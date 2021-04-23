УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10073 відвідувача онлайн
Новини
2 914 5

Україна і Грузія вперше приєднуються до тристоронніх переговорів держав-членів НАТО - Румунії, Польщі й Туреччини, - Кулеба

Україна і Грузія вперше приєднуються до тристоронніх переговорів держав-членів НАТО - Румунії, Польщі й Туреччини, - Кулеба

Україна і Грузія вперше приєднаються до тристоронніх переговорів держав-членів НАТО - Румунії, Польщі й Туреччини, які відбудуться сьогодні в Бухаресті.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вітання від нас з грузинським колегою Вітання від нас з грузинським колегою Давидом Залкаліані з Бухареста. Україна і Грузія, ключові партнери НАТО у регіоні Чорного моря, сьогодні вперше приєднуються до тристороннього формату Румунії, Польщі, Туреччини в обговоренні спільних викликів і спільного майбутнього нашого регіону", - написав Кулеба.

Бухарест, Варшава і Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу в Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили гостей - Україну та Грузію - взяти участь у їхній зустрічі.

Також читайте: Україні потрібно брати приклад з Азербайджану, який, перебуваючи в рамках "мінських угод", зміг силою повернути свої території, - Бутусов. ВIДЕО

"І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент. Україна є ключовим партнером НАТО у регіоні Чорного моря разом з Грузією, і становить невід’ємну частину формули його безпеки та процвітання. Тому сьогодні ми тут. Ми зустрінемося вп’ятьох із Давідом Залкаліані, Богданом Ауреску, Збігнєвом Рау та Мевлютом Чавушоглу, всі з яких є моїми гарними друзями", - зазначив глава МЗС на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Кулеби, на переговорах йтиметься про посилення присутності і готовності НАТО до зміцнення безпеки і стабільності в регіоні, і про євроатлантичні перспективи України і Грузії, а також про ініційований Україною форматі Кримської платформи.

Також читайте: Питання ПДЧ для України абсолютно легітимне, потрібен консенсус НАТО, - посол Франції де Понсен

"Окремо поспілкуємося в двосторонньому форматі з колегами про політику та торгівлю у відносинах між нашими країнами.

Російські хвилі накочуються, а ми продовжуємо робити свою роботу, щоб вони відступали", - резюмував Кулеба.

Автор: 

Бухарест (57) НАТО (6636) перемовини (3025) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** домоглося що Україна буде в НАТІ.
показати весь коментар
23.04.2021 11:57 Відповісти
Аби йовбаків там не було.
показати весь коментар
23.04.2021 12:01 Відповісти
При Порошенку такого не було!
показати весь коментар
23.04.2021 13:06 Відповісти
А давайте представим, что и Украину и Грузию ПРИНЯЛИ в НАТО !
И с этого момента Черноморский бассейн ПОЛНОСТЬЮ становится ПОДКОНТРОЛЬНЫМ НАТО !
И зачуханая кацапия не сможет в нём рыпнуться ни на мм ! Так как командование НАТО может самостоятельно определить роль и судьту её флота на Черном море !
показати весь коментар
23.04.2021 13:53 Відповісти
Уже только по ЭТОЙ причине - мы ПОЛЕЗНЫ НАТО !
Так сказать АВТОМАТОМ откусываем кусок ВЛИЯНИЯ на регионы у кацапии !
показати весь коментар
23.04.2021 13:55 Відповісти
 
 