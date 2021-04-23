Пєсков про переговори Путіна і Лукашенка: Злиття держав в одну не обговорювалося, а питання інтеграції - так

Мети вийти на проривні домовленості під час переговорів Путіна і "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, не стояло, це був звичайний робочий процес.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Доволі тривалі були переговори, робоче "проговорення" тем, в основному пов'язане з економічною взаємодією. Говорили і про співпрацю у високотехнологічних галузях і енергетиці, інші сфери. Але в основному торгово-економічне співробітництво - це поточні справи. Якоїсь мети вийти на проривні домовленості не стояло ", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання про те, чи обговорювалися якимось чином питання інтеграції або злиття двох держав в одну, прессекретар Путіна заявив: "Ні, злиття держав в одну- ні, а питання інтеграції, інтеграція - це ж постійний процес, це живий механізм, питання інтеграції, дійсно, постійно на порядку денному".

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