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Новини
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Рада планує провести два позачергові засідання наступного тижня: на одному розглянуть призначення Галущенка главою Міненерго

Рада планує провести два позачергові засідання наступного тижня: на одному розглянуть призначення Галущенка главою Міненерго

Верховна Рада може зібратися на два позачергові засідання на наступному тижні. Їх проведення планується на вівторок і четвер.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Плануємо позачергові на вівторок і четвер. Сьогодні починаємо збір підписів за перше позачергове засідання - на вівторок", - зазначила парламентарій.

У пресслужбі партії "Слуга народу" зазначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль на засіданні фракції "Слуги народу" представив Галущенка як кандидата на пост очільника Міненерго

"Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

ВР (15073) позачергове засідання (223) Галущенко Герман (545) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+3
Шановні громадяни України, не зважаючи на великі "успіхи" зеленої команди в боротьбі з зовнішнім ворогом, звертаю увагу, що робиться в цей час для українських громадян. Уряд скасовує виділення та безкоштовну приватизацію земельних ділянок громадянам для особистого селянського господарства у розмірі до 2 га. Тобто відбувається порушення Конституції України, звуження прав громадян. Замість того, щоб зробити аудит виділення землі, та виявити на яких підставах деякі наближені до влади громадяни за роки незалежності України отримали десятки і сотні гектарів землі, та повернути її у державну власність, та потім розробити механізм обов'язкового безвідмовного надання земельних ділянок громадянам України в межах норм статті 121 Земельного кодексу України, робляться кроки, щоб забрати права на землю у простих громадян, зробити їх чужими на власній українській землі.
Земля внутрішнім ворогам народу, олігархам - народ у наймити.
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23.04.2021 11:32 Відповісти
+3
Рада планирует провести два внеочередных заседания на следующей неделе: на одном рассмотрят назначение Галущенко главой Минэнерго - Цензор.НЕТ 1565
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23.04.2021 11:40 Відповісти
+1
В 2019 році кричати потрібно було а не бекати.
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23.04.2021 11:36 Відповісти
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Шановні громадяни України, не зважаючи на великі "успіхи" зеленої команди в боротьбі з зовнішнім ворогом, звертаю увагу, що робиться в цей час для українських громадян. Уряд скасовує виділення та безкоштовну приватизацію земельних ділянок громадянам для особистого селянського господарства у розмірі до 2 га. Тобто відбувається порушення Конституції України, звуження прав громадян. Замість того, щоб зробити аудит виділення землі, та виявити на яких підставах деякі наближені до влади громадяни за роки незалежності України отримали десятки і сотні гектарів землі, та повернути її у державну власність, та потім розробити механізм обов'язкового безвідмовного надання земельних ділянок громадянам України в межах норм статті 121 Земельного кодексу України, робляться кроки, щоб забрати права на землю у простих громадян, зробити їх чужими на власній українській землі.
Земля внутрішнім ворогам народу, олігархам - народ у наймити.
показати весь коментар
23.04.2021 11:32 Відповісти
В 2019 році кричати потрібно було а не бекати.
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23.04.2021 11:36 Відповісти
Голос розуму потонув у вирві солодкої брехні.
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23.04.2021 11:58 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/505783513653903/permalink/806126423619609/
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23.04.2021 11:35 Відповісти
я щось пропустив... Знаю, що Вітренко заяву написав на звільнення - але ж його ще ніхто не звільняв!
А як вони будуть призначати Глущенка?
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23.04.2021 11:37 Відповісти
Рада планирует провести два внеочередных заседания на следующей неделе: на одном рассмотрят назначение Галущенко главой Минэнерго - Цензор.НЕТ 1565
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23.04.2021 11:40 Відповісти
гут
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23.04.2021 12:00 Відповісти
Ці ЗЕбільні тварини продукують одне лайно. А стадо баранів все чогось чекає...
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23.04.2021 11:43 Відповісти
назначение Галущенко главой Минэнерго.- Чьих он кровей и из чьей конюшни не известно.
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23.04.2021 11:46 Відповісти
З Ахметівських.
Чистий юрист, ніякого відношення ні до енергетики, ні до техніки не має. Після того, як бурштинський менеджер Ахметова Шмигаль став прем'єром, з Енергоатому звільнили команду технарей Недашківького і призначили цього юриста на посаду віце-президента Енергоатому. Але стати президентом Енергоатому не технарю неможливо. Статут і Магате забороняють. Там треба хоч якусь технічну клепку в голові і розуміти яким жахом можуть обернутись непрофесійні дії в сфері атомної енергетики.

Ось він і "і пішов на підвищення" керувати всією енергетикою України. Ні бельмеса не розуміючи що це таке.
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23.04.2021 15:13 Відповісти
ракли призначають чергового ракла...(ракло - вор в до савєцком жаргоні на слобожанщіні)
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23.04.2021 11:50 Відповісти
Як рай Мадагаскару перетворився в пекло цивілізації через земельну реформу
02.10.2019
17126

https://blogger.com.ua/2019/%d1%8f%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%83-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d0%ba/#comments 4
80% лісів зникли на Мадагаскарі протягом 6 років після початку земельної реформи.
Згідно доповіді міжнародної місії "Land grabbing in Madagascar: echoes and testimonies from the field - 2013", відкриття ринку землі перетворилося в масштабне захоплення землі іноземними корпораціями та фондами, що по суті призвело до економічного колоніального захоплення країни.
Мадагаска є однією з найбагатших за мінеральними ресурсами країною регіону. За даними цієї доповіді, проект захоплення землі острова іноземними інвесторами і доведення його до екологічної катастрофи реалізувався через багаторічну і трагічну історію: 2005 р. Початок - земельна реформа і запровадження ринку землі з анонсованою видачею сертифікатів на право власності на землю місцевим жителям в умовах відсутності ефективних сильних правових інститутів. Це не дозволило цивілізовано і прозоро передати право власності на землю всьому населенню і захистити його, як було обіцяно.
2008 р. Наступним критичним кроком було обговорення урядом Мадагаскару (режиму Марка Раваломанана) пропозиції підвеннокорейської корпорації Daewoo отримати в оренду на 99 років 1,3 мільйони гектарів сільськогосподарської землі для вибробництва пальмової олії та біопалива для експорту в Південну Корею.
2008 - 2009 рр. Коли в 2008 році це стало відомо суспільству, почалася революція і збройні протистояння, які призвели до падіння режиму і приходу до влади нового Перехідного уряду.
2009 - 2013 рр. Глибока економічна криза, продовольча криза, яка триває і донині. Незважаючи на перемогу революцчї і приходу до влади Перехідного уряду, нова влада фактично продовжила стиль управління свого попередника. В кінцевому результаті земля Мадагаскару і всі його величезні ресурси однаково потрапили до рук іноземних інвесторів, а громадяни країни залишилися дешевою робочою силою, що існує за межею бідності, і не в змозі купувати ті продукти, що вирощують на "своїй" землі.
У підсумку звіту міжнародної місії зазначається, що Мадагаскар був однією з найбагатших на мінеральні та природні ресурси країною із сталим прийнятним розвитком і відсутністю проблем голоду.
Земельна реформа, відкриття ринку землі без необхідних запобіжників проти придбання землі іноземцями і недбалого землекористування та прихід іноземних інвесторів, спричинили заволодіння ними практичної всієї землі острова, виснаження землі, мінеральних копалин, екологічні катастрофи, знищення 85% усіх лісів, висихання майже всіх річок та загострення проблем з водою, зростання безробіття та кількості біженців. І, як наслідок, виникнення продовольчої кризи та голоду.
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23.04.2021 13:36 Відповісти
 
 