УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10197 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
868 3

Наступна партія COVID-вакцини AstraZeneca прибуде в Україну наприкінці травня, а до кінця червня маємо отримати 950 тис. доз Pfizer, - Ляшко

Наступна партія COVID-вакцини AstraZeneca прибуде в Україну наприкінці травня, а до кінця червня маємо отримати 950 тис. доз Pfizer, - Ляшко

Україна в травні-червні повинна отримати ще дві партії вакцин від коронавірусу за глобальною ініціативою COVAX. Йдеться про 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca і 950 тисяч доз вакцини Pfizer.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Глобальна ініціатива COVAX прислала нам лист, що до кінця травня ми очікуємо наступну поставку вакцини AstraZeneca в розмірі 1,4 млн доз вакцини і до кінця червня ми повинні також отримати 950 тисяч вакцини Pfizer", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні до Києва доставили нову партію вакцин AstraZeneca південнокорейського виробництва. Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини, яку Україна отримала за ініціативою COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 84 компанії записалися на вакцинацію проти COVID-19, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так є вже план постачання вакцини, який вони назвали "планом вакцинації".
показати весь коментар
23.04.2021 11:16 Відповісти
А 300 000 за дві доби вже провакцинували? Обіцянка цяцянка, а ЗЕлохам радість.)
показати весь коментар
23.04.2021 11:47 Відповісти
А ведь если реально посчитать , то наши зедебилы привезли всего.....23.02.2021 - Covishield типа 500 000 доз и 215 000 coronovac в марте, то есть в апреле ничего!!! В конце мая еще посмотрим!!! А про все что они ратуют - это от лукавого (Covax) для нищих Бесплатно! И сколько они потратили на наше здоровье????
показати весь коментар
23.04.2021 12:23 Відповісти
 
 