих богатых 40%, наши платят в офшорах смешные 15!
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24.04.2021 08:12 Відповісти
Не смеши тролль. За какую "власть" борецца Бутусов? Напиши, может чего не знаем.
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23.04.2021 12:37 Відповісти
Это тебе Подоляка так сказал? Почитай статьи здесь об Петре до и сразу после выборов. Хотя, ты и так их читал. И знаешь, шо тогда писалось...
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23.04.2021 17:00 Відповісти
Та то ботяра, ему сказали шо писать, воно и пише. А само не в теме.
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23.04.2021 21:12 Відповісти
Он прыхыльнык свободной Украины и фанат сильных ЗСУ, если ты ослеп то тебе к окулисту.
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24.04.2021 02:35 Відповісти
Ок, только Бутусов будет в первом батальоне который пойдет на Крым.
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23.04.2021 11:50 Відповісти
І з ним ще мільйони українських патріотів
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23.04.2021 19:31 Відповісти
А ти де будеш - в кущах чи під мамкиною спідницею? Почни із себе, а потім вказуй іншим!
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23.04.2021 19:59 Відповісти
Та легко, можешь и не сомневаться.
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24.04.2021 02:36 Відповісти
Если соберутся такие умники и пойдут в наступление будет большое кровопролитие
вовремя их остановить и отправить на отдых
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23.04.2021 11:56 Відповісти
Україні потрібно брати приклад з Азербайджану, який, перебуваючи в рамках "мінських угод", зміг силою повернути свої території, - Бутусов - Цензор.НЕТ 34
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23.04.2021 12:01 Відповісти
Освобождать надо свои территории от внутренних паразитов. Для начала.
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23.04.2021 12:19 Відповісти
Азерів підтримували турки,дірявих підтримуе )(уйло,а Україну західний міцний язик. Вперед з палками під кацапські ракети та бомби!!! Урааааааа
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23.04.2021 12:28 Відповісти
Ну, да. Главнокомандующий парадами вон в Москву собрался, Мендель обьявила. Там как раз и будет реализовываться "Карабахский сценарий" только наоборот. После телемарафона поедет и подпишет дорожную карту по "формуле Штангельциркуля". Вот и весь "Карабах"!
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23.04.2021 12:35 Відповісти
Але ні Порошенко , ні Зеленський не відвойовували силою Донбас.
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23.04.2021 12:35 Відповісти
Ти приколюєся? Саме як раз Порошенко і відвойовував Донбас, а ось зеленськоє точно ні!
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23.04.2021 20:00 Відповісти
Що відвоював?) Дав Гіркіну спокійно пройти колоною зі СЛов'янська в Донецьк?
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23.04.2021 23:04 Відповісти
Дооо, сам шлагбаум открывал.
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24.04.2021 02:39 Відповісти
На Пороха московити зуб наточили , якраз - за те , що опирався окупантам тим що було під рукою на той час ...
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23.04.2021 20:47 Відповісти
Для тих, в кого ЗЕлена пліснява виїла мізки, або для тих, хто робить вигляд, що "підзабув" нагадаю:
Червень-серпень 2014 р. звільнення від російської окупації українських міст: Лимана (4 червня), Маріуполя (13 червня), Щастя (14 червня), Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки (5 липня), Бахмута (6 липня), Торецька (21 липня), Авдіївки (30 липня), Красногорівки (1 серпня), Мар'їнки (4 серпня), Попасної (22 липня), Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного (24 липня) та інших великих і малих міст, сіл та інших населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. Відновлено контроль над ділянкою у понад 250 кілометрів українсько-російського кордону. До проведення АТО залучено понад 24 тисячі військовослужбовців ЗС України.

А скільки міст, сіл та містечок звільнено при ЗЕленому хєнєралісімусє?? Може хтось з "зелених" підкаже??
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24.04.2021 19:34 Відповісти
просто шухер намечен (либо перенесен) на август/сентябрь или на год по ситуации а зелёная
плесень вполне устраивает кремлядей просто даже одной бездеятельностью хаотичность и
бестолковостью.
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23.04.2021 12:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dYnZXPtZvyc
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23.04.2021 13:04 Відповісти
По моему мнению, Юрий Бутусов в данной ситуации не прав!!! Путлер уже давно просчитал такой ход. Как переселенец, Я периодически бывал в ОРДЛО - у меня там много родственников, большая часть населения уже получили российские паспорта, многие имеют и российский паспорт и украинский, И просто достают тот паспорт который выгодно в зависимости от ситуации и размера соцсвыплат. Если Украина включит силовой сценарий и военным путем зайдет в ОРДЛО то фактически выгонять они будут уже "граждан российской федерации" по паспорту..............А этого Кацапия и ждет, для нее это будет прямым основанием для вторжения и защиты "граждан России" пусть даже на чужой территории...Ведь нападение ВСУ уже будет на граждан с "российским паспортом" .. В итоге получим противоположный эффект с кучей трупов,отходом на предыдущие позиции и хреновым конечным сценарием, где Украина будет выглядить вомногом как агрессор.......
