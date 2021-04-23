У 2021 році економіка буде відновлюватися і перевищить докризовий рівень, - прогноз НБУ

Послаблення карантинних обмежень та адаптація економіки до нових умов зумовить високий показник зростання в II кварталі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфляційному прогнозі Національного банку.

"Цей макропрогноз ґрунтується на припущенні про збереження адаптивного карантину в першому півріччі і послабленні поточних обмежень вже з травня. За базовим сценарієм очікується, що в умовах жорсткого карантину ("червоні зони") одночасно будуть перебувати не більше 13 областей, і поступово їх кількість буде скорочуватися. У таких умовах вплив всіх карантинних обмежень, які застосовувалися в першому півріччі на річний ВВП оцінюється в -0.5 ... -0.6 п.п", - йдеться в повідомленні.

У той же час, в НБУ зазначили, що в подальшому обмеження стосуватимуться не заборон для економічної діяльності, а лише дотримання вимог з антиепідемічних дій з боку населення.

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У регуляторі заявили, що перегляд прогнозу зростання реального ВВП в 2021 році до 3.8% з 4.2% враховує тривалі і посилені карантинні обмеження протягом першого півріччя, які будуть гальмувати економіку. У той же час це збільшує потенціал зростання в 2022 році, відповідно темпи зростання реального ВВП були підвищені з 3.8% до 4.0%.

"У 2021 році економіка буде відновлюватися і перевищить докризовий рівень. Послаблення карантинних обмежень та адаптація економіки до нових умов в поєднанні з низькою базою порівняння зумовить високий показник зростання в II кварталі. Головним двигуном і надалі залишатиметься споживчий попит. В умовах пожвавлення світової економіки і подальшого прогресу в боротьбі з пандемією повільно буде збільшуватися й інвестиційний попит", - додали в Нацбанку.