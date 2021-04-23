Україні потрібно брати приклад з Азербайджану, який, перебуваючи в рамках "мінських угод", зміг силою повернути свої території, - Бутусов. ВIДЕО
Україні необхідно за прикладом Азербайджану вибудувати незалежну економічну і військову стратегію, відокремитися від Росії, створити нові військово-політичні союзи.
Про це в ефірі "Право на владу" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Війна триває. І сьогодні (22 квітня. - Ред.) загинув український воїн від російської ракети. Напруга не вщухає, тривають обстріли і загроза нікуди не зникла. Відведення російських військ - це відпрацювання стратегічного розгортання. Вони швидко розгорнулися, швидко пішли. Все це військово-політична демонстрація, яка може бути повторена в будь-який момент", - зазначив журналіст.
За словами Бутусова, Україна здобула абсолютно переконливу політичну перемогу.
"Це результат 7 років опору, це результат зваженої і послідовної при двох президентах зовнішньої політики, яка була на це спрямована. Якщо порівняти ситуацію з 2014 роком, дійсно, змінилося абсолютно все. Пам'ятаю, що перша спільна заява НАТО в 2014 році була після того, як Росія захопила Крим. 1 квітня НАТО зробило спільну заяву щодо ситуації в Україні і визначило таким чином курс на підтримку. Тобто ми вже були окуповані, більше місяця тривала окупація і тільки після цього Альянс висловив свою позицію. Зараз - навпаки. Ми побачили безпрецедентну підтримку всього Західного світу, всіх країн, НАТО, Європейського Союзу. ... Це абсолютна зміна ситуації і велике досягнення України", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.
Крім того, Бутусов додав, що в інформаційному плані Україна здобула абсолютну перемогу, адже ніяка російська пропаганда на порядок денний у світі не впливає.
"Однак хотів би сказати, що є і "але". Ми постійно граємо виключно в дипломатичному порядку денному у відносинах з Росією за ці сім років. Сьогодні Путін показав: ніяким мирним шляхом він не збирається жодним чином вирішувати проблему ні Криму, ні Донбасу. Це він обрав шлях, він продемонстрував - ніякої миролюбності, це буде тривала війна на роки. Повинна бути своя політична гра, ми повинні це говорити, але війна йде не тільки в політичній площині, вона йде в інформаційній, економічній і у військовій. Так ось в економічній і військовій у нас є великі проблеми, які ми повинні вирішувати", - підкреслив журналіст.
Також Бутусов навів приклад Нагірного Карабаху, де протягом 26 років діяли "мінські угоди".
"Участь у цій дипломатичній стратегії не заважала керівництву Азербайджану вибудувати незалежну економічну і військову стратегію, відокремитися від Росії, створити нові військово-політичні союзи і набути ті здібності, коли прийшов час зручний, повернути силою те, що їм по праву належить. Це для нас приклад, який ми повинні наслідувати".
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А так за март...
В Азербайджане одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится на сайте азербайджанского Минздрава.
«Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики одобрило использование вакцины «Спутник V», произведенной в Российской Федерации», - говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что сейчас ведутся переговоры о доставке препарата в страну в ближайшее время.
В Баку набирают добровольцев для исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca.
Испытания проводит Бакинский оздоровительный центр.
В испытаниях смогут участвовать граждане старше 18 лет.
У пациентов есть право выйти из программы исследования на любом этапе. Риски, связанные с испытаниями, будут застрахованы.
В Азербайджані населення голосувало за провірменські партії?
В Азербайджані місцеві вважали себе вірменами і казали "какой разніца?"
Так отож...
Нам до Азербайджана, як Зеленському до Богдана Хмельницького...
Для начала, поднять ВВП на душу населения в 2021 до уровня Азейбарджана.
вовремя их остановить и отправить на отдых
Червень-серпень 2014 р. звільнення від російської окупації українських міст: Лимана (4 червня), Маріуполя (13 червня), Щастя (14 червня), Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки (5 липня), Бахмута (6 липня), Торецька (21 липня), Авдіївки (30 липня), Красногорівки (1 серпня), Мар'їнки (4 серпня), Попасної (22 липня), Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного (24 липня) та інших великих і малих міст, сіл та інших населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. Відновлено контроль над ділянкою у понад 250 кілометрів українсько-російського кордону. До проведення АТО залучено понад 24 тисячі військовослужбовців ЗС України.
А скільки міст, сіл та містечок звільнено при ЗЕленому хєнєралісімусє?? Може хтось з "зелених" підкаже??
плесень вполне устраивает кремлядей просто даже одной бездеятельностью хаотичность и
бестолковостью.
Ото-ж шукаємо світову підтримку і складаємо план визволення "народу Донбасу" ...
