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Путін не обговорюватиме із Зеленським Крим. Такої теми не існує, - Пєсков

Путін не обговорюватиме із Зеленським Крим. Такої теми не існує, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не обговорюватимуть тему Криму під час можливої зустрічі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що Путін розмовлятиме із Зеленським лише про двосторонні відносини, а щодо теми Криму немає чого обговорювати.

"Президент сам сказав, що можна вести мову саме про двосторонні відносини. Такої теми, як Крим, не існує, тому тут немає чого обговорювати", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про те, про що обидва президенти можуть говорити на можливій зустрічі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відреагує на запрошення Путіна в Москву, - Мендель

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Крим (14200) путін володимир (24222)


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Топ коментарі
+36
такой страны как Россия тоже давно не существует, но это дерьмо обсуждают.
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23.04.2021 13:28 Відповісти
+31
Передайте *****, що ніякого Путіна не існує.
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23.04.2021 13:30 Відповісти
+27
Дарую і пам"ятай мою щедрість.Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым. Такой темы не существует, - Песков - Цензор.НЕТ 3506
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23.04.2021 13:36 Відповісти
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23.04.2021 13:27 Відповісти
Нагадоло - "Я не хочу срати! Я не хочу срати! Я не всрався! Я не всрався"
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23.04.2021 13:28 Відповісти
Не смердить, не смердить!
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23.04.2021 13:38 Відповісти
це не я! це нея!
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23.04.2021 13:43 Відповісти
такой страны как Россия тоже давно не существует, но это дерьмо обсуждают.
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23.04.2021 13:28 Відповісти
А её никогда и не существовало.Была Московия,был Московский улус Золотой Орды,был Улус Джучи,а до того вообще почти ничего не было-была мордва,или как ее называл отец всемирной истории Геродот- АНДРОФАГИ,что с древнегреческой переводится как ЛЮДОЖЕРЫ.
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23.04.2021 13:48 Відповісти
еще и фирофаГи на тех же болотцах окско -волжского междуречья жили, соседи и родня дичи этой болотной, вурдалакской...
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23.04.2021 16:05 Відповісти
...бо росія - це така собі анти-Америка... яка без США нікчемне утворення

Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
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23.04.2021 13:54 Відповісти
да и «руССкие» - выдуманный нарот! У «руССких» нету своей этнической территории в составе РФ. напр. У чеченцев автономия, у евреев - автономия, татар, башкир - республика в составе РФ... А у т.н. «руССких» - ничего нету. Но они угнетают все народы РФ! Свободу народам РФ!
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23.04.2021 14:02 Відповісти
ну да где вы видели возврат вором украденного который обсуждает ЭТУ тему с пострадавшим.... лично я ни разу не видел в уголовнызх делах хотя отработал адвокатом 25 лет нагло вор всегда кричит какие ваши доказательства это я нашел это мое по наследству от прабабки досталось у вас пострадавший походжая на мою такая жде вещь вы ее утеряли навреное.. а вот Крым ОН ОДИН УКРАИНА ОДНА И ПУТИН ОДИН тему не существует ублюдок Вова путин ублюдок.. гопник главарь страны банды гопников... в Риме был хороший обычай всех воров распинали на крестах... предварительно вырвав язык выколов глаза обварив малость в кипящем масле а потом на прожарку умирали говорят воры мучительно долго некотогрые даже более месяца ждали конца своего а еще воров всегда и во многих странах садили на кол вот бы вывезбти Путина из Москвы России и на Майдане его на кол всадить и камеры поставить прямой траснялции и все утверждать мол темы а кто это такое НЕ СУЩЕСТВУЕТ и обсуждать мы ее ни с кем не будем...
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23.04.2021 14:03 Відповісти
Ну какая раися, батенька, да вы что-то напутали. Весь мир знает эти места под названием свинособакия, и название полностью оправдывает содержание
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23.04.2021 15:03 Відповісти
Передайте *****, що ніякого Путіна не існує.
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23.04.2021 13:30 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського

кримінальні статті по днях сцарювання шерханчика вови
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23.04.2021 13:31 Відповісти
там не має незаконного розпуску ВРУ.
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23.04.2021 13:36 Відповісти
Куплю коврик для вытирания ног с именем путин. Дорого.
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23.04.2021 13:31 Відповісти
Дарую і пам"ятай мою щедрість.Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым. Такой темы не существует, - Песков - Цензор.НЕТ 3506
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23.04.2021 13:36 Відповісти
Где такой можно заказать?
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23.04.2021 13:41 Відповісти
Прямуєте до славетного Львова..... З 2014 року НІЧОГО не змінилося!! https://www.politnavigator.news/vytirajjte-nogi-kovriki-s-putinym-khit-prodazh-vo-lvove-foto.html
Або замовляйте тут..)))) https://ua.all.biz/uk/suvenirnyj-kylymok-vytyrajte-nogy-putin-g6149283

