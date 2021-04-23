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Новини Коронавірус і карантин
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Більшість перехворілих на COVID-19 захищені від повторного зараження щонайменше рік, - вчені

Більшість перехворілих на COVID-19 захищені від повторного зараження щонайменше рік, - вчені

Більшість видужалих від COVID-19 захищені від повторного зараження щонайменше рік після появи симптомів хвороби.

Такого висновку дійшли вчені Фарерських островів, препринт їхнього дослідження викладено на medRxiv, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори провели на батьківщині загальнонаціональне дослідження за участю осіб, що заразилися під час двох хвиль інфекції - навесні і восени 2020 року (172 і 233 пацієнти відповідно). Оцінювали рівні IgG-антитіл до S-білку коронавірусу.

З плином часу в обох хвилях спостерігалося загальне зниження рівнів IgG, а парне порівняння показало, що рівень антитіл круто знижувався приблизно до ~ 7 місяця в обох хвилях, після чого темп падіння сповільнювався. Найвищі рівні відзначалися у найстаршій (від 67 років і більше) і наймолодшій ​​(0-17 років) групах.

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Автори зазначають, що захисна роль антитіл при SARS-CoV-2 поки достеменно невідома. Також невідомо напевно, яку роль відіграє клітинний імунітет, і яку - антитільний, і як вони взаємопов'язані: дані про це вивчаються і накопичуються.

Однак результати дослідження, реалії та логіка свідчать, що особи, які перенесли хворобу, "ймовірно, будуть захищені від реінфекції принаймні через 12 місяців після появи симптомів", резюмують вчені.

Щодо мутантних штамів, які можуть частково уикати імунітету до попереднього штаму, в матеріалі не йдеться. Також немає даних про те, який рівень епіднебезпеки на Фарерах, щоб там можна було заразитися повторно.

Від початку пандемії на Фарерах зафіксовано 663 випадки ковіду, один хворий помер. Населення цієї автономії в складі Данії в північній частині Атлантики (між Шотландією, Норвегією та Ісландією) - приблизно 52 000 осіб.

Автор: 

карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Общительная женщина .
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23.04.2021 12:44 Відповісти
+1
2 тижні, як мінімум, лікарняного - роби, шо хочеш за наш кошт, ніхто не слідкує, а потім можна вимагати на оздоровлення.
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23.04.2021 13:08 Відповісти
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у мене після 7міс рівень антитіл став аж 1,12...тому питання- де шукати *** їх мать ту вакцину? бо запис в дії то надовго
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23.04.2021 12:38 Відповісти
к нас записываешься в регистратуре в поликлинике в регистратуре и делают. Многие отказываются, поэтому можно сделать.
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23.04.2021 12:51 Відповісти
В мене через три місяці було LgG 5.38..це на початку березня Сьогодні нв підприємстві записали на щеплення..от тільки невідомо коли воно буде А скільи антитіл у вас було на початку?
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23.04.2021 13:38 Відповісти
Сейчас вся сила - в бразильской мутации.
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23.04.2021 12:38 Відповісти
А як же Скороход перехворіла вже 3 рази?
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23.04.2021 12:42 Відповісти
Общительная женщина .
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23.04.2021 12:44 Відповісти
Якщо імунітет перехворівшого рік, то скільки років існує ковід?
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23.04.2021 12:49 Відповісти
Нова ера - від різдва 19-го. Все, шо цього, не залік.
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23.04.2021 12:55 Відповісти
Перший раз вона захворіла після виходу з партії слуг, а це було рік тому.
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23.04.2021 13:02 Відповісти
2 тижні, як мінімум, лікарняного - роби, шо хочеш за наш кошт, ніхто не слідкує, а потім можна вимагати на оздоровлення.
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23.04.2021 13:08 Відповісти
Заразітєльная женщіна

Полагаю, вырабатываемый иммунитет зависит от течения болезни: чем сложнее и, соответственно, дольше длилась болезнь, тем устойчивее иммунитет
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23.04.2021 15:45 Відповісти
Через год нам прививки будут не нужны .
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23.04.2021 12:42 Відповісти
" - Два дня лежал, спиртом лечился.
- Растирался?
- Нам растираться не к чему." ("12 стульев")
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23.04.2021 12:46 Відповісти
Прочитавши заголовок аж йокнуло в серці, ще попередніх "я переболел мне пох..." не вилікували а вже нові з'являться. Самі важливі в ціх статті слова -"особи, які перенесли хворобу, "ймовірно, будуть захищені"". Де в заголовку слово ЙМОВІРНО мать вашу журналісти.
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23.04.2021 13:37 Відповісти
Хибний висновок. Насправді, його потрібно зі статті видалити, а не в заголовок добавляти
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23.04.2021 15:55 Відповісти
Ви помилилися.
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23.04.2021 23:10 Відповісти
бред. У меня многие за год умудрились заболеть 2 раза, а 1 - даже 3))
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23.04.2021 17:27 Відповісти
 
 