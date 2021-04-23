За тиждень від COVID-19 в Києві померли 265 осіб. Збільшується кількість летальних випадків серед людей віком 50-64 років, - Кличко

Кількість летальних випадків від COVID-19 в столиці не зменшується.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Не зменшується поки в столиці кількість летальних випадків від вірусу. За цей тиждень у місті померли 265 хворих на коронавірус. Із них 127 жінок та 138 чоловіків, - повідомив мер. - Найбільше помирає киян старше 65 років. Але останнім часом збільшилась кількість летальних випадків серед людей у віці 50-64 роки. Тільки за останній тиждень померли 46 мешканців міста цієї вікової категорії", - сказав Кличко.



За словами мера Києвв, у більшості випадків у померлих була супутня патологія. - Зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, надлишкова вага.



"Будьте уважними до свого здоров'я. І при перших ознаках хвороби звертайтеся до сімейного лікаря. Бо, як зазначають медики, така кількість тяжких хворих та летальних випадків зумовлена тим, що багато людей пізно звертаються за допомогою. А вірус – агресивний і швидко вражає системи органів інфікованої людини", - наголосив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що за добу від COVID-19 в Києві померли 45 осіб, видужали - 1 298, виявили 1 269 нових випадків.