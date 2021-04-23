Геращенко закликав Раду посилити кримінальну відповідальність за порушення авторських прав

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко закликав парламентаріїв збільшити кримінальну відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Заступник міністра внутрішніх справ наголосив, що злочинцям часто вдається уникати відповідальності за скоєння злочинів проти інтелектуальної власності саме через недосконалість законодавства.

"Той, хто краде гроші чи товари, отримує реальний строк. А той, хто краде авторські права чи підробляє товари - штрафи чи умовне покарання. Саме тому, я закликаю народних депутатів, збільшити кримінальну відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності", - заявив Антон Геращенко.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ наголосив, що необхідно поглиблювати рівень взаємодії правоохоронних органів та правовласника, щоб ефективніше розслідувати злочини, пов'язані із контрафактною діяльністю.

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"Особливо актуальна ця тема у Всесвітній день книги та авторського права. Ми не будемо закривати очі на піратство, а боротимемося за права кожного автора, шляхом посилення відповідальності", - зазначив він.

Варто зазначити, що онлайн форум "Антиконтрафакт - виклики і розумні рішення" зібрав провідних експертів міжнародних та світових організацій, які щодня системно борються з сірим ринком та розповсюдженням контрафактних товарів.

Довідково: Проблема контрафакту існувала для України та світу завжди, і з кожним роком вона стає ще більш актуальною, незважаючи на величезні зусилля, яких докладають держави та бізнес для боротьби з цим явищем. У серпні 2020 року міжнародна дослідницька компанія Euromonitor International передбачала, що втрати світової економіки мали скласти 3%, або 2,2 трильйонів доларів США.