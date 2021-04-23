Рада планує провести два позачергові засідання наступного тижня: на одному розглянуть призначення Галущенка главою Міненерго
Верховна Рада може зібратися на два позачергові засідання на наступному тижні. Їх проведення планується на вівторок і четвер.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Плануємо позачергові на вівторок і четвер. Сьогодні починаємо збір підписів за перше позачергове засідання - на вівторок", - зазначила парламентарій.
У пресслужбі партії "Слуга народу" зазначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.
"Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі", - йдеться в повідомленні.
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Земля внутрішнім ворогам народу, олігархам - народ у наймити.
А як вони будуть призначати Глущенка?
Чистий юрист, ніякого відношення ні до енергетики, ні до техніки не має. Після того, як бурштинський менеджер Ахметова Шмигаль став прем'єром, з Енергоатому звільнили команду технарей Недашківького і призначили цього юриста на посаду віце-президента Енергоатому. Але стати президентом Енергоатому не технарю неможливо. Статут і Магате забороняють. Там треба хоч якусь технічну клепку в голові і розуміти яким жахом можуть обернутись непрофесійні дії в сфері атомної енергетики.
Ось він і "і пішов на підвищення" керувати всією енергетикою України. Ні бельмеса не розуміючи що це таке.
02.10.2019
17126
https://blogger.com.ua/2019/%d1%8f%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%83-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d0%ba/#comments 4
80% лісів зникли на Мадагаскарі протягом 6 років після початку земельної реформи.
Згідно доповіді міжнародної місії "Land grabbing in Madagascar: echoes and testimonies from the field - 2013", відкриття ринку землі перетворилося в масштабне захоплення землі іноземними корпораціями та фондами, що по суті призвело до економічного колоніального захоплення країни.
Мадагаска є однією з найбагатших за мінеральними ресурсами країною регіону. За даними цієї доповіді, проект захоплення землі острова іноземними інвесторами і доведення його до екологічної катастрофи реалізувався через багаторічну і трагічну історію: 2005 р. Початок - земельна реформа і запровадження ринку землі з анонсованою видачею сертифікатів на право власності на землю місцевим жителям в умовах відсутності ефективних сильних правових інститутів. Це не дозволило цивілізовано і прозоро передати право власності на землю всьому населенню і захистити його, як було обіцяно.
2008 р. Наступним критичним кроком було обговорення урядом Мадагаскару (режиму Марка Раваломанана) пропозиції підвеннокорейської корпорації Daewoo отримати в оренду на 99 років 1,3 мільйони гектарів сільськогосподарської землі для вибробництва пальмової олії та біопалива для експорту в Південну Корею.
2008 - 2009 рр. Коли в 2008 році це стало відомо суспільству, почалася революція і збройні протистояння, які призвели до падіння режиму і приходу до влади нового Перехідного уряду.
2009 - 2013 рр. Глибока економічна криза, продовольча криза, яка триває і донині. Незважаючи на перемогу революцчї і приходу до влади Перехідного уряду, нова влада фактично продовжила стиль управління свого попередника. В кінцевому результаті земля Мадагаскару і всі його величезні ресурси однаково потрапили до рук іноземних інвесторів, а громадяни країни залишилися дешевою робочою силою, що існує за межею бідності, і не в змозі купувати ті продукти, що вирощують на "своїй" землі.
У підсумку звіту міжнародної місії зазначається, що Мадагаскар був однією з найбагатших на мінеральні та природні ресурси країною із сталим прийнятним розвитком і відсутністю проблем голоду.
Земельна реформа, відкриття ринку землі без необхідних запобіжників проти придбання землі іноземцями і недбалого землекористування та прихід іноземних інвесторів, спричинили заволодіння ними практичної всієї землі острова, виснаження землі, мінеральних копалин, екологічні катастрофи, знищення 85% усіх лісів, висихання майже всіх річок та загострення проблем з водою, зростання безробіття та кількості біженців. І, як наслідок, виникнення продовольчої кризи та голоду.