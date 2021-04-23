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Новини Агресія Росії проти України
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Кравчук про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Тільки нейтральна країна. Наприклад, Фінляндія або Швейцарія

Кравчук про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Тільки нейтральна країна. Наприклад, Фінляндія або Швейцарія

Зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна з питань двосторонніх відносин може пройти тільки в нейтральній країні. Зеленський не поїде в Росію домовлятися з президентом країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, таку думку в ефірі "4 каналу" висловив перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

"Якщо у Путіна виникає ідея переговорів глобального масштабу щодо відносин Росії і України, то це може бути тільки нейтральна країна. Ну, скажімо, Фінляндія або Швейцарія, але в жодному це не може бути Росія", - заявив Кравчук.

Він також розцінив запрошення Зеленському приїхати в Москву як бажання Путіна, "щоб йому кланялися і просили припинити війну".

У той же час він підкреслив, що Зеленський пропонував зустрітися йому в будь-якій точці Донбасу, тобто це могли бути захоплені Донецьк або Луганськ.

Також читайте: Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Кравчук Леонід (546) перемовини (3026) путін володимир (24222) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+5
Цікаво ,про що спроможні домовитись, параноїдальний шизофренік з балаганою лялькою????)))))
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23.04.2021 13:13 Відповісти
+2
Попка дурак.
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23.04.2021 13:17 Відповісти
+2
А чо? То ж не пуцин хоче зустрітися, то Зєлєнскому треба. Тому пуцину пофігу думка і Зєлєнского, і тим більше Кравчука.
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23.04.2021 13:25 Відповісти
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Цікаво ,про що спроможні домовитись, параноїдальний шизофренік з балаганою лялькою????)))))
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23.04.2021 13:13 Відповісти
Попка дурак.
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23.04.2021 13:17 Відповісти
ФІНЛЯНДІЯ -РАБ РАШИСТЛЯНДІІ більш ніж Австрія!
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23.04.2021 13:20 Відповісти
А кто выборами в США рулит?
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23.04.2021 14:04 Відповісти
Кравчук о возможной встрече Зеленского и Путина: Только нейтральная страна. Например, Финляндия или Швейцария - Цензор.НЕТ 4798
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23.04.2021 13:21 Відповісти
Лучше Турция
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23.04.2021 13:22 Відповісти
Лучше Египет, там видосики можно лучше снять
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23.04.2021 15:51 Відповісти
Ответ Пуйла - Зе -Как ты фрайер не по масти стрелу забиваешь?
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23.04.2021 13:24 Відповісти
А чо? То ж не пуцин хоче зустрітися, то Зєлєнскому треба. Тому пуцину пофігу думка і Зєлєнского, і тим більше Кравчука.
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23.04.2021 13:25 Відповісти
Понад 40% опитаних громадян Фінляндії підтримують скасування санкцій проти Росії.
Про це свідчать результати опитування Kantar TNS для газети https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ Maaseudun Tulevaisuus , повідомляє "Європейська правда".

Проти відмови від санкцій виступили 27 % опитаних.
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23.04.2021 13:25 Відповісти
Походу там дохрена ЗеФилов.
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23.04.2021 13:58 Відповісти
Там дохрена московитів
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23.04.2021 14:07 Відповісти
Пускай вместо снятия санкций, берут чюмаданы и на расею, но только для них это кошмарный потный сон.
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23.04.2021 14:13 Відповісти
Кравчук прогнозирует "прорыв" в переговорах по Донбассу.
Этого не будет.
У Путина есть одна отличительная черта - он умеет играть вдолгую.
Ему торопиться некуда, время до 2036 года есть, а Украина - самый лакомый кусок воображаемой империи.
Поэтому, трясина с переговорами будет длиться ещё не один год. Ибо карлику "прорывы" не нужны, нужен измор Украины.

