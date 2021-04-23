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Новини Агресія Росії проти України
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Росія відводить не всі війська: частина техніки залишиться на полігоні у Воронежі, - ЗМІ

Росія відводить не всі війська: частина техніки залишиться на полігоні у Воронежі, - ЗМІ

У травні 2014 року також ще заявлялося про відведення військ від українського кордону. Однак тоді відведено було не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення й увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє група розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Зазначається, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу дав наказ до 1 травня повернути в місця постійної дислокації особовий склад 58-ї армії (базується на Північному Кавказі), 41-ї армії Центрального військового округу, а також 7-ї, 98-ї та 76-ї десантних дивізій.

"Відразу варто зауважити, що на повернення в місця постійної дислокації відведено менше 10 днів, хоча перекидання в Крим і до кордонів України зайняло майже місяць (а 7-ма дивізія, як ми вважаємо, була передислокована ще в березні). Це може частково пояснюватися тим, що, за словами Шойгу, техніка 41-ї армії залишиться на полігоні "Погонове" (йдеться про табір під Воронежем). Техніка перебуватиме там щонайменше до вересня, коли 41-ша армія має взяти участь у стратегічних навчаннях "Захід- 2021", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про відведення військ РФ: Україна закликає партнерів поки що не втрачати пильність і продовжувати стримування Росії

Розслідувачі зауважують, що за потреби перекинути особовий склад 41-ї армії назад під Воронеж можна за лічені дні.

"У поєднанні з частинами, які постійно базуються біля кордону України і в Криму, це означає, що деяка загроза введення російських регулярних військ на Донбас або підконтрольну територію України зберігається, хоча останнє потребує нового перекидання військ", - заявили розслідувачі.

"У зв'язку з цим аналітик Енді Сколлік згадує, що в травні 2014 року також ще заявлялося про відведення військ від українського кордону. Однак тоді відведено було не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення й увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп", - підсумували CIT.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

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Автор: 

армія рф (18036) росія (66431)


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Топ коментарі
+22
род видом учений, сделали скрытую переброску военной техники и всего необходимого, для внезапной атаки со всех сторон..
Мы теперь будем постоянно так жить в состоянии осаждённого форта.. к этому надо привыкнуть, что бы даже упоротье уставшие от войны поняли, что елси ты наворовал и купил себе квартиру в Киеве и "Лкнд Куризер" (как например Юзик из "СН"), то завтра прилетит кацапский снаряд, и ты всё потеряешь..
Поэтому нужно срочно укреплять Армию, срочный большой заказ на "Ольху-М", на "Стугна", на "Нептун" и начать производить "Гром"..
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23.04.2021 14:35 Відповісти
+18
зеленое кодло дорвалось к власти, чтобы прибарахлится, а потом свалить. Им похер на ольху или нептун.. Это нужно понять раз и навсегда.
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23.04.2021 14:40 Відповісти
+12
Монголи часто і вдало використовували під час бою тактичний маневр "вдаваний відступ"..
На річці Калка, і в битві на Ворсклі
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23.04.2021 14:29 Відповісти
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Хм....это для того что бы было что бомбить , если опять рашку будут щемить политически и экономически.
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23.04.2021 14:24 Відповісти
ясный пентиум.
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23.04.2021 14:25 Відповісти
РФ-Москве-Орде - стране террористу - никто уже не верит!
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23.04.2021 14:26 Відповісти
Не. Уже это не подействует. Уже- сыграно, на мозгах населения. Уже- привычно и неинтересно.
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23.04.2021 14:26 Відповісти
Который год воронеж в апаснасци))
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23.04.2021 14:26 Відповісти
Тобто воронєж бомбити таки будуть? А вони вже здихнули з полегшенням.
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23.04.2021 14:27 Відповісти
Монголи часто і вдало використовували під час бою тактичний маневр "вдаваний відступ"..
На річці Калка, і в битві на Ворсклі
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23.04.2021 14:29 Відповісти
Искандеры в Воронеже остались?
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23.04.2021 14:29 Відповісти
Что будет в этот раз бомбить Членоликий: Воронеж или Ростов?
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23.04.2021 14:31 Відповісти
Єдине російське місто,і те хочуть розбомбити. ************.
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23.04.2021 14:31 Відповісти
Ну-так... - по Воронєжу ж жодного разу не відбомбились, а народ чекає...
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23.04.2021 14:53 Відповісти
Нарешті дочекались, а то тільки обіцянки.
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23.04.2021 15:06 Відповісти
род видом учений, сделали скрытую переброску военной техники и всего необходимого, для внезапной атаки со всех сторон..
Мы теперь будем постоянно так жить в состоянии осаждённого форта.. к этому надо привыкнуть, что бы даже упоротье уставшие от войны поняли, что елси ты наворовал и купил себе квартиру в Киеве и "Лкнд Куризер" (как например Юзик из "СН"), то завтра прилетит кацапский снаряд, и ты всё потеряешь..
Поэтому нужно срочно укреплять Армию, срочный большой заказ на "Ольху-М", на "Стугна", на "Нептун" и начать производить "Гром"..
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23.04.2021 14:35 Відповісти
ага. щаз. билет на масалёт и "надо валить с этой страны".
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23.04.2021 14:40 Відповісти
зеленое кодло дорвалось к власти, чтобы прибарахлится, а потом свалить. Им похер на ольху или нептун.. Это нужно понять раз и навсегда.
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23.04.2021 14:40 Відповісти
если бы юзик купил себе только "квартиру в Киеве и "Лкнд Куризер" ,то вы были бы правы.

