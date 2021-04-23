У Кабміні припускають, що режим надзвичайної ситуації в Україні можуть продовжити і після 30 червня

Карантин для протидії поширенню COVID-19 і режим надзвичайної ситуації в Україні можуть продовжити і після 30 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24".

"Я не думаю, що це тільки на два місяці, думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довший період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що все залежить від самих українців, і закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

Нагадаємо, раніше Немчінов також анонсував вихід із "червоної" карантинної зони приблизно 6 регіонів, зокрема Києва і Київської області.

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