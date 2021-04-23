Україна і Грузія вперше приєднуються до тристоронніх переговорів держав-членів НАТО - Румунії, Польщі й Туреччини, - Кулеба

Україна і Грузія вперше приєднаються до тристоронніх переговорів держав-членів НАТО - Румунії, Польщі й Туреччини, які відбудуться сьогодні в Бухаресті.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вітання від нас з грузинським колегою Вітання від нас з грузинським колегою Давидом Залкаліані з Бухареста. Україна і Грузія, ключові партнери НАТО у регіоні Чорного моря, сьогодні вперше приєднуються до тристороннього формату Румунії, Польщі, Туреччини в обговоренні спільних викликів і спільного майбутнього нашого регіону", - написав Кулеба.

Бухарест, Варшава і Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу в Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили гостей - Україну та Грузію - взяти участь у їхній зустрічі.

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"І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент. Україна є ключовим партнером НАТО у регіоні Чорного моря разом з Грузією, і становить невід’ємну частину формули його безпеки та процвітання. Тому сьогодні ми тут. Ми зустрінемося вп’ятьох із Давідом Залкаліані, Богданом Ауреску, Збігнєвом Рау та Мевлютом Чавушоглу, всі з яких є моїми гарними друзями", - зазначив глава МЗС на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Кулеби, на переговорах йтиметься про посилення присутності і готовності НАТО до зміцнення безпеки і стабільності в регіоні, і про євроатлантичні перспективи України і Грузії, а також про ініційований Україною форматі Кримської платформи.

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"Окремо поспілкуємося в двосторонньому форматі з колегами про політику та торгівлю у відносинах між нашими країнами.

Російські хвилі накочуються, а ми продовжуємо робити свою роботу, щоб вони відступали", - резюмував Кулеба.