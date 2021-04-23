СБУ розслідує продаж "Центренерго" електроенергії за заниженою ціною, збитки становлять близько 225 млн грн

СБУ розслідує факт продажу "Центренерго" електроенергії, виробленої нею, за цінами, які на 20-30% нижчі за собівартість її виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, СБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу "Центренерго" на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої нею за цінами, які на 20-30% нижчі за собівартість її виробництва.

Слідчі стверджують, що це призвело до завдання збитків і розтрати майна "Центренерго" на суму майже 225 млн грн.

22 квітня 2021 року СБУ обшукало офіс Коломойського у справі "Центренерго" .За їхніми результатами було вилучено електронні носії інформації та документи цього ПАТ. Слідчі дії тривають.

Пізніше журналістка Тетяна Козирєва повідомила, що дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила.

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