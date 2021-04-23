Путін не обговорюватиме із Зеленським Крим. Такої теми не існує, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не обговорюватимуть тему Криму під час можливої зустрічі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Він зазначив, що Путін розмовлятиме із Зеленським лише про двосторонні відносини, а щодо теми Криму немає чого обговорювати.
"Президент сам сказав, що можна вести мову саме про двосторонні відносини. Такої теми, як Крим, не існує, тому тут немає чого обговорювати", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про те, про що обидва президенти можуть говорити на можливій зустрічі.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
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Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
кримінальні статті по днях сцарювання шерханчика вови
Або замовляйте тут..)))) https://ua.all.biz/uk/suvenirnyj-kylymok-vytyrajte-nogy-putin-g6149283
Хай щастить....
Російські бойовики зайшли на позиції біля Золотого, які українські збройні сили залишили у рамках «домовленостей» про всеосяжне перемир'я, що його досі просувають Єрмак та Зеленський.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували російських окупантів, які порушують домовленості та заходять на колишні позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Золоте на Луганщині, повідомляє Укрінформ, посилаючись на звіт СММ ОБСЄ від 21 квітня.
Иными словами ЗЕ без единого выстрела отдал кацапам часть территории Украины.
Так почему бы не поговорить с ним еще?
https://mobile.twitter.com/26_55847_314159
https://mobile.twitter.com/26_55847_314159 Ваccерман Железный https://mobile.twitter.com/26_55847_314159 @26_55847_314159 https://mobile.twitter.com/26_55847_314159/status/1385489484750405633 4 ч
Разница между людьми и животными в том, животные никогда не позволят, чтобы стаю вел самый тупой.
Типа: Царь принимает челобитные, только у себя во дворце, а не едет за ними к смердам. Это показательное заявление и если Зеленский является полным идиотом (к сожалению думаю что это так) и согласится, это автоматически будет восприниматься как позиция слабого, а по сему никаких уступок со стороны Рашки он не получит, уступки будут предполагаться только со стороны Украины
- Кто там?
- Откройте, полиция
- А в чем дело?
- Поговорить надо
- Вас много?
- Двое
- Ну и поговорите друг с другом
Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина . Порошенко - враг номер один для президента (Зеленского). Зеленскому есть чем отрапортовать Путину .Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского. 02.04.21
https://t.me/************/2160
Наприклад затримувати на кордоні кожного 10-го росіянина, який перетинає кордон і висувати їм обвинувачення у підготовці терактів на території України, звісно сфабриковані. Коли таких накопиться достатньо, РФ для порятунку своїх людей доведеться йти на перемовини та слухати українські умови. Все це наче дуже просто, але Зеленський не робить і цього
Т.е. Зеля контролирует любую точку на Донбассе, но почему не хочет остановить войну?
Один контролює одну частину , другий - другу (хоча тихо пердить під ковдру та говорить "то не я " )
І усі все знають ! А придурки вірять різним казкам