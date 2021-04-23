За добу від COVID-19 у Києві померли 45 осіб, видужали - 1298, виявили 1269 нових випадків, - Кличко

За минулу добу в столичні лікарні госпіталізували 126 хворих на коронавірус. А також 270 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"За минулу добу в місті виявили 1269 інфікованих. Померли 45 осіб - 27 жінок і 18 чоловіків. Загалом за період пандемії в столиці 4386 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 190 138", - сказав Кличко.

Серед захворілих 700 жінок віком від 18 до 90 років і 32 дівчинки від 11 місяців до 17 років. А також 512 чоловіків віком від 18 до 95 років і 25 хлопчиків від шести місяців до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик.

За минулу добу до стаціонарів медзакладів госпіталізували 126 хворих на коронавірус. А також 270 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 1298 киян. Загалом коронавірус побороли 119 101 житель столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 225, у Дніпровському - 188 та Деснянському районі - 124 випадки.

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