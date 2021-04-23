Кравчук про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Тільки нейтральна країна. Наприклад, Фінляндія або Швейцарія
Зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна з питань двосторонніх відносин може пройти тільки в нейтральній країні. Зеленський не поїде в Росію домовлятися з президентом країни-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, таку думку в ефірі "4 каналу" висловив перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.
"Якщо у Путіна виникає ідея переговорів глобального масштабу щодо відносин Росії і України, то це може бути тільки нейтральна країна. Ну, скажімо, Фінляндія або Швейцарія, але в жодному це не може бути Росія", - заявив Кравчук.
Він також розцінив запрошення Зеленському приїхати в Москву як бажання Путіна, "щоб йому кланялися і просили припинити війну".
У той же час він підкреслив, що Зеленський пропонував зустрітися йому в будь-якій точці Донбасу, тобто це могли бути захоплені Донецьк або Луганськ.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
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Про це свідчать результати опитування Kantar TNS для газети https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ Maaseudun Tulevaisuus , повідомляє "Європейська правда".
Проти відмови від санкцій виступили 27 % опитаних.
Этого не будет.
У Путина есть одна отличительная черта - он умеет играть вдолгую.
Ему торопиться некуда, время до 2036 года есть, а Украина - самый лакомый кусок воображаемой империи.
Поэтому, трясина с переговорами будет длиться ещё не один год. Ибо карлику "прорывы" не нужны, нужен измор Украины.
А то, что Зе приглашает Пу встретиться на оккупированных территориях, говорит о слабости Зе-команды и непонимании того, что играешь по правилам агрессора.
Нельзя приглашать убийцу в свой дом договариваться о том, чтобы он больше не убивал.
Иначе, ты становишься соучастником убийцы.
Или таковым уже являешься!!
«Прибалтика» это чисто совковый термин, созданный для обезличивания жителей стран Балтии. Поэтому не существует ни каких «прибалтов», кроме как в воспалённых мозгах кацапов
кримінальні статті по днях сцарюванння вови