УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3346 відвідувачів онлайн
Новини
2 633 13

Пєсков про переговори Путіна і Лукашенка: Злиття держав в одну не обговорювалося, а питання інтеграції - так

Пєсков про переговори Путіна і Лукашенка: Злиття держав в одну не обговорювалося, а питання інтеграції - так

Мети вийти на проривні домовленості під час переговорів Путіна і "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, не стояло, це був звичайний робочий процес.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Доволі тривалі були переговори, робоче "проговорення" тем, в основному пов'язане з економічною взаємодією. Говорили і про співпрацю у високотехнологічних галузях і енергетиці, інші сфери. Але в основному торгово-економічне співробітництво - це поточні справи. Якоїсь мети вийти на проривні домовленості не стояло ", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання про те, чи обговорювалися якимось чином питання інтеграції або злиття двох держав в одну, прессекретар Путіна заявив: "Ні, злиття держав в одну- ні, а питання інтеграції, інтеграція - це ж постійний процес, це живий механізм, питання інтеграції, дійсно, постійно на порядку денному".

Також читайте: Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) Пєсков Дмитро (1707) путін володимир (24222) росія (66431)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Слияние перед развалом ? Это смешно . Вместе веселее ?
показати весь коментар
23.04.2021 13:15 Відповісти
+5
Вмешательство Украины во внутренние дела РФ:

https://polka.d3.ru/segodnia-na-tribune-oon-vpervye-zvuchal-iazyk-erzia-2143248/ (вчера) на трибуне ООН впервые звучал язык эрзя

Песков о переговорах Путина и Лукашенко: Слияние государств в одно не обсуждалось, а вопросы интеграции - да - Цензор.НЕТ 6661

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C Боляєнь Сиресь , инязор эрзянского народа, выступал по квоте Украины:
"За последние 30 лет эрзя из миллионной нации превратились в небольшую этническую группу, на грани полного исчезновения. Без войны, без эпидемий и принудительных депортаций. В подобной ситуации оказались наши соседи по региону Идель-Урал: мокша, удмурты, мари, чуваши, башкиры и даже татары. Народам России запрещено иметь собственные политические партии, университеты или учиться в школах на родном языке. Только танцы в национальных костюмах. Те, кто борются за права своего народа - преследуются полицией как экстремисты или подвергаются принудительному лечению в психиатрических больницах".

Полный текст речи:
http://inyazoro.info/?p=455 Оригинал на эрзя
http://inyazoro.info/?p=458&lang=en Официальный перевод на английский
https://tsn.ua/svit/mi-na-mezhi-cilkovitogo-zniknennya-lider-narodu-erzya-v-oon-zvinuvativ-rosiyu-u-etnocidi-1771591.html Перевод на украинский
показати весь коментар
23.04.2021 13:19 Відповісти
+2
Интеграция и есть слияние.
показати весь коментар
23.04.2021 13:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слияние перед развалом ? Это смешно . Вместе веселее ?
показати весь коментар
23.04.2021 13:15 Відповісти
Кстати, о Лукашенко.
Усатый хмырь заявил, что рф и Беларусь могут завершить создание Союзного государства уже осенью.
Вот и финал спектакля, разыгранного Москвой.
Создать взрывоопасную ситуацию, а потом, загнав в угол, помочь её "порешать" - фирменный стиль Запоребриковой Анчурии.
Такая судьба ждала и Украину, если бы Порошенко дал в своё время слабину.
Сейчас это уже практически невозможно: армия и гражданское общество набрали такую силу, что поднимут на штыки того, кто согласится на белорусский вариант.
Вместе с его кластерами, видосиками и модными очками.
показати весь коментар
23.04.2021 13:18 Відповісти
Вмешательство Украины во внутренние дела РФ:

https://polka.d3.ru/segodnia-na-tribune-oon-vpervye-zvuchal-iazyk-erzia-2143248/ (вчера) на трибуне ООН впервые звучал язык эрзя

Песков о переговорах Путина и Лукашенко: Слияние государств в одно не обсуждалось, а вопросы интеграции - да - Цензор.НЕТ 6661

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C Боляєнь Сиресь , инязор эрзянского народа, выступал по квоте Украины:
"За последние 30 лет эрзя из миллионной нации превратились в небольшую этническую группу, на грани полного исчезновения. Без войны, без эпидемий и принудительных депортаций. В подобной ситуации оказались наши соседи по региону Идель-Урал: мокша, удмурты, мари, чуваши, башкиры и даже татары. Народам России запрещено иметь собственные политические партии, университеты или учиться в школах на родном языке. Только танцы в национальных костюмах. Те, кто борются за права своего народа - преследуются полицией как экстремисты или подвергаются принудительному лечению в психиатрических больницах".

Полный текст речи:
http://inyazoro.info/?p=455 Оригинал на эрзя
http://inyazoro.info/?p=458&lang=en Официальный перевод на английский
https://tsn.ua/svit/mi-na-mezhi-cilkovitogo-zniknennya-lider-narodu-erzya-v-oon-zvinuvativ-rosiyu-u-etnocidi-1771591.html Перевод на украинский
показати весь коментар
23.04.2021 13:19 Відповісти
интегрировать не будем - просто сольём в кучу.
показати весь коментар
23.04.2021 13:26 Відповісти
"Денех нет,но ви,сябри,дєржитесь!",- сказав *****,і при цьому бридко захіхікав...
показати весь коментар
23.04.2021 13:26 Відповісти
А чи не один куй... ? Раком, чи боком...?
показати весь коментар
23.04.2021 13:27 Відповісти
Интеграция и есть слияние.
показати весь коментар
23.04.2021 13:29 Відповісти
Нет, вливание.
показати весь коментар
23.04.2021 13:46 Відповісти
Називати речі своїми іменами, колись було у кацапів за правило? Швидше навпаки.
показати весь коментар
23.04.2021 13:30 Відповісти
Зачем письков та много соловоблудил? Смысл переговоров луки с путей объясняется одним анекдотом про кума который объясняет другому куму смысл слова нюанс.
показати весь коментар
23.04.2021 13:35 Відповісти
Красиво колхозников разводят) ОЙ! - некрасиво, прямым текстом: Беларусь будет частью паРаши)
показати весь коментар
23.04.2021 13:44 Відповісти
***** подчиняет себе самых немощных и неспособных к самозащите, находящихся под тоталитарной властью одного рабовладельца.
показати весь коментар
23.04.2021 13:45 Відповісти
Сейчас беларусам роздадут по книжке "О вкусной и здоровой пище" и назад в эссср. Всё, железный занавес упал. Нет ни Египта, ни Турции, только любимый вождь пролетариата рускава мира. Слава Господу и Украине, что мы не там.
показати весь коментар
23.04.2021 13:52 Відповісти
 
 