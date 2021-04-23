Росія відводить не всі війська: частина техніки залишиться на полігоні у Воронежі, - ЗМІ
У травні 2014 року також ще заявлялося про відведення військ від українського кордону. Однак тоді відведено було не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення й увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє група розслідувачів Conflict Intelligence Team.
Зазначається, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу дав наказ до 1 травня повернути в місця постійної дислокації особовий склад 58-ї армії (базується на Північному Кавказі), 41-ї армії Центрального військового округу, а також 7-ї, 98-ї та 76-ї десантних дивізій.
"Відразу варто зауважити, що на повернення в місця постійної дислокації відведено менше 10 днів, хоча перекидання в Крим і до кордонів України зайняло майже місяць (а 7-ма дивізія, як ми вважаємо, була передислокована ще в березні). Це може частково пояснюватися тим, що, за словами Шойгу, техніка 41-ї армії залишиться на полігоні "Погонове" (йдеться про табір під Воронежем). Техніка перебуватиме там щонайменше до вересня, коли 41-ша армія має взяти участь у стратегічних навчаннях "Захід- 2021", - йдеться в повідомленні.
Розслідувачі зауважують, що за потреби перекинути особовий склад 41-ї армії назад під Воронеж можна за лічені дні.
"У поєднанні з частинами, які постійно базуються біля кордону України і в Криму, це означає, що деяка загроза введення російських регулярних військ на Донбас або підконтрольну територію України зберігається, хоча останнє потребує нового перекидання військ", - заявили розслідувачі.
"У зв'язку з цим аналітик Енді Сколлік згадує, що в травні 2014 року також ще заявлялося про відведення військ від українського кордону. Однак тоді відведено було не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення й увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп", - підсумували CIT.
Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.
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На річці Калка, і в битві на Ворсклі
Мы теперь будем постоянно так жить в состоянии осаждённого форта.. к этому надо привыкнуть, что бы даже упоротье уставшие от войны поняли, что елси ты наворовал и купил себе квартиру в Киеве и "Лкнд Куризер" (как например Юзик из "СН"), то завтра прилетит кацапский снаряд, и ты всё потеряешь..
Поэтому нужно срочно укреплять Армию, срочный большой заказ на "Ольху-М", на "Стугна", на "Нептун" и начать производить "Гром"..
Но там столько бабла столько квартир в других городах, что потеряет он лишь малую часть, в отличие от многих остальных, которые действительно потеряют все.
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
ПРИНЦИПІВ, І АБСЛЮТНО ТУПА.....
Сам факт що він хоче сепарський анклав втулити в Україну (а він би це давно вже зробив),
як би не народ України, каже про те що Їжачок живе у радянському минулому.
Было бы хорошо, если бы Россия отвела свою армию, всю до поледнго солдата, за полярный круг, а еще лучше вообще её распустила. А мы освободили оккупированные территории Луганск, Донецк, Крым!!! А, каково? По-моему неплохо
- Чтобы китайцы не добрались и не отобрали… Солдаты - чёрт с ними, бабы новых нарожают… Танки жаль - они денег стоят…
(Точная адаптация слов Потёмкина в русско-турецкую войну).