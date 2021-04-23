Наступна партія COVID-вакцини AstraZeneca прибуде в Україну наприкінці травня, а до кінця червня маємо отримати 950 тис. доз Pfizer, - Ляшко

Україна в травні-червні повинна отримати ще дві партії вакцин від коронавірусу за глобальною ініціативою COVAX. Йдеться про 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca і 950 тисяч доз вакцини Pfizer.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Глобальна ініціатива COVAX прислала нам лист, що до кінця травня ми очікуємо наступну поставку вакцини AstraZeneca в розмірі 1,4 млн доз вакцини і до кінця червня ми повинні також отримати 950 тисяч вакцини Pfizer", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні до Києва доставили нову партію вакцин AstraZeneca південнокорейського виробництва. Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини, яку Україна отримала за ініціативою COVAX.

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