Хай щастить....
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23.04.2021 14:12 Відповісти
Спасибі, замовлю собі обов'язково
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23.04.2021 15:28 Відповісти
..за трошки *Дорого* Ви купите їх аж 20 штук...)))) https://ua.all.biz/uk/suvenirnyj-kylymok-vytyrajte-nogy-putin-g6149283
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23.04.2021 14:14 Відповісти
Коврика все-таки мало, хороший киллер лучше
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23.04.2021 16:28 Відповісти
.Будете замовляти?))))
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23.04.2021 17:33 Відповісти
+
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23.04.2021 18:12 Відповісти
на "нет" и суда нет, - пейте камни с неба=)
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23.04.2021 13:32 Відповісти
А кого тут,власне,цікавить,що звіздить ця кацапська гнида? І навіщо взагалі його тут цитувати?
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23.04.2021 13:33 Відповісти
Тема то существует, а вот долго ли будет существовать сам Крым - вопрос.
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23.04.2021 13:33 Відповісти
А вода в неіснуючий Крим теж не існує?
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23.04.2021 13:33 Відповісти
Та да! Пуцин живе у паралельній реальності. 😊 Хча може йому Зєлєнскій не підходить? Так не проблема, буде розмовляти з наступним Президентом України, який в очі, чи в очко заглядати точно не буде.
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23.04.2021 13:34 Відповісти
Возможно, но только это будет через три года
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23.04.2021 13:40 Відповісти
Тут ключове - "БУДЕ"!!!
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23.04.2021 13:43 Відповісти
Или через восемь....
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23.04.2021 14:08 Відповісти
Це скоріше не паралельна реальність-це перпендикуляр до ЦІВІЛІЗАЦІЇ.
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23.04.2021 13:51 Відповісти
Только снанкции и вступление Украины в НАТО для Х#йла станут принуждением оставить Крым и Донбасс...все остальное пустая трата времени.
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23.04.2021 13:34 Відповісти
Только сильная Украина будет недоступна врагам,а как она станет сильной - другой вопрос.
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23.04.2021 13:40 Відповісти
Вона вже стала і навіть ***** це зрозумів а ти ні,тобто ти набагато дурніший?
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23.04.2021 14:00 Відповісти
Я не подполковник КГБ.....
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23.04.2021 18:55 Відповісти
Та мені по цимбалах хто ти.
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23.04.2021 18:56 Відповісти
На форумі,під ніком легко грубіянити,це ж не на вулиці в реалі - зразу по нюхалу....
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23.04.2021 19:10 Відповісти
А вот и то, о чем говорили еще в 2019-м.

Російські бойовики зайшли на позиції біля Золотого, які українські збройні сили залишили у рамках «домовленостей» про всеосяжне перемир'я, що його досі просувають Єрмак та Зеленський.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували російських окупантів, які порушують домовленості та заходять на колишні позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Золоте на Луганщині, повідомляє Укрінформ, посилаючись на звіт СММ ОБСЄ від 21 квітня.

Иными словами ЗЕ без единого выстрела отдал кацапам часть территории Украины.
Так почему бы не поговорить с ним еще?
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23.04.2021 13:37 Відповісти
https://mobile.twitter.com/26_55847_314159
https://mobile.twitter.com/26_55847_314159
https://mobile.twitter.com/26_55847_314159 Ваccерман Железный https://mobile.twitter.com/26_55847_314159 @26_55847_314159 https://mobile.twitter.com/26_55847_314159/status/1385489484750405633 4 ч

