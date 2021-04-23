Кулеба про відведення військ РФ: Україна закликає партнерів поки що не втрачати пильність і продовжувати стримування Росії

Відведення Росією своїх військ від кордонів України не зупиняє ні ескалацію, ні конфлікт загалом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відповідь на запитання ЗМІ про заяву міністра оборони РФ про початок відведення російських військ від українських кордонів, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив таке:

"Сама заява міністра Шойгу - позитивна подія. Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми маємо пам’ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт в цілому.

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По-перше, заяви - це добре, але ми хотіли б бачити послідовні конструктивні дії, підтверджені нашою розвідкою і розвідкою НАТО.

По-друге, ці війська не просто дійшли до нашого кордону і тепер мають повернутися назад. Вони проводили небезпечні навчання та створили реальну небезпеку для України.

Росія як і раніше повинна в цілому пояснити Україні, ОБСЄ і міжнародному співтовариству навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням на кордоні з Україною з такою надмірною чисельністю військ.

Україна вдячна міжнародним партнерам за рішучу і своєчасну реакцію на загострення Росією ситуації. Це допомогло спонукати Росію до ухвалення рішення про згортання безпрецедентно небезпечних навчань. Україна закликає своїх партнерів наразі не втрачати пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії".

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.