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23.04.2021 13:28 Відповісти
за двойное гражданство - тюрьма! за тройное - тоже, и тд . Кто на территории Украины с рф паспортом без регистрации - тот нелегал и террорист. Законы надо принимать правильные!
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23.04.2021 14:54 Відповісти
Так путлеру і ко. зовсім все-рівно , чи будемо штурмувати окуповані РФією землі , а чи ні . Ординці хочуть війни , все решта їм до бояри .
Ото-ж шукаємо світову підтримку і складаємо план визволення "народу Донбасу" ...
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23.04.2021 20:54 Відповісти
Украина в нынешних реалиях уже никогда не будет выглядеть как агрессор даже если точками и пионами пол Донецка укатать, с кацапами уже работают как с рыбой на крючке и рыбаки по опытнее чем Украина.
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24.04.2021 02:11 Відповісти
кто будет брать??? Заслуженный Уклонист, малоПИД,,роский, нарко-Дегенерат у которого имущество в Крыму( которое Оно переоформляло по ПИД,,,рашенским законам) или "бизнес с офшорами которые связаны то-же с Фекалистаном и которыми руководят его подельники шефиры???
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23.04.2021 14:35 Відповісти
Давно замечено: когда журналисты под аплодисменты публики уходят с разговорных шоу и берутся за реальное дело - обеспечен успех. Журналист Мустафа Найем, к примеру, умело реформирует Оборонпром, а Сережа Лещенко - Укрзализныцю. Неплох и зарубежный опыт. Недавний журналист Пашинян вообще привел к успеху Армению.
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23.04.2021 14:52 Відповісти
Да, а вот актёр театра и кино Рони Рейган например очень даже классно отстрелялся в свой срок, а ведь тоже гуманитарий, так шо узко мыслишь , криво кладёшь.
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24.04.2021 02:14 Відповісти
так не тільки критикуй...навіть солов"ьов кратикує....ти ще й допомагай...
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23.04.2021 15:36 Відповісти
Зря іронізуєте , "шановний" .
Якраз Юрій і є тим журналістом , який реально говорить про реальні теми ...
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23.04.2021 20:57 Відповісти
Цензор это его детище, первый по посещаемости в стране , так шо на этом фронте информвойны он уже первый в авангарде атаки.Не можешь срать не мучай жопу.
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24.04.2021 02:17 Відповісти
...Брать пример? А если бы рашка влезла в этот конфликт,то и Азербайджану мало не показалось бы,слава Богу,Турция поддержала,хорошо умничать в Киеве,а не на передовой.Слава Воинам,Героям Украины! Кожному з вас уклін та подяка!
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23.04.2021 16:36 Відповісти
Дооо, конечно вообще азеры к своей победе вообще даже не причём.Твой высер реально напомнил вечный результат в хоккее между кацапами и Канадой - нееее, ну мы бы порвали а не просрали 6-3 если бы Ковальчук Овечкину под нос в 3 тайме не пернул.
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24.04.2021 02:20 Відповісти
Украине необходимо по примеру Азербайджана выстроить независимую экономическую и военную стратегию, отделиться от России, создать новые военно-политические союзы. Источник: https://censor.net/ru/n3261554

ЦЕ ТАК, ЗА ВИНЯТКОМ ОДНОГО - ПОКИ Зе КЛОУН ПРИ ВЛАДІ ТО ПРО НІЯКЕ ВІЙСЬКОВУ ВІДПОВІДЬ НА АГРЕСІЮ КРЕМЛЯ НЕ БУДЕ
Будуть одні відосікі і шутки з репертуару Голобородька.
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23.04.2021 17:09 Відповісти
Без помощи Турции Азербайджан никогда бы не выиграл войну , и Бутусов вроде бы адекватный журналист а пишет такую ерунду .
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23.04.2021 17:14 Відповісти
А кто мешает Украине предложить Турции экономические преференции турецкому бизнесу в Украине и освобождение от налогов на 100 лет тем, кто будет работать в освобожденном украинском Крыму?
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23.04.2021 18:40 Відповісти
А кто мешает тебе подсунуть свою жену соседу по богаче шоб он тебе на своём Бэнтли дал один раз прокатится?
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24.04.2021 02:24 Відповісти
Если тебе ничего не мешает, то продолжай сам кататься на Бентли с соседом. Хотя, можешь ему еще твою мать предложить.
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24.04.2021 05:09 Відповісти
Пороха потрібно підключити до теми з його дипломатичними контактами у всьому світі .
А так Голобородько сам поки-що продовжує грати ...
