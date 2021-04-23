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Новини
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СБУ розслідує продаж "Центренерго" електроенергії за заниженою ціною, збитки становлять близько 225 млн грн

СБУ розслідує продаж

СБУ розслідує факт продажу "Центренерго" електроенергії, виробленої нею, за цінами, які на 20-30% нижчі за собівартість її виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, СБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу "Центренерго" на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої нею за цінами, які на 20-30% нижчі за собівартість її виробництва.

Слідчі стверджують, що це призвело до завдання збитків і розтрати майна "Центренерго" на суму майже 225 млн грн.

22 квітня 2021 року  СБУ обшукало офіс Коломойського у справі "Центренерго" .За їхніми результатами було вилучено електронні носії інформації та документи цього ПАТ. Слідчі дії тривають.

Пізніше журналістка Тетяна Козирєва повідомила, що дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оточення Коломойського "заробило" на Центренерго 370 млн грн під час перепродажу вугілля, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Коломойський Ігор (3127) СБУ (13052) Центренерго (552)


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Топ коментарі
+2
Думаю, що той сейф, у якому сховали Чауса уже прикидпний товстим шаром глини.
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23.04.2021 11:19 Відповісти
+1
что, бЄня поиздержался - а он привык все брать с гоев - те заплатят....
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23.04.2021 11:10 Відповісти
+1
Юзика же надо на что то кормить
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23.04.2021 11:48 Відповісти
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что, бЄня поиздержался - а он привык все брать с гоев - те заплатят....
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23.04.2021 11:10 Відповісти
А что ищет СВР? Видимо, Чауса. В сейфах у бени много места, может быть он там спрятался...
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23.04.2021 11:17 Відповісти
Думаю, що той сейф, у якому сховали Чауса уже прикидпний товстим шаром глини.
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23.04.2021 11:19 Відповісти
Ниже себестоимости нужно покупать только белорусскую и рф!
Пусть они банкротятся.
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23.04.2021 11:34 Відповісти
Думаю, коли ми взагалі не будемо купувати російське, так буде краще, у нас своєї енергії достатньо, можемо ще і продавати. Купувати російське, це злочин. Купуйте Українське!!!
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23.04.2021 19:47 Відповісти
Должен быть лозунг: "Ни копейки врагу!".
Украинскую энергию барыги продают в Европу.
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24.04.2021 10:12 Відповісти
А чого СБУ, а не НАБУ?
там же явна корупція!
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23.04.2021 11:39 Відповісти
Юзика же надо на что то кормить
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23.04.2021 11:48 Відповісти
Та шо ж такое?! До Бени добрались, до его схем! До святыни! Так же можно и Беню по миру пустить. А кто тогда будет зе-депутатам конверты ежемесячно засылать? Капец, снова пчелы против меда...
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23.04.2021 12:08 Відповісти
Щось мало нарахували... 2 млрд. наче б то ...
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23.04.2021 14:50 Відповісти
СБУ ничего не изьяла. ХА-ХА! ПИАР - АКЦІЯ!
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23.04.2021 19:51 Відповісти
 
 