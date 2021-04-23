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Із травня імпорт електроенергії з Росії та Білорусі може зайняти 30% оптового ринку, - підсумки аукціону

Із травня імпорт електроенергії з Росії та Білорусі може зайняти 30% оптового ринку, - підсумки аукціону

Чотири компанії зарезервували за собою всю доступну на травень потужність міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Про це свідчать дані системного оператора НЕК "Укренерго".

Всього на травень НЕК "Укренерго" розподілило 1,8 ГВт потужності для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Це становить приблизно 30% від щодобового обсягу торгів на РДН (біржовий сегмент ринку), за даними ДП "Оператор ринку".

З Білорусі доступ до перетинів для імпорту отримали дві компанії - "ЕРУ Трейдинг" і "ДЕ Трейдинг" ("Донбасенерго") потужністю 200 і 100 МВт відповідно.

З Росії доступ до міждержавних мереж отримали "ЕРУ Трейдинг" (760 МВт), ОНК-Груп (500 МВт) і "ЕТГ" (240 МВт).

Нагадаємо, 15 травня Верховна Рада прийняла проєкт закону про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Цим законопроєктом парламент дав повноваження НКРЕКП анулювати підсумки аукціонів з доступу до перетину.

Відповідно до проєкту закону, остаточне рішення про заборону імпорту з Росії та Білорусі має ухвалити НКРЕКП.

Як раніше писало РБК-Україна, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.

Автор: 

Білорусь (7987) імпорт (2654) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+23
Шел 7-й год войны с **********, а зебилы покупают у кацапов электричество в ущерб государству Украина.
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23.04.2021 13:48 Відповісти
+14
Ну головне, що не "ліпєцкая фабрика" і не "тарговля на краві".
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23.04.2021 13:53 Відповісти
+10
Сєпари кончені - а СБУ хрен знає кого ловить......
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23.04.2021 13:49 Відповісти
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Шел 7-й год войны с **********, а зебилы покупают у кацапов электричество в ущерб государству Украина.
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23.04.2021 13:48 Відповісти
Ну головне, що не "ліпєцкая фабрика" і не "тарговля на краві".
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23.04.2021 13:53 Відповісти
Сєпари кончені - а СБУ хрен знає кого ловить......
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23.04.2021 13:49 Відповісти
СБУ хернею маються - он на сусідній гілці вентилятори взяло під арешт, а от там де потрібно вони нічого не бачать і не чують
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23.04.2021 14:01 Відповісти
Свои атомные - заглушили... Героям слава!
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23.04.2021 13:49 Відповісти
Яке відношення "героям слава" має до пліснявих вражин?
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23.04.2021 13:59 Відповісти
12 блоков из 15 в работе
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23.04.2021 14:03 Відповісти
Дебилов в землю
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23.04.2021 14:33 Відповісти
Альо, зебіли, ви де?
Це ж ніяке не знищення енергетично незалежності? Бізнеспартнери ВАЗеленського не будуть відключати світло Україні, як і газ у морози "не" відключали?
Бенені борцуни, з торгівлею на крові, не дадуть збрехати?
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23.04.2021 13:57 Відповісти
Это газ неььзя , а электрику можно. Ну это быдлу не обьяснить да и не поймет оно заботы государства свиней корыта о нем.
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23.04.2021 13:59 Відповісти
З 2015 по 2019 ні газ, ні електроенергію не купували. Допоки "мудрий" нарід не зробив себе два рази разом.
Зате тепер прибуток іде не в українську скарбницю, а кацапам.
Мабуть, така задумка і була, коли ВАЗеленського зі "слугами" обирали.
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23.04.2021 14:03 Відповісти
импорт электроэнергии с россии
в 2014 -- 178 млн.кВт*час
в 2015 -- 2 296 млн.кВт*час
в 2016 -- 75,6 млн.кВт*час
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23.04.2021 14:17 Відповісти
Не можу знайти джерело інформації
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23.04.2021 14:43 Відповісти
Щодо імпорту, у 2014 році Україна постачала електроенергію тільки з РФ - 178 млн кВт год. Цікаво, що у 2015 році цей показник зріст до - 2 295,9 млн кВт год.
У 2016 році імпорт здійснювався до РФ та білорусі і склав - 76,9 млн кВт год на рік. Протягом наступних двох років імпорт електроенергії до України впав до 30 млн кВт год.
У 2019 році імпорт підскочив до 2 698,6 млн кВт год. Україна закуповувала електроенергію в Угорщині, Словаччині, Румунії, Білорусі, РФ. Нагадаємо, що 4 грудня 2019 року Верховна рада заборонила імпорт електроенергії з РФ

https://www.slovoidilo.ua/2020/11/05/infografika/ekonomika/eksport-ta-import-***************-********-2014-2020-rokax Експорт та імпорт електроенергії в Україні у 2014-2020 роках

Із травня імпорт електроенергії з Росії та Білорусі може зайняти 30% оптового ринку, - підсумки аукціону - Цензор.НЕТ 3000
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23.04.2021 14:49 Відповісти
В 2016 році з мордора і білорусі, а не у мордора. З цим можна погодитись. У нас ще спільна
енергосистема, тому технічні закупки будуть, як і з газом.
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23.04.2021 15:09 Відповісти
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/peretoky/
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23.04.2021 15:43 Відповісти
Нет никакого бюджета есть корыто для свиней и обьедки с него для быдла. А так выживает кто как может. Но на всех не хватает. Вот тут бы лишних и загнать в ковидные резервации.
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23.04.2021 15:32 Відповісти
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!! Зелена пліснява послідовно та наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))))
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23.04.2021 14:03 Відповісти
цензор уже начал срашкин РБК перепечатывать
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23.04.2021 14:04 Відповісти
Если продают ниже себестоимости - скоро обанкротятся!
Если выше, значит у нас слишком высокая себестоимость (или отмывание).
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23.04.2021 14:57 Відповісти
зачем закрывать "северный поток" .если спонсоры войны рашиста с Украиной сидят в Украине?
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23.04.2021 16:11 Відповісти
Липы которые идут на Россию на Белоруссию сдать на металлолом
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23.04.2021 16:45 Відповісти
Ну , что 73% Зедебилов? Что принес Вам хорошего,за два прошедших года,.этот неуч и посредственный клоун Зеленский??? Кушайте!! Может до следующих выборов поумнеете!! И не будете выбирать больше в президенты и парламент дебилов-артистов,кухарок,безголовых баянистов и слесарей с подворотни и других тупоголовых лиц!!
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23.04.2021 16:56 Відповісти
И выберете Порошенко!
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24.04.2021 09:36 Відповісти
ВИБРАЛИ Зе КЛОУНА ...
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23.04.2021 17:07 Відповісти
придется еще линии строить, а то скоро выводить из эксплуатации оставшиеся АЭС, без доп линий энергии не хватит
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23.04.2021 20:24 Відповісти
 
 