А то, что Зе приглашает Пу встретиться на оккупированных территориях, говорит о слабости Зе-команды и непонимании того, что играешь по правилам агрессора.
Нельзя приглашать убийцу в свой дом договариваться о том, чтобы он больше не убивал.
Иначе, ты становишься соучастником убийцы.
Или таковым уже являешься!!
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23.04.2021 13:25 Відповісти
Україна,це наріжний камінь "Русского мира" !!! Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та кремлівським імперським амбіціям !!!))))
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23.04.2021 13:30 Відповісти
"Только нейтральная страна. Например, Финляндия или Швейцария" Жертв агрессии всегда агрессор требовал к себе: финнов, прибалтов.... Гитлер с подельником Муссолини и "миротворцами" принимал "делегацию" Чехословакии в Мюнхене... Иногда т. Гитлер лично прибывал: у Вену после аншлюса Австрии, в Париж после разгрома Франции. "Миротворцы", во время этих актов "принуждение к миру" очередной жертвы, ждали, в своем, как им казалось, безопасном стойле, своей очереди. А в самой могущественной стране мира - США всякие Рузвельты делали вид, что война их не коснется... Впрочем как и в Первую мировую... Постверсальский мир, который стал только подготовкой к еще более кровопролитной войне, Европу так и ничего не научил... Так поедет Зеленский в Москву, или встреча состоится на "нейтральном поле" ? Поколению, выросшему на видеомыле, ведь не обязательно знать историю?
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23.04.2021 13:29 Відповісти
Кто такие «прибалты»?
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23.04.2021 15:52 Відповісти
Для таких как ВЫhttps://censor.net/ru/user/428774 все есть в интернете... Прибалты... Значение https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C представитель коренного населения Прибалтийских республик (Латвии, Литвы, Эстонии) ◆ А вот я сейчас выдам пассаж абсолютно политнекорректный, дам мысль, до которой ни русские не могут додуматься, ни немцы, а только прибалты и, пардон, хохлы. Альфред Кох, ‎Игорь Свинаренко, «Ящик водки», 2014 г. Происходит от прил. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 прибалтийский , из https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8- при- + https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 балтийский , от названия https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтийское море , далее от ср.-лат. https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Balticum_mare&action=edit&redlink=1 Balticum mare (впервые у Адама Бременского); также https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Balticum_fretum&action=edit&redlink=1 Balticum fretum (https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 Саксон Грамматик ). По преданию, от лат. https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=balteus&action=edit&redlink=1 balteus «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81 пояс », потому что это море, подобно поясу, простирается от Скифии до Греции. По-видимому, данное название связано с др.-исл. https://ru.wiktionary.org/wiki/belti belti , шв., дат., норв. https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=b%C3%A4lte&action=edit&redlink=1 bälte «пояс», тем более что освоение этого моря, по всей вероятности, началось с запада. Ср.: ср.-в.-нем. https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Beltemere&action=edit&redlink=1 Beltemere «Балтийское море». Менее удачны попытки связать это название с русск. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE болото и родственными, поскольку название моря не засвидетельствовано в старой слав. форме. Объяснение от лит. https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=b%C3%A1ltas&action=edit&redlink=1 báltas «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9 белый » также едва ли приемлемо, вопреки Иоханссону, Торбьёрнссону и Фальку - Торпу, потому что балт. племена не знали в древности мореплавания. Указанные ученые без достаточных оснований говорят о лит. *báltas «озеро», которое не засвидетельствовано. Использованы данные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0 словаря М. Фасмера . https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B См. Список литературы . Употребление отмечено с 1940-х, впервые зафиксировано в советских словарях - в 1984.
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23.04.2021 16:31 Відповісти
Как человек, долго проживший в Литве, могу сказать, что назвав прибалтами жителей Литвы, Латвии и Эстонии, Вы их очень обидите.
«Прибалтика» это чисто совковый термин, созданный для обезличивания жителей стран Балтии. Поэтому не существует ни каких «прибалтов», кроме как в воспалённых мозгах кацапов
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23.04.2021 16:44 Відповісти
Хтось вірить, що Кравчук в потрібний момент не зніме свою пронаціональну шкуру?
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23.04.2021 13:29 Відповісти
той хто в це вірить напевне із курятинфюрером на тому світі буде Рейк'явік брати.
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23.04.2021 19:43 Відповісти
Так пуйло сказал говррить можно только по дружбе,по Донбассу не к нему а к боевикам марионеткам,и новость недавняя что ботоксный сказал что темы Крыма вообще не будет,о чем говорить даже на нейтральной?о дружбе и сотрудничестве с убийцей?
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23.04.2021 13:29 Відповісти
Старий шкодливий маразматик мабуть плутає "встречу" і втечу.
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23.04.2021 13:32 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського

кримінальні статті по днях сцарюванння вови
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23.04.2021 13:33 Відповісти
Та хоч на Марсі чи Венері,Росія від власної мети ,повернення України в "родную говєнь" не відмовиться !!!)))
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23.04.2021 13:33 Відповісти
А кто это в Минск с москалями встречаться полетел? https://www.flightradar24.com/EA50/277da304
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23.04.2021 13:36 Відповісти
А я бы на месте Зеленского поступил бы как мужик - полетел бы в Москву на чужую территорию. Этим он показал бы что не прячется за спину США и не является американской марионеткой. Приехал поговорил бы с ****** - хуже явно не стало бы.
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23.04.2021 13:45 Відповісти
надеюсь у Зеленского ума больше
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23.04.2021 13:53 Відповісти
думка президента Кравчука Л.М. виважена і прийнятна, але що думає з цього приводу близьке оточення Вовочки і сам Вовочка скоро почуємо і побачимо. його вислови про зустріч і домовленість навіть з чортом залишаються актуальними, раба з душі Вовочка навряд чи прогнав.
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23.04.2021 14:00 Відповісти
Пригласите ещё ордловцев, бульбофюрера, берите их и везите в Гаагу.
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23.04.2021 14:01 Відповісти
Ці дурні істоти краще б роти свої закрили. Рашистська тварина вже який раз Земорду в лайно тицяє, але зелений все одно має бажання зануритися в той сортир по саму маківку аби позаглядати в очи рашиста.
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23.04.2021 14:09 Відповісти
кравчук, ти ДЕБІЛ? мабуть що так, якщо тобі досі нічого не зрозуміло і ти *********** президента до цієї зустрічі? а може тварюко комуняцька ти козачок засланий?
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23.04.2021 16:04 Відповісти
щё одит бандит разграбивший украину гуляет на свободе
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24.04.2021 18:36 Відповісти
 
 