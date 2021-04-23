Пєсков про переговори Путіна і Лукашенка: Злиття держав в одну не обговорювалося, а питання інтеграції - так
Мети вийти на проривні домовленості під час переговорів Путіна і "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, не стояло, це був звичайний робочий процес.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Доволі тривалі були переговори, робоче "проговорення" тем, в основному пов'язане з економічною взаємодією. Говорили і про співпрацю у високотехнологічних галузях і енергетиці, інші сфери. Але в основному торгово-економічне співробітництво - це поточні справи. Якоїсь мети вийти на проривні домовленості не стояло ", - сказав Пєсков.
Відповідаючи на питання про те, чи обговорювалися якимось чином питання інтеграції або злиття двох держав в одну, прессекретар Путіна заявив: "Ні, злиття держав в одну- ні, а питання інтеграції, інтеграція - це ж постійний процес, це живий механізм, питання інтеграції, дійсно, постійно на порядку денному".
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Усатый хмырь заявил, что рф и Беларусь могут завершить создание Союзного государства уже осенью.
Вот и финал спектакля, разыгранного Москвой.
Создать взрывоопасную ситуацию, а потом, загнав в угол, помочь её "порешать" - фирменный стиль Запоребриковой Анчурии.
Такая судьба ждала и Украину, если бы Порошенко дал в своё время слабину.
Сейчас это уже практически невозможно: армия и гражданское общество набрали такую силу, что поднимут на штыки того, кто согласится на белорусский вариант.
Вместе с его кластерами, видосиками и модными очками.
https://polka.d3.ru/segodnia-na-tribune-oon-vpervye-zvuchal-iazyk-erzia-2143248/ (вчера) на трибуне ООН впервые звучал язык эрзя
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C Боляєнь Сиресь , инязор эрзянского народа, выступал по квоте Украины:
"За последние 30 лет эрзя из миллионной нации превратились в небольшую этническую группу, на грани полного исчезновения. Без войны, без эпидемий и принудительных депортаций. В подобной ситуации оказались наши соседи по региону Идель-Урал: мокша, удмурты, мари, чуваши, башкиры и даже татары. Народам России запрещено иметь собственные политические партии, университеты или учиться в школах на родном языке. Только танцы в национальных костюмах. Те, кто борются за права своего народа - преследуются полицией как экстремисты или подвергаются принудительному лечению в психиатрических больницах".
Полный текст речи:
http://inyazoro.info/?p=455 Оригинал на эрзя
http://inyazoro.info/?p=458&lang=en Официальный перевод на английский
https://tsn.ua/svit/mi-na-mezhi-cilkovitogo-zniknennya-lider-narodu-erzya-v-oon-zvinuvativ-rosiyu-u-etnocidi-1771591.html Перевод на украинский