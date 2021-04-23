Рада планує провести два позачергові засідання наступного тижня: на одному розглянуть призначення Галущенка главою Міненерго

Верховна Рада може зібратися на два позачергові засідання на наступному тижні. Їх проведення планується на вівторок і четвер.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Плануємо позачергові на вівторок і четвер. Сьогодні починаємо збір підписів за перше позачергове засідання - на вівторок", - зазначила парламентарій.

У пресслужбі партії "Слуга народу" зазначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

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"Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі", - йдеться в повідомленні.