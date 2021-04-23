Більшість перехворілих на COVID-19 захищені від повторного зараження щонайменше рік, - вчені

Більшість видужалих від COVID-19 захищені від повторного зараження щонайменше рік після появи симптомів хвороби.

Такого висновку дійшли вчені Фарерських островів, препринт їхнього дослідження викладено на medRxiv, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори провели на батьківщині загальнонаціональне дослідження за участю осіб, що заразилися під час двох хвиль інфекції - навесні і восени 2020 року (172 і 233 пацієнти відповідно). Оцінювали рівні IgG-антитіл до S-білку коронавірусу.

З плином часу в обох хвилях спостерігалося загальне зниження рівнів IgG, а парне порівняння показало, що рівень антитіл круто знижувався приблизно до ~ 7 місяця в обох хвилях, після чого темп падіння сповільнювався. Найвищі рівні відзначалися у найстаршій (від 67 років і більше) і наймолодшій ​​(0-17 років) групах.

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Автори зазначають, що захисна роль антитіл при SARS-CoV-2 поки достеменно невідома. Також невідомо напевно, яку роль відіграє клітинний імунітет, і яку - антитільний, і як вони взаємопов'язані: дані про це вивчаються і накопичуються.

Однак результати дослідження, реалії та логіка свідчать, що особи, які перенесли хворобу, "ймовірно, будуть захищені від реінфекції принаймні через 12 місяців після появи симптомів", резюмують вчені.

Щодо мутантних штамів, які можуть частково уикати імунітету до попереднього штаму, в матеріалі не йдеться. Також немає даних про те, який рівень епіднебезпеки на Фарерах, щоб там можна було заразитися повторно.

Від початку пандемії на Фарерах зафіксовано 663 випадки ковіду, один хворий помер. Населення цієї автономії в складі Данії в північній частині Атлантики (між Шотландією, Норвегією та Ісландією) - приблизно 52 000 осіб.