Но там столько бабла столько квартир в других городах, что потеряет он лишь малую часть, в отличие от многих остальных, которые действительно потеряют все.
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23.04.2021 16:13 Відповісти
Тем более что в Украине их своего ничего нету,то жены,то тещи то любовницы.А движимая и недвижимая собственность как и наворованый капитал находятся в зажиточных странах которые являются членами НАТО.А здесь только их карманные капиталы не более.
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23.04.2021 17:21 Відповісти
а пули и снаряды не разбирают где ватники или патриоты, где украинцы, русские или евреи - ведь достанется всем, как в Чечне и Грозном
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23.04.2021 19:33 Відповісти
а все забыли, что 3 года назад тоже были "учения", переброска войск в Беларусь. Запад, США, Порошенко подняли шум на весь мир, подключили дипломатию, а ведь тогда тоже готовили вторжение.- и Путин не решился. Сейчас хотел поторить - но что--то пошло не так. ... пока...
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23.04.2021 19:30 Відповісти
та кто бы сомневался.
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23.04.2021 14:38 Відповісти
Кацапы опять обосрались. А сколько пафоса было
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23.04.2021 14:38 Відповісти
тєхніка мейд ін шахта буде
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23.04.2021 14:44 Відповісти
Эти дешевые понты тупого бухого гопника с "волыной" в трясущихся от страха ручонках так нелепы и смешны....
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23.04.2021 14:54 Відповісти
Росія відводить не всі війська: частина техніки залишиться на полігоні у Воронежі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8502
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23.04.2021 14:55 Відповісти
Росія відводить не всі війська: частина техніки залишиться на полігоні у Воронежі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6892
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23.04.2021 14:56 Відповісти
есть такой горе-"историк-комуняка" Толочко, он написал статью после 2014 года -"Украина в огне ЕВРОИНТЕГРАЦИИ". так что и своих доморощеных антиукраинцев хватает.
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23.04.2021 19:36 Відповісти
Великий Зеля их всех своим обрезом распугал...
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23.04.2021 14:57 Відповісти
Та невідомо що йому наобіцяли макрономеркелі,виконувати це ні в кого не вийде тому що не в інтересах українців...От коли ****** знову підвалить і скаже я вас слухав аж вуха болять,а все без толку.Тому цей час треба використати з користю.
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23.04.2021 14:59 Відповісти
На месте сожгут, чтобы не тратиться на ГСМ😁😁😁
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23.04.2021 15:37 Відповісти
..."шутят"...с Востока "заберут",а со стороны "луки мудищева"-ударят...всраная "бяларусь"-откроет коридор ко вторжению с Севера-в первую очередь,да "бульбаны"-"ватное племя",которое готово вместе с "сябрами-удмуртными",завтра пойти уничтожать "фашистов" в Украине-их там-80%%!!
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23.04.2021 15:48 Відповісти
нам нельзя расслабляться ни на 1 минуту. С воронежа все перекинется назад за сутки! Только наращивать свою военную мощь!
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23.04.2021 16:15 Відповісти
Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
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23.04.2021 17:04 Відповісти
5-8 лярдов это та сумма что он готоит разворовать из СН.Вложение этих денег будет практически не возможно проконтролировать да и их исчезновение можна будет списать на сепаратистов,неполучилось мол и все.А в Украине просто увеличится внешний борг на 5-8 лярдов.
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23.04.2021 17:26 Відповісти
ПРОБЛЕМА Зе КЛОУНА - ЦЕ ЛЮДИНА БЕЗ БАТЬКІВЩИНИ, БЕЗ МОРАЛЬНИХ
ПРИНЦИПІВ, І АБСЛЮТНО ТУПА.....
Сам факт що він хоче сепарський анклав втулити в Україну (а він би це давно вже зробив),
як би не народ України, каже про те що Їжачок живе у радянському минулому.
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23.04.2021 19:32 Відповісти
зеля и без макромеркелей всё это готов сделать.
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23.04.2021 20:49 Відповісти
как то все позабыли про теракт в Воронеже 19 июля 2004 года.
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23.04.2021 17:47 Відповісти
Помни Гуково!
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23.04.2021 19:03 Відповісти
І ще Зеленопілля...
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23.04.2021 19:33 Відповісти
Степановку,Саур............
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23.04.2021 19:36 Відповісти
Россия отводит не все войска: часть техники останется на полигоне в Воронеже,

Было бы хорошо, если бы Россия отвела свою армию, всю до поледнго солдата, за полярный круг, а еще лучше вообще её распустила. А мы освободили оккупированные территории Луганск, Донецк, Крым!!! А, каково? По-моему неплохо
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24.04.2021 05:35 Відповісти
- Господин Шойгу! А почему Вы, объявив об отводе войск от границ Украины, личный состав выводите, а технику оставляете?

- Чтобы китайцы не добрались и не отобрали… Солдаты - чёрт с ними, бабы новых нарожают… Танки жаль - они денег стоят…
(Точная адаптация слов Потёмкина в русско-турецкую войну).
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24.04.2021 09:34 Відповісти
 
 