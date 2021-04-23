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Новини Агресія Росії проти України
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Відведення військ від кордонів України не пов'язане з взаємовідносинами РФ та США, - Пєсков

Відведення військ від кордонів України не пов'язане з взаємовідносинами РФ та США, - Пєсков

Питання переміщення російських військ всередині країни не є темою двосторонніх відносин Росії та США і жодним чином не впливає на перспективи проведення зустрічі президентів Володимира Путіна і Джозефа Байдена.

Про це заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Його запитали, чи сприятиме поліпшенню російсько-американських відносин і проведенню зустрічі двох президентів відведення військ від кордону України в місця постійної дислокації.

"Це абсолютно не пов'язані явища. Ми говорили, що будь-які переміщення російських військ територією Росії нікому не загрожують, не становлять загрози і не є якоюсь ескалацією. Росія робить для свого військового будівництва те, що вона вважає за необхідне, і для навчання військ - теж що вважає за необхідне, - сказав Пєсков. - Тому це абсолютно не тема і не питання для двосторонніх російсько-американських відносин".

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Також читайте: Кулеба про відведення військ РФ: Україна закликає партнерів поки що не втрачати пильність і продовжувати стримування Росії

Нагадаємо, 13 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Лідер США Джо Байден висловив стурбованість нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною. Лідер США заявив, що має намір побудувати стабільні відносини з Росією, і запропонував Путіну найближчими місяцями провести зустріч у третій країні.

16 квітня президент США Джо Байден заявив, що проведення саміту з російським лідером Володимиром Путіним було б в інтересах Росії.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена. Він зазначив, що зустріч президентів Росії та США неможливо організувати в найкоротші терміни.

Автор: 

армія рф (18036) Пєсков Дмитро (1707) росія (66431) США (23607)


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Топ коментарі
+17
Если пучеглазое усатое говно перестало врать - потыкайте в него палкой. Может оно издохло.
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23.04.2021 13:50 Відповісти
+6
ага.. войска отводят на легке, а привезенную боевую технику, склады ГСМ и др. военное имущество, оставили на полигонах вокруг Украины и в Крыму..
это подготовка у внезапному вторжению залегендированная под учения..
так же было летом 2014 года..
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23.04.2021 13:50 Відповісти
+4
Жителям раши не интересно , сколько потратили их денег на тупую передислокацию войск орды ?
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23.04.2021 13:50 Відповісти
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Если пучеглазое усатое говно перестало врать - потыкайте в него палкой. Может оно издохло.
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23.04.2021 13:50 Відповісти
Жителям раши не интересно , сколько потратили их денег на тупую передислокацию войск орды ?
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23.04.2021 13:50 Відповісти
А кого их мнение интересует?
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23.04.2021 13:52 Відповісти
Орда жива за принципом: "Понты дороже денег".
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23.04.2021 13:54 Відповісти
да мы вам верим верим.... никак и ничто не связывает Россию и весь остальной мир это точно сказано...
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23.04.2021 14:08 Відповісти
Жители раши - безвольная биомасса. Кого вообще интересует их мнение?
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23.04.2021 14:08 Відповісти
ага.. войска отводят на легке, а привезенную боевую технику, склады ГСМ и др. военное имущество, оставили на полигонах вокруг Украины и в Крыму..
это подготовка у внезапному вторжению залегендированная под учения..
так же было летом 2014 года..
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23.04.2021 13:50 Відповісти
То як з анекдоту: "... спрятать і прєкратіть! ... а я спрятал но нє прєкратіл..."
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23.04.2021 14:00 Відповісти
https://mobile.twitter.com/tatyana17112009

https://mobile.twitter.com/tatyana17112009 Баба Тома +25% @tatyana17112009

https://mobile.twitter.com/tatyana17112009 https://mobile.twitter.com/tatyana17112009



А в нас за розкладом знову війна.

Прокинулась від страшного безперервного гуркоту, спросоння здалось, що то гроза...
Ага, щас, ***! В нас останнім часом кожний ранок починається такою "грозою", правда, сьогодні трошки раніше, ніж зазвичай. Та ми тут звикли: це вже як "Добрий ранок," єслі шо.
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23.04.2021 14:07 Відповісти
Та ніхто це й не пов"язував, якби ви самі не сказали.
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23.04.2021 13:50 Відповісти
Ляп ляп ляп бла бла боа. Уникальный козлина из уникальной козломордии.
Лаптеногим сойдет пояснение)
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23.04.2021 13:51 Відповісти
Так і скажи шо обісрались, а то штани, штани...
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23.04.2021 13:51 Відповісти
Да скорее что то выторговали....Видать отменили планируемые санкции.
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23.04.2021 13:53 Відповісти
Мудаковатый сказочник. ага, все так и поверили.
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23.04.2021 13:51 Відповісти
Мастер-класс от пучеглазого мерзавца "Как обосраться и не подать вида".
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23.04.2021 13:55 Відповісти
...Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
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23.04.2021 13:57 Відповісти
Не надо писать куету. Весь этот движняк нужен был для одной цели - чтобы зелупа обосрала три слоя памперсов, а куйло на своем послании скорчил из себя победителем.
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23.04.2021 14:21 Відповісти
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Для москвы важно что бы надутые щёки видели все и при этом не получить в жбан.
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23.04.2021 14:33 Відповісти
Як у тому анекдоті про чоловіка після курсів аутотренінгу:
- Я не хочу срати, я не хочу срати ...
...
- Я не обісрався, я не обісрався!!!
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23.04.2021 14:07 Відповісти
Отвод войск от границ Украины напрямую связан с возможным осложнением отношений с США. Россия испугалась, что ее просто размажут по стенам. Спасибо США за поддержку, за новые санкции
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23.04.2021 14:09 Відповісти
Ну да или да ну на,естественно "братской любовью"
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23.04.2021 14:10 Відповісти
Ага, вірю (насправді ніт).
Всралася кацапня, от і все. Геть від кордону - і бухайте казьонний шпирт у своїх мухосизранських воєнних округах. Україна сама по собі це страшно, а ще й із підтримкою США - то взагалі пздць. Осьо бурятський шаман мудрі речі каже:

Отвод войск от границ Украины не связан с взаимоотношениями РФ и США, - Песков - Цензор.НЕТ 681
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23.04.2021 14:18 Відповісти
Давайте говорить правду. Кацапы со своим перемещение войск - очень сильно облажались на международной арене! Да, квартал95 - сильно обосрался от испуга, но больше никакого профита кремлефюррер не получил. При этом америка ******* очередные санкции, ключевые страны НАТО озвучили поддержку Украины и самое главное, после чешской истории, фашистская парашия еще глубже погрузилась в звание страны-изгоя.
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23.04.2021 14:37 Відповісти
 
 