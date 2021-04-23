Відведення військ від кордонів України не пов'язане з взаємовідносинами РФ та США, - Пєсков

Питання переміщення російських військ всередині країни не є темою двосторонніх відносин Росії та США і жодним чином не впливає на перспективи проведення зустрічі президентів Володимира Путіна і Джозефа Байдена.

Про це заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Його запитали, чи сприятиме поліпшенню російсько-американських відносин і проведенню зустрічі двох президентів відведення військ від кордону України в місця постійної дислокації.

"Це абсолютно не пов'язані явища. Ми говорили, що будь-які переміщення російських військ територією Росії нікому не загрожують, не становлять загрози і не є якоюсь ескалацією. Росія робить для свого військового будівництва те, що вона вважає за необхідне, і для навчання військ - теж що вважає за необхідне, - сказав Пєсков. - Тому це абсолютно не тема і не питання для двосторонніх російсько-американських відносин".

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

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Нагадаємо, 13 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Лідер США Джо Байден висловив стурбованість нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною. Лідер США заявив, що має намір побудувати стабільні відносини з Росією, і запропонував Путіну найближчими місяцями провести зустріч у третій країні.

16 квітня президент США Джо Байден заявив, що проведення саміту з російським лідером Володимиром Путіним було б в інтересах Росії.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена. Він зазначив, що зустріч президентів Росії та США неможливо організувати в найкоротші терміни.