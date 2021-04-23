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Новини Коронавірус і карантин
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У Кабміні припускають, що режим надзвичайної ситуації в Україні можуть продовжити і після 30 червня

У Кабміні припускають, що режим надзвичайної ситуації в Україні можуть продовжити і після 30 червня

Карантин для протидії поширенню COVID-19 і режим надзвичайної ситуації в Україні можуть продовжити і після 30 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24".

"Я не думаю, що це тільки на два місяці, думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довший період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що все залежить від самих українців, і закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

Нагадаємо, раніше Немчінов також анонсував вихід із "червоної" карантинної зони приблизно 6 регіонів, зокрема Києва і Київської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна посідає десяте місце у світі і третє в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Кабмін (14180) карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


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Навіщо такий песимізм "допускають"? Я наприклад сповнений оптимізму - "впевнені, що будуть"! З такими темпами вакцинації й локдаун буде тягнутися роками.
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23.04.2021 11:38 Відповісти
Лошары, продлевайте сразу до 2031г, чего мелочиться то? Вакцинацию ведь все-равно раньше не закончите.
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23.04.2021 11:50 Відповісти
продлят до выборов 100% и их либо отменят либо будут в электронном виде...
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23.04.2021 12:47 Відповісти
 
 