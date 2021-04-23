Путін не обговорюватиме із Зеленським Крим. Такої теми не існує, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не обговорюватимуть тему Криму під час можливої зустрічі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що Путін розмовлятиме із Зеленським лише про двосторонні відносини, а щодо теми Криму немає чого обговорювати.

"Президент сам сказав, що можна вести мову саме про двосторонні відносини. Такої теми, як Крим, не існує, тому тут немає чого обговорювати", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про те, про що обидва президенти можуть говорити на можливій зустрічі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

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