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23.04.2021 21:00 Відповісти
С Зетварями, и агентами куйла, это не реально.
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23.04.2021 19:12 Відповісти
за азеров турция вписалась по полной и плюс армяне как раз вовремя решили что на западе кормят слаще и поссорились с рф, так что там было без вариантов, турки получили понты, азеры немножко земли, армяне показательную порку
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23.04.2021 20:26 Відповісти
А Порошенко говорит, что "Минску" альтернативы нет, особому статусу альтернативы нет, ОБСЕ альтернативы нет, и вообще дамбас страдает без коммункации с Украиной. Ну не может же величайший полководец и дипломат вот так ошибаться.
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23.04.2021 21:29 Відповісти
Ты тупорылым уродился, или то позже мамка тебя по голове сковородкой п...дила?
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25.04.2021 05:30 Відповісти
Україні потрібно брати приклад з Азербайджану, який, перебуваючи в рамках "мінських угод", зміг силою повернути свої території, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2563
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23.04.2021 21:31 Відповісти
В нынешних условиях мы не сможем вернуть Крым и Донбасс силовым путем. Можно долго об этом говорить, но пока нет никакого улучшения ситуации в экономике. Украинская армия стала более экипированной, оснащенной и боеспособной, но все равно Россия, 2-я армия мира, это неравный соперник. Разные весовые категории.
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23.04.2021 21:38 Відповісти
Какая она 2-я? У китайцев она больше, у англичан профессиональнее и боеспособнее. Это как минимум.
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25.04.2021 09:50 Відповісти
блаблабла. иди освобождай. Это возможно в союзе в Китаем разве что.
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24.04.2021 05:35 Відповісти
Там Путин фактически поддержал Азербайджан в его стремлении вернуть территории. Построение полноценной системы ПВО по финансам определённо самый затратный в армии. У Армении просто не было денег. В случае с Донбассом Россия наверняка воздух прикроет.
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24.04.2021 10:05 Відповісти
Більше скажу. Адепти секти "роби як Азербайджан", не можуть відповісти: якщо Азербайджан здобув військову перемогу, чому він не взяв Степанакерт, коли вірмени вже припинили опір? Чому азербайджанці зупинились? А тому що це був договірняк між Путіним і Алієвим. І Азербацджан взяв рівно стільки теритооії, скільки Росія дозволила. А Росія натомість ввела в Карабах свої війська з дозволу Азербайджану.Треба бути ідіотом, щоб пропонувати зробити так само на Донбасі
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26.04.2021 08:06 Відповісти
Пример брать надо, так кто ж его возьмет, он же для зелеботов "памятник"...
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24.04.2021 12:11 Відповісти
Предложенный Бутусовым вариант - это некомпетенция минимум.
1. Россия тоже может воспользоваться "опытом" Азербайджана. И идентичные нефтедоллары ей в этом помогут.
2. После произошедшей переброски войск маниакальный убийца самоидентифицировался.
Просто уж очень резко диссонирует образ российской пропаганды Украины как стороны пытающейся коварно напасть на "мырный" Донбасс и реальности, в которой есть главнокомандующий Зеленский, который ни в уме, ни в воле замечен не был.
Фактически Зеленский - это инфантил, для которого президентсво - это такой развлекателный тур без выхода из зоны комфорта. Достаточно передать полномочия окружающим и можно не вылазить из тёплой ванны. Помните его фразу: "Мы все президенты!"? Это же инфантильный сигнал к окружению - думайте, предлагайте, а я особо напрягаться не собираюсь. Такая себе отмазка, что решения будем принимать коллегиально - мы же все президенты, типа.
Добавьте к этому инфантильную фразу по НАТО - "Байден должен что-то там сделать" Ключевое слово "должен". Не страна должна соответсвовать критериям цивилизованного общества, а должен Байден. Что должен? Закрыть глаза на коррупцию? на некомпетентность? на инфантильность?
И вот этот инфантил и есть угроза по версии российской пропаганды? Диссонанс был таким мегаогромным, что кроме желания новых убийств, теперь уже без вариантов, маниакальным убийцей не могло быть другой причиной, объясняющей этот процесс.
А с маниакальным убийцей необходимо только сражаться - психи воспринимают попытки с ними попи-деть как слабость жертвы.
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24.04.2021 12:27 Відповісти
ну от, вже й Бутусов визнає, що Україною повинен правити етнічний українець; нагадаю, що останній такий був Петро Шелест і це було 50 років тому...
