У Києві затвердили особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі і Великодня, - Кличко

Столична влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі і Великодня.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт КМДА.

"Наближаються Великодні свята, тривалі вихідні і дуже ризикований момент для епідеміологічної ситуації. Люди збираються йти в церкви, святкувати компаніями, відвідувати публічні місця. І дуже важливо, щоб наслідком радості від свята не стала біда від хвороби. Щоб у середині травня ми знову не отримали різкого сплеску захворюваності. Я закликаю всіх бути свідомими і не ставитися легковажно до рекомендацій фахівців. Не ігнорувати загрозу, що не минула. Сьогодні вранці відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На якому, зокрема, ухвалили особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня", – повідомив Віталій Кличко.

Зокрема, аби упередити сплеск вірусу, столична влада рекомендує керівникам церков та релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі.

Якщо ж десь прихожани підуть у церкву, необхідно дотримуватися суворих правил та обмежень.

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"По-перше: храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень. По-друге: обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення. По-третє: забезпечити температурних скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях. І, звичайно, масковий режим ніхто не відміняв!" – підкреслив мер столиці.

Міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися правил і обмежень. Та роз’яснити необхідність таких заходів своїм прихожанам.

"Ми також чекаємо на свідоме і зважене рішення Всеукраїнської ради церков, яка зібралася сьогодні для ухвалення єдиного рішення усіма конфесіями про те, яким чином проводити богослужіння та як відбуватиметься освячення Великодніх кошиків. Переконаний: церква має дбати про здоров’я своїх вірян та не наражати їх на небезпеку! Оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус у Києві поки залишається складною. І сьогодні головне завдання – зробити все можливе, щоб зберегти життя та здоров’я людей. Тому я закликаю всіх киян і всіх українців провести свята в колі родини. Не збиратися великими компаніями, не йти в місця великого скупчення людей. Щоб не наражати на небезпеку себе і своїх близьких", – наголосив Віталій Кличко.

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