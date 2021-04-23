УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10090 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 822 18

Кулеба про відведення військ РФ: Україна закликає партнерів поки що не втрачати пильність і продовжувати стримування Росії

Кулеба про відведення військ РФ: Україна закликає партнерів поки що не втрачати пильність і продовжувати стримування Росії

Відведення Росією своїх військ від кордонів України не зупиняє ні ескалацію, ні конфлікт загалом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відповідь на запитання ЗМІ про заяву міністра оборони РФ про початок відведення російських військ від українських кордонів, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив таке:

"Сама заява міністра Шойгу - позитивна подія. Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми маємо пам’ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт в цілому.

Читайте також: Росія почала повертати війська з навчань в окупованому Криму

По-перше, заяви - це добре, але ми хотіли б бачити послідовні конструктивні дії, підтверджені нашою розвідкою і розвідкою НАТО.

По-друге, ці війська не просто дійшли до нашого кордону і тепер мають повернутися назад. Вони проводили небезпечні навчання та створили реальну небезпеку для України.

Росія як і раніше повинна в цілому пояснити Україні, ОБСЄ і міжнародному співтовариству навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням на кордоні з Україною з такою надмірною чисельністю військ.

Україна вдячна міжнародним партнерам за рішучу і своєчасну реакцію на загострення Росією ситуації. Це допомогло спонукати Росію до ухвалення рішення про згортання безпрецедентно небезпечних навчань. Україна закликає своїх партнерів наразі не втрачати пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії".

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Автор: 

армія рф (18036) росія (66431) Шойгу Сергій (630) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Ще нічого не відвели, тільки пообіцяли.
Але вірити касапу - себе занапастити!
показати весь коментар
23.04.2021 12:53 Відповісти
+2
Глупее ничего не придумал , провокатор ?
показати весь коментар
23.04.2021 12:58 Відповісти
+2
А їм же чим гірше, тим краще.
показати весь коментар
23.04.2021 13:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А свого боса Зєлєнского Кулєба не хоче закликати до того ж самого?
показати весь коментар
23.04.2021 12:50 Відповісти
Глупее ничего не придумал , провокатор ?
показати весь коментар
23.04.2021 12:58 Відповісти
А їм же чим гірше, тим краще.
показати весь коментар
23.04.2021 13:02 Відповісти
а то не відводив? Хіба?
показати весь коментар
23.04.2021 13:04 Відповісти
А чого? От я, як громадянин цієї держави маю повне конституційне право питати звіту у виборної особи. Тим більше звіту про виконання цією особою своїх безпосередніх конституційних обов'язків - захисту країни і мене зокрема від зовнішньої агресії. Партнери клятву на Пересопеицькмц Євангелії і Конституції мені, як представнику народу не присягали. То в чому проблема?
показати весь коментар
23.04.2021 13:30 Відповісти
Бос катає новий відосик скільки днів вже не стріляють.
показати весь коментар
23.04.2021 13:07 Відповісти
Ще нічого не відвели, тільки пообіцяли.
Але вірити касапу - себе занапастити!
показати весь коментар
23.04.2021 12:53 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського
показати весь коментар
23.04.2021 12:56 Відповісти
Чим би соя не тішилась, аби повітря не псувала!
показати весь коментар
23.04.2021 13:03 Відповісти
ну вот, напряженность спадает, и теперь ху...ло с шойгой кунжутовичем снова паедут в сибирь, на горбатую гору, где кунжутович снова ху...лу "дымоход" прочистит
Кулеба об отводе войск РФ: Украина призывает партнеров пока не терять бдительность и продолжать сдерживание России - Цензор.НЕТ 3119
показати весь коментар
23.04.2021 13:05 Відповісти
А кто у тебя ХОЗЯИН? Рабинович, Бойко, Мертвечук?
показати весь коментар
23.04.2021 13:42 Відповісти
Путін обісрався! Тепер в кремлі влада поміняється. Весна буде врожайна на переміни в рашці!
показати весь коментар
23.04.2021 13:28 Відповісти
Кулеба яскравий і типовий зразок ЗЕбільних дебілів.
показати весь коментар
23.04.2021 13:29 Відповісти
Не знаю, як кому, а я вважаю, що Кулеба працює ефективно і влучно. Це єдиний міністр у Зе-команді, який гідний своєї посади.
показати весь коментар
23.04.2021 13:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/427776 Та вигнав кацапiв, навiдь з їх територiї
показати весь коментар
23.04.2021 14:02 Відповісти
 
 