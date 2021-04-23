Росія відводить не всі війська: частина техніки залишиться на полігоні у Воронежі, - ЗМІ

У травні 2014 року також ще заявлялося про відведення військ від українського кордону. Однак тоді відведено було не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення й увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє група розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Зазначається, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу дав наказ до 1 травня повернути в місця постійної дислокації особовий склад 58-ї армії (базується на Північному Кавказі), 41-ї армії Центрального військового округу, а також 7-ї, 98-ї та 76-ї десантних дивізій.

"Відразу варто зауважити, що на повернення в місця постійної дислокації відведено менше 10 днів, хоча перекидання в Крим і до кордонів України зайняло майже місяць (а 7-ма дивізія, як ми вважаємо, була передислокована ще в березні). Це може частково пояснюватися тим, що, за словами Шойгу, техніка 41-ї армії залишиться на полігоні "Погонове" (йдеться про табір під Воронежем). Техніка перебуватиме там щонайменше до вересня, коли 41-ша армія має взяти участь у стратегічних навчаннях "Захід- 2021", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про відведення військ РФ: Україна закликає партнерів поки що не втрачати пильність і продовжувати стримування Росії

Розслідувачі зауважують, що за потреби перекинути особовий склад 41-ї армії назад під Воронеж можна за лічені дні.

"У поєднанні з частинами, які постійно базуються біля кордону України і в Криму, це означає, що деяка загроза введення російських регулярних військ на Донбас або підконтрольну територію України зберігається, хоча останнє потребує нового перекидання військ", - заявили розслідувачі.

"У зв'язку з цим аналітик Енді Сколлік згадує, що в травні 2014 року також ще заявлялося про відведення військ від українського кордону. Однак тоді відведено було не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення й увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп", - підсумували CIT.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отвод войск от границ Украины не связан с взаимоотношениями РФ и США, - Песков