Епідзонування України: в 14 областях перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус, у 17 регіонах - рівень госпіталізації COVID-пацієнтів, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України оновило епідзонування регіонів. Станом на 23 квітня в "червоній" зоні карантину 13 регіонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, до "червоної" зони потрапили: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

У помаранчевій зоні: Черкаська, Тернопільська, Рівненська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

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"Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська.

Норма госпіталізацій пацієнтів із COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення. Цьому показнику відповідають вісім областей. Найбільш проблемною залишається Хмельницька область - тут показник госпіталізацій становить 103,6. У Києві - 64,9.

Крім того, в Києві і чотирьох областях перевищено норми завантаженості лікарняних ліжок із киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок із киснем у Харківській області (68,4% за норми до 65%).

При цьому, у 14 із 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Найгірший у Черкаській області - 168,0%.





