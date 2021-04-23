Із травня імпорт електроенергії з Росії та Білорусі може зайняти 30% оптового ринку, - підсумки аукціону
Чотири компанії зарезервували за собою всю доступну на травень потужність міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.
Про це свідчать дані системного оператора НЕК "Укренерго".
Всього на травень НЕК "Укренерго" розподілило 1,8 ГВт потужності для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Це становить приблизно 30% від щодобового обсягу торгів на РДН (біржовий сегмент ринку), за даними ДП "Оператор ринку".
З Білорусі доступ до перетинів для імпорту отримали дві компанії - "ЕРУ Трейдинг" і "ДЕ Трейдинг" ("Донбасенерго") потужністю 200 і 100 МВт відповідно.
З Росії доступ до міждержавних мереж отримали "ЕРУ Трейдинг" (760 МВт), ОНК-Груп (500 МВт) і "ЕТГ" (240 МВт).
Нагадаємо, 15 травня Верховна Рада прийняла проєкт закону про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Цим законопроєктом парламент дав повноваження НКРЕКП анулювати підсумки аукціонів з доступу до перетину.
Відповідно до проєкту закону, остаточне рішення про заборону імпорту з Росії та Білорусі має ухвалити НКРЕКП.
Як раніше писало РБК-Україна, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.
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Це ж ніяке не знищення енергетично незалежності? Бізнеспартнери ВАЗеленського не будуть відключати світло Україні, як і газ у морози "не" відключали?
Бенені борцуни, з торгівлею на крові, не дадуть збрехати?
Зате тепер прибуток іде не в українську скарбницю, а кацапам.
Мабуть, така задумка і була, коли ВАЗеленського зі "слугами" обирали.
в 2014 -- 178 млн.кВт*час
в 2015 -- 2 296 млн.кВт*час
в 2016 -- 75,6 млн.кВт*час
У 2016 році імпорт здійснювався до РФ та білорусі і склав - 76,9 млн кВт год на рік. Протягом наступних двох років імпорт електроенергії до України впав до 30 млн кВт год.
У 2019 році імпорт підскочив до 2 698,6 млн кВт год. Україна закуповувала електроенергію в Угорщині, Словаччині, Румунії, Білорусі, РФ. Нагадаємо, що 4 грудня 2019 року Верховна рада заборонила імпорт електроенергії з РФ
https://www.slovoidilo.ua/2020/11/05/infografika/ekonomika/eksport-ta-import-***************-********-2014-2020-rokax Експорт та імпорт електроенергії в Україні у 2014-2020 роках
енергосистема, тому технічні закупки будуть, як і з газом.
Если выше, значит у нас слишком высокая себестоимость (или отмывание).