Кравчук про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Тільки нейтральна країна. Наприклад, Фінляндія або Швейцарія

Зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна з питань двосторонніх відносин може пройти тільки в нейтральній країні. Зеленський не поїде в Росію домовлятися з президентом країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, таку думку в ефірі "4 каналу" висловив перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

"Якщо у Путіна виникає ідея переговорів глобального масштабу щодо відносин Росії і України, то це може бути тільки нейтральна країна. Ну, скажімо, Фінляндія або Швейцарія, але в жодному це не може бути Росія", - заявив Кравчук.

Він також розцінив запрошення Зеленському приїхати в Москву як бажання Путіна, "щоб йому кланялися і просили припинити війну".

У той же час він підкреслив, що Зеленський пропонував зустрітися йому в будь-якій точці Донбасу, тобто це могли бути захоплені Донецьк або Луганськ.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.