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24.04.2021 14:37 Відповісти
Да что вы тут рассказываете, тут сборище патологических трусов и лже-пацифистов. "Богатый" Азербайджан с ВВП 48 млрд, и "нищая" Украина с ВВП 154 млрд. $. Вам дать хоть десять запасов всех мировых арсеналов ядерного оружия, но вы все равно не нажали бы кнопку и не дали бы приказ: Открыть огонь!. Потому что вы трусы, признайтесь сами себе. Вы напоминаете жертву, которая пока болела, в её дом ввалился хулиган, который раньше прикидывался другом, и отжал одну из комнат в вашем доме, и поселил там своих родственников. А вы сразу дико кинулись... нет не отбивать свое, а выдумывать причины почему нельзя выгнать хулигана из СВОЕГО дома. Он очень сильный, он может ударить, он может... и уже труситесь от страха и тут же выдумываете причины объясняющие вашу паталогическую трусость. Это позорище. Поэтому разница только одна и она не материальная, они смелые и мудрые, а вы жалкие трусы
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24.04.2021 17:13 Відповісти
армения феодальная страна .
её крайне нищим народом правят местные бандиты которые обложили людей данью:- если хочешь купить барана то покупай два что бы один отдать мне.
в россии совсем не так
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24.04.2021 18:23 Відповісти
Я б на місці нашої держави задумався над вирішенням питання Придністров'я. Це така тонка смужка 10-20 км товщиною по правому берегу Дністра. Як ми можемо вирішити питання Донбасу, коли в тилу така лажа? і головне біля цього Придністров'я немає ніякої РФ 30% населення цього самого Придністров'я це молдавани, і 30% це українці.
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24.04.2021 22:44 Відповісти
Україну вчать не одну тисячу років, навчаючись і Москву створила, тепер не знає куди її всунути!!!- вчать, вчать - одні двійки!!!
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25.04.2021 08:33 Відповісти
КБ "Південне" створює ЗРС "Кільчень" з дальністю 280 км

Конструкторське бюро"Південне" розробляє інноваційну зенітну ракетну систему "Кільчень" з можливістю враження цілей на відстані 280 км.
За словами т.в.о. гендиректора "Південного" Олександра Кушнарьова, "Кільчень" це багатоканальна система з високоманевреною ракетою.

Система будується на засадах мереже- та датацентричності в управлінні і машинного самонавчання. Вона використовуватиме мерехтливі командні пункти.
Начальник відділення розробки, випробувань та експлуатації засобів автоматизації і забезпечення наземних і мобільних ракетних комплексів КБ "Південне" Костянтин Корнєєв розповів, що ЗРС "Кільчень" є "системою-перевертнем" завдяки можливості швидко змінювати конфігурацію налаштувань. В ході бойового застосування вона не матиме постійної структури, а її порядок буде постійно змінюватися.
"Серце" - командні пункти - недосяжні противнику. Таких сердець кілька і частина з них перебуває у віртуальних структурах в "хмарах". Таку автоматизовану систему управління майже неможливо знищити звичайною летальною зброєю, - уточнив Корнєєв.
"Кільчень" забезпечуватиме мультирадарну обробку інформації. ЗРС "Кільчень" має у своєму складі радіолокаційні станції виявлення та цілевказання. Всі РЛС українського виробництва і покривають X-, C- та S-діапазони. У зенітній ракеті системи "Кільчень" використовуватиметься активна радіолокаційна головка самонаведення міліметрового діапазону.
За словами начальника групи проектного відділу КБ "Південне" Валерія Перькова, ЗРС "Кільчень" зможе вести боротьбу з усіма існуючими та перспективними літальними апаратами повітряного нападу. В тому числі і тими, які побудовані по технології "стелс" в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.
До складу "Кільчень" входять до 6 ЗРК, які здатні вражати аеродинамічні цілі на відстані до 280 км. ЗРС зможе обстрілювати до 12 цілей, 6 з яких можуть бути балістичними. Або до 16 аеродинамічних. Одночасно наводити 2 керовані ЗР на аеродинамічну ціль, або до 4 ракет на кожну балістичну ціль, - розкрив деталі розробки Валерій Перьков.https://mil.in.ua/uk/news/kb-pivdenne-stvoryuye-zrs-kilchen-z-dalnistyu-280-km/
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25.04.2021 14:00 Відповісти
Єдине, чого досяг Азербайджан це те, що вірменські війська в Карабасі замінили російські війська. Нам в цьому з них приклад брати? Бутусов пургу несе
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26.04.2021 08:00 Відповісти
"Єдине, чого досяг Азербайджан це те, що вірменські війська в Карабасі замінили російські війська..."

що за маячня? Азербайджан вернув пiд свiй контроль цiлих 7 районiв(свiтло зелений колiр).

Україні потрібно брати приклад з Азербайджану, який, перебуваючи в рамках "мінських угод", зміг силою повернути свої території, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7369
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26.04.2021 18:13 Відповісти
Якщо на вашій території є російські війська, ви не контролюєте свою країну. Що б ви там не розказували
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27.04.2021 12:46 Відповісти
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