Разница между людьми и животными в том, животные никогда не позволят, чтобы стаю вел самый тупой.
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23.04.2021 14:11 Відповісти
Поэтому никто с форума не будет президентом....
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23.04.2021 18:57 Відповісти
Він хоче обговорювати його в Гаазі.
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23.04.2021 13:38 Відповісти
Обговорювати нічого не потрібно. Все вже давно оговорено на міжнародному рівні: Крим український. Зеленський мусить лише домогтися відповідді, коли і як будуть виведені касапські війська з Криму, і погодитися з нею, чи ні (в залежності від строків).
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23.04.2021 13:39 Відповісти
Не виведені,а швидко - швидко с........ться.. ломая крылья роняя перья.. .
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23.04.2021 13:43 Відповісти
А кто с путиным будет обсуждать Крым?) Крым к путинской вотчине никакого отношения не имеет)
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23.04.2021 13:40 Відповісти
Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым. Такой темы не существует, - Песков - Цензор.НЕТ 2663
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23.04.2021 13:43 Відповісти
Оце так!!!Хазяїн викликав свого слугу до своєї ноги.Раз не буде обговорення питання Криму,то що тоді буде обговорюватись?Невже будуть обговорюватись зв*язки Пєськова зі своїм молочним братом тодішнім принцем Монако Альбером?Ох уже ця Навка,з ким вона тільки не нявкалась в Європі,а зачепилась за вуси Пєськова.Про що ще тоді можливо говорити,якщо не про окуповані Рашкою території.
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23.04.2021 13:43 Відповісти
Так и есть!
Типа: Царь принимает челобитные, только у себя во дворце, а не едет за ними к смердам. Это показательное заявление и если Зеленский является полным идиотом (к сожалению думаю что это так) и согласится, это автоматически будет восприниматься как позиция слабого, а по сему никаких уступок со стороны Рашки он не получит, уступки будут предполагаться только со стороны Украины
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23.04.2021 14:04 Відповісти
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23.04.2021 13:47 Відповісти
Э нет пуйло! Шо украл надо вернуть.и обсуждать все будут тебя, пока не вернёшь.
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23.04.2021 13:48 Відповісти
Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым .. Ну на нет - и воды нет!
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23.04.2021 13:52 Відповісти
Вся эта возня с возможным наступление России, это лишь для того, чтобы Украина отдала оккупированный Крым России. Но, любые переговоры с Россией необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. И Зеленскому нет никакого смысла ехать в Россию, чтобы отдать Крым России. Крым это Украина был и будет.
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23.04.2021 14:06 Відповісти
Такой темы, как вода в Крым не существует, такой страны, как Расея не существует, есть московская Орда Московия), потомок улуса Джучи ...
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23.04.2021 14:08 Відповісти
А вы прикиньте ситуацию: еще 2.5 года назад, найжалюгідніший бегал по саунам и разлекал кацапскую говноэлиту без штанов. А тут бац, дешевый шут забивает тебе стрелку. Я бы тоже, на месте куйла послал бы этого квартального дурачка в дупу. Как-то не солидно общаться с идиотом
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23.04.2021 14:10 Відповісти
Стук в дверь.
- Кто там?
- Откройте, полиция
- А в чем дело?
- Поговорить надо
- Вас много?
- Двое
- Ну и поговорите друг с другом
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23.04.2021 14:10 Відповісти
Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме"13.12.19/ РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков./ Моника слышит Моника знает: дозволена только одна, общая, тема.
Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина . Порошенко - враг номер один для президента (Зеленского). Зеленскому есть чем отрапортовать Путину .Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского. 02.04.21
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23.04.2021 14:26 Відповісти
Такой темы как смывной бачок в Крыму больше не существует.
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23.04.2021 14:36 Відповісти
послання Х№йла "федеральним зборам"

https://t.me/************/2160
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23.04.2021 14:37 Відповісти
То для України нема такої теми як вода в Криму. Це проблема окупанта
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23.04.2021 14:46 Відповісти
А щоб захотіли, потрібна точка на яку можна давити та шантажувати.
Наприклад затримувати на кордоні кожного 10-го росіянина, який перетинає кордон і висувати їм обвинувачення у підготовці терактів на території України, звісно сфабриковані. Коли таких накопиться достатньо, РФ для порятунку своїх людей доведеться йти на перемовини та слухати українські умови. Все це наче дуже просто, але Зеленський не робить і цього
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23.04.2021 15:03 Відповісти
Путина давно нет вместо него ФСБшное Х#йло так, что все вопросы будут к нему...
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23.04.2021 15:16 Відповісти
После таких, хамских, заявлений, встречаться с ****** откровенное унижение. О чем можно говорить с этим лживым карликовым уродом. Ну раз тема Крыма закрыта, может вас интересует еще какая нибудь территория Украины? Так получается?
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23.04.2021 15:47 Відповісти
а прийдется, без водички ну никак.
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23.04.2021 15:59 Відповісти
так настоящего пуйла не существует еще с 2006, с кем обсуждать
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23.04.2021 16:28 Відповісти
******** гопота
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23.04.2021 16:34 Відповісти
Сами прибежите... Удавка еще не затянулась.
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23.04.2021 17:22 Відповісти
письков- полностью раскрытая тема идиота. один взгляд на него говорит о том , что оно на голову хворе.
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23.04.2021 19:02 Відповісти
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину https://censor.net/ru/news/3261019/zelenskiyi_predlojil_putinu_vstretitsya_na_donbasse, где идет война.

Т.е. Зеля контролирует любую точку на Донбассе, но почему не хочет остановить войну?
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23.04.2021 19:23 Відповісти
Бредиш ?
Один контролює одну частину , другий - другу (хоча тихо пердить під ковдру та говорить "то не я " )
І усі все знають ! А придурки вірять різним казкам
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23.04.2021 19:48 Відповісти
вже подавилися та ще віддати доведеться і заплатити за злочини
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23.04.2021 20:38 Відповісти
в мацкве встречу проводить нельзя - позор
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23.04.2021 21:00 Відповісти
ТОГДА МОЖНО С ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА ПЕРЕСЕЛЯТЬ ВСЕХ В КРЫМ ИЛИ ПУСТЬ ЖИВУТ В ЛАГЕРЕ НА ГРАНИЦЕ ОККУПИРОВАННОГО КРЫМА !) И РАЗРЫВАТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ !!!
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23.04.2021 21:31 Відповісти
Диалог шута с убийцей...интересно, интересно...
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24.04.2021 23:24 Відповісти
 
 