Якраз Юрій і є тим журналістом , який реально говорить про реальні теми ...
ЦЕ ТАК, ЗА ВИНЯТКОМ ОДНОГО - ПОКИ Зе КЛОУН ПРИ ВЛАДІ ТО ПРО НІЯКЕ ВІЙСЬКОВУ ВІДПОВІДЬ НА АГРЕСІЮ КРЕМЛЯ НЕ БУДЕ
Будуть одні відосікі і шутки з репертуару Голобородька.
А так Голобородько сам поки-що продовжує грати ...
1. Россия тоже может воспользоваться "опытом" Азербайджана. И идентичные нефтедоллары ей в этом помогут.
2. После произошедшей переброски войск маниакальный убийца самоидентифицировался.
Просто уж очень резко диссонирует образ российской пропаганды Украины как стороны пытающейся коварно напасть на "мырный" Донбасс и реальности, в которой есть главнокомандующий Зеленский, который ни в уме, ни в воле замечен не был.
Фактически Зеленский - это инфантил, для которого президентсво - это такой развлекателный тур без выхода из зоны комфорта. Достаточно передать полномочия окружающим и можно не вылазить из тёплой ванны. Помните его фразу: "Мы все президенты!"? Это же инфантильный сигнал к окружению - думайте, предлагайте, а я особо напрягаться не собираюсь. Такая себе отмазка, что решения будем принимать коллегиально - мы же все президенты, типа.
Добавьте к этому инфантильную фразу по НАТО - "Байден должен что-то там сделать" Ключевое слово "должен". Не страна должна соответсвовать критериям цивилизованного общества, а должен Байден. Что должен? Закрыть глаза на коррупцию? на некомпетентность? на инфантильность?
И вот этот инфантил и есть угроза по версии российской пропаганды? Диссонанс был таким мегаогромным, что кроме желания новых убийств, теперь уже без вариантов, маниакальным убийцей не могло быть другой причиной, объясняющей этот процесс.
А с маниакальным убийцей необходимо только сражаться - психи воспринимают попытки с ними попи-деть как слабость жертвы.
её крайне нищим народом правят местные бандиты которые обложили людей данью:- если хочешь купить барана то покупай два что бы один отдать мне.
в россии совсем не так
Конструкторське бюро"Південне" розробляє інноваційну зенітну ракетну систему "Кільчень" з можливістю враження цілей на відстані 280 км.
За словами т.в.о. гендиректора "Південного" Олександра Кушнарьова, "Кільчень" це багатоканальна система з високоманевреною ракетою.
Система будується на засадах мереже- та датацентричності в управлінні і машинного самонавчання. Вона використовуватиме мерехтливі командні пункти.
Начальник відділення розробки, випробувань та експлуатації засобів автоматизації і забезпечення наземних і мобільних ракетних комплексів КБ "Південне" Костянтин Корнєєв розповів, що ЗРС "Кільчень" є "системою-перевертнем" завдяки можливості швидко змінювати конфігурацію налаштувань. В ході бойового застосування вона не матиме постійної структури, а її порядок буде постійно змінюватися.
"Серце" - командні пункти - недосяжні противнику. Таких сердець кілька і частина з них перебуває у віртуальних структурах в "хмарах". Таку автоматизовану систему управління майже неможливо знищити звичайною летальною зброєю, - уточнив Корнєєв.
"Кільчень" забезпечуватиме мультирадарну обробку інформації. ЗРС "Кільчень" має у своєму складі радіолокаційні станції виявлення та цілевказання. Всі РЛС українського виробництва і покривають X-, C- та S-діапазони. У зенітній ракеті системи "Кільчень" використовуватиметься активна радіолокаційна головка самонаведення міліметрового діапазону.
За словами начальника групи проектного відділу КБ "Південне" Валерія Перькова, ЗРС "Кільчень" зможе вести боротьбу з усіма існуючими та перспективними літальними апаратами повітряного нападу. В тому числі і тими, які побудовані по технології "стелс" в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.
До складу "Кільчень" входять до 6 ЗРК, які здатні вражати аеродинамічні цілі на відстані до 280 км. ЗРС зможе обстрілювати до 12 цілей, 6 з яких можуть бути балістичними. Або до 16 аеродинамічних. Одночасно наводити 2 керовані ЗР на аеродинамічну ціль, або до 4 ракет на кожну балістичну ціль, - розкрив деталі розробки Валерій Перьков.https://mil.in.ua/uk/news/kb-pivdenne-stvoryuye-zrs-kilchen-z-dalnistyu-280-km/
що за маячня? Азербайджан вернув пiд свiй контроль цiлих 7 районiв(свiтло зелений колiр).