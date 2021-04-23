Відведення військ від кордонів України не пов'язане з взаємовідносинами РФ та США, - Пєсков
Питання переміщення російських військ всередині країни не є темою двосторонніх відносин Росії та США і жодним чином не впливає на перспективи проведення зустрічі президентів Володимира Путіна і Джозефа Байдена.
Про це заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Його запитали, чи сприятиме поліпшенню російсько-американських відносин і проведенню зустрічі двох президентів відведення військ від кордону України в місця постійної дислокації.
"Це абсолютно не пов'язані явища. Ми говорили, що будь-які переміщення російських військ територією Росії нікому не загрожують, не становлять загрози і не є якоюсь ескалацією. Росія робить для свого військового будівництва те, що вона вважає за необхідне, і для навчання військ - теж що вважає за необхідне, - сказав Пєсков. - Тому це абсолютно не тема і не питання для двосторонніх російсько-американських відносин".
Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.
Нагадаємо, 13 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Лідер США Джо Байден висловив стурбованість нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною. Лідер США заявив, що має намір побудувати стабільні відносини з Росією, і запропонував Путіну найближчими місяцями провести зустріч у третій країні.
16 квітня президент США Джо Байден заявив, що проведення саміту з російським лідером Володимиром Путіним було б в інтересах Росії.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена. Він зазначив, що зустріч президентів Росії та США неможливо організувати в найкоротші терміни.
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это подготовка у внезапному вторжению залегендированная под учения..
так же было летом 2014 года..
https://mobile.twitter.com/tatyana17112009 Баба Тома +25% @tatyana17112009
https://mobile.twitter.com/tatyana17112009 https://mobile.twitter.com/tatyana17112009
А в нас за розкладом знову війна.
Прокинулась від страшного безперервного гуркоту, спросоння здалось, що то гроза...
Ага, щас, ***! В нас останнім часом кожний ранок починається такою "грозою", правда, сьогодні трошки раніше, ніж зазвичай. Та ми тут звикли: це вже як "Добрий ранок," єслі шо.
Лаптеногим сойдет пояснение)
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
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Для москвы важно что бы надутые щёки видели все и при этом не получить в жбан.
- Я не хочу срати, я не хочу срати ...
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- Я не обісрався, я не обісрався!!!
Всралася кацапня, от і все. Геть від кордону - і бухайте казьонний шпирт у своїх мухосизранських воєнних округах. Україна сама по собі це страшно, а ще й із підтримкою США - то взагалі пздць. Осьо бурятський шаман мудрі речі каже: