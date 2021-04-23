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Новини
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Геращенко закликав Раду посилити кримінальну відповідальність за порушення авторських прав

Геращенко закликав Раду посилити кримінальну відповідальність за порушення авторських прав

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко закликав парламентаріїв збільшити кримінальну відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Заступник міністра внутрішніх справ наголосив, що злочинцям часто вдається уникати відповідальності за скоєння злочинів проти інтелектуальної власності саме через недосконалість законодавства.

"Той, хто краде гроші чи товари, отримує реальний строк. А той, хто краде авторські права чи підробляє товари - штрафи чи умовне покарання. Саме тому, я закликаю народних депутатів, збільшити кримінальну відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності", - заявив Антон Геращенко.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ наголосив, що необхідно поглиблювати рівень взаємодії правоохоронних органів та правовласника, щоб ефективніше розслідувати злочини, пов'язані із контрафактною діяльністю.

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"Особливо актуальна ця тема у Всесвітній день книги та авторського права. Ми не будемо закривати очі на піратство, а боротимемося за права кожного автора, шляхом посилення відповідальності", - зазначив він.

Варто зазначити, що онлайн форум "Антиконтрафакт - виклики і розумні рішення" зібрав провідних експертів міжнародних та світових організацій, які щодня системно борються з сірим ринком та розповсюдженням контрафактних товарів.

Довідково: Проблема контрафакту існувала для України та світу завжди, і з кожним роком вона стає ще більш актуальною, незважаючи на величезні зусилля, яких докладають держави та бізнес для боротьби з цим явищем. У серпні 2020 року міжнародна дослідницька компанія Euromonitor International передбачала, що втрати світової економіки мали скласти 3%, або 2,2 трильйонів доларів США.

Автор: 

ВР (15073) МВС (3519) інтелектуальна власність (90) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+2
воровита і жадібна антотоніна хоче щоб українці на "халяву" з інтернету нічого не качали а тільки за бабло і щоб те бабло мимо проткнутої тоні не пройшло
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23.04.2021 11:17 Відповісти
+2
інтелектуаль намалювався!
гнтошка, а колесо огляду ти теж з інтелектуальних міркувань продав, коли займав посаду голови райдержадміністрації на Харківщині?
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23.04.2021 11:22 Відповісти
+2
грубий хряк нехай спочатку в Піліції на всі компи поставить ліцензійний Віндовс!
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23.04.2021 11:35 Відповісти
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"Де грошима не пахне - там піратів на лають"
(с) Антон Санченко
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23.04.2021 11:15 Відповісти
воровита і жадібна антотоніна хоче щоб українці на "халяву" з інтернету нічого не качали а тільки за бабло і щоб те бабло мимо проткнутої тоні не пройшло
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23.04.2021 11:17 Відповісти
інтелектуаль намалювався!
гнтошка, а колесо огляду ти теж з інтелектуальних міркувань продав, коли займав посаду голови райдержадміністрації на Харківщині?
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23.04.2021 11:22 Відповісти
А шо, бубочка прикинул, что пока он и его квартал изображают приписдента и его коМанду, злые люди под его, найвелычнишого именем будут изображать из себя идиотов из 95 квартала? Если возьмут Тоху Геращенка в долю, то тогда может быть.
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23.04.2021 11:26 Відповісти
грубий хряк нехай спочатку в Піліції на всі компи поставить ліцензійний Віндовс!
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23.04.2021 11:35 Відповісти
Звиздец китайцам
Геращенко призвал Раду увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности - Цензор.НЕТ 6016
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23.04.2021 11:37 Відповісти
Дело нужное.Дурной пример вора-плагиатора-министра образования Шкарлета заразителен.
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23.04.2021 11:39 Відповісти
Эксклюзивное вылизывание тарелки в ресторане стало интеллектуальным достоянием
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23.04.2021 11:45 Відповісти
Для начала, пусть все телеканалы уберут из эфира весь советский / российский контент (фильмы, сериалы, концерты, телепередачи....) потом лепи умняки, клоун)
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23.04.2021 11:46 Відповісти
Вот это уж точно в угоду западу. Сколько отступных получил господин Геращенко? И чего насущная потребность вдруг возникла посреди войны?
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23.04.2021 12:34 Відповісти
https://www.facebook.com/andrzej.dyka.9?__cft__[0]=AZX8sfeSN_HDxA0BB5HjrRIjE6QCr8AUZfqz7UVzlNaW9ZEDb2MbqRIagg39x-E_NNqpZhGTvWMso5XdZXznfQZjQ0XPE7N76DUYnYxVqeCBJtu1fmw8Elh6nHtkzr20JNY&__tn__=-UC%2CP-R Andrzej Dyka

Парень лег спать услышал воров в своем гараже. Так он вызвал полицию. К сожалению, офицер по телефону сказал ему, что у них сейчас нет никакой бесплатной полицейской машины. Пацан повесил трубку, а потом снова позвонил и говорит офицеру:

- Я про этих воров в моем гараже. Больше не беспокойся, я их застрелил.
Спустя буквально 3 минут 4 полицейских автомобилей, контртеррористов, скорых,..... Воров явно поймали.
- Ты сказал, что застрелил их!
- А ты сказал, что у тебя нет бесплатной полицейской машины...
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23.04.2021 13:34 Відповісти
авторське право облизувати тарілки повинно належати виключно Геращенко
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23.04.2021 14:22 Відповісти
 
 