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Новини Коронавірус і карантин
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За тиждень від COVID-19 в Києві померли 265 осіб. Збільшується кількість летальних випадків серед людей віком 50-64 років, - Кличко

За тиждень від COVID-19 в Києві померли 265 осіб. Збільшується кількість летальних випадків серед людей віком 50-64 років, - Кличко

Кількість летальних випадків від COVID-19 в столиці не зменшується.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Не зменшується поки в столиці кількість летальних випадків від вірусу. За цей тиждень у місті померли 265 хворих на коронавірус. Із них 127 жінок та 138 чоловіків, - повідомив мер. - Найбільше помирає киян старше 65 років. Але останнім часом збільшилась кількість летальних випадків серед людей у віці 50-64 роки. Тільки за останній тиждень померли 46 мешканців міста цієї вікової категорії", - сказав Кличко.

За словами мера Києвв, у більшості випадків у померлих була супутня патологія. - Зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, надлишкова вага.

"Будьте уважними до свого здоров'я. І при перших ознаках хвороби звертайтеся до сімейного лікаря. Бо, як зазначають медики, така кількість тяжких хворих та летальних випадків зумовлена тим, що багато людей пізно звертаються за допомогою. А вірус – агресивний і швидко вражає системи органів інфікованої людини", - наголосив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що за добу від COVID-19 в Києві померли 45 осіб, видужали - 1 298, виявили 1 269 нових випадків.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19791) Кличко Віталій (3536) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Т.е. ползи к семейному врачу пешком и заражай всех и вся
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23.04.2021 12:46 Відповісти
Т.е. ползи к семейному врачу пешком и заражай всех и вся
===
Дебил.... И это я не о Кличко.
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23.04.2021 15:02 Відповісти
А скільки померло тих, хто має вади серця, наприклад, потребує хірургічного втручання, та не має на це можливості, особливо в цій віковій категорії?
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23.04.2021 12:58 Відповісти
Якщо збільшується кількість летальних випадків, то навіщо тоді були всі обмеження в Києві ?
Люди біднішають шоденно, а мер виконує роль статиста.
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23.04.2021 13:06 Відповісти
Маршрутки битком набиті а комунальний транспорт пустий. Дбл,блд...
Або все жерстко закривайте, або не знущайтесь з людей
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23.04.2021 15:00 Відповісти
 
 